DHA YURT BÜLTENİ-9 

1)IKBY BAŞBAKANI BARZANİ, DHA\'YA KONUŞTU: KESİNLİKLE SINIRLARI DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ



IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bağımsızlık referandumunun abartılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, \"Türkiye ile ilişkimizin daha iyi olmasını istiyoruz. Petrol boru vanası, Türkiye\'nin elindedir. Ancak, Türkiye ile imzalanan anlaşmalarımız var. Sınır kapısının kapatılması iki tarafın da çıkarına değildir. Sorunları diyalog ile çözmekten yanayız. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacak. Referandum asla Türkiye\'nin milli güvenliğine tehdit değildir. Türkiye, bizim dışarıya açılan kapımızdır. Türkiye\'ye gelecekte de kesinlikle tehdit olmayacağız\" dedi. IBKY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil\'de bulunan Başbakanlık konutunda Türkiye\'den gelen gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Başbakan Barzani, yaptıkları referandumun \'Irak Kürdistanı\' ile ilgili olduğunu belirterek, \"Bir yanlış anlaşılma var; Sanki referandumdan hemen sonra Kürdistan bağımsızlığını ilan edeceğiz. Böyle birşey olmadığını söylemek istiyoruz. Referandumdan sonra Kürdistan sınırlarını belirleyeceğimiz sanılıyor. Bu doğru değil. Bizim referandumumuz halkımızın iradesini ortaya koymak için yapıldı. Bütün bu meseleleri tek taraflı değil Bağdat ile diyalog ile belirlemek istiyoruz\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN MİLLİ GÜVENLİĞİNE TEHDİT DEĞİLİZ\'

Türkiye\'nin Habur Sınır Kapısı\'nı kapatması ve petrol akışını durdurması ile ilgili soruyu yanıtlayan Başbakan Barzani, şöyle dedi:

\"Burada yaptığımız şey; Türkiye\'nin milli güvenliğine tehdit değil. Türkiye ile ilişkimizin daha iyi olmasını istiyoruz. Kürdistan\'da yapılan bu referandumun abartılmasına, büyük gösterilmesine ihtiyaç duymuyoruz. Referanduma Bağdat ile umutsuz olduğumuzdan dolayı gittik. Bağdat, onlarla birlikte yaşamak konusunda bizi ikna etmeliydi. Kapının kapatılması konusu kimsenin çıkarıda değil. Hem bizim hem Türkiye\'nin çıkarına değil. İki tarafta yaşayan halk zarar eder. Türkiye\'nin Irak ve Kürdistan ile 2016 yılında yaptığı ihracat 10 milyar dolara ulaştı. 2017 ve 2018 yıllarında ticaret konusunda hedefimiz; 14 milyor dolara ulaşmasıydı. Habur kapısının kapanması kimsenin çıkarına değil. Böyle bir kararın verilmesinde hiçbir gerekçe görmüyoruz. Petrol boru vanası Türkiye\'nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Türkiye her zaman buranın enerjisini Avrupa ve Türkiye\'ye aktarmak üzere güvenli bir bölge olduğunu ortaya koymuştur. Biz bu şekilde devam etmesini istiyoruz. Referandum Türkiye milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmamalıdır. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz. Bu meseleyi bu şekilde ele almak kimsenin çıkarına değil. Türkiye\'nin bölgeye ve bize sunacağı en iyi katkı, Bağdat\'a neden böyle bir durumun oluştuğunu, Kürtler\'in neden böyle bir arayış içine girdiklerini sormasıdır. Kürt halkının korkusu Irak\'ın gerçeğini görmekten kaynaklanıyor. Peşmerge, DEAŞ ile savaşta bugüne kadar 1800 şehit verdi. 10 bin yaralımız var. Irak Parlamentosu ve hükümeti bunu gündeme bile getirmek istemiyor. Kendimizi nasıl bu ülkenin vatandaşı olarak görebiliriz? Bağdat bizi bu yola itti. Irak\'ın bütünlüğünü sağlamak üzere tüm çabaları gösterdik. Anayasayı uygulamadılar. Bizi böyle bir tavıra götüren Irak\'ın bu tavrıdır. Bugünkü Irak tüm ortaklıkları bozan bir Irak\'tır Bizi bugüne getiren etkenler bunlardır.\"

\'İSRAİL İLE HİÇ BİR İLİŞKİMİZ YOK\'

Referandum gösterilerinde IBKY dışında hiçbir bayrağın kaldırılması yönünde hükümetin bir politikası olmadığını belirten Barzani, \"Hükumetimizin planı içinde böyle bir bayrak asılmış değildir. Resmi olarak İsrail ile hiçbir ilişkimiz yok. Ancak hiçbir millete karşı düşmanlığımız da yoktur. İsrail\'in Mısır ve Türkiye ile ilişkileri, büyükelçilikleri var. Bu meseleyi çok fazla abarttılar. İsrail bayrağının asılmasının Kürdistan çıkarı yönünde olduğunu görmüyoruz\" diye konuştu.

