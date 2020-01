DHA YURT BÜLTENİ-9

1)BOZDAĞ: BARZANİ’Yİ ATEŞLE OYNAMAMAYA DAVET EDİYORUM

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, “Barzani’yi aklıselime, elindeki ateşi bırakmaya ve bu ateşle oynamamaya davet ediyorum. Çözüm; referandumun iptalidir. Başka bir çözüm yoktur. Bunun dışındaki bir çözümü Türkiye’nin kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.

Bekir Bozdağ, partisinin ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen kongrelere katılmak üzere geldiği Yozgat’ın Çayıralan İlçesi\'nde partililerine hitaben konuşmasında, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından alınan referandum kararı ve süreç hakkında tepkilerini dile getirdi. Bozdağ, Türkiye’nin gündemini yakından izlediklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Sadece kendi içimizde olan değil, dışımızda olan hadiseleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti olarak çok yakından takip ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; Ankara’nın, Türkiye’nin güvenliği sadece kendi sınırları içerisindeki güvenliğin sağlanmasıyla temin edilemez. Türkiye’nin güvenliği; komşu ülkelerinde de huzurun, güvenliğin, barışın varlığıyla doğrudan ilgilidir. Suriye, Irak, İran’da ve komşu diğer ülkelerde yaşanan her tür olumsuzluk, Türkiye’ye başka bir olumsuzluk olarak yansımaktadır. O nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak etrafımızda bulunan bütün ülkelerde huzur, barış, istikrar güvenliğin egemen ve kalıcı olmasını arzu ediyoruz. Devlet yönetimindeki siyasal otoritenin tam ve güçlü olmasını, teröristlere, başka başka hesapçılara karşı en doğru, en etkili cevabı vermesini temenni ediyoruz. Çünkü buralardaki her türlü olumsuzluğun Türkiye’yi etkilediği çok açık. Onun için Suriye’de yaşananlar karşısında hükümetimizin aldığı aktif tutumu ve politikaları \'bunlara ne gerek vardı\' diyenler, Türkiye’yi okuyamayanlar, etrafında olup bitenleri okuyamayanlardır.\"

Bozdağ, Irak’ta olup bitenlere Türkiye’nin sessiz kalamayacağını, Kuzey Irak\'taki bölgesel yönetimin aldığı bağımsızlık referandumu kararına \"Türkiye’yi ilgilendirmez\" denilemeyeceğini ifade ederken şöyle dedi:

\"Ama bazıları var böyle diyen. Ama biz diyoruz ki; bu karar Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren bir karardır. Milletimizin ve devletimizin milli güvenliğine karşı doğrudan bir tehdittir. Aynı şekilde Irak’ın toprak, bütünlüğüne, siyasal birliğine ve egemenliğine de karşı da bir tehdittir. İran’ın milli güvenliğine de karşı bir tehdittir. Aynı şekilde bu ülkenin savunmasını ülke bütünlüğünü ve milli güvenliğini yakından ilgilendiren, böylesine önemli bir hadiseyi kimse Türkiye’den görmemesini, duymamasını bekleyemez. Türkiye böylesi gelişme karşısında asla kayıtsız kalamaz. Onun için de sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, dışişleri bakanımız, hükümetimiz ve bütün devletimizin ilgili görevlilerinin tamamı bu referandumun engellenmesi için konunun gündeme geldiği günden bu güne büyük bir gayretin, çabanın içerisinde.”



\'BARZANİ ATEŞLE OYNUYOR\'



