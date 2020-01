DHA YURT BÜLTENİ-9

1)HATAY\'DA ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’ne askeri araç sevkiyatı bugün de devam etti.

Bir iş makinesi ve 9 zırhlı araç olmak üzere toplam 10 askeri araçlık konvoy Reyhanlı İlçesi’ne ulaştı. Askeri araçların ilçedeki sınır birliklerine sevk edildiği bildirildi.



Görüntü Dökümü

------------------------

- Askeri araçların gelişi

- Reyhanlı\'ya girişi

(SÜRE: 1\' 57\')(BOYUT: 62MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

===============================================

2)MİDİBÜS KAZASI KURBANLARININ CENAZELERİ AİLELERE TESLİM EDİLDİ

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde midibüsün şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri, ailelere teslim edilmeye başladı. Ailelerin yanı sıra gezinin organize edildiği Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu\'nun diğer üyeleri de Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kumluca\'ya bağlı Adrasan Mahallesi\'nde Tekke Deresi mevkii yakınlarında dün meydana gelen kazada, Hasan Bıyık yönetimindeki 07 LTK 61 plakalı midibüs şarampole devrildi. Manavgat\'tan Adrasan\'a tekne turuna giden Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu adlı grubun üyelerinin bulunduğu midibüste kaza sonrası geziyi organize eden Ali Çetin\'in yanı sıra Mehmet Fıçı, Ali Özdemir, Hasan Yorulmaz ve Gülsün Çekiç yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailelerine teslim edilmeye başladı. Adli Tıp morguna gelen aileler ve Göç Yolu Yolcuları Dağcılık Platformu\'nun diğer üyeleri büyük üzüntü yaşarken, bazıları birbirlerine sarılıp ağladı. Kazada ölen Ali Çetin\'in \'namaras.org\' adlı bir internet sitesinin de kurucu olduğu ve Antalya\'daki Yörük yaşamıyla yayla yolları ve çeşitli gezi organizasyonlarıyla uğraştığı belirtildi. Ali Çetin\'in Manavgat\'a bağlı Namaras Mahallesi\'nde, 73 yaşındaki Mehmet Fıçı\'nın ise İstanbul Şile\'de toprağa verileceği kaydedildi.

Yaralı 26 kişinin tedavisi ise çeşitli hastanelerde sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adli Tıp Kurumu önünde bekleyenler

- Bir cenazenin çıkarılması

27.3 MB /// 00.51\"

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

================================================

3)KÖPEĞE TEKME ATAN SERBEST BIRAKILDI

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yatan sahipli köpeğe tekme attığı görüntüler ortaya çıkınca halkın tepkisini toplayan ve polis tarafından gözaltına alınan N.Y. (Naim Yıldırım), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.

Kültür Mahallesi Fevzipaşa Caddesi\'nde alkollü içki satışı yapan büfe işleten Remzican Akansu\'nun 9 ay önce sokakta bulup, \'Mia\' ismini verip sahiplendiği 3 yaşındaki köpeği, geçen cuma günü işyerinin önünden acı içinde havlayarak, koşup uzaklaştı. Akansu, bu sırada dükkanın önünde bulunan 2 kişinin köpeğine vurduğunu düşünüp, yakaladı. Ancak Akansu, köpeğe vurmadıklarını söyleyen 2 kişiyi serbest bıraktı. Ardından ortadan kaybolan köpeğini çevrede arayan Akansu, bulamadı. Ancak işyerine döndüğünde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Akansu, köpeğine tekme atan kişinin az önce yakaladığı kişilerden biri olduğunu fark etti. Görüntülerden yanındaki kişinin de güldüğünü belirleyen Akansu, şoke oldu. Görüntüleri, sosyal medya hesaplarından \'Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia\'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia\'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz\' notunu paylaşan Akansu, daha sonra ise yine sosyal medya hesabından \'Mia isimli\' köpeğin bulunduğunu duyurdu. İşyerinin bulunduğu sokağın maskotu olan köpeğinin lokantacı bir esnaf arkadaşı tarafından ertesi gün bulunup, kendisine teslim edildiğini belirten Remzican Akansu, polise giderek şikayetçi oldu.

SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine köpeğe tekme atan N.Y., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün (pazar) akşam evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce 12 ayrı suçtan poliste kaydının olduğu belirlenen N.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı. N.Y.\'nin \'mala zarar vermek\' suçundan tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLDİ

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

===================================================

4)BOLU\'DA ÖĞRENCİLERİ BUNALTAN TÖREN

BOLU\'da, 2017-18 eğitim- öğretim yılı açılış töreninde uzun süre ayakta sıcak altında bekleyen ilkokul öğrencileri zorlandı. Öğrenciler, öğretmen ve velilerinin verdiği suyla serinlemeye çalıştı.

Karaçayır Mahallesi\'nde bulunan Gazipaşa İlkokulu\'nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saat 11.00\'de başlayan tören için 6- 11 yaşlarındaki öğrenciler saat 10.30\'da okul bahçesinde hazır bekletildi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz\'ın ardından konuşan Vali Baruş, şöyle dedi:

\"Çocuklarımızın gelecekte başarılı birer insan olmasına çok önemli katkılar sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Eğitim süreci toplumların yetişmesinde, bireylerin geleceğe ilişkin umutlarının korunmasında gereklidir. Böylece toplumsal mutluluğun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında, ülkelerin medeniyetler arasında ön sıralarda yer almasında çok önemli rolü olan bir süreçtir. Bugün vazgeçilmez hale gelen anaokulunu da kapsayan yılları da saydığımızda liseyi bitirene kadar çocuklarımızın asgari 13 yıl eğitim süreci içerisinde geçiyor. Üniversite sürecini de katarsak 17-18 yıla çıktığını görüyoruz. İnsan hayatının en önemli yıllarını kapsayan bu sürecin bireylerin ve toplumların hayatındaki rolü yadsınamaz.\"

Yakmaşık 1 saat süren protokol konuşmaları sonuna doğru öğrenciler sıcaktan bunaldı. Bir öğrenci ağladı. Sıcakta zorlanan öğrencilere öğretmen ve öğrencileri su verdi. Bir öğrenci annesinin yeleğinin altına sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı. Uzun süre ayakta beklemeleri nedeniyle yorulan öğrencilerden bazıları da yere oturdu.

Tören, şiir okunması, işaret dili korosunun şarkı söylemesi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Öğrencilerden görüntü

-Sıcaktan bunalan öğrenciler

-Ağlayanlar

-Ailelerin su dökerek serinletmeye çalışması

-Öğretmenin yelpaze ile serinletmeye çalışması

-Vali Aydın Baruş\'un konuşması

-Halk oyunları gösterisi

-İşaret diliyle şarkı söylenmesi

-Detaylar

Süre: 04.23 Boyut: 140.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

===================================================

5)KAÇAMADAN YAKALANDILAR

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığındaki yabancı uyruklu 122 kişi yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Ayvacık\'ın Sazlı Köyü Elmadağ Mevkisi\'ndeki dağlık alanda bir grup kaçak bulunduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 119 Suriye ve 3 Kongo uyruklu toplam 122 kişiyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar minibüslerle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. Yasa dışı yollardan Midilli Adası\'na geçme hazırlığında oldukları anlaşılan kaçakları, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yakalanan kaçakların görüntüsü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

=====================================================

6)BURSA\'DA İLK ZİLİ VALİ İZZETTİN KÜÇÜK ÇALDI

BURSA’da 2017-2018 eğitim- öğretim yılı törenle başladı. Mehmet Aker İlkokulu’nda törene katılan Vali İzzettin Küçük, ilk ders zilini kendisi çaldı. İlk günün heyecanı her okulda ayrı ayrı yaşandı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin yaz tatilinden sonra tekrar okula dönmesi ve yeni okula başlayacak binlerce minik öğrencinin heyecanı gözlenirken, Bursa\'da da ilk, orta ve lise düzeyinde toplam 598 bin öğrenci ders başı yaptı. 42 bin 197 minik de eğitim hayatına ilk kez adım attı. Çoğu, ailelerinden ilk kez ayrılan öğrenciler tören için bekledikleri sırada yeni arkadaşlıklar kurarken, bazı çocuklar ise heyecandan göz yaşı döktü. En az öğrenciler kadar heyecanlı olan aileler de okul önlerinde gün boyu teneffüse çıkacak çocuklarını bekledi.