\'KESİNLİKLE SINIRLARI DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ\'

Türkiye ile olan ilişkilerinin eskiye dayalı olduğunu ve devam edeceğini belirten Başbakan Barzani, şöyle devam etti:

\"Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz, sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile olan kardeşlik ve dostluğumuz devam edecektir. Kesinlikle Türkiye ile diyalogu geliştirmek istiyoruz. Türkiye sınırında yapılan tatbikatın sınırlarımız içine getirileceğine inanmıyorum. Türkiye\'nin kendi topraklarında tatbikat yapması kendilerini ilgilendiren bir durum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle birşey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum.\"

\'DOĞALGAZ HATTI TÜRKİYE\'DEN GEÇECEK\'

Rus petrol şirketi Rosneft ile Türkiye\'yi de kapsayan bir doğalgaz anlaşması yaptıklarını belirten Barzani, \"Rosneft ile yaptığımız anlaşma; doğalgaz borusu döşenmesi ile alakalıdır. Irak Kürdistanı\'ndan, Türkiye üzeri Avrupa\'ya geçecek. Türkiye ile olan anlaşmamıza göre, herşeyden önce böyle bir anlaşmamız var. Bu doğalgazın bir bölümü Türkiye için olacak. Türkiye doğalgaza ihtiyaç duymakta. Türkiye\'ye verilen doğalgazdan arta kalan fazlası Avrupa\'ya aktarılacak. Rosneft ile yaptığımız anlaşma doğalgaz hattının Türkiye\'den geçirilmesi ile alakalıdır. Birinci aşama için 1 milyar dolar yatırım yapacaklar. Rosneft ile görüşme devam ediyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Türk ve yabancı firmaların daha fazla yatırım yapmaları yönünde görüşmelerimiz devam ediyor\" dedi.

\'BAĞIMSIZLIK YOLUNDA BİR SAVAŞ İSTEMİYORUZ\'

Referandumun Irak toprakları içinde gerçekleştiğini kaydeden Başbakan Barzani, \"Keza Irak sınırı içinde kalacaktır. Bağımsızlık yolunda bir savaş istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Bu referandum ile halkımızın iradesini Bağdat ve dünyaya göstermeye çalıştık. İkinci adımımız Bağdat ile masada meseleleri ele alıp çözmek istiyoruz. Biz diyoruz ki; hiçbir şekli ile Türkiye için tehdit değiliz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Biz geçmişte, şimdi ve gelecekte de Türkiye\'ye karşı tehdit olmayacağız. Tam tersi biz bölge için istikrar faktörü olacağız\" diye konuştu.

\'KERKÜK\'ÜN YÖNETİMİNE KERKÜK HALKI KARAR VERECEK\'

DEAŞ\'ın Musul\'u işgali sırasında dönemin başbakanı nezdinde peşmerge gönderip o bölgeyi korumak için çok girişimde bulunduklarını belirten Başbakan Barzani, sözlerine şöyle devam etti: \"Peşmerge göndermemize müsaade etmediler. O zaman DEAŞ\'ın Kerkük\'e yürümesi sözkonusu oldu. Irak Başbakanı o zaman peşmergeyi Kerkük\'e göndermemizi istedi. Eğer peşmerge gitmeseydi Kerkük\'ün durumu Musul\'dan daha kötü olacaktı. Peşmerge Kerkük\'te sadece Kürtleri değil, herkesi ve kente teröristlerden korudu. Kerkük birlikte yaşama kentidir. Kerkük sadece Kürtlerin kenti değildir. Türkmen, Arap, Kürt ve Hristiyanların kentidir. Hiçbir zaman biz Kerkük\'ü dayatma ile Kürdistan\'a dahil etmeyeceğiz. Kerkük\'ün kendi halkı kendi kararını verecek. Hiçbir şekilde Kerkük\'e karşı dayatmacı bir politika uygulamayacağız. Kerkük içinde yaşayan tüm halklar, kendi hür iradesiyle hangi modeli ortaya koyarsa, ona saygılı olacağız. Biz Kerkük hassasiyetini biliyoruz. Kerkük\'te referandum yapılırsa kan döküleceği söyleniyordu ama olmadı. Hiçbir kötü olay yaşanmadı. Kerkük, kardeşçe, barışçıl yöntemlerle birlikte yaşamayı ortaya koyan en iyi sınavı verdi.\"

