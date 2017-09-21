DHA YURT BÜLTENİ-9

YOĞUN BAKIMDA HASTAYA SİGARA VERİP DALGA GEÇTİLER

1)O GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adapazarı\'nda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaşlı bir hastaya sigara vererek dalga geçen hemşireler, bu anları videoya çekerek görüntüledi. Yaşlı adamın sigarayı yakacağı sırada elinden alıp dalga geçen hemşireler bol bol kahkaha attılar.Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı,Olay, Adapazarı\'nda özel bir hastaneden meydana geldi. Yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı bir erkek hastaya sigara veren hemşireler dalga geçerken bir yanda da cep telefonu ile görüntü çektiler. Önce sigarayı hastaya veren hemşireler daha sonra sigarayı alıp gülüşürken daha sonra tekrar sigara ve çakmak veriyor. Ardından yeniden sigara ve çakmağı alan hemşiler kahkahalar atıyor. Sigarayı yakmak isteyen yaşlı hasta elinden sigara ve çakmak alınınca öfkeleniyor. Hastayla dalga geçmeyi sürdüren hemşireler \"Aaa çakmak ver amcama, az ver bakayım ne yapacak ya, ağzına sokacak kızım bir tane ver bakayım ne yapacak. Ben vereceğim sana bir dal. Sen sigara içiyor muydun? Ver kız ver, verelim bir dal al çakmak da al. Hemen sokuyor ağzına. Ağzına koy önce.\" diye dalga geçtiler.Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sakarya\'da özel bir hastanenin yoğun bakımında kaydedilen (Hastaya sigara içirilmesi) görüntüler üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldığı bildirildi

Görüntü Dökümü

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-Hemşirelerin gülüşerek sigara vermeleri

-Daha sonra verdikleri sigarayı almaları

-Tekrar sigara ve çakmak verip geri almaları ve kahkaları

Faruk KIYAK/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)-

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2)ELAZIĞ\'DA YÜK TRENİNE ÇARPAN KAMYON İKİYE BÖLÜNDÜ

ELAZIĞ’da, freni patlayan moloz yüklü kamyon, hemzemin geçitte yük trenine çarptı. Meydana gelen kaza da kamyon ikiye bölünürken, kamyon sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 61 yaşındaki Seyit Ali P. yönetimindeki 23 LF 274 plakalı kamyon, seyir halindeyken freni patladı. Hemzemin geçite doğru hızla ilerleyen kamyon, 54401 sayılı alçı taşıyan yük trenine çarptı. Meydana gelen kazada kamyon, çarpmanın etkisi ile ikiye bölündü. İkiye bölünen kamyondan mucize eseri sağ kurtulan sürücü Seyit Ali P., kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı.

Olay yerine gelen ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan sürücü, ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Hemzemin geçitte trene çarparak ikiye bölünen kamyon

-Hemzemin geçitten araç ve yayaların geçişi

-Kamyonun kopan dorsesi ve motorlu olan ön kısmı

-Trafik polislerinin olay yeri incelemesi yapması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÖPEK TELEF OLDU, DİĞER KÖPEKLER YANINDAN AYRILMADI

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, Akçay Mahallesi\'nde köpeğe çarpıp kaçtı. Diğer köpeklerin uzun süre başından ayrılmadığı yaralı köpek bir süre sonra telef olunca, belediye ekiplerince çöp arabasına konuldu. Edremit İlçesi, Akçay Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil sokak ortasında bir köpeğe çarparak yoluna devam etti. Çevredeki köpekler yaralanan köpeğin başına toplanırken, uzun süre yanından ayrılmadı. Yaralı olan köpek bir süre sonra telef olurken, belediye temizlik görevlileri tarafından çöp kamyonuna konuldu.Kazayı görenlerin cep telefonlarına kaydettiği görüntülerde, köpeklerin telef olan köpeğin başından ayrılmadığı, toplananların ise köpekleri severek sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Telef olan köpek

-Çevrede toplananlar

-Diğer köpeklerin başından ayrılmaması

-Köpeğin çöp arabasına konulması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-

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4)TUNCELİ VALİSİ SONEL: TUNCELİ\'NİN TERÖR İLE DEĞİL, BİTKİLERİ, BALI VE ORGANİK ÜRÜNLERİ İLE ANILMASINI İSTİYORUZ

