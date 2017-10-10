DHA YURT BÜLTENİ-9 

Sınırdaki evlere Türk bayrağı (ek görüntü)

Görüntü Dökümü

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- Oğulpınar Sınır Karakolu\'nun görüntüsü

- Detay görüntüler

- Zırhlı araçların görüntüsü

- OBÜS görüntüsü

Haber:Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK-Kamera:Eser PAZARBAŞI//HATAY, (DHA)

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Tatbikatta askerler senaryo gereği kritik tesisleri ele geçirdi



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK)\'nın Şırnak\'ın Silopi ilçesi ile Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında 18 Eylül\'de başlattığı tatbikat devam ederken, askerlere bugün ki tatbikatta, temsili kritik düşman tesislerini düzenlediği operasyonla başarılı bir şekilde ele geçirdi.

TSK tarafından Habur sınır kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikat 23\'üncü gününe girdi. Irak özel kuvvetlerinin de dahil olduğu tatbikatta askerler temsili olarak belirlenen kritik tesislere operasyon düzenledi. Türk ve Irak askerleri, Arapça bilen tercümanların yardımı ile belirlenen hedefe doğru ilerledi. Tesisleri ele geçirmek için uzun bir yol yürüyen askerler, mısır tarlasının etrafından temsili düşman tesislerine yaklaşarak hücuma geçti. Tesisisin etrafını saran askerler, mevzi alarak tesisi ele geçirdi. Kritik tesislerin temsili olarak ele geçirilmesinin ardından askerler tatbikat alanının ortasında toplandı. Daha sonra askerler gruplar halinde geldikleri noktaya geri dönerek tatbikatı tamamladı.



Görüntü Dökümü

-Tek sıra halinde yürüyen askerler

-Irak askerleri

-Askerlerden yakın detaylar

-Askerlerin silahlar ile bekleyişi

-Mevzi alan askerler

-Askerlerin hücuma geçişi

-Temsili olarak tesisin ele geçirilmesi

-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ) (DHA)

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10 yıl önceki kız kaçırma davası cenaze töreninde yeniden alevlenince aileler birbirine girdi

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde 10 yıl önce kız kaçırmayla ilgili husumet yaşayan iki aile bir yakınlarının cenaze töreninde karşılaşınca birbirlerine satır ve sallamalarla saldırdı. Polis kavgayı bastırmakta güçlük çekince jandarmadan destek istedi.

Kız kaçırma yüzünden 10 yıldır husumet halinde olan Telli ve Tutum aileleri ortak tanıdıkları, Zafer Dönmezoğlu’nun cenaze töreninin yapıldığı Kahramankazan Asri Mezarlığı’nda karşı karşıya geldi. Defin işleminin ardından taziye ziyaretine gelenler için Kahramankazan piknik alanında yemek ikram edildi. Burada yan yana gelen Telli ve Tutum ailelerinin büyükleri arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır, sallama, döner bıçağı ve etrafta bulunan taşların kullanıldığı kavgada silahlarda patladı. Polis kavgayı bastırmakta güçlük çekince jandarmadan yardım istemek zorunda kaldı.

Kavgada, 10 yıl önce kaçırılan 44 yaşındaki Gülten Telli ile cenaze yakınları Selman ve Savaş Dönmezoğlu kardeşler yaralandı. Yaralılar Kahramankazan Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgada kullanılan iki adet ruhsatsız tabanca ile kesici aletlere el koyarken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

Kavganın ardından polisin olayları sakinleştirmeye çalışması

Jandarmanın güvenlik önlemi alması

Görgü tanıklarının olayı anlatması

Hastaneden ve emniyet müdürlüğünden genel görüntü

Olayda kullanılan satırlardan birinin polis tarafından emniyete götürülmesi

Haber: Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)-

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FETÖ\'den gözaltına alınan eski Burdur Valisi Kürklü adliyeye sevk edildi

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, adliyeye sevk edildi.