Kuzey Irak’ta alınan referandum kararına İsrail hariç bütün ülkelerin karşı olduğunu ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"BM karşı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karşı. Irak ta karşı. İran da, Türkiye de, diğer komşu ülkeler de, karşı. Sadece onlar değil. Irak, kuzeyindeki bölgesel yönetim altında yaşayan insanların büyük bir kısmı da karşı. Türkmenler tamamen karşı. Araplar karşı, bölgede yaşayan Kürtlerin de önemli bir kısmı karşı. Meclis karar aldı. Karara vekillerin büyük bir kısmı katılmadı. Katılanların da yarıya yakını neredeyse \'hayır\' oyu kullandı. O nedenle bu karar meşru değil; . Gayri meşrudur. Türkiye’nin Lozan,, Ankara anlaşmalarından, Irak ile Türkiye arasındaki ikili pek çok anlaşmalardan doğan hakları vardır. Hükümet olarak bu haklarımızı mahpus tuttuğumuzu altını özellikle çiziyoruz. Bu anlaşmaların Türkiye’ye verdiği bir takım yetkiler var. Biz onları bugüne kadar gözettiğimiz gibi., bundan sonra da gözetmeye devam edeceğiz. Bu referandum kabul edilemez. Bu referandum yok hükmündedir. Hiçbir hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. Barzani, aldığı referandum kararıyla ateşle oynuyor. Eğer bu referandumdan vazgeçilmezse, bu ateş önce eline alan Barzani’yi ve bu ateşi eline almasına destek olmak isteyen çevreleri yakacak. Referandum kararında en büyük zararı bölgede yaşayanlar görecek. Biz Türkiye olarak bir siyasi iktidar uğruna alınmış bu kararın bedelini Kuzey Irak\'ta yaşayan Türkmenlerin, Arapların,Türklerin ödemesini istemiyoruz. Bölgenin huzurunun, barışının, istikrarının kötü olduğu bir dönemde daha da kötüleşmesine şiddetle karşıyız. \"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Barzani ve yönetimine; \"Henüz vakit bitmiş değil. Ateşle oynamayı bırakın. Bu referandum kararını iptal edin. Gayrimeşru yol ve yöntemlerle hiçbir hedefe, hiç kimse bu güne kadar ulaşamadı, ulaşmamıştır. Sizin de ulaşmanız mümkün değildir. Bölgede sıkıntıda olan, huzur, güven, istikrar ve barış ortamını daha kötü hale getirecek bir sürecin önünü açmayın. Bu huzursuzluk sadece sana değil, pek çok kişiye zarar verecek sonuçlar doğuracaktır.Bu sonuçları görmek için çok çok fazla bilgi sahibi olmaya gerek yok. Aklıselim ile hareket edin. Bu referandum kararından vazgeçin\" dediklerini anlattı.

Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun ertelenmesini değil iptalini istediğini, aksi halde bugün, yarın ve ileriki bir tarihte bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacağını ifade ederken şunları ekledi:

\"O nedenle, aklıselimle, basiretle davranmaya herkesi davet ediyoruz. Hükümetimiz olabilecek her türlü gelişmeyi MGK’da ve Bakanlar Kurulu’nda müzakere etmiştir. Hangi ihtimal gerçekleşirse, bunun karşısında ne türi adımlar atılacak, bunların hepsi bir bir kararlaştırılmıştır. Bunların gerçekleştirilmesi, takvimleşmesi, öncelik ve sonralık durumu, gelişmelerin seyrine göre hükümetimiz tarafından belirlenecektir. Herkes müsterih olsun hükümetimiz görevinin başındadır.\"



BARZANİ’Yİ AKLI SELİME DAVET EDİYORUM



Referandum kararından dönmek için henüz geç olmadığını söyleyen Bozdağ, “Umarız ki henüz, şu ana kadar bana gelen yeni bir bilgi yok, ama vakit dolmuş değil. Geri adım, aklıselimle hareket eden bir yönetim tarafından atılabilir. Barzani’yi aklıselime davet ediyorum ve elindeki ateşi bırakmaya ve bu ateşle oynamamaya davet ediyorum. Çözüm referandumun iptalidir. Başka bir çözüm yoktur. Bunun dışındaki bir çözümü Türkiye’nin kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.

HERAKLES LAHDİ, BAKAN KURTULMUŞ TARAFINDAN ZİYARETE AÇILDI (EK)

2) TÜRKİYE ÜZERİNDE ALGI OPERASYONLARI

Antalya\'da Herakles Lahdi açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, özellikle son dönemde Türkiye üzerinde birtakım algı operasyonları oluşturulduğunu belirtti. Kurtulmuş, \"Bunlar tesadüfen olan şeyler değil. Bir karanlık odada yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı ve özellikle Türkiye düşmanlığı körükleniyor. Özellikle Antalya geçen yıl bu algı operasyonlarından maalesef olumsuz etkilenen illerimizden birisi. Bu gelişmeler Türkiye\'nin turizmine ve marka değerine hiç şüphesiz olumsuz etkilerde bulunuyor. Bizim üzerimize düşen turizmi ve kültürü birer yumuşak güç unsuru olarak kullanarak Türkiye\'nin çok daha iyi tanıtılması\" dedi.

