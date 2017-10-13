DHA YURT BÜLTENİ-9

1)KELEBEKLER VADİSİ\'NDE MUCİZE KURTULUŞ

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, sırtındaki paraşütle 330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi\'ne atlayan Hollandalı base jumper (serbest atlayışçı) 32 yaşındaki Peter Blokker, paraşütünün atlayış noktasının 100 metre altındaki kayalıklara takılması sonucu uçurumda asılı kaldı. Blokker\'ı, halatla yanına sarkan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi Mustafa Eren 3 saat süren operasyonla kurtardı. Faralya Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi\'nde dün (perşembe) başlayan \'Kelebekler Base Kupası\', mucizevi bir kurtuluşa sahne oldu. Turnuvaya katılan 2\'si kadın 13 serbest atlayışçıdan Hollandalı Peter Blokker, atlayışını gerçekleştirmek için bugün saat 09.30\'da vadinin kuzey batı yamacına kurulan, 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası\'na çıktı. Kendini boşluğa bırakan Blokker, 100 metrelik düşüşün ardından paraşütünü açtı.

230 METRE YÜKSEKLİKTE ASILI KALDI

Paraşütün ters istikamete açılması sonucu Blokker, paraşütüyle birlikte düz duvar şeklinde yükselen kayalıklara çarptı. 230 metrelik uçuruma düşeceği sırada paraşütün bir bölümü kaya parçasına takılan Blokker, vadinin yamacında asılı kaldı. Sağ kol ve bacağından yaralanan Blokker\'ın kayalıklarda mahsur kaldığını gören turnuva organizatörleri, UMKE ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinden yardım istedi. İlk olarak bölgeye ulaşan UMKE görevlilerinden Mustafa Eren, atlayış noktasına kurulan istasyona bağladığı halatla 100 metre aşağıdaki Blokker\'in yanına indi. Eren\'in yanında getirdiği bir başka halat aracılığıyla istasyona bağlanan Blokker, AKUT görevlilerinin de yardımıyla yukarı çekildi. Üç saat süren operasyonun sonunda kurtarılan Blokker\'in çok bitkin ve yorgun olduğu gözlendi. Yürüyerek ambulansa ulaşan Blokker, Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Blokker\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, atlayışlara ara verildi.

\"PARAŞÜTÜN TIRNAK KADAR KISMI KAYALIKLARA TAKILI KALMIŞ\"

Atlayış noktasından 100 metre sarkarak Blokker\'i asılı kaldığı noktadan kurtaran UMKE görevlisi Mustafa Eren, paraşütün açıldıktan sonra serbest atlayışçının kayalıklara çarptığını söyledi. Blokker\'ın mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını anlatan Eren, \"Paraşütün sadece tırnak kadar bir bölümü kayalıklara takılı kalmış. Atlayışçı daha sonra iki ayağını basacak kadar bir yer bulmuş ve orada mahsur kalmış. Bizi o şekilde beklemiş. Bize ihbar geldikten sonra hemen olay yerine geldik. Buraya istasyon kurarak iniş yaptık. Sonrasında AKUT\'tan gönüllü arkadaşlarımız bize destek için geldiler. Hep beraber iyi bir çalışma yaparak şahsı yukarıya çıkardık. Uçurumda Kelebekler Vadisi\'nin manzarası müthiş, ancak yaşanan korkuda aynı şekilde\" dedi. AKUT gönüllülerinden Batuhan Pilli de UMKE görevlileri ile birlikte bölgeye gelerek, kayalıklarda asılı kalan serbest atlayışçıları kurtardıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Uçurumda asılı kalan Blokker\'in vadinin karşı yamacından görüntüsü

- Vadiyle birlikte Blokker\'in asılı kaldığı noktanın görüntüsü

- Blokker ve UMKE görevlisinin vadinin yamacındaki görüntüsü

- Atlayış noktasındaki görevlilerin görüntüsü

- Vadinin karşı yamacından Blokker\'in uçurumdan yukarı çekilme görüntüsü

- Atlayış noktasından yukarı çekilen Blokker\'in görüntüsü

- Blokker\'in ambulansa yürümesinden görüntü

- UMKE görevlisi Mustafa Eren\'in atlayış noktasına çıkmasından görüntü

- Mustafa Eren ile röp.

- AKUT gönüllüsü Batuhan Pilli ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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2)EDREMİT\'TE MAKİNE İLE ZEYTİN HASADI ARTIYOR

BALIKESİR\'in Edremit ilçesindeki Ziraat Odası, zeytin ağaçlarının sırıkla dövülmesine karşı hasat için 32 üreticiye zeytin silkme makinesi verdi.

