DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)SURİYELİ HAMİLE KADINI VE BEBEĞİNİ ÖLDÜRENLER HAKKINDAKİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

SAKARYA\'nın Kaynarca İlçesi\'nde, Suriyeli 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeğini öldürmekle suçlanan sanıklar Birol Karacal ile Celal Bay hakkında hazırlanan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 50\'şer yıla kadar hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 1 Aralık\'ta görülecek.

Kaynarca İlçesi\'nde Suriyeli hamile kadın Emani Al-Rahmun ve 10 aylık bebeği bebeği Halaf\'ın öldürülmesi olayı ile ilgili Birol Karacal ile Celal Bay hakkında hazırlanan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 50\'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, Birol Karacal ile Celal Bay hakkında, \'tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme\', \'gebe olduğu bilinen kadını öldürme\', \'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme\', \'nitelikli cinsel saldırı\', \'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme\', \'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme\' ile \'nitelikli yağma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6\'şar aydan 50\'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.Sakarya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 1 Aralık\'ta görülecek olan ilk duruşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) müdahil olacağı belirtilirken, birçok sivil toplum örgütününde katılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili ARŞİV görüntü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -

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2)AFYONKARAHİSAR\'DA 3 BİN 200 YILLIK YAZIT ŞAŞKINLIĞI



AFYONKARAHİSAR İhsaniye\'ye bağlı Beyköy\'de, 1878 yılında keşfedilen ve Luvi dilinde yazıların bulunduğu 3 bin 200 yıllık yazıtın ilk kez deşifre edildiğinin açıklanması, gözleri bu köye çevirdi. Üzerindeki yazıların bir kağıda kopyalandığı, ardından bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı belirtilen yazıtın nerede olduğunu merak ediliyor.

Bronz çağından kalan en eski yazıları içerdiği ve kireçtaşına işlenen yazıtın bronz çağı krallığı Mira\'nın Kralı Kupanta- Kurunta\'nın emriyle MÖ 1190 yılında hazırlandığına inanılırken, 1878\'de ortaya çıkarılan yazıtın Fransız arkeolog George Perrot tarafından bir kağıda kopyalandığı, 35 santim yükseklik ve 10 metre uzunlukta olduğu belirtilen yazıtın köydeki bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı gündeme geldi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Konunun ulusal ve uluslararası mecrada haberlere konu olması, durumdan haberdar olmayan köylülerde şaşkınlık yarattı. Köylüler 3 bin 200 yıllık yazıtın, köydeki iki camiden en eski olanın altında olduğunu düşünürken, kendi aralarında konuyu tartışmaya başladı. Köyün en yaşlılarının bile caminin ne zaman yapıldığını bilmemesi, merakı artırdı. Köylüler caminin Kurtuluş Savaşı sırasında yandığını ve yeniden restore edildiğini belirtirken, caminin yıkılıp temelinde kazı çalışması yapılıp yapılmayacağı merakla beklenmeye başladı.

CAMİ ZAMANLA RESTORE EDİLDİ

Köy muhtarı Bahattin Devrim, yazıtın bulunduğu ileri sürülen caminin tarihi bir cami olduğunu, ancak ne zaman yapıldığına dair kimsenin bilgisi olmadığını söyledi. Caminin zamanla restoreler nedeniyle değiştirildiğini aktaran Devrim, \"Köyümüzde iki cami var ama en eski camimiz burası. Bize yeni bir cami yapılması halinde bu caminin altında kazı yapılmasında bir sakınca yok\" dedi.

