DHA YURT BÜLTENİ-9

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'I ATLI CİRİTÇİLER KARŞILADI

ERZURUM\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı şehrin girişinde atlı ciritçiler karşıladı. Ciritçiler, Erdoğan\'ın otobüsüne bir süre eskortluk yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 13.00\'te Erzurum\'a geldi. Şehir merkezine girişte bir grup atlı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı\'nda Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu. Kısa bir süre otobüsü durdurarak bekleyenlere oyuncak atan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın aracına Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü Cirit takımı bir süre eskortluk yaptı. Gençler tarafından coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Erzurum programı sebebiyle kentte olağanüstü tedbirler alındı. Polis helikopteri, kent üzerinde sürekli uçuş yaptı. Erdoğan\'ın bulunduğu otobüsden atılan oyuncaklardan almak isteyen bazı genç ve cocuklar düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.

Erdoğan, Ak Parti Danışma Meclisi Toplantısına katılmak halkı selamlayarak buradan üzere ayrıldı.

2)BİLAL ERDOĞAN: BİZ NİYE BU GAVURLARIN PEŞİNDEYİZ?



TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, \"Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa\'nın işine gelir mi?\' Avrupa özentilerine sesleniyorum; \'Biz niye bu gavurların peşindeyiz?\' Ne gerek var. Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyızö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, TÜGVA Giresun İl Temsilciliği\'nin açılışına katıldı. Geniş güvenlik önleminin alındığı açılışta konuşan Erdoğan, değerlerine yabancı, geçmişine düşman olarak değil, geçmişinden güç alan, değerleriyle özgüven kazanan, dünyada eziklik ve kompleks içinde olmayan, dünyaya meydan okuyan bir gençlik yetiştirmek istediklerini söyledi. Türkiye\'de hiçbir şeyin \'Milli\' olarak yapılmasına olanak tanımadığını belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi;

\"Bize \'Gerici\' diyenler \'Gerici\' diyedursun. Bunlar bu ülkeyi bir adım ileriye götürmeyenlerdir. Bize \'Gerici\' diyenler, Batı\'nın elbisesini alan, müziğini dinleyen, filmini seyreden, yemeğini yiyenlerdir. Başka bir özelliği yok. Batı\'nın ilmini fennini aldın mı? Hayır. Bilakis bu ülkede ilk defa milli uçak yapmak isteyen çıktı, kafasına vurdular. İlk defa milli otomobil üzerinde çalışıldı, projeyi öldürdüler. Bu ülkede hiçbir şeyin milli olarak yapılmasına olanak tanımadılar. Şimdi, kendi uçağımızı, tankımızı, tüfeğimizi yapar hale geldik. Kendi sanayimizi oluşturmamız Avrupa\'nın işine gelir mi. Avrupa özentilerine sesleniyorum. Biz niye bu gavurların peşindeyiz. Ne gerek var? Biz dünyaya millet nedir öğretmişiz. Biz dünyada zulümler olmasın diye kılıç kuşanan, at binen, ok atan bir ecdadın torunlarıyız.\"

\"MİLYONLARCA İNSAN KATLEDİLİYOR\"

Zulme karşı duruş zihniyetinin güçlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Erdoğan, yüzlerce yıl Osmanlı\'nın hüküm sürdüğü Balkanlar\'da kimsenin ne dil, ne de kültürünün kaybolduğunu, ne de kilisesinin yıkıldığını vurgularken şöyle konuştu:

\"Ama şimdi batının elindeki imkanlar, ne için kullanıldı? İnsanları yeryüzünden silmek için kullanıldı. İşte barut Avrupa\'ya geldikten sonra onlarca yerlinin yok edildiğini izledik. Sanmayın ki Batı bu işleri bıraktı. Dünyada kalan milyonlarca insan katlediliyor. Avrupa\'nın göbeğinde Bosna\'da 250 bin insan katledildi, Ruanda\'da 1 milyon insan katledildi, Amerikalı, Avrupalı, Rus askerlerin gözü önünde Suriye\'de ve Irak\'ta yine milyonu aşkın insan katledildi. Demek ki zihniyet aynı. Onun için bizim yeniden zulme karşı duruş zihniyetimizi güçlendirmemiz lazım. Bunun bayraktarlığını bu milletten başka yapacak da yoktur.ö

Konuşmanın ardından vakıf temsilciğin açılışı gerçekleştirildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da Erdoğan\'a kemençe hediye etti.