\'KÜRT HALKI İLE PKK\'NIN İSTEKLERİ ARASINDA HİÇBİR BENZERLİK YOK\'

Irak\'taki Bölgesel Kürt yönetimi ile PKK\'nın \'Büyük Kürdistan\' kuracağı yönündeki endişeler bulunduğu hatırlatılınca Barzani, şunları söyledi: \"Kürt halkının isteği ve PKK\'nın istekleri arasında hiçbir benzerlik yok, tamamen ayrı bir durum. Biz bu meseleyi ele alırken Irak Kürdistanı meselesini ele alıyoruz. Hiç bir zaman başka bir yerin meselesini ele almadık ve almayacağız. Irak\'taki Kürtlerin meselesi kendine has bir özelliğe sahip. Biz Kürdistan\'daki tüm milletlerle huzur ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Hiç bir sorun yaşamak istemiyoruz. Kerkük tüm oluşumların birlikte yaşamasını ortaya koyan en iyi örnektir.\"

\'TEK TARAFLI BİR DAVRANIŞ OLURSA BUNA KARŞI TEPKİMİZ OLACAKTIR\'

Irak Parlamentosu\'ndan çıkan kararların kendilerini referanduma götüren zihniyeti ortaya koyduğunu belirten Barzani, \"Referandumu yaptık, çünkü böyle bir zihniyetten endişe duyuyoruz. Ancak bütün meseleleri diyalogla halletmek istiyoruz. Bu meseleyi yine diyalogla çözmekte ısrar edeceğiz. Çünkü başka çözüm görmüyoruz. Biz tartışmalı bölgeleri DEAŞ\'ın elinden aldık ve koruduk. Kesinlikle ileride nasıl koruyacağımızla ilgili diyaloga girmeye hazırız. Ama Irak hükümetinden tek taraflı bir davranış olursa buna karşı tepkimiz olacaktır\" dedi.

İran ile ilişkiler konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Barzani, \"Basında sertler ama pratikte hiçbir değişim yok. Kardeşlik dostluk komşuluk ilişkimizin olduğu gibi devam etmesini istiyoruz. Şu ana kadar İran ile bu münasebetler doğal seyrindedir\" karşılığını verdi.

\'TÜRK ORDUSU İLE UZUN İLİŞKİLERİMİZ OLMUŞTUR\'

Türkiye\'nin askeri üsleri ile ilgili soru üzerine Başbakan Neçirvan Barzani, şunları söyledi:

\"Türkiye milli güvenliğini tehdit edecek büyük bir şey yok. Biz umarız ki hiç öyle bir noktaya gelmeyecektir. Geçmiş yıllarda Türk ordusu çok uzun bir ilişki ve münasebetlerimiz olmuştur. Müttefik güçler çerçevesinde DEAŞ\'a karşı yürütülen savaşta peşmergeyi eğitim konusunda katkıları olmuştur. Bizim kesinlikle böyle bir soruna gidecek ve yol açacak bir durum olmamasını umuyoruz. Gerçekten referandum kendi hacminden çok daha fazla abartıldı. Bunu da anlamış değilim. Biz kendi halkımıza bir soru sorduk. Her zaman Bağdat ile diyalog ile çözümü de vurguluyoruz. Halka sorulan bu soru Türkiye milli güvenliğinin neresini tehdit ediyor. Bunu biz de anlamak istiyoruz. Bu kadar abartılacak birşey yapmış değiliz ve gerekli de görmüyoruz. Yine komşu kalacağız ve birbirimize ihtiyacımız olacaktır. Geçmişe olan güzel ilişkimize zarar getirecek bir durum değil. Kesinlikle böyle bir yaptırım gerçekleşirse insanlar üzerinde etkili olacaktır. Kimse açlıktan ölmez. İizlediğimiz bu yol devam edecektir. Ama sorumuz şudur, neden bu durum bu noktaya varsın? Biz böyle bir noktaya varmasını istemiyoruz ve temenni etmiyoruz.\"

