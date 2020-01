DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SİLOPİ\'DEKİ TATBİKAT 18\'İNCİ GÜNÜNDE SÜRÜYOR



ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR parkı karşısında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Irak özel kuvvetlerinden bir birliğin ortak yürüttüğü tatbikatın 18\'inci gününde zırhlı araçlar, tank ve zırhlı muharebe araçları manevra yaptı. Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan tatbikatın 18\'inci gününde, tatbikat alanına ilk olarak tanklar sevk edildi. Taktiksel hareketler ve manevralar yapan tanklar, birlikte hareket ederek temsili düşman mevzilerine yöneldi. 4\'lü gruplara ayrılan tanklar, belirlenen temsili hedeflere yönelerek yerlerini aldı. Bir süre bekleyen tanklar daha sonra başlangıç noktalarına geri döndü. Tanklardan sonra zırhlı muharebe araçları (ZMA) ile tatbikat alanında yerlerini aldı. Manevralar yapan ZMA\'lar daha sonra birliklerine doğru çekildi.

------------------

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

2)KÖYCEĞİZ\'DE 5 PKK\'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Şelalesi yakınında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirilirken, diğer 2 teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. Çatışmada yaralanan 1 binbaşı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.Seydikemer İlçesi\'nde, dün PKK\'lı 7 teröristin yakalanmasından sonra, bölgedeki operasyonlara devam edildi. Muğla Jandarma Komando Taburu tarafından dün gece, Toparlar Şelalesi yakınlarında PKK\'lı bir terörist grup tespit edilip, operasyon düzenlendi. Bölgeye, İzmir\'in Bornova İlçesi\'ndeki 2\'nci Jandarma Komando Tugayı ve polis özel harekat biriminden de destek kuvvet gönderildi. Çıkan çatışmada, 5 PKK\'lı terörist ölü ele geçirildi. 2 teröristin yakalanması için de bölgenin çembere alınıp, operasyona devam edildiği bildirildi.

BİNBAŞI YARALANDI

Çatışmada, Muğla Jandarma Tabur Komutanlığı\'nda görevli Binbaşı Y.O. da bacağından yaralandı. Askeri helikopterle bölgeden alınan yaralı binbaşı, Dalaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Terörist grubun Muğla Valiliği, Valilik konutu, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, polis noktaları ve askeri lojmanlara saldırı düzenlemeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Emniyet birimlerinin bu yöndeki istihbaratı kapsamında önlem olarak yaklaşık 4 ay önce, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki Muğla Valliği\'nin duvarı üzerine ucu sivri demir korkuluklar yaptırdığı belirtildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE EL BOMBASI BULUNDU

Çatışmanın olduğu Toparlar Şelalesi bölgesinde iki köpekle yapılan aramalarda, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 el bombası bulundu.

1 GÜN ÖNCE 7 KİŞİ YAKALANDI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK\'lı oldukları ileri sürülen bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, dün şüphelilerin Seydikemer- Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup- olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen 4\'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu\'da kanlı eylemlere karıştığı belirlenen şüphelilerin, ilk tespitlere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast girişiminde bulunan sanıkların yargılandığı, duruşma salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu\'na yönelik canlı bomba saldırısı düzenlemeyi planladıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 3\'ünün de ayrı kollara ayrılıp, polis merkezleri ve noktaları, askeri lojmanlar, ilçe emniyet müdürlükleri, adliye binası gibi çeşitli yerlere silahlı saldırı hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Bir aydır teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobilleri ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüphelilerden 3\'ünün ise, terör örgütü PKK üyesi diğer 4 kişiye yardım ve yataklık yaptıkları anlaşıldı.