Burdur Valiliği\'nde 2014- 16 yılları arasında görev yaptıktan sonra 2016 yılındaki kararnameyle Merkez Valiliği görevine atanan Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Eylül\'de açığa alındı. Hasan Kürklü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Eylül\'de İstanbul\'da gözaltına alındı. İstanbul\'da oturan Kürklü, aynı gün hava yoluyla Antalya\'ya getirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde ifadesi alınan Kürklü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen Kürklü, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kürklü, kullandığı telefonun valiliğe ait olduğunu, kendi özel telefonu olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- KOM dış plan görüntüsü

- Vali Hasan Kürklü\'nün çıkışı

- Araca bindirilişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Kaza kurşunuyla şehit olan asker, Konya’da toprağa verildi

İZMİR Merkez Komutanlığı emrinde görevli iken başka bir personel tarafından kazaen vurulması sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Ulaştırma Er Ramazan Özmen, memleketi Konya’da toprağa verildi.

İzmir merkez Komutanlığı’nda vatani görevini yapan Piyade Ulaştırma Er Ramazan Özmen, geçtiğimiz pazar günü görevde olduğu sırada başka bir personel tarafından kazaen vuruldu. Özmen görev yaptığı birliğinde şehit oldu. Şehit Er Ramazan Özmen’in cenazesi toprağa verilmek üzere dün memleketi Konya’ya getirildi.

3 kardeşin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenilen şehit Özmen için bugün Musalla Mezarlığı\'ndaki Namazgahda dini ve askeri tören düzenlendi. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Valisi Yakup Canpolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, askeri erkan ve şehit Özmen’in yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesi oldukça üzgün olduğu gözlenen şehit Özmen’in babası Gani Özmen’i yakınları teselli etti. Bakan Elvan’da baba Özmen’e başsağlığı diledi.

Terhisine yaklaşık 3 ay kaldığı öğrenilen şehit Ulaştırma Er Ramazan Özmen, Namazgahda cenaze namazının ardından Konya Şehitliği’nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin naaşından detay

- Şehit babasından detay

- Kalkınma Bakanı Elvan\'ın şehit babasına başsağlığı dilemesi

- Törenden genel ve detay

- Cenaze namazının kılınması

- Şehid naaşının omuzlarda taşınması

haber- Kamera: Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA (DHA)

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Gaziantep\'teki STK\'lar, gar saldırısını yıl dönümünde kınadı

GAZİANTEP\'te sivil toplum kuruluşları, Ankara\'da 2 yıl önce düzenlenen 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi\'ne terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan bombalı saldırıyı kınadı.

Ankara\'da 10 Ekim 2015 tarihinde yapılan 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi\'ne yönelik yapılan, 102 kişinin yaşamını yitirip yüzlerce kişinin de yaralandığı bombalı saldırının yıl dönümü nedeniyle; KESK, DİSK, TMMO ile Gaziantep- Kilis Tabip Odası temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Hamza Ağca, Reyhanlı, Diyarbakır ve Suruç saldırılarının aydınlatılması halinde 10 Ekim Ankara Gar saldırısının yaşanmamış olabileceğini söyledi. Ağca, saldırının gerçek faillerinin ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

\"Bugün, Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olan 10 Ekim Ankara Katliamı\'nın yıl dönümü. 102 arkadaşımızı, canımızı, kardeşimizi kaybettik ve 500’e yakın arkadaşımız ciddi yaralar alarak hayatta kalabildi. Emekçilerin özlemi ve talebi olan demokrasi, barış sesini yükseltmek için 10 Ekim 2015’te Ankara’da gar önünde toplanılmıştı. Halaylarla, flamalarla demokrasi ve barış talebini seslendiriyorlardı. Saat 10.04’te emekçilerin birlikte yaşam, demokrasi, barış iradesine bomba koydular. Reyhanlı, Diyarbakır, Suruç saldırıları aydınlatılabilseydi ve açığa çıkarılabilseydi, belki de 10 Ekim yaşanmayacaktı. 10 Ekim Katliamı emek, demokrasi ve barış mücadelemizde artık bir dönüm noktasıdır. Katliamın gerçek faillerinin açığa çıkarılıp cezalandırılmasını bekliyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Basın açıklamasının yaptığı yer