UZAKDOĞU SEFERBERLİĞİ

Turizmde hem pazar hem ürün çeşitlendirilmesi yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, \"Yeniden güçlenmekte olan Türkiye turizmini 2014-2015 seviyelerine hatta daha ileri gitmesine gayret sarf edeceğiz. Bu çerçevede uzak Asya\'nın kapısını çalmaya başladık. Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere uzak doğu Asya\'daki dostlarımızın Türkiye\'yi daha fazla ziyaret etmelerini sağlamak için seferberlik ilan ettik. Ayrıca Avrupa\'daki dostlarımızın artan bu negatif kampanyalara rağmen Türkiye algısının olumsuz etkilenmediğini görmek de sevindirici. Alman seçimleri dolayısıyla Almanya\'da Türkiye aleyhine her gün bir çuval laf söyleniyor ama buna rağmen Alman turistlerin Türkiye\'yi ziyaretten vazgeçmedikleri de ortada\" diye konuştu.

30 MİLYON TURİSTİ AŞARIZ

Sadece Antalya\'ya şimdiye kadar 8 milyon 300 bin turist geldiğini anlatan Kurtulmuş, \"Rakamlar böyle giderse bu yıl 10 milyonu aşacağız. Türkiye\'de de 30 milyonu aşacağız ve böylece turizmde yeniden derlenip toparlanacağız. Hedefimiz 50 milyon turist 50 milyar gelir. Bunun için doğal güzelliklerimiz olduğu kadar en az onun kadar kültürel ve tarihi zenginliğimiz önemlidir\" dedi.

HERKESİN GIPTAYLA İZLEDİĞİ ÜLKE

Antalya\'da yeni bir müzenin kurulması için çalışmaların belli bir seviyede olduğunu da açıklayan Bakan Kurtulmuş, \"Bunun güzel ve geniş bir alanda inşa edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kısa bir süre içerisinde bunu yapıp buradaki ve başka eserlerimizin de burada tanıtımına katkıda bulunacağız\" dedi.

Müzedeki diğer eserleri de inceleyen Bakan Kurtulmuş, ardından Salda Gölü ve Kibyra Antik Kenti\'nde incelemelerde bulunmak üzere Burdur\'a gitti.

ANTALYA/DHA

3)CHP\'Lİ İNCE, OĞLUNUN KÖY DÜĞÜNÜNDE BÖYLE OYNADI



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı İdil Göknil Işıklar için Yalova’nın Elmalık Köyü’nde \'Selanik usulü\' köy düğünü yapıldı. Elmalık Köyü’ndeki düğüne, siyaset, sanat ve iş dünyasından davetliler katıdı.

Cuma akşamı Silivri’de Belediye Başkanı Işıklar\'ın kıydığı nikahla ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ diyen ve büyük bölümü milletvekili veya belediye başkanı 20 ismin şahitliğini yaptığı çift için İnce’nin memleketi Yalova’nın Elmalık Köyü\'nde köy düğünü düzenlendi. Köy meydanında başlayan ve tüm gün sürecek olan köy düğünü, damat tıraşı ile başladı.

Düğüne gelen konukları ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve eşi Esma Işıklar karşıladı. Köy meydanındaki çınar ağacının altında kurulan berber koltuğuna oturan damat İnce, tebrikleri kabul etti. Ardından berberi tarafından damat tıraşı yapılan İnce, halk oyunlarını izledi.

PROTOKOL HALAYI

Muharrem İnce, konukları karşıladıktan sonra zaman zaman halaya katılarak davul- zurna eşliğinde oyun oynadı. Damat İnce\'nin başını çektiği halayda CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök de yer aldı. Köy meydanındaki düğüne Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP milletvekilleri, belediye başkanları Sanatcı Suzan Kardeş ve Yalovalı işadamları katıldı.

Bugün gece geç saatlere kadar sürecek düğüne, ilerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı belirtildi.

4)ÇOCUKLAR BÖCEKLERİ TANIYARAK SEVECEK

İZMİR\'de Karşıyaka Belediyesi çocukların böcekleri, dinozorları tanımaları onlardan korkmamaları için müze açtı. Müzede Danimarkalı sanatçıların yaptığı dev boyutta farklı dinozorlar ve böcekler yer aldı. Çocuklar, fırçayla fosil kazısı yaparak kalıntılara ulaşıyor, tarantuladan ağustos böceğine kadar çok sayıda böceğin farklı yönlerini keşfederek onlardan korkmamayı öğreniyor.

