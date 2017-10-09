DHA YURT BÜLTENİ-9

1)MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNÜN TABANCALI BENZİNLİ İNTİHAR GİRİŞİMİ



ADANA\'da tefecilere 13 bin lira borcu olduğunu ileri süren minibüs sürücüsü 37 yaşındaki Recep A., Atatürk Anıtı önünde başına tabanca dayayıp, eline aldığı benzin bidonuyla intihar girişiminde bulundu. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki 5 Ocak Meydanı\'nda meydana geldi. Minibüs şoförlüğü yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Recep A., iddiaya göre, tefecilere olan 13 bin liralık borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde, havaya tabancayla ateş eden Recep A., ardından silahı başına dayayıp, Atatürk Anıtı\'nın önünde intihar etmek istedi. Bidon içerisindeki benzini de üzerine döken, Recep A. kendisini yakacağını söyledi. İhbar üzerine gelen çok sayıda polis çelik yelek giyerek, Recep A.\'yı ikna etmeye çalıştı. Çevrede toplanan bazı kişiler ise bu sırada cep telefonlarıyla olayı görüntülemeye çalıştı. Polislere direnen Recep A.\'yı ikna için eşi Çiğdem A. da çelik yelek giydirilerek olay yerine getirildi ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine devreye giren Özel Harekât ekipleri uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlayıp, Recep A.\'yı etkisiz hale getirmek için beklemeye başladı. Yakın arkadaşlarının da çabası sonucu Recep A., 1 saat sonra elindeki silah ve benzin bidonunu bırakıp, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Recep A., ifade için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İntihara teşebbüs eden Recep Ağın\'ın elinde silah ve benzin bidonuyla 5 Ocak Meydanı\'nında görüntüsü

- Bir yakınının telefonla konuşarak olayı anlatması

- Recep Ağın\'ın polisle konuşması

- Ağlayarak konuşurken yakın görüntüsü

- Olayı izleyen kalabalıktan görüntüler

- Çelik yelek giyen bir polisin Recep Ağın\'ına yaklaşmaya çalışması

- Olay yerinden detay görüntüler

- Bir yakınının Recep Ağın ile konuşması

- \'Borcu var\' demesi

- Eşinin çelik yelek giyerek Recep Ağın\'na doğru ilerlemesi

- Polisin kadını durdurması

- Özel harekat polislerinin görüntüsü

- Recep Ağın\'ı çembere alan polislerin Ağın\'ı ikna ederek meydandan indirmesi

- Polis aracına bindirmesi

SÜRE:05\'46\" BOYUT:352 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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2)KAZA SONRASI RUS AKSANIYLA KONUŞMAYA BAŞLADI

OSMANİYE\'de geçirdiği kaza sonrasında kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kalan ve yaklaşık bir ay sonra taburcu olan 27 yaşındaki Hatice Tatlıer, bir anda hiç bilmediği Rusça\'yı konuşmaya başladığını iddia etti. Nöroloji uzmanı Dr. Özgür Kaynak Hacıoğlu ise bunun yabancı dil değil, aksan değişikliği olduğunu ve çok nadir görüldüğünü söyledi. Güzellik merkezi sahibi olan Hatice Tatlıer, 4 ay önce bindiği aracın arka koltuğundan, bir anlık dikkatsizlik sonucu açılan kapıdan düşerek başını yere çaptı. Çağrılan ambulansla Osmaniye\'de özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Tatlıer, 10 günlük yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı. Konuşmakta güçlük çeken Tatlıer, taburcu edilip eve gittikten bir müddet sonra sabah kalktığında konuşmasının değiştiğini fark etti. Genç kadın, kendisini herkesin yabancı sandığını ifade etti. Hatice Tatlıer, \"Uyandığımda anormal bir şey olduğunu hissettim ama konuşma olduğunu tahmin etmedim. Biraz yatayım düzelir diye düşündüm. \'İşe gideyim düzelir\' dedim ve geldiğimde kimse beni anlamıyordu. Rusça konuştuğumu söylediler. Yavaş yavaş normal konuşmaya başladım\" dedi.