- Hamza Ağca\'nın açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-(DHA)

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Vefat eden eski milli hakem Ali Coşkun Uygun toprağa verildi

GAZİANTEP\'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli hakemlerden, emekli astsubay Ali Coşkun Uygun, memleketi Kilis\'te düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

1980\'li yıllarda çok sayıda futbol ligi maçı ve uluslararası karşılaşmayı yöneten emekli astsubay 82 yaşındaki Ali Coşkun Uygun, beyin kanaması nedeniyle Gaziantep\'te tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını üzen Uygun\'un, Türk bayrağına sarılı tabutu bugün askerlerin omzunda Hacı Cümbüş Cami\'sine getirildi. Cenaze törenine, askeri yetkililer ile Uygun\'un yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasından sonra Ali Coşkun Uygun’un cenazesi, asri mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askerlerin omzunda getirilen cenaze

- Ali Coşkun Uygun’nun fotoğrafı

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Melleç Viyadük\'ü için sona gelindi

MERSİN\'in İlçesi Anamur sınırları içerisinde yapımı süren Melleç Viyadük\'ünde son aşamaya gelindi.

Antalya- Mersin karayolu üzerinde bulunan viyadük, tamamlandığı zaman Antalya- Mersin karayolunu 4 saate indirecek. 29 Ekim\'de açılması planlanan Melleç Viyadük\'ünün bir taraftan kenar korumaları yerleştirilirken, diğer yandan yapımı devam eden batı çıkışındaki kesimin mevcut yola bağlanma çalışmaları da hızla sürüyor. İş makineleri haftanın 7 günü gece gündüz vardiyası ile çalışırken, söz konusu proje kapsamında Antalya- Mersin karayolu boyunca toplam 34 tünel bulunuyor. Yaklaşık 480 kilometre uzunluğundaki Antalya- Mersin yolu, yeni yolun tamamlanması ile birçok viraj ve engebenin ortadan kalkması ile özellikle zaman açısından yarı yarıya düşecek. Şu anda 1.5 saat olan Anamur ile Gazipaşa Havaalanı arasındaki zaman ise yaklaşık 40 dakikaya düşecek.

Görüntü Dökümü

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-Yol çalışmalarından görüntüler

-Viyadük görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN), (DHA)

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\'Kaliteli tohum verimi artırır\'

BURDUR Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir çiftçilerin kaliteli tohum kullanması ile dekar başına alacağı ürün miktarının artacağını söyledi.

Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'nün (TİGEM) bayii olarak 3 yıldır çiftçileri kaliteli tohumla buluşturduklarını söyledi. Demir, \"Yeni ekim sezonundayız. TİGEM bayiiyiz ve çiftçilerimize en kaliteli tohumları getirerek hizmete sunuyoruz. TİGEM\'e ait dört çeşit tohum getirdik. Bu yıl iki çeşidi ilk defa çiftçilerimize sunacağız. Bunlar \'Burakbey arpa\' ve \'Burgos makarnalık buğday\' çeşidi. Elimizde çeşit 1252 Makarnalık buğday, Kızıltan 91 makarnalık buğday, Eminbey makarnalık buğday, tarım 92 arpa tohumlarını getirterek çiftçilerimize maliyetine veriyoruz\" dedi.