------------------

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Cihan KAYA - Ergün TOS / KÖYCEĞİZ (Muğla), (DHA)

3)TÜSİAD BAŞKANI BİLECİK: \'ORTA\' KELİMESİ ÜZERİMİZE YAPIŞTI

TÜRKİYE Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, orta gelir tuzağının Türkiye için çok kritik bir eşik olduğunu belirterek, “Dikkat ederseniz bu \'orta\' kelimesi maalesef biraz üstümüze yapıştı. Üretime baktığımızda kullandığımız teknolojiler hep orta seviyede. Ekonomide genel veriler orta. Orta kelimesiyle, orta gelir tuzağından da kurtulmamız gerektiğine inanıyorum\" dedi. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2017), Antalya\'da Hotel Su\'da başladı. Akdeniz Üniversitesi\'nin (AÜ) ev sahipliği yaptığı konferansın açılışına TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eşref Adalı ve Türkiye\'nin birçok üniversitesindeki bilgisayar mühendisliği bölümünden akademisyen ve öğrenciler katıldı.

\'ORTA KELİMESİ ÜZERİMİZE YAPIŞTI\'

Türkiye\'deki şirketlerin dijital teknolojilere ayak uydurmasının çok az ve üzerinde düşünülmesi gereken bir problem olduğunu belirten TÜSİAD Başkanı Bilecik, “Dijitalleşme ısrarımız ülkemizin kalkınma hedefleriyle de birebir örtüşen bir konu. Türkiye için çok kritik bir eşik var, orta gelir tuzağı. Ama dikkat ederseniz bu orta kelimesi maalesef biraz üstümüze yapıştı. Üretime baktığımızda kullandığımız teknolojiler hep orta seviyede. Ekonomide genel veriler orta. Orta kelimesiyle orta gelir tuzağından da kurtulmamız gerektiğine inanıyorum. Sıçrama yapan ülkelerin ise yüksek teknolojili sanayi sektörüne borçlu olduklarını görüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme ve yatırımlar ülkelerin ekonomileriyle gerçekten doğrudan etkili. Bu kritik eşiği ancak böyle bir yaklaşım ve yapısal reformlarla aşmak mümkün\" dedi.

\'DİJİTALLEŞMEYE DAHA FAZLA YATIRIM\'

Bugün bilişim sektörünün Türkiye içinde yaratmış olduğu toplam istihdamın 200-250 bin civarında olduğunu, ancak milyonlarca insanın bilgisayara hakim olduğuna dikkat çeken TÜSİAD Başkanı, “Böyle baktığınızda neredeyse Türkiye\'nin en büyük istihdamını bu endüstri sağlıyor dediğimizde çok yanlış yapmamış oluruz. Sanayi süreçlerindeki dijitalleşmenin özellikle 2030\'lu yıllarda Avrupa\'da 2 trilyon avro katkı yapması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu\'na bakıldığında 137 ülke arasında maalesef 53\'üncü sıradayız. Bir önceki yıla göre iki sıra daha iyi pozisyonumuz var ama önümüzdeki yıllarda daha güçlü sıçrama yapmak için bu endekste bilime, inovasyona ve dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor\" diye konuştu.

İŞ DÜNYASINI KORKUTAN ALAN

İş dünyasının dijital teknolojideki bazı kelimelere ve konulara çok yabancı olduğunu, zaman zaman bu alanlarda yatırım yapmaktan korktuğuna da değinen Bilecik, “Eklemeli üretim, bulut teknolojileri, siber güvenlik, akıllı robotlar bu kelimeler gerçekten zaman zaman iş dünyasına soru işaretleri koyuyor. Bu konuda iş dünyası için daha yumuşak veya sempatik kelimeler bulmak gerektiğine inanıyorum. Hedefimiz tamamen bu teknolojilerden faydalanarak Türkiye\'nin dönüşmesine ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamak\" dedi.

DEMOKRASİ VE HUKUK VURGUSU

Ekonomideki büyüme rakamlarının iş dünyasını son derece mutlu ettiğini de anlatan TÜSİAD Başkanı, yüksek ve kaliteli büyüme vurgusu yaptı. Bilecik, “Kısa vadeli harcamaların ağırlıklı olduğu birtakım reçeteler ekonomiyi bir anda sıçratabilir ama kalıcı olmayabilir. Hatta maliyeti yüksek olabilir diye düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısında kalıcı sağlıklı reformlar yapmak için bu zamanı iyi kullanmamız gerekir. Reformlara da bunun için gerçekten ihtiyaç var. Ekonominin yeni yol haritasında en belirgin kuşkusuz ki iktisadi noktalar değil, demokrasi ve hukuk sisteminde, temel hak ve özgürlüklerde kaydedilecek gelişmelerdir. İnanın iktisadi yapacağınız hamlelerden daha fazla demokraside, hukuk sisteminde, temel hak ve özgürlük alanlarında kaydettiğimiz gelişmeler iktisadı zaten son derece yukarıya çıkaracaktır\" diye konuştu.