2)ŞEHİT ASKERİN BİRLİĞİNE UĞURLANIRKEN SON GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI

HAKKARİ\'de PKK\'lı teröristlerin geçen cumartesi günü üs bölgesine ağır silahlarla düzenlediği saldırıda şehit olan sözleşmeli er Sercan Fidan\'ın kız arkadaşı Tuğba Selen\'in, sosyal medya hesabında sevgilisini ilk görev yeri olan birliğine uğurladığı sırada çektiği görüntüler ortaya çıktı. Şehit Fidan\'ın, uğurlama sırasında gözyaşı döken kız arkadaşına sarılıp, teselli etmeye çalıştığı görüldü. Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nin Tekeli Köyü\'nde bulunan 2 bin 867 rakımlı üs bölgesine PKK\'lı teröristlerin Kuzey Irak tarafından havan, roket ve doçkalı düzenlediği saldırıda sözleşmeli er Sercan Fidan şehit oldu. Şehit Fidan, pazar günü memleketi Edirne\'nin Meriç İlçesi Küplü Beldesi\'nde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er olarak Nisan ayında askerlik görevine başlayan şehit Sercan Fidan\'ın ilk görev yeri olan birliğine uğurlanırken çekilen görüntüleri kız arkadaşı Tuğba Selen\'ın sosyal medya hesabında yayınladığı ortaya çıktı. 25 Nisan\'da Edirne Otogar\'ında Tuğba Selen ile arkadaşlarının uğurladığı görüntülerde şehit Fidan\'ın gözyaşı döken sevgilisini sarılıp teselli ettiği görülüyor.

Duygusal bir şarkıyla paylaşılan görüntülerde Tuğba Selen, \"Can dostum. Ne zormuş meğer sevdiğin insani uzağa göndermek. Ömrümden değil 1 gün, 1 asır gitti. Ama bize değer diyorum, biraz sabır. Rabbim tırnağına taş değdirmesin. Gelecek güzel günlerimizi hayatımızı düşünerek sabredeceğim. Bugünlere, biliyorum sana da zor hem de çok zor geldi ama diyorum ya, \'Bize değer can yoldaşım\'. O kadar sabır lazım ki bize Rabbim yanımızda olur inşallah. Rabbime emanetsin bir tanem. Seni çok seviyorum askerim\" diye yazdığı görüldü.

Tuğba Selen\'e arkadaşları çok sayıda kişi duygusal veda videoyu izleyip yorum yaparak başsağlığı diledi. Tuğba Selen, sevgilisinin şehit olmasından sonra sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, \"Sevdin mi dünyalık değil, ahretlik seveceksin! Mahşer günü sevdiğinin elinden tutup Allah\'a yürüyeceksin\" yazılı fotoğrafı paylaşıp şunları yazdı:

\"Sercan\'ım beni bıraktın gittin yaktın beni Sercan\'ım. Ölenle ölünmez lafı dünyanın en saçma lafı dayanamıyorum. İzne gelecektin son kez dokunamadım sana neden bıraktın beni. Seni çok seviyorum kalbim dünyam her şeyim. Mekanın cennet olsun paşam rahat uyu şehidim.\"

Şehit Sercan Fidan\'ın sosyal paylaşım sayfasında, silah arkadaşları komutanları tarafından uzun namlulu silahla ateş eğitimi aldığı sırada çekilmiş görüntüsü paylaşılarak, \'Kanın yerde kalmayacak\' şeklinde mesajlar yazdığı görüldü.

3)BESNİ’DE 50 KİŞİLİK İŞE 1063 BAŞVURU

ADIYAMAN İŞKUR Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Besni\'deki okullarda istihdam edilecek 50 kişilik iş başvurusuna bin 63 kişi başvuruda bulundu.

Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde noter huzurunda çekilen kura bin 63 kişi katıldı. Kura sonunda 50 kişi okullarda çalışma hakkı kazandı. Kura çekimine gelenler listelerde kendi isimlerini bulmak için uzun kuyruk oluşturdu. Kurada ismi çıkan 50 kişi, 9 ay sureyle asgari ücretli olarak istihdam edilecek.

=============================================

4)TRABZON’DA ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEN ÜNİVERSİTELİLERE SERT MÜDAHALE



TRABZON’daki, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni (KTÜ) yeni kazanan öğrencilere \'Hoşgeldiniz\' gösterisi sunan ve bildiri dağıtan öğrenci grubuna, özel güvenlik görevlileri tekme tokat müdahale etti. Olay, dün saat 16:30 sıralarında Kalkınma Mahallesi’ndeki KTÜ Kampusu\'nde meydana geldi. Bir grup öğrenci, giydikleri kostümlerle üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere hazırladıkları ‘Hoşgeldiniz’ gösterisini sunup, bildiri dağıtmaya başladı. Hoparlörden müzik yayını da yapan grup iddiaya gore gürültü yaptıkları gerekçesiyle özel güvenlik görevlilerinin uyarısı ile karşılaştı. Grup üyeleri ile özel güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı özel güvenlik görevlileri gruptaki öğrencilere tekme- tokat müdahale etti. Bu sırada bir öğrenci yere düştü, boğazı sıkılan bir öğrenci de zor durumda kaldı.