TUNCELİ\'de, Munzur Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenlediği ve 3 gün devam edecek olan Uluslararası Kalkınma Konferansında konuşan Vali Tuncay Sonel, \"Biz Tunceli\'nin terörle değil endemik bitkileriyle, Pülümür balıyla, Ovacık\'ta yetişen organik ürünleriyle anılsın istiyoruz\"dedi. Munzur Üniversitesi yerleşkesi içersindeki konferans salonunda düzenlenen Uluslararası Kalkınma Konferansının açılış törenine, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ubeyde İpek, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek de katıldı. Açılış konuşması yapan Rektör Prof.Dr. Ubeyde İpek, bölgesel kalkınmaya büyük katkı yapacak uluslararası konferansınsın bölge kalkınmasına bilimsel anlamda önemli katkı sağlayacağını belirterek, \"Ayrıca katılımcı bilim adamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, bürokratlar aracılığıyla dünya genelinde bölgesel kalkınma konusunda yaşanan yenilikler konusunda da tüm bölgeye, üniversitelere bir ışık verilmesi de konferansın amaçlarından bir başkasıdır. Yine Türkiye\'nin bölgesel kalkınmasına katkı sağlayacak yeniliklere ne ölçüde uyum sağladığı ve gelecekte neler yapması gerektiği konusunda da sonuç bildirgesinde de ortaya çıkacak ifadelerle Üniversitemize ve bölgemize dolayısıyla ülkemize önemli ölçüde katkılar sağlayacağını ifade etmek istiyorum\"dedi.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ise,eski Türkiye\'nin artık geçmişte kaldığını, bölgesel kalkınmanın çok ileri boyutlara ulaştığını söyledi. Bu ülkede yaşayan herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, söyleyen Bakan Yardımcısı Coşkun, \"Bunda da bilim adamlarımızın, politikacılarımızın, sivil toplum örgütlerimizin önemini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgede DAP var, GAP var, DOKAP var öyle 5 bölgede aynı şekilde özelliklerine göre kurulan kalkınma idarelerimiz var. Bunun yanında aynı şekilde de 26 tane de Kalkınma Ajansımız var değerli hocam. İşte bir tanesi de bugün burada bize ev sahipliği yapan üniversitemizle birlikte Fırat Kalkınma Ajansımız. Hem ajanslarımız, hem de bölge kalkınma idarelerimizle bu bölgesel kalkınmanın lokomotif bir durumda önünü açacak çalışmalar yapıyoruz. Aynı şekilde de temel hedef politikalarında onlarla birlikte Ankara\'da büyütüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki çalışmalarla bölgeye özellikle içinde bulunduğumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine çok ciddi önem verilmiş ve bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle buraların acil meselelerine el atılmış ve bu 15 yıllık süreçte özellikle bugün geldiğimiz noktada bunlar hemen hemen meyvesini vermiş. Ve bunu da hepimiz birlikte bugün burada bu sahada özelde Dersim\'de Tunceli\'de hep birlikte bunu gözlemliyoruz\"diye konuştu.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel de, Tunceli\'nin yüksek bir turizim potansiyeli bulunduğunu, Tunceli\'nin kalkınmasında turizmin önemli bir rol oynayacağını belirterek, \"Biz Tunceli\'nin terörle değil endemik bitkileriyle, Pülümür balıyla, Ovacık\'ta yetişen organik ürünleriyle anılsın istiyoruz. Ve 3 aylık süre içerisinde misafir ettiğimiz dostlarımız bize şunu söylüyorlar \'Biz Tunceli\'yi böyle bilmiyorduk\' hakikaten Tunceli güzel bir yer. İnsanları güzel, coğrafyası güzel adeta İsviçre misali bunu içten söylüyorum. Burada Tunceli ailesine katılmanın mutluluğu var içimizde. Tunceli\'de inanılmaz bir turizim potansiyeli var, yörende yetişen endemik bitkiler ve bölgeye özgü Tunceli balı Türkiye pazarında artık pay sahibi oldu. Bizler Tunceli\'nin kalkınması için hertürlü gayreti göstereceğiz. Yakın zamanda buraya bir tekstil atölyesi kurarak 400 kadınımızı iş sahibi yaparak kalkınmanın en önemli bir halkasını da tamamlayacağız\"dedi.

Açılış toplantısından sonra 4\'uncü Uluslararası Kalkınma Konferansına yurt içinden ve yurt dışından katılan bilim adamları uzmanlar ve siyasetçiler oturumlar halinde bölgesel kalkınma konusunda görüş düşünce ve tezlerini anlattı. Konferans 21-23 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Rektör Prof.Dr. Ubeyde İpek\'in konuşması

-Kalkınma bakan yardımcısı Yusuf Çoşkun\'un konuşması

-Vali Tuncay Sonel\'in konuşması

-Konferans oturumlarından detaylar

-Toplantı salonundan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-

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5)16 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

ADANA\'da hurdacıda çalışan 16 yaşındaki Salih Bozkurt, işyerinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Mithatpaşa Mahallesi\'ndeki hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre Salih Bozkurt, iş yerinin bulunduğu mahallede oturanlar tarafından hurdaların arasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Esnaf tarafından Adana Devlet Hastanesi\'ne götürülen Salih Bozkurt, tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede hurdaların arasında bir tabanca buldu. İş yeri sahibini ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, yoğun bakıma alınan Salih Bozkurt\'un hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Salih Bozkurt\'un intihar girişiminde mi bulunduğu yoksa saldırıya mı uğradığı araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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- Hurdalıktan genel görüntü

- Polis ve olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Polis aracının görüntüsü

- Hastanenin acil servisi önünden genel görüntü

- Acil tabelası

SÜRE:55\" BOYUT:56 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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6)MUDURNU DERESİ\'NDE BALIK ÖLÜMLERİ

SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde bulunan Mudurnu Deresi\'nde irili ufaklı onlarca balık telef olarak su yüzüne vurdu.

Bir süre önce Sakarya Nehri\'nin çeşitli bölgelerinde görülen balık ölümlerinin ardından bu kez Mudurnu Deresi\'nde telef olan onlarca balık çevredekileri tedirgin etti. Derede balık ölümleriyle karşılaştıklarını söyleyen bir çevre sakini, \"Mudurnu deresinden hayvanlarımız su içiyor. Bu derenin suyu ile bahçelerimizi suluyoruz oradan yetiştirdiğimiz ürünleri pazarlarda satıyor ve bir kısmını da bizler tüketiyoruz. Balıkların neden öldüğünü bilmiyoruz ama bu durum bizi tedirgin etti\" diye konuştu.

Balık ölümlerinin Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Derede ölen balıklar

-Vatanaşlarla rop

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)



