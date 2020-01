DHA YURT BÜLTENİ-9 

Şehit Üsteğmen Köreke son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazasi memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'nde toprağa verildi. Anne Aydanur Köreke, cenazede şehit oğlunun mavi beresini başına takıp ağıt yaktı.

Tarsus Devlet Hastanesi morgundan alınan Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'nin cenazesi, Yeni Ömerli Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken, anne Aydanur Köreke ve şehidin eşi Esma Köreke güçlükle ayakta durdu. Yakınlarının desteğiyle yürüyen Aydanur Köreke, şehit oğlunun mavi beresini öperek \"Ozan\'ım, Ozan\'ım\" diye feryat edip, gözyaşı döktü. Cenazenin evin önünden alınmasının ardından acılı anne oğlunun beresini taktı.

Babasının evinde helallik alındıktan sonra Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke\'in cenazesi Ulu Cami\'ye götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Vali Ali İhsan Su, Kırıkkale Mühimmat Bölük Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Şevket Can, şehidin silah arkadaşları, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehidin cenazesi \'Şehidim hakkını helal bize\', \'Her Türk asker doğar\' sloganları ile Tarsus Şehitliği\'ne götürüldü. Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Şehidin fotoğrafı

-Türk bayrağı asılı cenaze aracı

-Morgun önünde bekleyen askeri erkan ve aile ve vatandaşlar

-Morgun önünde dua edilirken anne aydanur ve eşi esma nın gözyaşları

-Anne ve eşi teskin edenler gözyaşları içinde baş sağlığı dileyenler

-Morg önünde bekleyiş sırasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlar

-Bolu\'dan ve Hakkari\'den gelen komutanların bekleyişi

-Şehidin Üst Teğmen rütbeli devre arkadaşlarından birisinin görüntüsü

-Morgtan alınan naşın askerler tarafından cenaze nakil aracına yüklenmesi

-Sirenler eşliğinde hastaneden çıkış

-Şehit Cenazenin baba ocağına getirilişi

-Caddeye asılan Dev Türk bayrağı

-Anne Aydanur Köreke\'nin aslanım Ozanım diye ağlaması oğlunun beresini öpüp koklaması

-Annenin baygınlık geçirmesi

-Ağlayan kadınlar

-Şehidin eşinin bitkin hali

-Caddeye asılan bayraklar dualar ve helallik alınması

-Şehidin evin çatısında dua eden kadınlar

-Şehit oğlunun mavi beresini başına takıp dua eden anne aydanur

-Şehidin naşının Ulu camiye getirilişi

-Baba Hüseyin Köreke\'nin bitkin hali

-Şehidin Eşi Esma\'nın tabuttan gözlerini ayırmayarak askerlerin arkasından yürümesi

-Gözyaşlarına boğulan eş,anne ve yakınlar

-Başında Mavi bere ile oğlunun fotoğrafını öpen anne Aydanur

-Cenazeye katılan askeri erkandan görüntü

-Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında nöbet tutan askerler



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

===========================================

Başına cam tabla düşen doktor ağır yaralandı (3)

NORMAL ODAYA ALINDI

Manisa\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, başına düşen cam tabla yüzünden yaralanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, yapılan ameliyattın ardında bir müddet yoğun bakımda kaldı. Dr. Ulviye Uzar, sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal odaya alındı.

DOKTORU BİLGİLENDİRDİ

Meslektaşının ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Ömer Emre Yağlı, Dr. Uzar\'ın alın ve yüz bölgesinde ciddi kesilerin olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Ne yazık ki karşı binamızın teras katında bulunan cam çerçeve yerinden ayrılıyor. Önce başka bir cisme ondan sonrada o sırada bankta oturan doktor hanımın kafasına geliyor. Gerçekten çok üzücü ve sıkıntılı bir olay. Doktor hanımın ne yazık ki sağ göz kapağının hemen üzerinden başlayıp, anlında saçlı derisinin tamamını kaplayan çok ciddi bir kesisi var. Yüzünde çok ciddi kesileri var. Şükür ki beyin kanaması veya beyinin kendi dokusuyla ilgili bir zedelenmeyle karşılaşmadık. Sadece alın bölgesinde frontel kemikte bir zedelenmemiz var. Kemiği zedeleyecek kadar sert bir çarpma ortaya çıkmış. Elbetteki bir beyin sarsıntısı geçirdi. Ama bu ciddi bir kanamaya yol açmadı. Bu sevindirici olan tarafı\" dedi.

HUKUKSAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Normal odaya alınan Dr. Ulviye Uzar ise talihsiz bir olay yaşadığını ifade ederek, \"Aslında görünmez kaza deniliyor. Ama benim için görünür bir kaza. İŞKUR\'un binasının camlarını sağlam yapılmamış olmasından dolayı daha önce de bir aracın üzerine cam düşmüş. O nedenle çok üzüntülüyüm. Ben olmasam başka birisi de yaralanabilirdi. Hatta ölebilirdi. Ben de ölebilirdim. Çok ciddi bir kaza. Sağolsun arkadaşlarım çok hızlı bir şekilde bana müdahaleyi yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şu an iyiyim\" dedi. Dr. Uzar, sağlığına kavuştuktan sonra hukuksal süreç başlatacağını ifade ederek, \"Başkaları da benim gibi zarar görmesin. Ben gördüm bu kadarla kurtuldum. Başka insanlar zarar görmesin. Ne gerekiyorsa onu yapacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'dan odasından detay görüntü

- Beyin ve Sinir Cerrahisi Ömer Emre Yağlı\'nın açıklamasından görüntü

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar\'ın açıklaması

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,DHA)

================================================

İzmir\'de yağmur etkili oldu (EK)

ARAÇLAR ÇUKURLARA DÜŞTÜ

İzmir’de gece başlayan ve gün içerisinde etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Karabağlar İlçesi Refet Bele Mahallesi’nde belediyenin altyapı çalışması için kazdığı çukurlar yağmur sularıyla doldu. Yağış nedeniyle çukurları fark edemeyen bazı sürücüler araçlarıyla çukura düştü. Sürücülere zor anlar yaşatan çukurların 2 hafta önce kazıldığını ve öylece bırakıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Savaş Şirin, “Bu çukurlar mazgal takılmak için 2 hafta önce açıldı. Ancak günlerdir bu şekilde duruyordu. Yağmur yağınca suyla doldu. Ben motosikletimle düştüm. Bazı vatandaşlar araçlarını düşürdü. Bu çalışma kış mevsiminde yapılmaz. Yağmur yağdı, çukurlar doldu. Burası okulun önü. Çocuklarımıza bir şey olsa bunun hesabını kim verecek\" dedi. Öte yandan Karşıyaka Ordu Bulvarı’nda sağanak yağış nedeniyle bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------:

Mahalledeki çukurlardan görüntü

Savaş Şirin ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

============================

Öğretmen, \'Sokakta Bilgi Okulu\'nda dezavantajlı öğrencileri eğitiyor

EDİRNE\'nin Havsa İlçesi\'nde 53 yaşındaki öğretmen Süleyman Ekiz, kiraladığı bir oda ve önünde oluşturduğu \'Sokakta Bilgi Okulu\'nda dezavantajı öğrencilere okullarında başarılı olmaları için 3 yıldır gönüllü olarak ders veriyor.

Havsa İlçesi\'nde Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni olan 24 yıllık eğitimci Süleyman Ekiz, kendisini mahalledeki çocukların eğitimine adadı. Öğretmenliğe başladığı 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağının kopması sonucu yüzde 50 engelli olan öğretmen Ekiz, okula gitmeyerek devamsızlık yapan ve derslerinde başarısız olan 30 dezavantajlı çocuğa 3 yıldır gönüllü eğitim veriyor. Evinin alt katındaki bir odayı kendi kiralayan Süleyman Ekiz, okuldaki görevinin ardından bu odada çocuklara her gün ders veriyor, ayrıca günde 1 saat internet kullanmalarını sağlıyor.