Çiftçilerin kaliteli tohum kullanması sonucu yüksek verim elde edeceğini vurgulayan Demir, \"Tarımın ana noktası tohumdur. Kaliteli tohum kullanılırsa dekardan alınacak verim yüksek olur. Biz 3 yıldır çiftçilerimize kaliteli tohum sunuyoruz. Çiftçimiz sertifikalı tohum kullansın. Çiftçimizin zarar etmesini istemiyoruz. Sertifikalı tohumlara hükümetimizin desteği var. Bundan da çiftçimiz yararlansın\" diye konuştu.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını, ilk etapta 100 ton tohum getirterek çiftçinin hizmetine sunduklarını söyleyen Demir, bölgede kuraklık olduğunu aktardı. Demir, \"Çiftçimiz zor durumda. Biz zor şartlarda da üretmeye devam edeceğiz. Ancak ve ancak üreterek kazanabiliriz. 2017 üretim yılının çiftçilerimiz için bereketli bir yıl olmasını diliyorum\" dedi.

Genel Sekreter Gökhan Yeşilyurt da çiftçilere kaliteli tohumlar sunduklarını, tohum yanında gübre satışlarının da devam ettiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tohumluklardan detay

- İbrahim Demir\'le röportaj,

- Gökhan Yeşilyurt\'la röportaj

- Detay

Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

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Kafkasya halk kültürü konseri

KARS\'ta bu yıl birincisi düzenlenen Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi kapsamında konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonundaki konsere Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Kongre Başkanı Prof. Dr. Rafig İmrani, Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim Kafkasyalı, Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İlkin Guliyev, akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlğı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun verdiği konser büyük ilgi gördü. Şef Abdullah Alper Kurbani öncülüğündeki konserde Azerbaycan, Kerkük, Kırım, Kazakiztan, Kıbrıs, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Uygur, Anadolu, Tuva, Tataristan, Gagauzya ve Kumuk yörelerine ait türküler seslendirildi. Solistler D. Cem Gürdal, Recai Nurikadıoğlu, Çiğdem Gürdal, Alper kıraç, Mehmet Kara, Seher Çağatay, Ozan Yunus Bildik, Geryal Başel Tüzün, Ayşe Feza Genç ve Murat Zühtü Uçaner sahne performanslarıyla izleyenleri adeta büyülediler.

Dansçılar Gökçe Küçükbakar, Ali Şar ve Fatip Ahmed Tektemur’un türküler eşliğindeki dansları izleyiciler tarafından alkış alırken Gökçe Küçükbakar’ın Sarı Gelin’in türküsü eşliğindeki gösterisi ilgiyle izlendi. “Gal Sene Gurban\", “Kiziroğlu\" ve “Sarı Gelin\" türkülerinin de seslendirildiği konser “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa\" türküsüyle son buldu.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, “Gerçekten bizlere 1.5 saat içinde Kerkük’ten, Orta Asya’ya, Kafkasya’ya tüm Türk dünyasına muhteşem bir gezi yaptılar. İşte sanat böyle bir şey. Gerçekten de muhteşem bir konserdi ben tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Gürcistan Azerbaycan Milli Kongresi Başkanı Ali Babayev, “Ben bugün Kars’ta Türk Dünyasının birliğini gördüm. Bugün kafkas Üniversitesi’nde Türk folklörünün kongresi oldu. Bu kongrede Kafkasya ülkelerinin folklörik yaşamı anlatıldı. Burada da bölgenin türküleri söylendi. Bu da bizi çok sevindirdi. Ben diyabilirim ki bugün Kars’ta Türk Dünyasının birlik akşamı oldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Konserden ve dans gösterilerinden genel ve detaylar

-Rektör Sami Özcan’ın konuşması

-Ali Babayev’in konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

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Kahvede kanser semineri



MUŞ\'un Varto İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim hemşiresi Aycan Otunç ile Gizem Kurt, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl\'e ait kahvede \'Dünya Kalp Günü\' nedeniyle kanser nedenleri ve korunma yöntemleriyle ilgili seminer verdi. Hemşire Otunç, seminerlerin verildiği salonlara gitmemesi nedeniyle kendilerinin halkın ayağına gitmeye karar verdiklerini söyledi.

Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından Hürriyet Mahallesi Muhtarı Niyazi Bingöl’e ait kahvedeki seminer ilgi gördü. Kanserin tüm dünyada hastalıklar dışında en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Aycan Otunç, kanser nedeninin çok çeşitli olduğunu, en belirgin olanlarının ailesel yatkınlık, sigara, alkol, dengesiz beslenme, güneşin zararlı ışınları, kimyasal ürünler ve çevre kirliliği olduğunu söyledi. Otunç, kanserin ölümcülüğü, bıraktığı sakatlıklar ve ortaya çıkardığı ekonomik kayıplar nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlatırken, \"Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan kanserle mücadelede hedef 2020 yılına kadar ülkemizde 65 yaş altı nüfusta tüm vücut kanserlerini yüzde 10, 2030 yılına kadar da akciğer kanserlerini yüzde 25, tüm vücut kanserlerini ise yüzde 15 oranında azaltmaktadır\" diye konuştu.

Hemşire Gizem Kurt ise meme ve diğer kanser türlerinden korunma ve tedavilerinin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Kahveye okey, batak oynamaya gelen ancak karşılarında sağlıkçıları görenler şaşırdı sonra anlatılanları dikkatle dinledi. Sağlık ekiplerine teşekkür eden kahve müşterilerinden Yusuf Sarı, \"Başımıza gelene kadar bunları umursamıyoruz. Ama çok aydınlandık. Bundan böyle bu tür seminerlere gitmeye çalışacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kahvehanede verilen seminer

-Aycan Otunç ile röp.

-Hemşire Gizem Kurt ile röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO, (DHA)

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Meyveleri yazın dalından, kışın \'hevenk\'ten yiyorlar



ERZURUM\'un Olur İlçesi\'ne bağlı Ormanağzı Köyü\'nde yetiştirilen meyveler, yazın asmalardan, kışın da \'hevenk\' denilen yaş meyve bağlarından sofralara sunuluyor. Meyvelerin tavana bağlanan iplere asılıp, ambar ya da kilerde saklandığı hevenk yöntemi, yörede yıllardır sürdürülüyor.Ağustos ayında başlayıp, soğuk kış günleri öncesinde sona eren yaş meyve hasadının ardından ürünleri, kış mevsiminde de taze tüketmek için serin odalarda sakladıklarını söyleyen Osman Aktürk, buzdolabına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Tavana ekim ayında asılan üzüm, elma, armut, nar, kavun ve karpuz gibi meyveleri bu yöntemle mart ayı başına kadar saklayarak, tüketebildiklerini anlatan Aktürk, \"Yörede buna hevenk diyoruz. Sebze ve meyvecilikle uğraşıyoruz. İpten düşmeyecek şekilde meyveleri ipe diziyoruz. Asılı bir halde soğuk hava deposuna ihtiyaç duymadan kışında bu meyveleri rahatlıkla tüketebiliyoruz, misafirlerimize ikram ediyoruz. Kışın taze meyve ile karşılan konuklar şaşkınlıklarını gizleyemiyor\" dedi.

Dalından toplanılan meyvelerin, çürük veya hasarlı olanları ayıklandıktan sonra tek tek ipe dizildiğini söyleyen Afşi Aktürk ise \"Hevenk ettiğimiz meyveleri kış boyu taze olarak tüketebiliyoruz. İple tavana astığımız meyveler kışın sıfırın altında 25-30 derecelere kadar korumuş oluyoruz. Bu yöntem buzdolabı veya soğuk hava deposundan çok daha iyi. Kışın yenilen meyvelerin tadı yazla aynı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Asmadan üzüm toplanması

-Ambar önünde üzümlerin ipe dizilmesi

-Osman Aktürk ve Avşin Aktürk ile röp

-Meyve hevenklerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)

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