Arbedede yaşananlar cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili bazı öğrenciler ve özel güvenlik görevlileri birbirlerinden karşılıklı şikayette bulundu.

\'KTÜ Öğrenci Kolektifi\' adına yapılan yazılı açıklamada saldırı kınandı, Açıklamada, “Öğrencinin can güvenliğinden sorumlu olan özel güvenlik, nasıl olur da üniversitelilerin can güvenliğini tehdit ederek büyük bir kinle saldırır?ö diye soruldu.

5)BAKAN ÖZLÜ: TEKNİK KOLEJLER İÇİN KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ

BİLİM, Sanayi ve Teknolji Bakanı Faruk Özlü, \"Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz Bakanlık olarak tüm OSB\'lerde, Teknik Kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz\" dedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Organize Sanayi Bölgesi Üst Kurulu (OSBÜK) tarafından düzenlenen \"3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Zirvesi\" programına katılmak üzere havayolu ile Sivas\'a geldi. Kentte faaliyet gösteren özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya bakanlar Yılmaz ve Özlü\'nün yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü ve çok sayıda okul yöneticisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra katılımcılara OSBÜK tanıtım filmi izletildi.

\"PERFORMANSLARI İZLEYECEĞİZ\"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Meslek eğitimi memleket meselesidir. Mutlaka mesleki eğitim olacak ama nitelikli olacak. Ülkenin sürdürülebilir kalkınması için de olması için mesleki eğitim olmazsa olmaz. Türkiye\'de mesleki eğitmin oranının yüzde 44, hedifimiz yüzde 60. Yakalayabilir miyiz? Yakalarız. Bursa\'da bu oran yüzde 61, İstanbul\'da yüzde 54. Zaten İstanbul\'da yakalarsanız Türkiye\'nin çoğunu hedeflemişsiniz demektir. Gaziantap\'te de yüzde 36 olduğunu söylemek isterim. Yüzde 44 Avrupa Birliğine eş, denk bir değer. Ancak yüzde 60\'a çıkarırsak aranan eleman ihtiyacını karşılarız. Mesleki eğitimi daha iyi yapmak için tematik liseler açıyoruz. Bu yıl 12 ilde 19 tematik meslek lisesi açtık. Ankara, İstanbul, Rize illerinde toplam 8 mesleki ve teknik orta öğretim okulumuz, sivil havacılık yer hizmetleri konusunda eğitim vermeye başladık. 12 ilimizde 13 mesleki ve teknik eğitim okulumuzda da madencilik eğitimi vermeye başladık. Bunlardan Sivas\'ta da iki tane var. Bu yıl ilk defa mesleki ve teknik eğitim okullarının performanslarını izleyeceğiz. Kriterleri belirlendi. Her okula bir karne vereceğiz ve başarılı olanları da ödüllendireceğiz. Bu yıl 10 bin öğretmenimizin eğitimini planladık. 6 binini bu ana kadar gerçekleştirdik, geri kalanını da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. 76 bin olan çıraklığa giden öğrenci sayımız 117 bine çıktı. Eğitimin amacı toplumunu refah toplumuna götürmek. Türkiye\'nin eğitimi iyi bir yerde. Eksikliklerimiz var mı? Var. Daha iyi olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz\" dedi.

\"EKONOMİK KALKINMANIN SIRRI BECERİDE SAKLIDIR\"

Daha sonra konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü kalkınmanın sırrının becerilerde saklı olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Bizim bütün gayretimiz; becerikli ve donanımlı insan sermayesini, ekonominin, sanayinin ve teknolojinin hizmetine sunmak olmalıdır. Bu nedenle, sanayinin gelişmesinde mesleki ve teknik eğitimin sistemdeki etkinliğinin artması, bir zaruret olarak ele alınmalıdır. Bu açıdan bakıldığında; mesleki ve teknik eğitim, bizler için vazgeçilmez bir misyonu yerine getirmektedir. Hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, kalkınmanın en etkili ve en temel aracı, hiç şüphesiz mesleki ve teknik eğitim olacaktır. Toplumun, ekonominin ve sanayinin ihtiyaçlarına göre teşekkül etmeyen bir eğitim sistemiyle, geleceğin güçlü Türkiye\'sini kuramayız. Sadece okula bağımlı bir eğitim sistemiyle, kalifiye eleman yetiştiremeyiz. Bu nedenle, okul ve işyeri, ortaklaşa görev ve sorumluluk almalıdır. Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığımızın, OSB\'ler içinde veya dışındaki okullara verdiği desteği çok önemli bir adım olarak görmekteyim. Bu destek; milli eğitim politikalarıyla sanayi politikalarının eşgüdümü açısından da büyük önem arz etmektedir.