Ekiz, çocukların oyun oynadığı sokağa tahta koyup, \'Sokakta Bilgi Okulu\' kurarak futboldan, badmintona kadar tüm oyunları oynamalarına tahtada verdiği matematik problemlerini çözmeleri karşılığında izin veriyor. Çocuklara çeşitli sosyal aktivitelerle okumayı sevdirip derslerinde başarı olmalarını sağlayan evli ve 1 çocuk babası Süleyman Ekiz, onların ileride ülkeye faydalı olacaklarına inandığını belirterek, şunları söyledi: \"3 yıldır 30 çoğumuza burada eğitim veriyoruz. Öğlenleri okuma ve satranç seanslarımız var. Bilgisayarlı eğitim veriyoruz bazılarına. Sıkıldıklarında hemen dışarı çıkıyoruz. Badminton, futbol, voleybol ve basketbol oynuyoruz. Bunları eski öğrenci ve esnafın verdiği toplarla oynuyoruz. Bunun haricinde akşam üzeri saat 18.00\'den sonra seanslarımıza matematik çalışmasıyla devam diyoruz. Çocuklar da buraya alıştılar. Onlara ücretsiz internet imkanı sağlıyorum. Yani 1 saat derse katılan ister matematik dersi olsun isterse farklı bir ders. Bir saat okuma seansına da yine 1 saat ücretsiz bilgisayarda internete girmeleriyle ödüllendiriyorum. Bundan başka birlikte gülüp birlikte eğleniyoruz. Esnaf arkadaşlarda akşam üzeri muhakkak yemeklerini tedarik ediyorlar. Almanya\'dan Fransa\'dan ve Türkiye\'nin birçok yerinden arkadaşlarımız bizlere destek oluyor. Hatta çok eskiden öğrencilerim olup şimdi işadamı olanlar, öğretmen olanlar bizlere maddi manevi destekte bulunuyorlar. Ama tabi ki eksiklerimiz çok. İnanıyorum ki, ilçe kaymakamımız Yunus Ataman\'ın dezavantajlı çocuklarımız için projeleri ve destekleriyle çocuklarımızı sosyal alana katacağız, eğitimlerini başarıyla tamamlayacağız. Bu insanlar daha sonra bu ilçenin ve bu ülkenin gözbebeği olacaklar. Dünyanın da inanıyorum ki, yıldızı olacaklar. Hepsine ayrıca özgüven veriyoruz. Çocuklarımız şu an kendilerini daha mutlu, daha rahat hissediyorlar. Yaşadığım müddetçe onlara destek vermeye devam edeceğim.\"

\"İNSAN KAZANDIRMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ\"

Dünyaya insan kazandırmak her şeyden önemli olduğunu anlatan Ekiz, \"Benim yazlığım kışlığım yok. Evim kira. Hayatımı tamamen onlara adadım. Biliyorum ki, 10 yıl sonra en güzel hediyeyi onlar bana verecekler. Öğrenme aşkı olan herkese kapımız açık. Okullarıyla zaman zaman ailelerine ve öğretmenlerine soruyorum. Hızlı bir ilerleme kat edemiyoruz. Ama az olmasına rağmen kendilerine güvenleri geldi. Yapamayacakları şeyleri şimdi kendilerinden emin şekilde yapmaya gayret ediyorlar. En azından okulu sevmeye başladı çocuklar. Okula gitmeme diye bir sorun ortadan kalktı. Artık hiç biri devamsızlık yapmıyor. Eğitimi seviyorlar, canlıları seviyorlar ve dünyayı seviyorlar. Sevgi aşıladık burada onlara. İnanıyorum çok daha iyi olacak hepsi. Örneğin geçen yıl okullar bittiğinde bisiklet kampanyası yapmıştık. Herkes kullandığı bisikletleri bizim çocuklara yönlendirsin dedim, 15\'e yakın bisiklet geldi. Bunan haricinde karnesini getiren öğrencilere yaz boyunca, bedava internet temin ediyoruz. Çocukların hemen hepsi satranç bilmiyordu, hepsi öğrendi. Düzenlediğimiz gezilere gidiyoruz. Çocuklar hiç sinemaya gitmemişti, onları sinemaya götürüyorum. Önümüzdeki yıllarda tedarikçilerimiz destek olursa yazın denizde kamp yapmayı düşünüyoruz. Burada çocuklara hem yüzme eğitimi vermek hem de denize hiç gitmeyen bu 30 çocuğumuza tatil yaptırmak istiyorum. Dilerim bunları gerçekleştiririz\" diye konuştu.

\"AVUKAT OLMAK İSTİYORUM\"

Havsa Atatürk Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Semih Kaba, okuma yazma ve matematik derslerinde zayıf olan derslerini Süleyman Ekiz öğretmenin verdiği eğitimle aşarak derslerinde başarılı olduğunu söyledi. Kaba, \"Daha önce okuma yazmayı dahi bilmiyordum. Yaklaşık 2 yıldır buraya geliyorum. Süleyman öğretmenim sayesinde matematik ve diğer derslerde başarılı oldum. Bize kitap okumayı sevdirdi. Ayrıca dürüstlüğü öğretti. Ben büyüdüğümde polis olmayı düşünüyordum, şimdi avukat olmak istiyorum\" dedi.

