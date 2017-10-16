DHA YURT BÜLTENİ-9 

Konya\'da Galatasaraylı üniversite öğrencisine saldırıya soruşturma

GALATASARAY TARAFTARINA SALDIRAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya\'da geçen cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor- Galatasaray maçından yaklaşık 3 saat önce, maçın oynandığı stadının yakınındaki bir alışveriş merkezi önünde Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Cep telefonuyla çekilen saldırı görüntüleri sosyal medyaya yayınlanınca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro amirliği ekipleri, saldırganların kimliği belirledi.

Karaoğlu\'na saldırıp, elinde poşet içinde bulunan sarı kırımızı formayı zorla alıp yakan S.T. (18), M.K.C. (15), A.U. (17) ve E.F. (20), formayı zorla aldıkları ve Karaoğlu\'nun dövdükleri için \"Gasp ve kasten yaralama\' suçundan gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Karaoğlu\'nun ise saldırının ardından sağlık kontrolü için hastaneye ya da polise şikayete gitmediği öğrenildi. Ancak soruşturma başlatıldıktan sonra alınan ifadesinde saldırganlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan Hakan Karaoğlu\'nun dün gece yarası evinde ziyaret eden Konyaspor Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, böyle bir saldırıya şiddetle karşı çıktıklarını belirtti. Apalı, \"Saldırıya uğrayan kardeşimiz. Muğla\'dan yeni gelmiş Selçuk Üniversitesi birinci sınıf öğrencisidir. Dün gece evine gidip özür diledik. Böyle bir olayı tasvip etmediğimizi belirttik. Bu saldırı kendisini bilmeyen bir kaç kişi tarafından yapılmıştır. Bunun tüm Konya ve Konyaspor\'a mal edilmesi bizleri derinden üzdü. Özellikle maç cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta bunun gerçekleşmesinde kasıt olduğunu düşünüyoruz. Bizler taraftar derneği olarak Mevlana şehrine yakışır bir şekilde son 3 yıldır tribünde dahi küfür etmeden takımımızı destekliyoruz. Saldırıya uğrayan Hakan arkadaşımızda bu durumdan rahatsız ve mahçup. Onu UEFA maçımıza davet etti. Galatasaray formasıyla onu konuk edeceğiz. Tüm Galatasaraylılar ve spor camiasından da özür dileriz.\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İbrahim Apalı röp.

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Ankara Elmadağ’da 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 8 yaralı

ANKARA’nın Elmadağ İlçesi’ndeki bölünmüş yolda 4 otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralındı. Kazada ölenler arasında CHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık’ın 88 yaşındaki babası Baki Kızık’ta yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Elmadağ- Kırıkkale Karayolu’nun bakım ve onarımı için bölünmüş bölümünde Mehmet Dal’ın kullandığı 71 EY 551 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 MTL 16 plakalı otomobiller kafa kafa çarpıştı. Kazaya 41 TM 260 ve 06 FE 0012 plakalı araçlarda karıştı. Kazada adı polis tarafından G.K. rumuzuyla verilen 68 yaşındaki bir kadın ile CHP Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık’ın babası 88 yaşındaki Baki Kızık öldü. Aynı araçta bulunan Yücel Kızık’ın eşi Nazlı Kızık ile araç sürücüsü Mehmet Dal ile diğer araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar Elmadağ ve Kırıkkale’deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Elmadağ- Kırıkkale Karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin ÖZBALI, Erhan GÖĞEM/ ELMADAĞ, (Ankara) (DHA)-

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Temizlik yaparken çatı çöktü:4 işçi yaralandı

ELAZIĞ\'ın Kocancılar İlçesi\'nde bulunan bir tavuk entegre tesisinin çatısısının çökmesi sonucu meydana gelen olayda, tesis içerisinde temizlik yapan 4 işçi yaralandı.

Kovancılar İlçesi\'nde bulunan tavuk entegre tesisinde çalışan 4 işçi, 9 metre yükseklikteki çatıyı temizleme çalışması yaparken çatının çökmesi sonucu aşağı düştü. Çevrede bulunan vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralı 4 işçi, Kovancılar Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Yaralıların görüntüsü

Yaralıların ambulansa bindirilişi

Olay yerinden görüntü

Çöken çatının görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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Fırın çıkan yangınla kül oldu

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında ekmek fırını kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün öğlen saatlerinde Ağrı Caddesi üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Elektrik kontağında çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm fırını sardı. Çalışanların kendini güçlükle dışarı attığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Rüzgarında etkisi ile alevlerin yükseldiği yangını uzun uğraş sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çıkan dumanlar ve alevler

-Etrafta toplanan kalabalık

-Yangına müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Yusuf İBA/ DOĞUABAYAZIT, (Ağrı), (DHA)

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Bursa Valisi Küçük\'ün Erzurumlu konukları

İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Erzurum’dan Bursa’ya konuk gelen öğrenciler Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen \'Biz Anadoluyuz Projesi\' kapsamında Erzurum\'dan Bursa\'ya 3 günlüğüne gelen 112 Erzurumlu öğrenci, Uludağ, Botanik Park, Osmangazi ile Orhangazi Türbesi\'ni gezerken, Mudanya İlçesi’nde de tekne turuna katıldı. Proje ile iller arasında \'Kardeşlik köprüsünün\' kurulması ve ruhunun geliştirilmesi, terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kardeşlik ve huzura katkı sunulması, İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması hedeflendi. Proje kapsamında düzenlenen Bursa gezisinin son gününde öğrenciler, Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ü ziyaret etti. Valilik binasında Erzurumlu öğrencilerle bir araya gelen İzzettin Küçük, şöyle dedi:

\"Sevgili gençler; hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel ülkede hepimiz biriz. Ayrımız gayrımız yok. Ben de sizler gibi Erzurum’un bir ilçesinde doğdum büyüdüm. Sonra bu memleket beni okuttu, bana birçok görev verdi ve şu anda Bursa’nın valisiyim. Büyük bir şehre geldiniz gençler. İki gün boyunca şehri gezip gördünüz. En önemlisi de buradaki insanların sizi çok sevdiğini gördünüz. Çünkü siz buradaki insanların aynısısınız, bir parçasısınız. Çok çalışacaksınız, buralarda görev yapacaksınız. Buradaki çocuklar da sizin şehrinize gelecek. Yani demek istediğim, sizler Türkiye’nin en önemli parçalarısınız.\"

Ziyaret ardından öğrencilere hediyeler veren Vali İzzettin Küçük, öğrencileri Valilik binasının önüne çıkarak uğurladı.

Proje kapsamında Bursa\'ya geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade eden Erzurumlu çocuklar, Bursa\'ya ilk kez geldiklerini belirterek, denizi de Mudanya’da tekne turu yaparak ilk kez gördüklerini söylediler. Proje kapsamında 21 şehirden 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret edeceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

-Vali İzzettin Küçük\'ün konuşması

-Vali ile çocukların sohbeti

-Erzurumlu öğrenciler ile ropörtaj

-Vali hediye verirken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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Konteynerde yaşayan aileye belediyeden yardım eli

VAN\'da eşinin cezaevine girmesi üzerine 3 çocuğu ile birlikte 5 yıldır konteynerde yaşayan 40 yaşındaki Aycan Bulgun\'a Van Büyükşehir Belediyesi yardım etti.

Van Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmet uzmanlarınca İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi\'nde oturan Bulgun ailesi için harekete geçildi. 5 yıldır 20 metrekarelik konteynerde yaşam mücadelesi veren 4 kişilik aileye büyükşehir belediyesince bir daire kiralandı. Aile konteynerde yaşadığı zorlu 5 yılın sonunda sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Üç çocuğuyla birlikte 5 yıldır konteynerde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Aycan Bulgun, \"Eşim tutuklu. Konteynerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorduk. Ben de büyükşehir belediyesine başvurdum. Allah onlardan razı olsun. Yardımcı oldular. Bana bir ev imkanı sağladılar. Kiramı onlar karşılıyor\" dedi.

Çocuklarının konteyner\'da verimli ders çalışamadığını da belirten Anne Bulgun, şöyle konuştu: \"Elektrikler kesiliyordu. Konteyner damlıyordu. Gece yarılarında sular içinde kalıyorduk. Çocuklarım derslerine çalışamıyorlardı. Elektrikler kesildiğinde komşularımıza gidip ders çalışıyorlardı. Çok zorluk yaşıyorduk. Allah Belediye yetkililerinden razı olsun. Şu an çok mutluyum. Yeni evime geçtim Allah emeği geçenlerden razı olsun.\"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ise kış aylarında da ailenin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyleyerek, aileye kömür verilmesi için de çaba harcayacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ailenin yaşadığı konteyner

-Kenteynerde kalan aile

-Konteynerde yaşayan aile için kiralanan ev

-Aileden detaylar

-Aileye yapılan ziyaret

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Kaleden düşen Suriyeli çocuk yaralandı

ŞANLIURFA\'da, tarihi kalede arkadaşlarıyla oyun oynarken 15 metre yükseklikteki surlardan düşen Suriyeli 12 yaşındaki Muhammet Hayam yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde tarihi Urfa Kalesi\'nde meydana geldi. Kale sırtlarında arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden Suriyeli Muhammet Hayam, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, yaralanan çocuğu, kalenin yamacından indirip ambulansa Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kale surlarından düşen Suriyeli çocuk

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesi

- Yaralanan çocuğu müdahale eden sağlık ekipleri

- Yaralı çocuğu ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-(DHA)

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İş adamı Mehmet Yıldırım göz yaşlarıyla uğurlandı

SAMSUN\'da düzenlenen cenaze töreniyle Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Bursa\'nın Mudanya İlçesi\'ndeki evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybeden Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, için bu gün Samsun\'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, eski Samsun Valisi olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, vatandaşlar ve Yıldırım ailesi üyeleri katıldı. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili olan 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım\'ın ağabeyleri Ali Rıza ve Yüksel Yıldırım ile oğlu Can Yıldırım taziyeleri kabul etti. İşadamı Ali Ağaoğlu da cenaze törenine katılarak aileye taziyede bulundu. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Yıldırım\'ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taziyelerin kabul edilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Tabutun taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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Su seviyesi düşünce yayalar Sevgi Adası\'na ulaştı

ADANA\'daki Seyhan Baraj Gölü\'nde su seviyesi düşünce, göl içerisindeki Sevgi Adası\'na yaya yolu açıldı.

Yağışların azlığının yanı sıra ovaya su verilmesiyle birlikte Seyhan Baraj Gölü\'nde her yıl en az bir kere su seviyesi düşüyor. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte gölün içerisinde bulunan Sevgi Adası\'na yaya olarak da ulaşılabiliyor. Bu yıl da suların azalmasıyla birlikte yayalar, sevgi adasına akın etti. Normal zamanlarda kayık ve sandallarle adaya ulaşan yayalar, güneşli havada yürüyerek adaya doğru ilerleyip bu anı fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Sevgi Adası genel ve detay görüntüler

- Yayalardan görüntü

Haber-Kamera:Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)

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