İzmir\'de Karşıyaka Belediyesi gökdelenlerin yükseldiği Mavişehir\'de 7 bin 200 metrekarelik alana çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla \'Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü\' kurdu. Müze Cumartesi günü açıldı. Paleontologların (fosil bilimci) çocuklara 250 milyon yıl önce görülen ilk dinozorları ve böcekleri anlatacağı kampüste farklı dinozor maketleri yer aldı. Danimarka\'da özel olarak elle yaptırılan hareket edebilen ve ses çıkaran dinozorlar parkta çocuklarla birlikte gezecek. Çocuklar, biyolojik gölette yaşayan canlı böcekleri izlerken kafadan bacaklı bir ahtapot maketine şaşıracak. Ellerindeki fırçalarla kazı alanından fosil de çıkaracak olan çocuklara hamamböceği, ağustos böceği, tarantula, uğur böceği, kelebek gibi çok sayıda böcek yine özel yapılmış ses çıkaran ve hareket edebilen maketlerle anlatılacak. Çocuklar jetonla çalışan küçük ekskavatörlerle inşaat bile yapabilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı CHP\'li Hüseyin Mutlu Akpınar, çocuklara vahşi yaşamı korumanın yanısıra Bremen mızıkacıları hikayesiyle yardımseverliği, dostluğu, Pinokyo ile yalanın kötü olduğunu drama yöntemiyle anlatacaklarını söyledi. Karbon ayak izi, enerjinin ve suyun doğru kullanımının yine görsellikle anlıtacağı parka girişin ücretli olacak ve gezi yaklaşık 1.5 saat sürecek. Özellikle okullardan talep gören parkın Ekim ayı randevuları doldu.

5)DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ: KURAN-I KERİM\'E İMAN ETMEK, EN ÖNEMLİ VAZİFELERİMİZDEN BİRİSİDİR



AMASYA\'da düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'nde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir\" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Amasya İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Fatih Sultan Mehmet Camii\'nde düzenlenen Hafızlık Yarışması Türkiye Finali\'ne katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanların Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, \"Müslümanlar olarak hepimizin Kuran-ı Kerim\'e karşı sorumlulukları vardır. Kuran-ı Kerim\'e hakkıyla iman etmek, Allah’ın kitabı bilinci ile iman etmek, en önemli vazifelerimizden birisidir. Din İşleri Yüksek Kurulumuz başta olmak üzere bütün birimlerimiz ve personelimiz ile kitabımızı en doğru bilgi ile anlatmanın gayreti içerisindeyiz. Halkımızın inancımız ile ilgili bütün meselelerde Başkalığımızı takip etmesi bizi memnun etmektedir. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına Kuran-ı Kerim\'in hayat verme ilkelerini taşımak bir sorumluluktur. Kulluk görevimizdir. Özellikle hafızlarımız bunun farkında olmalıdır. Kuran-ı Kerim\'i okuma, ezberleme, anlama, yaşama çabasının ve yarışmasının kaybedeni asla yoktur. Hepsi kazanandır. Herkes inancı, samimiyeti ve niyetine göre mutlaka kazanmıştır, kazanmaya da devam edecektir\" dedi.

Düzenlenen finalde birinciliği Manisa\'dan katılan İbrahim Onavcı, ikinciliği Trabzon\'dan katılan Muhammed Esat Can ve üçüncülüğü ise İstanbul\'dan katılan Muhammed Emin Falay aldı. Birinciye 10, ikinciye 8, üçüncüye 6 Cumhuriyet altınının verildiği finallerde dereye girenlere ödüllerini Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş daha sonra karayolu ile Ankara’ya gitmek Amasya\'dan ayrıldı.



6)HAKKARİ\'DE ÖLDÜRÜLEN PKK\'LI ESKİ BDP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK\'lı terörist Ali Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Mardin\'in Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı görevini yaptığı belirlendi.

Yüksekova İlçesi Buzuldağları bölgesinde 22 Eylül cuma günü güvenlik güçlerinin PKK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda ölü olarak ele geçirilen 3 PKK\'lıdan birinin \'Serxabun\' kod adlı Ali Damar olduğu belirtildi. Damar\'ın, 2011-12 tarihleri arasında Nusaybin İlçesi\'nde kapatılan BDP\'nin İlçe Başkanlığı\'nı yaptığı ortaya çıktı. Ali Damar’ın yakınları cenazeyi almak üzere Hakkari’ye gitti.



NUSAYBİN (Mardin), (DHA