\"EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ\"

İlkokul öğrencisi Efe Karaca da Süleyman Ekiz öğretmen sayesinde \'Sokak Bilgi Okulu\'nda aldığı eğitimle okulunda başarılı olduğunu belirterek, \"Burada hem oyun oynayıp hem ders çalışıyoruz. Şu an arkadaşlarımla beraber çarpım tablosunu işliyoruz. Burada matematik dersi gördük. Matematikte çarpma toplama ve bölmeyi öğrendik. Süleyman hoca bize derslerimizde destek olmasaydı okulumuzda geri kalacaktık. Böyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi burada hem eğlenip hem de öğreniyoruz. Süleyman hocanın bizim babamız gibi olduğunu düşünüyorum. Buraya gelmeden önce okulumda başarı gösteremiyordum. Elimde telefonumla oyun oynuyordum. Şimdi okulumda derslerimde başarılıyım ve öğretmenlerim benden çok memnun olduklarını söylüyorlar. Voleybolu çok seviyorum. Büyüdüğümde beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

Çocuklarla sokakta ders çalışılması

Kitap okuması

Çocukların bilgisayarda oyun oynamaları

Sokakta müzik çalıp söylemeleri

Satranç oynamaları

Süleyman Ekiz ile röp

Öğrenciler ile röportajlar

Esnaf ve vatandaş ile röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

====================================================

Atme’de kadın sağlık merkezi hizmete açıldı

ULUSLARARASI Doktorlar Birliği (AID) tarafından İdlib’in Atme bölgesinde kurulan, kadınların gebelik öncesinde ve sonrasında faydalanabileceği kadın sağlık merkezi hizmete açıldı.

Türkiye sınırı yakınında olan İdlib iline bağlı Atme Kasabası\'nda hizmete açılan kadın sağlık merkezi ile ilgili bilgi veren AID Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cihat Aygün, bölgede 400 binin üzerinde kadının yaşadığını söyledi. Aygün, “Hizmete giren merkezde kadınlara gebelik öncesi ve sonrasında sağlık desteği verilecek. Uzman ekiplerimiz tarafından düzenli olarak muayene ve kontrolleri yapılarak süreçle ilgili bilgilendirileceklerö dedi.

Suriye’de iç savaşın 7 yıldır devam etmesi nedeniyle sağlık anlamında birçok konuda ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade eden Aygün, açtıkları sağlık merkezinden en iyi şekilde hizmet vereceklerini kaydetti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Sağlık merkezi binası

- Kadınlardan görüntü

- Merkezin amblemi

- Merkezde bekleyen kadınlar

- Sıra ve bilgi yazan görevli

- AID Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cihat Aygün\'ün açıklaması

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

===================================

Hırsızlıkta kullandığı kiralık aracı teslim ederken yakalandı

Güvenlik kamerası görüntüleri

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, bir büfeye girerek sigaraları ve kasadaki paraları çalan hırsızlardan biri kullandıkları kiralık aracı firmaya teslim ederken yakalandı.

4 gün önce, Derince\'de bir büfeye giren maskeli 3 hırsız raflarda bulunan sigaraları ve kasada bulunan bir miktar parayı çaldı. Polis, iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızların kimliklerini belirmeye çalıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karışan 3 kişinin İzmit\'te bir firmadan aracı kiraladığını, park halinde bulunan bir araçtan çaldıkları plakayı kiraladıkları araca taktıklarını belirledi. Polis, şüphelilerden 27 yaşındaki O.S\'yi aracı firmaya teslim etmek istediği sırada yakaladı. O.S\'nin üst aramasında 10 paket sigara ile olayda kullandığı eldivenler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.S. adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olayına karışan 24 yaşındaki O.Ç. ve 16 yaşındaki B.M\'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüleri, sigaraları ve kasada bulunan parayı çalmaları

Adliyeye sevk edilmesi

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU / KOCAELİ (DHA)