MALİ DİSİPLİN UYARISI

İlk yarıda bütçede verilen 25.2 milyar liralık açığın Türkiye ekonomisi için çok önemli bir rakam olmasa da Türkiye ekonomik yönetimlerinde en önemli kritik noktasının mali disiplin olduğunu dile getiren Bilecik, “Mali disiplinin bozulmaması, burada kötü sinyaller alıyoruz, bu rakamların hızla toplanmasında daha fazla kıymeti harbiye var. Sürdürülebilir yüksek büyüme için verimli alanlara yatırım yapmak gerekiyor. Bugün Türkiye\'deki yatırımlar ağırlıklı inşaat, bu olumsuz bir durum değil ama biz resmin daha olumlu olmasını istiyoruz. Makine ve teçhizat yatırımlarında son üç çeyrektir sürekli negatif büyüme olduğunu görmekten de üzüntü duyuyoruz\" dedi.

\'TALİHSİZ OLAYLARI GERİDE BIRAKMALIYIZ\'

Son yıllarda ülke olarak yaşanılan talihsiz olayları artık tamamıyla geride bırakıp yatırımcılara özellikle normalleşme sinyallerinin verilmesinin önemini ısrarla vurguladıklarını aktaran Bilecik, “En başta Türkiye imajımız ve markamızın yurtdışında negatif algılanmamasında, yabancı yatırımcı ve ortaklarımızın karar alma mekanizmalarındaki etkilerine kadar birçok madde sıralayabiliriz. Çünkü güvenlik ile özgürlüklerin aslında birbirini gerçekten tamamlayan öncelikler olduğunu hatırlatmak isterim. Büyümenin de ötesinde gerçekten de kalkınmak istiyorsak kurumlarımızı güçlendirmek zorundayız, devlet olarak. Yargı sistemi başta olmak üzere vergi, eğitim, güvenlik bütün bunların altını çizmek istiyorum. Demokraside çok sesliliğin esas olduğu gibi güçlü ülkelerin güçlü ekonomilerle, güçlü ekonomiler de olsa olsa güçlü kurumlarla inşa edilebilir\" diye konuştu.

\'DEVLET LİDERLİK YAPMALI\'

Özellikle ülkemizdeki bilişim teknolojilerinin stratejisi veya devletin bu konulardaki liderlik yapması adına eksiklik duyulduğuna da değinen TÜSİAD Başkanı, konunun özellikle devlet üst düzeyinde sahiplenilmesinin, sektörün gelişimine ve Türkiye ekonomisinin gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Eşref Adalı tarafından TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik\'e konferansa katkılarından dolayı bazı yayınlar ve plaket takdim edildi.

------------------

4)BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 500 KİLO YÜK TAŞIYAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETTİ

BOZOK Üniversitesi öğrencileri, tam şarj edildiğinde 250 kilometre yol yapabilen ve 500 kilo yük taşıyan elektrikli otomobil üretti.Bozok Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobil saatte 65 kilometre hız yaparak bataryaları tam doluyken 250 kilometre mesafe ket ediyor. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yaz danışmanlığında öğrenciler tarafından üretilen ve ‘Bozok’ ismi verilen elektrikli otomobil, 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Aracı diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği ise yarı otomatik şanzımana ve 500 kilo ağırlığında yük taşıma özelliğine sahip olması. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren öğrencilerden 3M Elektro Topluluğu Başkanı Özgür Yılmaz, yük taşıma özelliğine sahip elektrikli aracı 10 kişilik ekiple 3 ayda tamamladıklarını söyledi. Yılmaz, “Aracın diğer elektrikli araçlardan ayıran en büyük özelliği yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımanı olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor. Araç, saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Fren sistemi ön tekerleklerde disk, arka tekerleklerde ise kampana olarak çalışıyor\"dedi.