TARİHİ BİR ÇEŞME VAR

Yazıtın bulunduğu söylenen caminin dış duvarının yanında üzerinde çeşitli sembollerin yer aldığı ve çeşme olduğu değerlendirilen kalıntılar ile caminin karşısında üzerinde Farsça ya da Osmanlıca olduğu değerlendirilen yazılar bulunan bir köy çeşmesi de yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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- Beyköy giriş levhası

- Camiden detaylar

- RÖP: Bahattin Devrim (Köy Muhtarı)

- Köylülerin kendi aralarında konuşmaları

184.71 MB /// 05.47\"

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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3)MOTOSİKLETİNE İPLE BAĞLADIĞI KÖPEĞİ KOŞTURDU

ŞANLIURFA\'da, bir motosiklet sürücüsünün boğazına ip geçirdiği sokak köpeğini koşturarak yoluna devam etmesi, tepkiye yol açtı.Öğle saatlerinde Eyübiye Mahallesi\'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi, motosikletinin arkasına iple bağladığı köpeği koşturarak yoluna devam etti. Bu durumu görenler tepkilerini gösterdi. Cep telefonuyla görüntülenen motosiklet sürücüsü, uzun bir süre peşinden koşan köpeğiyle birlikte kimseye aldırış etmeden kilometrece yol katlederek, ara sokaklarda gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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- Cadde üzerinde giden motosiklet

- Motosikletin arkasında boğazına iple bağlanan köpek

- Köpeği sürüklemesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Kamera - Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 - 3 MB

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4)PENCEREDEN UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI



ADANA\'da, evinin penceresinden uyuşturucu satan 18 yaşındaki Yunus Y. suçüstü yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki bir evin yatak odasının penceresinden uyuşturucu satıldığı ihbarını alan Narkotik ekipleri harekete geçti. Tek katlı bahçeli eve baskın yapan polis, kapıyı \'Koç başı\' ile kırıp içeri girdi. Yunus Y.\'yi gözaltına alan ekiplerin yaptığı aramada yatak orasında satışa hazır 50 paket esrar ve uyuşturucudan temin edilen nakit para ele geçirildi.

Yunus Y. ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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*Polis Kamerası*

- Polisin eve gelmesi

- \'Koç Başı\' ile kapıyı kırması

- Uyuşturucu satısıcının yere yatırılması

- Yatak üzerindeki para

- Poşet içeresindeki esrarlar

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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5)LPG TANKINDAKİ UYUŞTURUCUYU, \'PARS\' BULDU

ADANA\'da, polis ekiplerinün şüphe üzerinde durdurdukları bir otomobilin LPG tankında 11 kilo 600 gram esrar ele geçirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan polis, bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeği \'Pars\' ile yapılan aramada, otomobilin LPG tankında 11 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Diyarbakır\'dan İzmir\'e gittiği tespit edilen otomobilin sürücüsü 54 yaşındaki M.K. gözaltına alındı.Zanlı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Görüntü Dökümü

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*Polis Kamerası*

- Polis köpeğinin otomobilde arama yapması

- Polisin LPG tankını çıkarması

- Tank içindeki esrarlar

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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6)2 TON MEYVE ÇALAN KAYINPEDERLE DAMADI YAKALANDI



BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde, 4 kişiye ait tarlalardaki ağaçlardan 2 ton elma ve armut çalan kayınpederle damadı, jandarma ekiplerince yakalandı. Hamamlı Mahallesi\'ne gece saatlerde minibüsle gelen 2 şüpheli, elma ve armut bahçelerine girdi. Selahattin Oruç, Cüneyt Uysal, Hüseyin Gedik ve Ahmet Acar’a ait 4 ayrı meyve bahçesinden topladıkları elma ve armutları kasalara dolduran şüpheliler, aynı minibüse yükledikleri kasalarla kaçtı. Bu sırada yoldan geçen biri, hırsızlık olayına tanık oldu ve hırsızlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, takibe aldığı minibüsü Kestel İlçesi\'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 ton elma ve armut bulundu. Olayın ardından 55 yaşındaki Muhammet B. ile damadı 35 yaşındaki Rasim K. gözaltına alındı.

