DHA YURT BÜLTENİ-9

1)FUTBOLCU VE 2 ARKADAŞI TRAFİK KURBANI OLDU



ADANA\'nın Ceyhan İlçesi\'nde motosikletin TIR\'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Kadirli Demirspor\'da oynayan 23 yaşındaki Aydın Akyel ve arkadaşları aynı yaştaki Güner Üresin ve Umut Algazi öldü.Kaza, sabaha karşı Devlet Bahçeli Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, Umut Algazi yönetimindeki 01 BF 819 plakalı motosiklet, Devlet Bahçeli Bulvarı\'ndaki kavşakta karşı yönden gelen Cevdet K. yönetimindeki 31 KCD 47 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada sürücü Umut Algazi ile birlikte motosiklette bulunan arkadaşları Güner Üresin ve Aydın Akyel ağır yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 genç kurtarılamadı. Kaza ardından TIR sürücüsü Cevdet K., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadirli Demirspor\'da oynayan Aydın Akyel ve üniversite mezunu işşiz arkadaşları Güner Üresin ve Umut Algazi\'nin yaşamını yitirmesi ilçede büyük üzüntü yarattı.

FOTOĞRAFLAR

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)-

=====================================================

2)YAĞIŞLA GELEN KAZA: 4 YARALI

BURSA’nın İnegöl İlçesi\'ndeki Mezit Tüneli mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen kazada bir otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. İnegöl’den Bozüyük yönüne giden Sadrettin T. yönetimindeki 16 Y 0126 plakalı özel otomobil, Mezit Tüneli mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bir anda taklalar atmaya başladı. Taklalar atarak yeşil alana savrulan otomobil ters döndü. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 20 yaşındaki Yusuf T., 43 yaşındaki Fatma T. İle 41 yaşındaki Ramazan K. yaralandı. 4 yaralı da kaza yerinden geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan Ramazan K. ile Fatma T.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki yaralının sağlık durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Yaralıları kaza yerinde kurtarma görüntüleri

-Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

======================================================

3)TRABZON\'DA OTOMOBİL FİYATINA TAVUK VE HOROZ SATILDI

TRABZON\'un Maçka ilçesinde Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği\'nin ev sahipliğinde yapılan müzayedede 400 farklı tür tavuk ve horoz satışa çıkarıldı. Müzayedede \'Light Brahma\' cinsi 6 aylık horoz ve tavuk 30 bin 461 liraya alıcı buldu. Türkiye’nin farklı yerlerinden getirilen kanatlı hayvanlar, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’nin Maçka ilçesinde düzenlediği müzayedede görücüye çıktı. İlçede bir restaurantta Afyon, Antalya, Kayseri, Adana, Van, Ardahan, İstanbul, Bursa, İzmir ve Amasya gibi birçok ilden gelen üreticiler tarafından yetiştirilen tavuk ve horozlar müzayede ile satışa çıkartıldı. Fiyatları 300 liradan başlayan ve 2 bin liraya kadar çıkan süs tavuklarını alabilmek için üreticiler birbiriyle yarıştı.

KIYASIYA MÜZAYEDE

Müzayedede \'Light Brahma\' cinsi 6 aylık horoz ve tavuk ise yoğun ilgi gördü. Dernek üyesi 2 üretici arasında uzun süren müzayedeye, diğer katılımcılar da destek olmak amacıyla fiyata katkı sağladı. Kıyasıya geçen müzayedede Afyon Süs Tavukları Derneği üyesi Adem Çeliktaş, Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er\'e ait \'Light Brahma\' cinsi tavuk ve horozu 30 bin 461 liraya satın aldı. Müzayededen elde edilen gelir de Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği’ne bağışlandı. Müzayedeyi takip eden gazeteciler de aralarında topladığı bir miktar parayla açık artırmaya katkı sağlaması, kalabalık tarafından alkış aldı.

\'SICAK DOSTLUKLAR PEKİŞİYOR\'

Trabzon\'da ilki düzenlenen müzayedede konuşan Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Federasyon Başkanı Ömer Kılıçoğlu, etkinlikleri sayesinde dostluları pekiştirdiklerini belirterek \"Bu iş artık tavuk sevgisini aştı. Buraya gelen insanların hiçbiri artık ne tavuk almaya ne de satmaya geliyor. Burada sıcak dostluklar pekişiyor. Herkes bu organizasyonla bir araya geliyor. 205 yılında başladığımız bu macerayı bugün 2017 Avrupa Konfederasyonuna katılımla taçlandırıyoruz. İlk uluslararası fuarımızı da Ocak ayında düzenleyeceğiz. Bu konuda seminerler düzenliyoruz. Dünyanın en iyi hocalarını ülkeye getirerek seminerler ve eğitimler veriyoruz. Her geçen gün camiamızdaki çıta bir üst seviyeye ulaşıyor. Bugün Trabzon bunu en güzel örneğiyle sergilemiş durumda\" dedi.