3)SOKAKTA SİLAHLI SALDIRGAN DEHŞETİ



ÇORUM\'da evden çıkan öğretmen çift, aralarında husumet bulunan bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Arbede sırasında Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişi İbrahim K. otomobiline binerek uzaklaşırken, eşi Meral K. uzun süre saldırganla mücadele etti. Olay bir mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yakalanan saldırgan tutuklandı.

Olay Çorum\'un Buharaevler Mahallesinde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde müfettiş İbrahim K. ile öğretmen eşi Meral K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çift otomobile binmek üzereyken, aralarında önceden husumet bulunan ve evden çıkmalarını bekleyen Ahmet Fevzi B. tarafından önleri kesti. Saldırgan elinde tabanca ile karı kocanın üzerine yüreyerek havaya ateş etti. İbrahim K. otomobiline binip uzaklaştı. Olay yerinde kalan eşi Meral K. ise, Ahmet Fevzi B. ile tartışmaya başladı. Meral K., \"Allah rızası için yardım edin. Bir Allah\'ın kulu yok mu yardım edecekö diye bağırdı.

Olay bir kişi tarafından da cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan Meral K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak bayılarak yere yığıldı. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi B. elindeki tabancayla havaya ateş etti.

Bir süre sona olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bir süre yerde baygın yatan kadına ise, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Ahmet Fevzi B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

4)BANDIRMA\'DA 3\'LÜ İNFAZA 3 GÖZALTI

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde dün 3 kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili bir eve baskın yapan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir\'in Bandırma İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Ayyıldız Mahallesi\'ndeki Son Kurşun Atını yakınında, dün bir çoban tarafından 1\'i otomobil içerisinde 2\'si ise aracın yakınında olmak üzere 3 ceset bulundu. Cesetleri görünce şoke olan çoban hemen Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bilgi verdi. Kısa sürede gelen jandarma ekipleri, baş, göğüs, sırt ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla öldürülen kişilerin cesetlerini Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ardından yapılan kimlik kontrollerinde öldürülen kişilerin 45 yaşındaki Sinan Demir, 30 yaşındaki İhlan Küçükşahin ile 19 yaşındaki Özgür Güven olduğunu belirledi. Yapılan incelemede öldürülen kişilerde İlhan Küçükşahin\'in 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Cesetler daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Cinayetlerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatan jandarma, bugün Bandırma\'da bir eve yaptığı baskında, şüpheli olarak K.Y., F.A., Ş.A.\'yı gözaltına aldı. Yetkililer, öldürülen kişilerin cep telefonu konuşmaları ve kamera görüntülerinden katil veya katillerin kimliğinin tesbit edilmeye çalışıldığını; olay yerinde bulunan otomobilin Bursa\'dan kiralandığını; cinayetlerin alacak-verecek veya silah konusundaki bir anlaşmazlıktan olabileceğini de göz önüne alarak, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

5)ATI SICAK VE SUSUZLUKTAN ÖLEN FAYTONCU İNTİHAR ETTİ

ANTALYA\'da, faytona koştuğu atının geçen ağustos ayında aşırı sıcak susuzluktan çatlayarak ölmesi sonucu bunalıma giren 46 yaşındaki Atilla Çılğı, evinin önündeki ağaca kendisini asarak yaşamına son verdi.