Edremit Ziraat Odası tarafından 5 yıldır sürdürülen zeytin silkme makinesi ile hasat yapma projesi kapsamında 32 üreticiye daha hasat makinesi verildi. Zeytin ağaçlarına sırıkla vurulmaması ve silkme makinesiyle hasat yapılmasını istediklerini belirten Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, sırıkla hasat yapıldığında filizlerin kırıldığını ve ertesi sene \'yok senesi\' olarak hasadın düşük olduğunu söyledi. Diker, \"Edremit Ziraat Odası olarak zeytin ağacına sırıkla vurulmasını istemiyoruz. Bu nedenle üreticimizi desteklemek için 5 yıldan bu yana zeytin hasat makinesi projemiz var. Ama üreticimizin kendi olanaklarıyla bunu yapması çok zor. Üreticimize zeytin hasat makinelerini peşinatsız 2 yıl vadeli olarak veriyoruz. Vade farkı da alınmadan, hasat sonu ödemeli olarak ücreti alınıyor. Bu sene 32 zeytin üreticimiz başvuruda bulundu. Böylece yaklaşık 30 bin zeytin ağacına sırıkla vurularak, dallarının kırılması önlenecek. Bu da zeytinde \'bir sene var, bir sene yok\' dönemini bitirmek demektir. Her sene mahsul alınacak bir zeytin ağacı popülasyonu oluşur. Zeytin ağacına sırıkla vurduğunuzda, mahsul filizler kırılır. Ancak zeytin ağacı bir sene sonra kendisini toparlar. Bu da ülke ekonomisine zarar vermektedir\" dedi. Zeytin üreticileri Edremit Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen proje nedeniyle Ziraat Odası yöneticilerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Üreticiye hasat makinesinin tanıtımından görüntü,

-Ali Yılmaz Diker\'in konuşmasından görüntü,

-Sırıkla yapılan hasattan görüntü.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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3)VAN\'DA 15 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

VAN polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 3 ilde, 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenlendi. Van, Antalya ve Gaziantep\'te 15 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-Hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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4)AVUKAT KATİLİNİN YANINDAKİ 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İZMİT\'te, avukat Mehmet Samim Geredeli\'yi öldüren Serhat Abdullah Sağ\'ın yanında yer alan 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Salı günü avukat Mehmet Samim Geredeli bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını )kaybetti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, katil zanlısı Serhat Abdullah Sağ\'ın yanında bulunan H.S. ve 17 yaşındaki B.C.T\'yi olay akşamı Pendik\'te düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ele geçirildi. 2 kişi ifadelerinde, Serhat Abdullah Sağ\'ın bir kamulaştırma davasında dedesine ait arsadan dolayı zarara uğradığını öne sürerek avukatı öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından B.C.T ve H.S. adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri Serhat Abdullah Sağ\'ın yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Görüntü Dökümü

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-Adliye ye getirilmeleri

HABER: Selda Hatun TAN/KAMERA: Alişan KOYUNCU



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5)SOYGUN İÇİN RUSYA\'DAN ADAM GETİRMİŞLER

ANTALYA\'da turizm acentesine para taşıyan Mehmet M. adlı kuryeyi döverek 40 bin dolarlık soygun yapan 5 kişi, operasyonla yakalandı. Çetenin, soygun için Rusya\'dan bir kişi getirdiği belirlendi.

Olay, 22 Ağustos günü Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi\'nde meydana geldi. Bankadan çektiği 140 bin doların 100 bin dolarını bir çantaya, geri kalanını ikinci çantaya koyan turizm firması kuryesi Mehmet M., Yenigün Mahallesi\'nde saldırıya uğradı. Saldırganlar Mehmet M.\'yi darp ederken, içinde 40 bin dolar bulunan çantayı alıp kaçtı. Olay sonrası harekete geçen Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve 2 kilometre çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda şüphelilerin, Ahıskalı E.U., İ.A., M.A., İ.K., N.A. olduğu belirlendi. Şüpheliler, konakladıkları otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, günlerdir Mehmet M.\'yi takip ettikleri, soygunu gerçekleştirmesi için Rusya\'dan tarifeli uçakla İvan Kaniski adlı kişiyi getirdikleri, soygun sonrasında ise uçakla ülkesine gönderdikleri ortaya çıktı. Tamamının karate sporuyla uğraştığı belirtilen şüphelilerin, polisi karşılarında görünce korktuğu ve hemen teslim oldukları belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışları

Araçlara binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

Adliye dış plan görüntü

96 mb -- 51 Saniye

xaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA/,(DHA)