===============================

Afgan cinayetinde 3 zanlı adliyede

DENİZLİ\'de, 8 gün önce Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Said Mehmet Akbar\'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı olarak farklı illerde operasyonla gözaltına alınan ve Afganistan uyruklu olan 3 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesi 1948/2 Sokak\'ta, Afganların kaldığı evde geçen 16 Ekim\'de meydana gelen olayda, Said Mehmet Akbar, karnından bıçaklanmış halde bulundu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan Akbar öldü. Cinayeti soruşturan polis, Akbar\'ın, aynı evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu 3 kişi tarafından, aralarındaki para alışverişi nedeniyle çıkan kavgada öldürüldüğünü tespit etti. Katil zanlılarının yerlerini belirleyen polis, geçen pazar günü M.Z.\'yi (18) İzmir\'de, S.H.\'yi (21) Konya\'da, A.Ş.\'yi (19) ise İstanbul\'da yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlı, Denizli\'ye getirildi. Cinayetle ilgili birbirini suçlayan 3 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zanlılardan A.Ş.\'nin adliyeye getirilmesi

- Diğer zanlılar M.Z. ve S.H.\'nin adliyeye getirilmesi

- Adliye den detay görüntü

- Öldürülen Said Mehmet Akbar\'ın resmi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)

=======================================

Mersin\'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 operasyonda 117 bin 220 adet uyuşturucu captagon hap ile 4 kilo 910 gram toz esrar ele geçirdi.

Narkotik polisleri, otoban gişelerinde ihbar üzerine bir otomobilde arama yaptı. Araçta 117 bin 220 adet uyuşturucu captagon hap ele geçti. Araçtaki 2 şüphelinin adreslerinde arama yapan polis, bu kişilerden birinin evinde de 4 kilo 910 gram toz esrar yakaladı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Polisler çanta içerisinden uyuşturucuları çıkarırken

- Polisler uyuşturucuyu gösterirken

- Captogon hapı çantadan çıkarırlarken

- Prenslenmiş toz esrarlar

- Zanlılar emniyeten çıkarken

- Adliyeye götürülürken

Haber -Kamera: Mustafa İNSAN/ MERSİN (DHA)

=======================================

\'Organik hoşaf\'ın gölgesinde kaldılar



TRT\'de düzenlenen \'Bir Fikrin mi Var\' isimli yarışmaya \'Hız Ayarlı Yol Kasisi\' projesiyle katılan Adnan ve Uğur Kal kardeşler, yarışmada birinci olmalarına rağmen finale kalan \'Organik Hoşaf Projesi\'nin gündeme gelmesi üzerine ikinci planda kaldı. Kal kardeşler, projelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti.

\'Bir Fikrin mi Var\' yarışmasında birinci olmalarına rağmen \'organik hoşaf\'ın çok konuşulmasıyla ikinci planda kalan Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu 40 yaşındaki Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, bu durumun projelerinin tanıtılmasında etkili olduğunu söyledi. Adnan Kal, \"Projeler, ticari değerlerine göre finale kaldı. \'Organik Hoşaf Projesi\' de \'Portatif Fizik Tedavi Cihazı Projesi\'nin önüne geçerek, finale kalmaya hak kazandı. Hoşaf projesi, finale kaldığı için yarışmanın birincisiymiş gibi özellikle sosyal medya üzerinden çok konuşuldu ve paylaşıldı; ama yarışmanın birincisi, bizim projemiz olan \'Hız Ayarlı Yol Kasisi\' oldu. \'Organik Hoşaf Projesi\'nin sosyal medyada ve haberlerde gündeme gelmesi, programın izleyici kitlesinin artmasına ve bizim projemizin de duyulmasına faydası oldu\" dedi.

Kendilerine birinciliği getiren projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirten Kal, \"Belediye için şu anda bir numune çalışma hazırlıyoruz. Ürünümüzü deneyip, test edecekler. Test sonucuna göre, önümüzdeki günlerde İstanbul trafiğinde kullanılacak ve İstanbul halkı bu üründen faydalanmaya başlayacak\" diye konuştu. Mevcut kasislerin etkilerini anlatan Kal, şöyle devam etti:

\"Şu anda, trafikte hızlı giden araçların yavaşlamalarını sağlamak için bazı bölgelere yol seviyesinde yüksekte kasisler oluşturuluyor; ama bu kasisler, yavaş geçiş yapan araçları da hızlı giden araçları da sarsıyor. Tabi bu da araç içerisindeki sürücü ve yolcular için zarar oluşturuyor. Araçlardaki yükler, ambulanslardaki hastalarda bu kasislerden yavaş geçilmesine rağmen etkileniyor. Bir de kasisi geç fark edip frene basan sürücülülerin kullandığı araçlarda hasarlar oluşuyor. Hatta dengesiz bir çarpma durumunda ise aracın devrilmesine bile neden olup yaralamalı veya ölümlü kazalara neden olabiliyor. Ayrıca bu tür kasisler araçların altına vurmasına ve ön düzenlerine de zarar verebiliyor.\"