Bilgi üreten, teknoloji geliştiren, sanayinin nitelikli istihdam ihtiyacını karşılayan bir milli eğitim politikasını, hayata geçirmek durumundayız. Bu anlamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında verilen destekler, çok yerindedir ve bizleri memnun etmektedir. OSB\'ler dışında açılan özel okullarda, matbaa teknolojisinden tasarıma, raylı sistemlerden uçak bakımına, kimyadan metalürjiye kadar çok geniş bir alanda öğrencilerimize önemli tutarlarda destek verilmektedir.\"

\"HEDEFİMİZ 301 OSB\'YE MESLEKİ VE TEKNİK KOLEJ AÇMAK\"

Hedeflerinin 301 OSB\'ye Mesleki ve Teknik Kolej olduğunu söyleyen Bakan Özlü şöyle devam etti:

\"Bizi memnun eden bir diğer gelişme ise, OSB\'ler içindeki okullara yöneliktir. Bu sene Mart ayında, Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Bu protokole göre OSB içinde açılacak teknik kolejlere, hiçbir alan ayrımı yapmadan, 4 bin 270 lira eğitim-öğretim desteği veriyoruz. Bir diğer sevindirici uygulama ise, devletimizin özel sektörde staj yapan öğrencilere verdiği maaş desteğidir. Staj yapan, 1 milyon 165 bin meslek lisesi öğrencisi, aylık 421 lira maaş almaktadır. Bunun 280 Lirasını devlet, 140 lirasını işletme karşılamaktadır. Devletimiz bu öğrencilere, son 6 ayda 196 milyon lira maaş, 86 milyon lira sağlık primi ödemesi yapmıştır. Biz bakanlık olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, 301 Organize Sanayi Bölgemizin tamamında, mesleki ve teknik eğitim veren kolejler açmaktır. Bu okulları kurarken, sanayicilerimizle ve OSB yönetimleriyle uyum içinde olacağız. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerimize, işbaşı eğitimleri vereceğiz. OSB\'lerde çalışanlara, meslek geliştirme ve uyum kursları açacağız. Yine OSB\'lerde açılacak teknik kolejlerin bina yapım işlerini, kredilerle destekleyeceğiz. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynağının kalitesidir. Mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip insan kaynağını, toplumun ve sanayinin hizmetine sunmalıyız. Her gencimizin bileğine, en az bir tane altın bilezik takmamız gerekiyor.\"

\"KAYNAKLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ\"

Gençlerin kollarına altın bilezik takabilmek için mesleki eğitim ve teknik kolejlerin önemli olduğuna işaret eden Bakan Özlü şunları söyledi:

\"Bizim bu noktada en temel çabamız, zekayı ürüne dönüştürmek olmalıdır. Hepimiz, farklı özelliklerle, farklı yeteneklerle dünyaya geliyoruz. Eğitim sistemimizin; bu farklılıkları desteklemesi, bu farklılıklardan bir sinerji üretmesi gerekiyor. Farklılıkları destekleme sürecinde, teknik kolejlere çok önemli bir misyon düşmektedir. Türkiye\'de mesleki eğitim ile istihdam arasındaki fonksiyonel ilişkiyi güçlendirmek zorundayız. Bunun için, işgücü piyasasındaki arz ve talep uyumsuzluğunu gidermemiz gerekmektedir. Kalite odaklı çözümlerle, bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek her türlü düzenlemeyi, vakit kaybetmeden hayata geçirmeliyiz. Okul ve sanayi işbirliğinin kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz bakanlık olarak tüm OSB\'lerde, teknik kolejler açmak için, bütün kaynaklarımızı sonuna kadar seferber edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızla eşgüdüm halinde olacağız. Teknik liseler seferberliğinde birlikte, uyum içinde hareket edeceğiz. Tüm bunları yaparken, işe çocuklarımızdan başlamak, bilimi ve teknolojiyi onlara sevdirmek, benimsetmek durumundayız. Biz yıllarca \'Ali topu tut\', \'Ayşe ip atla\' fişleriyle büyüdük. Tamam, Ali topu tutsun, ama Ali aynı zamanda robot yapsın. Tamam, Ayşe ip atlasın, ama aynı zamanda yazılım da üretsin.\"

6)1500 RAKIMLI YAYLAYA ARAP TURİST AKINI

ORDU\'nun 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası, Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Körfez ülkelerinden bu yıl yaylaya yoğun ziyaretçi geldiğini belirterek, \"Tanıtım çalışmalarımız artık meyvesini vermeye başladı. Yoğun şekilde Arap turist ağırlıyoruz\" dedi.