Tarihi Kaleiçi\'nde faytonculuk yapan 2 çocuk babası Atilla Çılğı, 1 Ağustos\'ta 500 TL\'ye anlaştığı 5 turisti faytona alarak kent turuna çıktı. Işıklar Caddesi\'nden geçip Fevzi Çakmak Caddesi\'ne geldiğinde atın daha hızlı gitmesini isteyen faytoncu, iddiaya göre birkaç defa kırbaçla vurdu. Ancak at hızlanmak yerine bir anda yere yığıldı ve ağzından salya akmaya başladı. Çevredekiler ata yardım etmek için koştu. Ancak faytona bağlı at birkaç dakika içerisinde öldü. Ölen atın koşum takımlarını çözen Atilla Çılğı, yardım için çağırdığı başka bir arkadaşının faytonuna binerek olay yerinden uzaklaştı. Bir vatandaş ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Atilla Çılğı\'ya, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü\'nce Hayvan Hakları ihlali sebebi yle 1092 TL ve Zabıta tembihnamesine göre ise 227 TL para cezası uygulandı.

BUNALIMA GİRDİ İNTİHAR ETTİ

Olayın etkisiyle bir süreden beri bunalımda olduğu belirtilen Atilla Çılğı, bugün öğle saatlerinde oturduğu Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi\'ndeki evinin önünde bulunan dut ağacına kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Yakınları tarafından bulunan Çılğı, ip kesilerek indirildi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Çılğı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Atilla Çılğı\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

6)VAN İTFAİYESİ 7 GÜN 24 SAAT HAZIR

VAN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 28 araç, 288 personel ve üst düzey teknik donanımıyla, 24 saat hizmet veriyor.Van Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri 7 gün 24 saat göreve hazır bekletiliyor. \'İtfaiye Haftası\' çerçevesinde İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, insanların malını ve canını kurtarmanın kutsal bir görev olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, burada yaptığı açıklamada, Van Büyükşehir İtfaiyesinin bölgede modern ve başarılı itfaiyeciliğin öncüsü olduğunu belirterek, \"İnsanların malını canını kurtarmak üzere en güvenilen mesleklerden birinde çalışmak oldukça güzeldir. Bunun birlikte tabi ki tehlikeli ve zor bir iş. Ama şu da bir geçektir ki işini ciddiye alan her insanın aslında işi zordur\" dedi.

\"BÖLGENİN EN GÜÇLÜSÜ OLACAĞIZ\"

Van İtfaiyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürü Lokman Turan ise, İtfaiye teşkilatı olarak 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini belirterek, \"Bizler için bayram ya da tatil günleri fark etmiyor. 7 gün 24 saat 288 personelimiz ve 28 aracımızla ilimiz genelinde meydana gelen afet, yangın, trafik kazaları ve benzeri olaylara müdahale etmekteyiz. Önümüzdeki ay yapılacak olan ihale ile filomuza katacağımız 26 yeni aracımızla bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı konumuna gelmiş olacağız\" dedi. Van İtfaiyesi, yangınlara müdahale dışında, trafik kazaları, göçük, sel, boğulma, içerde mahsur kalma, sıkan yüzüğü kesme, makineye sıkışma, ev kazaları, asansörden kurtarma, intihar vakaları ve , hayvan kurtarma gibi yardım gerektiren her olayda, vatandaşların imdadına koşuyor.

7)BAHÇEŞEHİR KOLEJİ\'NDE, LİSELERE GEÇİŞ ELE ALINDI

BAHÇEŞEHİR Koleji\'nin düzenlediği Eğitim Liderleri Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen \'Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı\'nda TEOG\'un kaldırılmasının ardından yeni eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği ele alındı.

Kundu turizm bölgesindeki Royal Seginus Otel\'de düzenlenen \'Liseye Geçiş Sistemleri Değerlendirme Çalıştayı\'nda Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri ve kolejin 101 kampusünden eğitim liderleri, farklı oturumlarında yeni eğitim sistemindeki değişikliklerin neler getirdiğinin yanı sıra yeni sistemin nasıl olması gerektiğini görüştü. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Doç.Dr. Sinem Vatanartıran, son 10 günde liselere geçiş konusunda önemli kararlar alındığını kaydetti. Sistemin nasıl olacağını heyecanla beklediklerini belirten Doç. Dr. Vatanartıran, Bahçeşehir olarak bunu bir fırsat olarak değerlendirerek bir hafta içinde Türkiye çapında şûra benzeri bir çalışma yaptıklarını söyledi.