KAYINPEDER TUTUKLANDI

Kayınpeder Muhammet B. ve damadı Rasim K., jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Muhammet B., tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, Rasim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Elma ve armutların görüntüleri

-Hırsızların adliyeye sevk görüntüleri

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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7)POLİS VE JANDARMADAN MOTOSİKLET UYGULAMASI



NİĞDE’de polis ve jandarma ekipleri ortaklaşa, motosikletlere yönelik uygulama yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak motosikletlere yönelik yapılan uygulamada Niğde’de 8 noktada gercekleştirildi. Polis ve jandarma ekipleri, motosikletlerin sigorta, muayenesi olup olmadığını, diğer polis ekipleri de sürücülerin ehliyet ve Genel Bilgi Toplamalarını (GBT) merkezden sordular.

Görüntü Dökümü

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- Uygulama yapan polis ve askerden görüntü

- Evrakları incelenen motosiklet sürücüsünden görüntü

- Askerden detay görüntü

- Polis ve jandarma araçlarından görüntü

Süre:47 saniye Boyut: 50 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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8)330 METREDEN KELEBEKLER VADİSİ\'NE ATLADILAR

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde 3\'üncüsü düzenlenen \'Kelebekler Base Kupası\' yarışlarına katılan 2\'si kadın 13 base jumper (serbest atlayışçı), sırtlarına bağladıkları paraşütlerle 330 metre yükseklikten Kelebekler Vadisi\'ne atladı.

Fethiye\'nin Faralya Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi\'nde başlayan turnuva, nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye, ABD, Hindistan, Almanya, Avusturya ve Hollanda\'dan yarışmaya katılan 13 serbest atlayışçı, Kelebekler Vadisi\'nin kuzey batı yamacına kurulan, 330 metre yüksekliğindeki Fethibey Atlayış Noktası\'na çıktı. Hazırlıkların ardından sporcular, arka arkaya kendilerini boşluğa bıraktı. İzleyenlerin nefesini tuttuğu anlarda havada paraşütlerini açan atlayışçılar, Kelebekler Vadisi Plajı\'ndaki noktaya iniş yapmaya çalıştı. Kadın serbest atlayışçılar Lisa Maria Seidl ve Yaşam Doğu\'nun atlayışları ise izleyicilerden yoğun alkış aldı.

ŞAMPİYON BELİRLENECEK

Turnuvaya katılan sporculara, atlayıştan sonra paraşütü açış süresi, paraşütü hangi yöne doğru açtığı ve plajda kurulan noktaya ne kadar yakın iniş yaptığı dikkate alınarak puan verilecek. Turnuva sonunda en az hata puanı alan sporcu, Kelebekler Base Kupası\'nın şampiyonu olacak. Turnuva, 14 Ekim\'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

\"DÜNYANIN EN GÜZEL MANZARALARINDAN BİRİNE ATLIYORLAR\"

Turnuva organizatörlerinden Erdal Akkuş, Kelebekler Vadisi\'nin inanılmaz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, sporcuların dünyanın en güzel manzaralarından birine atladığını söyledi. Öncelikle gelen sporcuların Fethiye\'den güzel anılarla ayrılmalarını hedeflediklerini belirten Akkuş, \"Bu yarışma sadece buraya özgü. Kelebekler Vadisi\'nin denizden yüksekliği 330 metre. Atlayış noktasından 190 metre serbest düşüş imkanı var. Bu duvar sporculara 3.5 saniye düşüş imkanı veriyor. Sonrasında da sporcular paraşütünü açarak vadiye iniyor. Bu organizasyonla zaten dünyaca ünlü olan Kelebekler Vadisi\'ni daha geniş çevrelere tanıtabiliyorsak bizim için ne mutlu\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sporcuların vadiye atlayışlarından görüntü

-Farklı açılardan atlayış görüntüleri

-Paraşütlerin Kelebekler Vadisi\'ne inişi

-Turnuvanın organizatörlerinden Erdal Akkuş ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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9)BİLİM ŞENLİĞİNE KATILAN 300 ÖĞRENCİ HARRAN\'I GEZDİ

ŞANLIURFA\'da 19 Ekimde düzenlenecek olan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği projesi kapsamında 300 öğrenci dünyanın en eski üniversitesi olan Harran Üniversitesi\'nin sit alanını gezdi.