Trabzon Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mehmet Er ise, organizasyonu kentte ilk kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, \'kanatlı sevdası\' adı altında güzel bir ortam ve birliktelik olduğunu söyledi. Etkiliğe yoğun ilgi gösteren üreticiler satış sonrası rekor kırılan rakam için \"Otomobil fiyatına tavuk satıldı. Helal olsun. Bu sevda başka sevda\' şeklinde yorumlarda bulunması dikkat çekti.

Müzayedeye daha sonra diğer hayvanların açık artırma ile satışına devam edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Müzayededen görüntüler

-Tavuk ve horozlardan görüntüler

-Konuşmalar

-Müzayede satışı

-Detaylar

HABER : FATİH TURAN KAMERA: SELÇUK BAŞAR/DHA

====================================================

4)BODRUM\'DA 23 ÜLKEDEN 80 SANATÇIYI BULUŞTURAN BİENAL

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Bodrum Bienali, resim, heykel sergisi ve İsrailli performans sanatçısı Tzvı Ber Aretz\'ın \"Varoluş\" isimli bir gösteri sunmasıyla başladı. Şevket Sabancı Kültür Merkezi\'ndeki, 23 ülkeden 80 sanatçının katıldığı, 1 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan 3. Bodrum Bienali, ilk günden büyük ilgi gördü. 35 resim, 28 heykelin yer aldığı serginin açılışında konuşan sergi yönetmeni ve kurucusu Gülsün Erbil \"Her iki yılda bir düzenlediğimiz Bienal\'i önümüzdeki yıllarda Marmaris\'e taşıyacağız. Dünyaca ünlü sanatçılar yine bu bianelde insanlığın yaşadığı dramları, mutsuzlukları ve dilekleri eserlerine yansıttı. Bodrum Bienali, farklı kültürlerden sanatçı ve sanat izleyicileri arasında iletişim kurmanın yanı sıra kültürel ve sanatsal ortamı zenginleştirecek çağdaş sanat eserlerini izleyicilere sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda resim, heykel, enstalasyon, video, performans vs. gibi değişik disiplindeki yapıtlar, bu etkinlikte yer almaktadır. Bunlara ek olarak sanatın farklı disiplinlerinde alanında uzman kişilerin vereceği konferanslar Bienal\'in kavramsal kısmını zenginleştirmesi adına önem taşıyor\" dedi.

\"KÖYÜMÜZE GERİ DÖNELİM\"

Sergideki, Giresun Aksu Şehit Hakan Ortaokulu Resim Öğretmeni, Ressam Eray Mutlu Asal\'ın 40 farklı kumaştan yaptığı \"Bizim Köyümüz\" adını vendiği 2 metrekarelik eseri sanatseverlerin beğenisini kazandı. Kalbindeki köyü tuvaline yansıttığını belirten Asal, \"Yıllarca köyden şehire göç oldu. İnsanlar, doğup, büyüdükleri köylerini ekmek parası için terk etmek zorunda kaldı. Şehirdeki insanların terkettikleri köylerindeki özlemlerini eserime yansıtmaya çalıştım. Böyllelikle, herkes köyüne yolculuk yapsın istedim\" dedi.

SERGİ İÇİN AMERİKA\'DAN GELDİ GÖÇMENLERİN DRAMINA DİKKAT ÇEKTİ

Sergide dikkat çeken bir başka eser ise ABD\'nin New York şehrinde yaşayan \'Sevested\' adıyla bilinen 72 yaşındaki Alice Pahi Şakar ise karışık teknik ile tuval üzerine yaptığı \"Kayboluş\" isimli tablo oldu. Şakar, eserinde son yıllarda insanların özgürlük barış ve bir lokma ekmek uğruna vatanlarını terkederek Ege ve Akdeniz\'deki facialarda yok olup gidişlerine dikkat çekmek istediğini söyledi. Şakar, \"Sanatçı olarak dünyanın neresinde olursak olalım yaşanan dramlara facialara duyarsız kalmamız mümkün olamaz. Son yılların bana göre en acımasız ve üzerinde durulması gereken olayı vatanından kopup kaçan insanların yakalandığı ölümlerdir. Kimse bu facialarda bizim payımız yok diyemez\" dedi. İsrailli performans sanatçısı Tzvı Ber Aretz de bienalin açılışında \"Varoluş\" isimli bir gösteri sundu. Bienal kapsamında 2 Ekim - 7 Ekim 2017 tarihleri arasında bir hafta sürecek olan konferanslar gerçekleştirilecek. Çağdaş sanatın yansımalarını içeren bu konferansların farklı disiplinlerden alanında uzman kişiler tarafından verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------:

-Bienalin açılışından görüntü

-İsrailli performans sanatçısı Tzvı Ber Aretz\'ın \"Varoluş\" isimli eserini sunmasından görüntü

-Sergideki, Giresun Aksu Şehit Hakan Ortaokulu Resim Öğretmeni, Ressam Eray Mutlu Asal ile röp.

-ABD\'nin New York şehrinden sergiye katılan Alice Pahi Şakar ile röp.

-Sergi yönetmeni ve kurucusu Gülsün Erbil ile röp.

-Genel ve detay görünütüler

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

=====================================================