YABANCI DİL DEĞİL, AKSAN DEĞİŞİKLİĞİ

Hatice Tatlıer\'in yaşadığı sıkıntı sonrası başvurduğu nöroloji uzmanı Dr. Özgür Kaynak Hacıoğlu ise bunun yabancı dil değil, aksan değişikliği olduğunu ve çok nadir görüldüğünü söyledi. Yabancı aksan sendromunun konuşmada kullanılan kasları koordine eden merkezin hasarı sonucu oluşan bir hastalık olduğunu da belirten Dr. Hacıoğlu, \"Normalde konuşma gerçekleştirirken dil, dudak, çene ve ses tellerinin hepsinin koordineli bir şekilde ince ayarıyla konuşma gerçekleşiyor ve sesler çıkıyor. Bunlarda bir hasar olduğu zaman bunları yöneten ana merkezde beyinde bir hasar olduğu zaman ayarlama ve ayar bozluyor. Ayar bozulduğu zaman da çok anormal sesler çıkıyor. Temel olarak bir konuşma bozukluğu ve çevrenin bunu herhangi bir aksana benzetir şekilde yorumlaması. Her dil de olabilir. Çince de olabilirdi. Afrika dili olabilirdi. Alman aksanı da. Bu çok sık görülen bir hastalık değil. Yapılan literatür derlemelerinde ve araştırmalarında 1940\'tan beri tüm dünyada 60 vakada görülmüş. Bizim hastamız da 61\'inci diyebiliriz. Gerçekten çok nadir görülen bir hastalık. Kendiliğinden düzelme ihtimali olan bir durum. Ama net olarak belirli bir süre verilmemiş. Belirli bir tedavisi yok ve ne kadar bir zamanda kendiliğinden düzeleceğiyle ilgili bir klasik veri de yok\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü (ÖZEL)

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***ADANA***

- Nöroloji uzmanı Özgür Kaynak Hacıoğlu ile röp.

- Detay görüntüler

***OSMANİYE***

- Hatice Tatlıer, güzellik merkezi salonunda makyaj yaparken

- Makyaj çalışması yaparken detay görüntüler

- Rusça konuşmaya başlayan Tatlıer ile röportaj

- Tatlıer\'in başından geçen olayları anlatması

- Tatlıer\'in Rusça konuşması

- Tatlıer\'in arkadaşı Zehra Tekerek ile röportaj

SÜRE:04\'04\" BOYUT:248 MB

SÜRE: 04\'48\" BOYUT: 153 MB

Haber-Kamera: Murat KİBRİTOĞLU-İbrahim EMÜL-Eser PAZARBAŞI/OSMANİYE,ADANA, (DHA)

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3)ADANA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 3\'Ü ÇOCUK 8 YARALI

ADANA\'da 2 minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan kavgayı polis güçlükle yatıştırıldı.

Kaza, merkez Seyhan İlçesi Ulu Cami Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 01 M 0293 plakalı minibüs, İsa E.\'nin kullandığı 33 RV 538 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, Ramazan Ş. yönetimindeki 01 M 0254 plakalı başka bir minibüse çarptı. Zincirleme kazada kamyonette bulunan Muhammet E., Elanur E., Enes E., Berivan Fatma E., Sultan E., Kevser E. ile Nizamettin Y. yaralandı. Araçta sıkışan Nizamettin Y. ve Sultan E., Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekipleri tarafından çıkartıldı. Bu sırada, kazaya karışan taraflar ve sürücüler arasında da kavga çıktı. Polis tarafları güçlükle ayırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralıların araçtan çıkarılması

- Yaralı yaşlı kadının görüntüsü

- Diğer yaralının da araçtan çıkarılarak ambulansa taşınması

- Olay yerinden genel görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Olay yerindeki kalabalıktan görüntü

- Tarafların kavga etmesi

SÜRE: 04\'50\" BOYUT: 294 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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4)EŞİNİ, KAYINVALİDE VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN SIDDIK GÖZÖZ TOPRAĞA VERİLECEK