\"ORTAYA ÇIKAN ÖNERİ RAPORU BAKANLIĞA SUNULACAK\"

Farklı paydaşların görüşlerini aldıklarını kaydeden Doç.Dr. Sinem Vatanartıran, şöyle konuştu:

\"Tüm Türkiye\'den kendi okullarımızda 8 ve 9\'uncu sınıf öğrencilerinin görüşlerini aldık. Öğrenciler kendi meclislerinde toplandı ve okul görüşlerini bize iletti. Okul aile birlikleri vasıtasıyla velilerimizin görüşlerini aldık. İstanbul\'da özel okullar ve bazı devlet okullarından, özellikle sınavla öğrenci alanların okul müdürlerini topladık ve görüşlerini aldık. Bugün ise bütün kurucularımız ve müdürlerimiz burada. Türkiye\'deki önemli üniversitelerinin eğitim fakültelerinin dekanlarını çağırdık. Yarın da sendikaların görüşlerini alacağız. Pek çok paydaşın görüşünü almış olacağız.\"

Paydaşlardan elde ettikleri sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı\'na öneri olarak sunacaklarını dile getiren Doç. Dr. Vatanartıran, özet bir görüş raporunu basınla paylaşacaklarını söyledi.

\"TEOG EZBER ÖLÇEN BİR SINAVDI\"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan da kaldırılan TEOG ve gelecek yeni sistem hakkında bilgi verdi. TEOG\'un kaldırılmasını olumlu bulduğunu belirten Dr. Aslan, geçen yıl yapılan TEOG-2\'de 17 bin birinci çıktığını hatırlattı. TEOG-1 ve TEOG-2\'de 176 öğrencinin tam puan aldığını dile getiren Dr. Aslan, bu kadar çok birincinin çıktığı bir sınav sonrası yerleştirmelerde sıkıntı yaşandığını söyledi. Dr.Özge Aslan, şunları kaydetti:

\"Yerleştirmelerde birçok kriterde de eşitlik bozulmadı. En son yaşı küçük olan öğrenciler rakiplerinin önüne geçerek özel okullar için kesin kayıt hakkı kazandı. TEOG\'da öğrencileri sıralamada ayırt etmede sıkıntılar olduğunu gördük. TEOG\'un içeriğinde problem vardı. Biz öğrencilerimizin geleceğin liderleri olmasını istiyoruz. TEOG ezber ölçen bir sınavdı. Liseye geçerken bir sınav olmalı ancak tartışılması gereken sınav içeriğinin nasıl olması gerektiğidir.\"

\"TEOG PUANININ YANINDA PROJELERİNİN OLUP OLMADIĞINA BAKTIK\"

Öğrencilerin üst düzey becerilerini gelişmesinin istenmesi durumunda soruların buna yönelik olması gerektiğini anlatan Dr. Özge Aslan, \"Özel okulların farklı bir sınav yapması gerektiğine de inanıyorum. Geçen sene uyguladığımız FEN-TEK liselerine sınavsız geçiş sistemine bir örnek teşkil edebilir. Bu uygulamada öğrencilerimizin sadece TEOG puanlarına bakmadık. Öğrencilerin şimdiye kadar yaptıkları portfolyolarına baktık. Öğrenci sanat, spor ve bilimde neler kazanmış ona baktık. Üçüncü bir kriter olarak mülakatlar yaptık. Türkiye\'nin kalkınması için projelerinin olup olmadığını sorduk\" dedi.

\"OKULLAR ÖĞRENCİLERİ BECERİLERİNE GÖRE YÖNLENDİRMELİ\"

Dr. Özge Aslan, yeni yapılacak liseye geçiş sisteminde, sınavın her öğrenciye zorunlu olmaması gerektiğini söyledi. Hayali doğrultusunda ilerleyen öğrenciler için liseye geçiş sisteminde bir sınav olması gerektiğini düşündüğünü belirten Dr. Özge Aslan, \"Okulların sınava hazırlama dışında öğrencilerin portfolyolarına bakarak yönlendirme yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin becerilerini geliştirerek onları yönlendirmeleri çok önemli\" dedi.

Çalıştay, farklı oturumlarla devam etti.