\'Hız Ayarlı Yol Kasisi Projesi\' hakkında bilgi veren Adnan Kal, şunları söyledi:

\"Bizim projemiz olan \'Hız ayarlı Yol Kasisi\' yola sıfır seviyesinde yerleştiriliyor. Üst bölümde ise sadece kasis için kullandığımız topun yarısı kalıyor. Topların altında ise yavaş basıldığı zaman yumuşak, sert müdahale edildiği zaman ise katılaşan bir madde bulunuyor. Böylece araçlar yola kurduğumuz kasisten trafikte belirlenen hız limitiyle geçiş yaptığı zaman, top yüzeyin altına giriyor ve araç sekmeden ve sarsılmadan kasisten geçmiş oluyor. Trafikte belirlenen hız limitinin üzerinde hızlı bir şekilde kasise giren araç, kasisteki topun altında bulunan maddenin özelliğinden aşağıya doğru inmesine izin vermeyerek sekmesine neden oluyor ve kasis görevini yerine getirmiş oluyor. Bir araç frene basarak kasise giriş yaptığı zaman ise yuvarlak olan top frenle birlikte 360 derece bulunduğu yerde döndüğü için aracın kayarak ve zarar görmeden kasis üzerinden geçişini sağlıyor.\"

Görüntü Dökümü

---------------

- Projelerinin uygulamalı olarak gösterilmesi

- Röportaj

- TRT\'de yayınlanan program

Haber- Kamera: Mehmet KAYHAN YILDIZ KONYA DHA))

===============================================================

Süt makinesi tamircisi teknolojiye tek başına direniyor

ARDAHAN’da süt makinesi tamircisi 54 yaşındaki Zafer Çoban, baba mirası tamircilik mesleğini, gelişen teknolojiye rağmen bırakmıyor. Çoban, bölgede kendisinden sonra bu mesleği yürütecek kimse kalmayacağı için üzüldüğünü söyledi.

Evli ve 2 çocuk babası Zafer Çoban, 40 yıl önce babasının yanında çıraklık yaptı. Asıl mesleği silah ustalığı olan babasının mesleği bırakması ardından Çoban, kendisine işyeri açarak çilingir ustalığı ve süt makinesi tamirciliğine başladı. Süt makinelerini tamir etmeyi kendi çabaları ile öğrenen Çoban, kısa süre içerisinde Ardahan\'ın en tecrübeli süt makinesi tamircisi haline geldi. Çoban, bölgede hayvancılığa bağlı süt makinelerinin de fazla olması nedeniyle mesleğini 40 yıldan bu yana devam ettirdi. Eski tip süt makinelerinin tamiri konusunda adından söz ettiren Çoban, teknolojik gelişmelere bağlı olarak motorlu süt makinelerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte bu makinelerin tamiri konusunda da kendisini geliştirdi. Çoban, Meydan Caddesi\'ndeki işyerinde eski tipi süt makinelerinin yanında motorlu makineleri de tamir ediyor.

Kendisinden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacağı için üzgün olduğunu söyleyen Çoban, şunları anlattı: \"Babamdan kalan bu mesleği 40 yıldır yapıyorum. Geriden gelecek bir usta daha yok. Ustalık artık bitmek üzere. Asıl işi silah ustalığı olan babam da bu mesleği 40 yıl yaptı.1980’de rahmetli olunca yeni bir işyeri açtım ve ustalığı kendi kendime öğrendim. İyi bir noktaya geldim. Eski süt makineleri çok kaliteliydi. En az 10-15 yıl kullanılabiliyordu. Şimdi ki modern makineler 3-5 ay sonra tamir istiyor. Kaliteli motorlu makine yok. Teknolojiyi de yakından takip ediyorum. Bana ne lazım olur, işimi daha iyi nasıl yaparım arayışı içerisindeyim hep. Usta olarak manuel, eski tip süt makinelerini tercih ederim. Elektrikli makineleri kullanmayı henüz halk olarak bilmiyoruz. Daha 2-3 yıllık bir ömrü var. Eski makineler sağlamdır. Fakat halkımız elektrikli yeni tip makineleri kullanmaya başladı. Yılda 60-70 manuel makine tamir ediyorum. Artvin, Yusufeli, Şavşat, Posof, Damal, Göle’den, her taraftan bana makine geliyor. Gelenlerin eli boş dönmemesi için işimi devam ettiriyorum. Arkadan bu işi yapacak ustanın yetişmemesine üzülüyorum.\"