YOZGAT\'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü\'nde, önceki akşam saatlerinde ayrı yaşadığı eşi 23 yaşındaki Özlem Gököz, kayınpederi 59 yaşındaki İsmail ve kayınvalidesi 56 yaşındaki Zeynep Özçay’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden 24 yaşındaki Sıddık Gököz, bu gün toprağa verilecek. Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik Köyünde yaşanan tüyler ürperten olayın ardından intihar eden Sıddık Gököz’ün cesedi, Yozgat Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak köyüne götürüldü. Gözöz, ikindi namazının ardından, öldürdüğü eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi ile aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

Yozgat Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından, Sıddık Gököz’ün cenazesini teslim alan yakınları, cenazelerin aynı gün toprağa verilmesini uygun görmediklerini belirterek, Sıdık Gököz’ün cenazesini bugün teslim aldıklarını ve Dereçiftlik köyünde toprağa vereceklerini söyledi.

Cinayete kurban giden İsmail Özçay’ın amcasının oğlu ve aynı zamanda Dereçiftlik köyü muhtarı Sabit Özçay ise, 3 akrabasını dün akşam toprağa verdiklerini belirterek, “Köy mezarlığında biz 4 mezar kazdırdık, ayrım yapmadık. Mülki amirlerimizin talimatları ve telkinleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Sıddık Gököz, aynı mezarlıkta ancak öldürdüğü 3 kişiden farklı uzak bir bölüme defnedilecekö dedi.

3 KİŞİ DÜN AKŞAM TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada korkunç olayda, Sıddık Gököz’ün 2 yaşındaki oğlunu göstermedikleri iddiasıyla av tüfeğiyle öldürdüğü ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz, kayınvalidesi Zeynep ve kayınpederi İsmail Özçay, dün gece yatsı namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Dereçiftlik köyünde toprağa verildiler.

Görünt Dökümü

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-Adli Tıp binası

-Cenaze aracı ve yakınlarından görüntü

-Cenazenin götürülmesi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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5)170 YAŞLI OTOBÜSLERLE ALINIP SİNEMADA FİLM İZLEDİ

SAMSUN\'un Ayvacık İlçesi\'ndeki 38 mahalleden yaşları 65 üstünde olan 170 kişi, otobüslerle mahallerinden alındı. Yaşlılar, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kent Müzesini gezip, sinemada film izledi.

Metro Turizm tarafından gerçekleştirilen \'Nesilden nesile gönül köprüsü\' sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun\'un Ayvacık İlçesi\'nin 38 mahallesinden 65 yaş üstü 170 yaşlı otobüslerle mahallelerinden alınarak kent merkezine getirildi. Yaşlılardan oluşan grup önce Kent Müzesini gezdi. Burada Samsun\'un tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatıldığı bölümlerde bilgiler aldı. Ardından kentteki bir AVM\'ye götürülerek burada \'Babam\' isimli sinema filmini izledi. Katılımcılarının bazılarının ilk defa müzeye gelin sinemada filim izlediği belirtildi. Çalışma ile ilgili bilgi veren Proje koordinatörü olan 23\'ncü dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk, \"2 ay önce yine bir proje kapsamında çocuklarımızı samsun şehrimizde tanıştırmıktık. Bu günde yaşlılarımızı alıp kent merkezine getirdik. onları sinamayla tanıştırıp müze gezisi yaptıralım istedik. Bir çoğu hayatlarında ilk kez sinemaya gidecek. Bu şehrin insanının sosyalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. bu tür projelerimizi sürdüreceğiz. Yalnızca yolcu taşımakla bu iş bitmiyor . Bu tür projelere diğer gruplarında destek vermesini istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlıların kent müzesini gezmesi

-Röportajlar

-Detaylar

(SÜRE:3.42 Dk) (BOYUT:118.47 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

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6)ÇANAKKALE\'DE İLK KEZ GÖRÜLEN DENİZ TAVŞANI ÖLDÜ

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Coğrafya Bölümü öğrencisi Serkan Gürses, karaya vurmuş canlı deniz tavşanı bulundu. Bir gün sonra ölen deniz tavşanının Çanakkale Boğazı\'nda ilk defa görüldüğü belirtildi.