Körfez ülkelerinden son yıllarda Ordu\'ya rağbet göstermeye başlayan Arap turistler, en fazla Aybastı İlçesi\'nde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nı ziyaret ediyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, geçen yıl Perşembe Yaylası\'nı 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu yılın sonuna kadar bu rakamın 700 bine çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Gündoğar, şöyle dedi:

\"Perşembe Yaylası\'na şuanda halen turlar geliyor. Günlük 5-6 resmi tur geliyor. Ayrıca Arap turistlerinde yaylaya ilgisi arttı. Tanıtım çalışmalarımızla Körfez ülkelerinden buraya daha çok rağbet olmaya başladı. Otel, karavan turizmi ve çadır kampıyla konaklama ihtiyacı karşılanabiliyor. Yaylaya araçla gelen Arap turistlerde bölgeyi rahatça gezebiliyor. Yaylada tarihi alanlar ve mendereslerde büyük ilgi çekiyor.\"

KARAVAN TURİZMİ İÇİN KAMP ALANI YAPIYORUZ

Yaylayı ziyaret eden Arap turistlerin ev pansiyonculuğuna da rağbet ettiğini, şimdilik 25 kadar ev pansiyonu ve bir otelin konaklama ihtiyacını karşılamaya çalıştığını da vurgulayan İzzet Gündoğar, şöyle dedi:

\"Ev pansiyonu Arap ailelerin konaklaması için daha uygun oluyor. Bu nedenle yaylada evi olan bazı vatandaşlarımız ev pansiyonculuğuna yöneldi. Bu sene geçmiş yıllara göre Arap turistlerin yaylaya daha yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Kasap ve tesislerde tüketilen et miktarına baktığımızda esnafımızın işlerininde geçen yıla göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Turizm alanında yaylamız bu sene iyi sezon yaşadı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle projesini hazırladığımız karavan turizmi için kamp alanı yapıyoruz. Özel kavanlarıyla gelenler burada konaklayabilecek. Yaylamızın yerli ve yabancı ziyaretçisi arttıkça kasap ve tesislerimizde de artış yaşanması memnuniyet verici.\"

7)AK PARTİLİ METİNER\'DEN TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen, 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya izleyici olarak katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, duruşma arasında darbeci askerlere tek tip kıyafet giydirilmesiyle ilgili konuştu. Metiner, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı\'nın çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu, 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmayı izledi. Duruşma arasında salon önünde basın mensuplarına açıklama yapan Milletvekili Metiner, \"Adalet Bakanlığı tek tip kıyafet konusunda çalışmalarını yapıyor. Belirli bir grup için değil, herkesi ilgilendiren bir karar alıyorsunuz. Bu konudaki düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Sona varıldığında Adalet Bakanlığı zaten açıklar. Bunların çok ağır biçimde cezalandırılması gerekiyor. Aksi takdirde milletin vicdanı yaralanmış ve adalet de yerini bulmamış olur. Uzatmalarla, küstah tavırlarla hukuk sistemimizden öç alınmaya çalışılıyor. Mahkeme salonlarını bir tiyatroya çevirdiler. Darbenin kendisine tiyatro diyen Kemal Bey (Kemal Kılıçdaroğlu\'nu kastediyor) ve avanesi mahkeme kararları üzerinde yeni bir tartışma başlatacaklardır. Belki tekrar bir adalet yürüyüşü başlatabilirler\" dedi.

8)EZANI DUYDU, MÜSLÜMAN OLDU

HOLLANDA\'da yaşayan, Güney Amerika doğumlu ve ülkesinde ticaretle uğraşan Reneangelo Gianmarco Pinedo (35), Türkiye ziyaretinde duyduğu ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. Pinedo için Kayseri Müftülüğünde \'İhtida\' töreni düzenlendi. Müslüman olan Hollanda vatandaşı, \'Muhammed Mustafa\' adını aldı.