Arızalı süt makinelerini tamirhaneye getirenler Zafer Çoban’ın ustalığının çok iyi olduğunu ve yapamadığı makine olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Süt Makinası tamirhanesinden genel detaylar

- Tamirci Zafer Çoban\'ın çalışması ve tamir işleri

- Tamirhaneye gelen vatandaşlar

- Zafer Çoban ile röportaj

- Vatandaşlarla röportaj

- Genel, detay, özel görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)

============================================================

Motosikletiyle öğrencilere yardım götürüyor



İSTANBUL\'dan motosikletiyle yola çıkan İlker Kül, Muş\'un Bulanık İlçesi\'ne bağlı Şehitveren İlkokulu\'na giderek, öğrencilere kıyafetlerle kırtasiye ve temizlik ürünleri hediye etti.

Motosiklet tutkunu 45 yaşındaki İlker Kül, 8 yıldan beri Türkiye\'yi gezip, çektiği fotoğrafları satarak, elde ettiği gelirle köydeki öğrencilere yardım ediyor. Son olarak 31 öğrencinin eğitim gördüğü Muş\'taki Şehitveren İlkokulu\'na yardım götüren Kül, çocukların yüzünü güldürdü. Öğrencilere ayakkabı, mont, çanta, kalem, defter, oyuncak ve diş macunu hediye eden 1 çocuk babası Kül, \"Proje ile motor kullananların, büyük desteğini aldım. Köy köy dolaşıp, çocuklara yardım götürüyorum. 6 yıldan beri köy okullarını dolaşıp, çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyorum. Öğrencilerle çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Motorcu arkadaşlar sayesinde fotoğraf çekerek, elde ettiğimiz fonlarla öğrencilere hediyeler alıyorum. Amacım, çocuklara sevgi dağıtmak, o iletişimi kurmak. Okulun, okumanın önemini anlatmak. Bugüne kadar 167 öğrenciye yardımda bulundum. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, beni mutlu ediyor\" dedi. Muşlu öğrenciler, kendilerine hediye getiren İlker Kül’e teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İlker Kül\'ün okula motosikletle gelişi

-Kül\'ün öğrencilerle sohbet etmesi

-Öğrencilerin şarkı söylemesi

-Yardım eşyalarının açılması ve dağıtılması

-Röportaj

-Öğrencilerden detaylar

-Okuldan ayrılışı

Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, (DHA)

======================================

Yağmur arası deniz ve güneş keyfi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde sabah başlayarak öğlene kadar aralıklarla süren yağmurun ardından gökyüzü açtı. Yağmur sonrası yüzünü gösteren güneşli havayla birlikte tatilciler, sahilin ve denizin keyfini çıkardı.

Bodrum\'da bugün saat 06.00\'da başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle sabah dışarıya çıkamayan turistler, öğlen güneş açınca ve sıcak havayı görünce, Gümbet Mahallesi\'nde bulundukları otellerin plajına akın etti. 26 derece hava ve 20 derece deniz suyu sıcaklığında güneşlenip, denize giren turistlerin yanı sıra su sporu yapanlar da oldu.

Turizmci 63 yaşındaki Hüseyin Ayaz, \"Artık konuklarımız sezonun son turistleri 1 Kasım\'a kadar otelimizde Danimarkalı, Hollandalı ve İngiliz turistler var. Onlarda kalan kısa sürede güneşi gördükçe, denize girip, dinlenip, tatilin tadını çıkartıyorlar. Biz de son konukları elimizden geldiğince en işi şekilde ağırlayıp ülkelerine gönderiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sabah yağan yağmurdan işlerine gitmeye çalışanlardan

- Öğleyin denize giren turistlerden güneşlenenlerden görüntü

Haber- kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

=======================================

Otomobilin çarptığı kız yaralandı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde 19 yaşındaki Kübra Nur Toprak, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi\'nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Nizamettin D. yönetimindeki 57 DT 035 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Nur Toprak’a çarptı. Yaralanan Toprak, çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralı Kübra Nur Toprak’ın sedye ile acile alınışı

-Kaza yeri

-Otomobil

-Polisin incelemesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

=========================================