Elektrikli otomobilin motor sürüş ve kontrol sistemini kendileri tasarlayıp ürettiklerine dikkat çeken Yılmaz, “Aracın dış kalıbı bize ait, sadece şanzımanı hazır olarak kullandık. Araç şanzımanlı olduğu için yük taşırken yokuşlarda hiçbir problem çıkartmıyor. Yaklaşık 500 kilo yük taşıyabiliyor. Bundan sonraki hedefimiz kendimizi geliştirmek. Araç üzerine koyduğumuz motorları, sürücüleri tekrar tasarlayıp daha verimli, daha fazla yük taşıyabilen, daha uzun mesafe kat edebilen ve daha ekonomik şekilde araç üretmekö diye konuştu.

3M Elektro Topluluğu üyesi Serkan Yılmaz da ilk defa yük taşıyan bir araç yapmalarından mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

REKTÖR SALİH KARACABEY ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ndeki öğrencilerin önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Salih Karacabey, “Bu noktada biz de özellikle üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimize, ileride yapacakları çalışmaları hazırlama konusunda imkan sağlıyoruz. 3M Elektro Grubu’da bu kapsamda elektrikli araç üretti. Bu proje, ileriye doğru geliştirildiğinde ekonomiye ciddi katkısı olacak bir çalışma. Bu tür faaliyetler geleceğe dönük önemli çalışmalar olacaktır. Üniversiteler, geleceğe bakışı olan, perspektifi olan kurumlardır. Dolayısıyla yetiştirdiğimiz üniversite öğrencileri gelecekte ülkelerin ve toplumun ihtiyacı olacak çalışmaları şimdiden yapmaya gayret ediyor. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin yaptıkları bu tür çalışmaları destekliyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorumö dedi.

5)OTOMOBİLİN ÜZERİNDE EV EŞYASI TAŞIDI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, tavanında ev eşyası taşınan otomobil görenleri şaşırttı.

İslahiye- Nurdağı karayolunda öğle saatlerinde ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilemeyen, tavanında ve kapağı açık bagajında çanak anten ve ev eşyası bulunan 80 LJ 293 plakalı otomobili görenler gözlerine inanamadı. İçersinde insanların bulunduğu ve üzerinde eşya taşınan otomobil, trafikte bu şekilde yol aldı.

6)TRABZON’DA 28 DAİRE 68 KİŞİYE SATILDI İDDİASI

TRABZON’da bir müteahhit iddiaya göre inşaat halinde 2 binadaki 28 daireyi 68 farklı kişiye sattı, ortadan kayboldu. Olay ortaya çıkınca 7 yıldır dairelerine kavuşmayı bekleyen vatandaşlar büyük şok yaşadı.

Ortahisar İlçesi Çukurçayır Mahallesi’nde müteahhit S.Ü. tarafından 2010 yılında 2 binada 28 daire yapımı için çalışma başlatıldı. Proje aşamasında binalardan belirli ücretler karşılığında imzalanan sözleşmelerle 28 kişi daire satın aldı. 7 yılın sonunda karkas hale gelen bina inşaatı durdu, müteahhit ortadan kayboldu. Bu arada 28 dairenin 68 farklı kişiye sözleşme yapılarak satıldığı ortaya çıktı. Binadaki dairelerden birinin ise 4 farklı kişiye satıldığı anlaşıldı. Dairelerine kavuşmayı beklerken büyük şok yaşayan vatandaşlar müteahhide ulaşamayınca olayı yargıya taşıdı.