Şanlıurfa\'da 19-21 Ekim tarihinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği öncesi 300 öğrenci Harran İlçesi\'ni gezdi. Dünyanın ilk eğitim ve bilim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Harran\'daki tarihi sit alanları gezen öğrenciler, kazı görevlilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin tarihi gezisine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ŞUTB Başkanı Mehmet Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da eşlik etti. Öğrencilerin Harran gezisiyle ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, \"Şanlıurfa TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında Harran gezisi sebebiyle burada bulunuyoruz. Harran ilçemiz tarihteki yeri itibariyle aslında bir açık hava bilim merkezi şeklindedir. Yapılan kazı çalışmalarında bir çok esere, bir çok bilim adamının, ilim adamın, alimin izlerine rastlanılıyor. Zaten burası Sabit bin Kurra\'nın, El Battani\'nin, Cabir El Hayyan\'ın memleketi. Bir çok bilim, gerek kimyada, gerek astronomide, gerek matematikte, sanatta bir çok bilim adamının 7\'inci, 8\'inci yüzyıllarda yetiştiren, dünyaya mal eden bir şehir. Biz de atamızın izindeyiz. Gelenekten geleceğe doğru gençlerimizi yürütmek istiyoruz. Şanlıurfa tarihi bilim açısından bur kadar zenginken inşallah geleceği de bilim açısından aydınlık olurö şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı TÜBİTAK, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının desteklediği TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği, Türkiye genelinden çok sayıda bilim meraklısını Şanlıurfa\'da buluşturacak. Başta Şanlıurfa gençliğinde bilim heyecanını uyandırmak ve bilimsel çalışmalara katılımı teşvik edebilmek amacıyla düzenlenecek şenlik, Turgut Özal Parkında gerçekleştirilecek.Mühendislik, sanat, coğrafya, matematik, teknoloji tasarım, robotik kodlama, fen bilimleri, Türkçe, İngilizce, astronomi, geometri ile birlikte 7\'si astronomi olmak üzere 20 farklı atölyede her yaştan on binlerce bilim meraklısını aynı çatı altında buluşturacak olan TÜBİTAK 4007 Şanlıurfa Bilim Şenliği, geleceğin bilim insanlarına da ışık tutacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Harranı gezen öğrenciler

- Sit alanındaki kazı çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler

- Başkan Nihat Çiftçi\'nin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

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10)MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAĞI PEMBE BALONLAR, DÖVİZLERLE SÜSLEDİ

TEKİRDAĞ\'da meme kanseri tedavisi gören ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mücadelesinden dolayı, \'Manevi kızım\' dediği 33 yaşındaki Göknur Damat, işyerinin bulunduğu sokağa kansere dikkat çekmek için adeta pembe sokağa çevirdi. Pembe balonlar asan Damat, yine pembe dövizlerle kadınları meme kanserine karşı uyardı.

Tekirdağ\'da 2 yıl önce meme kanserine yakalanan ve doktorların 6 ay ömür biçtiği makyöz Göknur Damat, kentte KOSGEB desteğiyle bir kuaför salonu açarak, hayata tutunmaya çalıştı. Tedavisi süren Damat\'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşama tutunma çabasını örnek gösterip, manevi kızı olduğunu söylemişti. Tekirdağ\'da makyözlük yapmayı sürdüren Damat, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı\'nda işyerinin bulunduğu sokağı meme kanserine dikkat çekmek için adeta pembe renge boyadı. Sokağa pembe balonlar asan Damat, yeni pembe renklerle, \'Meme kanseri farkındalık sokağı\', \'Sağlık kontrolünü aksattığının farkındamısın\', yazılı dövizlerle donattı.