\'ÇOCUKLARINIZI GÖNÜL FERAHLIĞI İLE OKULA GÖNDERİN\'

Mehmet Aker İlkokulu’nda törene katılan Vali İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada ailelerin, çocukları gönül ferahlığı ile okula göndermeleri için pek çok güvenlik tedbirleri alındığını söyledi. Vali Küçük, “Öğretmenlerimiz, öğrencilerin aklen, ruhen ve zihnen gelişmesi için elinden geleni yapıyorlar. Değerli veliler sizden bir isteğim var. Çocuklar okuldan döndükten sonra öğretmenler, okul ve dersleri ile ilgili biraz konuşun. Çocukların okulların değeri ve önemini anlaması açısından önemlidir. Değerli öğretmenlerimize de seslenmek istiyorum. Her çocukla ayrı ayrı ilgilenin. Her çocuk ayrı bir hikaye, ayrı bir dünyadır. Her birinin ayrı özellikleri vardır. Değerli veliler, çocuklarınızı gönül ferahlığı ile okula gönderin, çünkü her okulumuzu bir polis amirine zimmetledik. Karşılaşılabilecek olumsuzluklarda okul müdürlerimiz direkt olarak rütbeli polis memuruna ulaşacak ve okula anında polisler gelecek. Ayrıca riskli görülen 81 okulumuzun çevresine kamera sistemleri kuruyoruz. Bu sayede okul çevresinde birikintilere, toplanmalara müsaade etmeyeceğizö diye konuştu.

Konuşmasının ardından ilk ders zilini çalan Vali Küçük, bazı sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

Okula gelen çocuk ve veliler

Ağlayan çocuklar

İlk ders ortamı

Öğretmenler ve öğrencilerden tören detayları

Oynayan çocuklar

Çocukların tören konuşmaları ve şiir okumaları

Vali İzzettin Küçük açıklama

Detaylar.

Enver Fatih TIKIR-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) -

===================================================

7)MARMARİS\'TE \'ATATÜRK\'SÜZ MÜFREDATA HAYIR\' EYLEMİ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde biraraya gelen 12 sivil toplum örgütü ve 2 siyasi parti temsilcileri, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde \'Atatürk\'süz müfredata hayır\' eylemi yaptı.

Marmaris Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde bugün öğlende Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen \'Atatürk\'süz müfredata hayır\' adlı eyleme Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Kent Konseyi Grubu, Cumhuriyet Okurları, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Veli-Der, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Marmaris İhtiyaç Sahipleri için Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (MİYED) üyeleri ile birlikte CHP ve Vatan Partisi temsilcileri de destek verdi. Milli Eğitim Müdürlüğü sokağı girişinde siyah çelenk ile yürüyüşe geçen grubun önünü polis kesti. Polis, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne siyah çelenk koydurmayacaklarını belirterek, gruptan basın açıklaması yapıldıktan sonra ayrılmalarını istedi.

Genel merkezlerinin yayınladığı basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şubesi Başkanı Cahide Çiçek, müfredatın Cumhuriyet devrimleri ve Atatürk\'ün unutturulmasını hedeflediğini öne sürerek, \"Cumhuriyete düşman, milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece vahabi din anlayışını önceleyen çağ dışı bir programdır. Bu ders programları cumhuriyet eğitimini ve cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır. Ne yazık ki, artık Milli Eğitim Bakanlığı \'milli\' de değildir, \'eğitim\' de yoktur\" diye konuştu.