“DAİREMİN 5 YIL SONRA BAŞKASINA SATILDIĞINI ÖĞRENDİMö

Mağdurlardan 64 yaşındaki Cafer Kansızoğlu da, 2010 yılında daire almak için müteahhit ile karşılıklı sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Sözleşmede daire bedeli olarak 137 bin liraya anlaştık. 30 bin lirasını peşin ödeyerek, geri kalanını inşaat bitiminde ödeyeceğimi taahhüt ettim. Binanın 2 yıl sonra teslim edileceği söylendi. Bu arada ben de yine ara ödeme yaparak toplamda 86 bin lira ödeme gerçekleştirdim. 5 yıl geçmesine rağmen halen daire teslim edilmedi ve tapu dairesinde benim sözleşme yaptığım dairemin farklı bir kişiye satıldığını öğrendim. Birçok arkadaşımız bu şekilde mağdur edildi. Bireysel olarak mahkemeye müracaat ettim. Dolandırıcılık unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı çıktı. Müteahhide de ulaşamıyoruz.\" diyerek kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

\"SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

65 yaşındaki Fatma Turan ise 128 bin lira ödeme yaptığını ancak halen dairesinin teslim alamadığını belirterek \"1 yılda eviniz teslim edilecek dendi ancak yıllardır binalarda çivi bile çakılmıyor. En son müteahhit ortadan kayboldu. 53 kişi birlikte mahkemeye gittik. Takipsizlik kararı çıkması üzerine itirazda bulunduk ve halen süreç devam ediyor. 1 daireyi 3-4 farklı kişiye satmış. Sesimizi duyurmaya, haklarımızı almak için mücadele edeceğiz.ö ifadelerini kullandı.

“28 DAİRE 68 KİŞİYE SATILDIö

2014 yılının Ekim ayında 30 bin lira peşin ödeme yaparak bir daire karşılığında sözleşme imzaladığını söyleyen 56 yaşındaki mağdur Aynur Boran ise \"1 yıl sonra binanın teslim edileceği söylendi. Müteahhidin Trabzon’u terk ettiğini duyduk. İnşaatta çalışmalar da durdu. Bunun üzerine avukatım aracılığıyla süreci mahkemeye taşıdık. Avukatım dairemin 4 sözleşme ile çakıştığını söyledi ve belgeleri savcılığa verdik. 28 dairenin 68 kişiye satıldığını öğrendik. Şuanda Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Çaresizce çözüm bekliyoruz. Başkalarının da canı yanmasın. Devlet büyüklerimizden de destek bekliyoruz.ö dedi.

Hüseyin Karakolcu da \"Binalar şuan atıl durumda. İçine giren çıkan belli değil. Her an çökebilir de. Kimse müdahale etmiyor. Tam 7 yıldır bekliyoruz ve gelinen noktada elimizde hiçbir şey yok.ö diye dert yandı.

7)ŞANLIURFA\'DA 7 YILDIR HUSUMETLİ OLAN AİLELER BARIŞTI

ŞANLIURFA\'da, Yetimoğlu ve Aldak aileleri arasında alacak-verecek nedeniyle 7 yıl önce çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

7 yıl önce alacak-verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Yetimoğlu ve Aldak aileleri arasında yaşanan kavgada, Necmettin Yetimoğlu ile Hayati Yetimoğlu yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Her iki aile arasında bu olay sonrası başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri Mehmet Özçelik ve Ahmet Yetimoğlu devreye girdi ve tarafların olumlu cevap vermesiyle aileler bir konukevinde düzenlenen barış yemeğiyle barıştı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yemekte Kur’an-ı Kerim okunup taraflar tokalaşarak barıştı. Barış yemeğine Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Müftüsü İhsan Açık, kanaat önderleri ile bazı aşiret mensupları katıldı.

Benzer acı olayların yaşanmaması temennisinde bulunan Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, \"Barışa katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Burada sağlanan barış her iki aileye de hayırlı olsun. Barış yemeği vesilesi ile her iki aile arasında bu zamana kadar bir soğukluğun giderilmesi gerçekleştirildi ben her iki aileye böyle bir adım attıkları için teşekkür ediyorum\" dedi. Kanaat önderlerinde yaptıkları konuşmalarda bir daha böylesi acı olayların yaşanmaması her iki ailenin mensuplarına barışı devam ettirme dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 247 MB