Göknur Damat, meme kanserine dikkat çekmek için işyerindeki arkadaşları ile birlikte çalışarak sokağı pembe balonlar ve dövizlerle donattıklarını söyledi. Kadınları meme kanserine karşı uyarıcı dövizler hazırladıklarını söyleyen Damat, kadınları bilinçli olmaya davet etti. En büyük sıkıntılarının bu hastalıkla mücadelede bazı ilaçların elde edilemediğini belirten Damat, şöyle dedi: \"Bende bir kanser savaşçısıyım. Bu sokağı meme kanserine dikkat çekmek için pembeye boyadık diyebilirim. Dün gece bu işle uğraştık. Bunları kendi bütçemizle yaptık. Bir farkındalık yaratmak istedik. Ama maalesef kimse farkında değil. Bizlerin istediği en önemli şey, farkındalığımız olsun. Lütfen bayanlar kendinizin farkına varın. Meme kanseri taraması sadece bir saatinizi alıyor. Ama kanser tüm hayatınızı alabilir. Ben bir kanser savaşçısıyım. Maalesef şuan bende ilacımı bulamıyorum. İlacım şuan yok. Ben bu sorunla ilgili kendi çağımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sesimi sayın Cumhurbaşkanı\'na kadar daha önce duyurmuştum. O zaman kendileri yardımcı oldular ve ilaçlarımızı temin etmiştik. Ancak bir yere kadar ve şuan benim kullandığım ilacım da yok. Ben sadece ilaçlarımızı istiyorum. Bu hastalıkla mücadele ederken ilaç olmayınca kansere gülümseyemiyorum. İlaç olmayınca kanserle dans edemiyoruz. Lütfen farkındalık yaratalım ve bu soruna çözüm bulalım. Sosyal medyadaki destekleriniz için teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gece sokakta yapılan çalışmalar

-Gündüz sokaktaki pembe balon ve pankartlar

-Göknur Damat\'ın işyerinde çalışma anları

-Göknur Damat ile röp.

- Sokakta asılı balonlar, dövizler

-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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11)MAKÜ\'DE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ

BU yıl 17\'ncisi yapılan Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) başladı.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi\'nin açılışı MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu\'nda yapıldı. Açılışa, Burdur Vali vekili Mehmet Yıldız, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tüzin Baycan, komitenin bölgesel gelişme alanında çalışan disiplinler arası, iktisatçılar, coğrafyacılar, şehir ve bölge plancıları, kamu yöneticileri, sosyologlar gibi çok farklı disiplinlerin ortak kaygısı ve ilgi alanı olan mekansal, kentsel ve bölgesel gelişmeye ilişkin geniş bir yelpazedeki pek çok konuyla ilgilenen ve bu alanda araştırmalar, çalışmalar yapan bilim insanlarından oluştuğunu söyledi.

Baycan, bu yıl 17\'ncisi yapılan kongrede bölgesel gelişme kuram ve politikalarından, bölgesel inovasyon sistemlerine rekabet ve esneklik konularından, girişimcilik ve kümelenme noktalarına, çevre turizm ve kırsal kalkınmadan kentsel dönüşüm ve kentsel planlama konularına 17 oturumda 70 bildiri sunulacağını da kaydetti.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi. Korkmaz, \"Konular enine boyuna tartışılarak, ülkemizin ve bilim dünyasının gelişimi bakımından da bir küçük basamak çıkılmış olacak\" dedi.

Konuşmaların ardından kongrenin oturumları MAKÜ İstiklal Yerleşkesi\'nde başladı. Kongre 3 gün sürecek.

Görüntü Dökümü

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- Salondan detay

- Tüzin Baycan\'ın konuşması

- Adem Korkmaz\'ın konuşması

- Plaket sunumu

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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