Güzelyalı Köyü Sahilinde \'Aplysia\' cinsi \'Opistobranchia\' türü deniz tavşanı, canlı olarak karaya vurmuş halde üniversite öğrencisi Serkan Gürses tarafından geçen cumartesi günü bulundu. Genellikle Akdeniz\'de yaşayan canlı türlerinden deniz tavşanını bulan Gürses, hemen bir su dolu kabın içine koyarak, Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz\'a haber verdi. Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz tarafından teslim alınan ve bir laboratuvarda gözetim altında tutulan deniz tavşanı, dün (pazar) öldü. 25 santimetre boyunda ve yaklaşık 700 gram ağırlığındaki deniz tavşanı incelemeye alındı.

ÇANAKKALE BOĞAZINDA İLK

Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz, ortama başka bir türün gelmesinin tahmin edilemeyecek zararlar verebeileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

\"Deniz tavşanını bulan arkadaş, bize haber verdi. Karada bulunmuş. Kovada su içinde bir süre olarak canlı tutulabildi. Türünü ve cinsini tespit ettik. Karasularımızda çok sık rastlamadığımız bir tür. 40 santimetreye kadar boyları uzayabiliyor. Çok nadiren Ege, Ayvalık, Cunda, Datça ve Foça taraflarında görüldüğü söyleniyor. Çanakkale Boğazı\'mızda ilk defa bu türü görüyoruz. Zaman zaman Çanakkale Boğazında yabancı türlerle ilgili çalışmalar oluyor. Özellikle Süveyş Kanalı\'ndan nadiren de olsa ya da Atlantik kıyılarından yabancı ve tanımadığımız türler geliyor. Yabancı türler geldikleri yerdeki diğer türlerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Yeni bir ortama başka bir türün gelmesi tahmin edilemeyecek zararlar vermekte. Bu tür daha çok deniz çayırları, yosun gibi canlılarla besleniyor. Onların üzerinde etkisi olabilir. Fırtına sonrası bu türün karaya vurduğunu düşünüyoruz. Tek olması herhangi bir problem yaratmayacak. Ama bundan sonra bu ve herhangi bir yabancı türünün sayılarının artarsa bizim için çok önemli. Bu türler daha çok yosunlarla besleniyor. Sayısının çok artması, o bölgedeki deniz çayırlarını olumsuz etkileyebilir. O bölgedeki yerel ve benzer türleri rekabet oluşabileceği için etkileyebilir. Bunun dışında insan sağlığı açısından herhangi bir zararı yok.\"

İncelemeye deniz tavşanının, daha sonra ÇOMÜ Piri Reis Deniz Müzesinde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Güzelyalı sahili kıyılarında bulunan deniz tavşanının canlı cep telefonu görüntüleri

- Deniz Tavşanının incelenmesinden görüntüler

- Deniz Tavşanından genel ve detay görüntüler

- Özgür Emek İnanmaz röp.

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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7)BODRUM\'DA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ, PLAJLAR DOLDU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde hafta sonundaki yağmurlu havanın ardında bugün güneşi gören turistler ve Bodrumlular, sahile akın etti. Ekim güneşini görenler bol bol denize girip, şezlong ve deniz yataklarına uzanıp, güneşlendi.

Bodrum\'da hafta sonu etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, bugün yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hava sıcaklığının 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü ilçedeki otellerde kalan turistler ve Bodrumlular, Gümbet ve Kumbahçe Plajları\'nı doldurdu. Plajlarda, yazdan kalma renkli manzaralar oluştu. Kimileri yüzüp, suda birbirleriyle şakalaşırken, kimileri de şezlonglarda sereserpe uzanıp, güneşlendi. Sahilde, çalan müzikler eşliğinde dans edenler de oldu. 6 yaşındaki bir Fransız kız çocuğunun deniz yatağındaki babasını üzerine uzanıp, uyuyakalması ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.

Günübirlik tekne turlarında da güneşli hava nedeniyle hareketlilik yaşandı.

Bodrum\'da hava sıcaklığının önümüzdeki hafta sonuna kadar 25 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece civarında olacağı, yağmur beklenmediği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Güneşlenen, denize giren ve sahilde dans eden turistlerden görüntü

-Şezlonglarda ve deniz yatakları üzerinde güneşlenenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)