Kayseri Müftülüğü\'nde düzenlenen \'İhtida\' töreninde konuşan Müftü Doç. Dr. Şahin Güven, başka dine mensup olan ya da herhangi bir inancı bulunmayanların, Müslümanlığı seçtiklerinde bir tören düzenlendiğini ve buna da \'İhtida Töreni\' denildiğini anımsatarak, \"Göreve geldiğimiz 2015 yılının Temmuz ayından bu yana 19 ihtida töreni düzenledik. Bu yıl da şimdiye kadar 7 törenimiz oldu. Kayserimize eğitim, gezi ya da iş gibi çeşitli nedenlerle gelen pek çok insan, çevresindekilerden etkilenerek Müslüman olmaya karar verebiliyorlar. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Reneangelo kardeşimiz de Güney Amerika doğumlu ancak Hollanda vatandaşı ve Hollanda\'da yaşıyor. Türk ardakaşıyla birlikte ülkemize ve şehrimize yaptığı ziyarette Müslüman olmaya karar vermiş ve bu durum da bize bildirildi. Şimdi de bu kardeşiliz için ihtida töreni düzenleyeceğiz. Önce Kur\'an-ı Kerim okunacak, ardından Kelime-i Şeharet getireceğiz, Müslümanlık beratını takdim edeceğiz, dini bilgiler verip, İngilizce Kur\'an-ı Kerim, Peygamberlerin hayatlarını ve dini bilgileri anlatan kitaplar hediye edeceğiz\" dedi.

İki sene önce gerçekleştirdiği Kayseri gezisi sırasında duyduğu ezan sesinden çok etkilendiğini, o zamandan Müslüman olmaya karar verip, İslamiyeti araştırdığını belirten Pinedo, ülkesinde sünnet olduğunu ve şimdi de Kelime-i Şeharet getirerek Müslüman olmak istediğini kaydetti. Ticaretle uğraşan, evli ve 2\'si erkek, 1\'i kız 3 çocuğu bulunduğunu kaydeden Pinedo, Müslümanlıkta huzur bulduğunu bildirdi.

Törende daha sonra, Kur\'an-ı Kerim okundu ve Müftü Şahin Güven\'in söylediği Kelime-i Şehadeti tekrar eden Pinedo Müslüman oldu. Muhammed Mustafa ismini alan Hollanda vatandaşına Güven, Müslümanlık beratını vererek İngilizce Kur\'an-ı Kerim, Peygamberlerin Hayatı ve dini bilgiler kitaplarını hediye etti.

9) BURDUR DH\'YE OBEZİTE OKULU

BURDUR Devlet Hastanesi\'nde vatandaşa obezitenin önlenmesi, kötü ve yanlış beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, obezitenin nedenleri ve tedavisi, obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıklar konusunda bilgi verilecek Obezite Okulu açılacak.

Burdur Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayten Eraydın, obezitenin dünyada sıklığı giderek artan bir hastalık olduğunu söyledi. Eraydın, \"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre toplumun yüzde 25\'i obez, yüzde 25\'i fazla kiloludur. Obez hastalarda diyabet gelişimi 20 kat, hipertansiyon riski 5 kat, koroner arter hastalığı riski erkeklerde 2, kadınlarda 2.4 kat artıyor\" dedi.

Eraydın, \"Sigara içmeyen bireylerde görünen kanserlerin yüzde 10\'u obeziteyle ilişkili. Burdur Devlet Hastanesi\'nde yaklaşık 2 aydır çalışıyorum. Gelen hastalarda obez hastaların çoğunlukta olduğunu gördüm. Yanlış beslenme alışkanları var, kötü beslenme alışkanlıkları var. Gelen hastalar genellikle ilaç tedavisi için geliyor. Ancak ilaç tedavisinden önce obezitenin daha önemli olduğunu anlatıyorum. Obezitenin önlenmesi çocuk yaşlardan başlamalı. Aileden başlamalı\" diye konuştu.

Burdur Devlet Hastanesi olarak 20 Ekim\'de Obezite Okulu\'nu açacaklarını vurgulayan Eraydın, şöyle dedi:

\"Okulumuz 4 hafta devam edecek. İlk hafta endokrinolog, beslenme uzmanı, psikiyatrist, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve genel cerrahi uzmanları konuşmacı olarak katılacak. Katılımcılar obeziteden kaynaklanan ve günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunlar ve çözüm önerilerini uzmanlarla birebir konuşabilecek. Kurs bittikten sonra da aylık kilo takipleri yapılıp eksik olan konularda hastalar tekrar bilgilendirilecek. \'Artık yaşam tarzımı değiştirmek istiyorum\' diyen herkesi Obezite Okulu\'muza bekliyoruz.\"

Eraydın, obezite tedavisinde önceliğin yaşam tarzı değişikliği ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi olduğunu kaydetti.