\"BAKANLIĞIN ADI \'ÜMMETÇİ BAKANLIĞI\' OLMALIDIR\"

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın son yıllarda sık sık çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı başta olmak üzere bazı cemaatleri savunduğunu iddia eden Cahide Çiçek, \"Bakanlığın adı da bundan böyle \'Ümmetçi Bakanlığı\' olmalıdır. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Milli devletin varlığını sürdürmesi, cumhuriyet devriminin kazanımların korunması, kadın, erkek eşitliğinin, insanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz. Tüm insanlık çağdaş uygarlığa ve bilimde en üst seviyeye ulaşmak için yarışırken, Türkiye son sürat Ortaçağ karanlığına sürükleniyor\" dedi.

DAVA AÇILIYOR

Çağdaş, bilimsel, milli ve laik bir eğitim istediklerini anlatan Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek, \"Atatürk\'süz müfredat değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay\'a dava açacağız. Çağdışı müfredat iptal edilene kadar halkımızla birlikte ve sürekli eylemlilik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Bu ümmetçiler hiç heveslenmesinler; biz Türk anaları evlatlarımıza, torunlarımıza o unutturmak istedikleri Atatürk\'ü, cumhuriyeti, vatan, millet ve bayrak sevgisini hep öğrettik ve daima da öğreteceğiz. Bu milletin kalbinden, beyninden Atatürk\'ü silemezsiniz, silemeyeceksiniz\" diye konuştu.

ÇELENK TARTIŞMASI

Polis ile grup arasında çelenk bırakma konusunda kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra yürüyüşe geçen grup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün 50 metre ilerisindeki çöp konteynırlarının başına geldi. \"Gerici ve şeriatçı eğitime hayır\" sloganları atan grup, elindeki siyah çelengi geri dönüşüm kutusuna atarak \"Bu müfredatı çöpe attık\" dedi. Grup, alkışlar eşliğinde polisin yoğun güvenlik önlemi altında dağıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Eylemden görüntü,

-Cumhuriyet Kadınları Derneği Marmaris Şube Başkanı Cahide Çiçek\'in açıklamasından görüntü,

-Alkış ve sloganlarla yürüyen grubun siyah çelengi geri dönüşüm kutusuna atmasından görüntü.

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 5 dakika 39 saniye-408 MB görüntü)

==============================================



8)VALİ KAYMAK, İLK DERS ZİLİNİ ÖĞRENCİLERLE ÇALDI

SAMSUN\'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı, Vali Osman Kaymak\'ın Adnan Kahveci İlkokulu\'nda katıldığı programla başladı. Çocularla ilk ders zilini çalan Vali Kaymak, sınıfları ziyaret edip öğrencilere kitap dağıttı.

Samsun\'da 2017-2018 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Adnan Kahveci İlkokulu\'nda tören düzenlendi. Buradaki programa Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İl Milli Eğitim Müdüü Coşkun Esen, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende bir öğrenci öğrenciler adına konuşma yaptı. Ardından okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek verildi. Halk oyunu gösterisinin sonrasında konuşma yapan Vali Kaymak, \"Eğitim bir yarış içerisinde ama öncelikli iyi insan yetiştirme konusunda biz öğretmenlerimizden bunu bekliyoruz. Ben de bir veliyim, çocuğumu okula gönderdiğimde, çocuğumun öncelikle iyi bir vatandaş, iyi bir insan olarak yetişmesini çok önemsiyorum. O çerçevede milli eğitimimiz çok ciddi program değişiklikleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Artık ezbere dayalı eğitimden kişiyi hayata hazırlayan bir eğitim programı uygulanmakta. Benim naçizane velilere ve öğrencilere tavsiyem de şu olacak; Maalesef çağımız bilgisayar çağı. çocuklarımız ellerinden telefonları bilgisayarları bırakmıyorlar. Artık kitap okuma yarışı azaldı. O yönüyle lütfen öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda yavrularımızın fazla bilgisayar ve televizyon başında vakit ayırmalarına fırsat vermeyelim. Onları gerçekten hayata hazırlayan biraz da daha çok dışarıda vakit geçirmelerini sağladım. İlimizde çok güzel parklar spor tesislerimiz var bunları en iyi şekilde kullanalım. çocuklarımız daha çok dışarıda vakit geçirsinler. Bilgisayar ve televizyonunu başında vakit geçirmesinler\" diye konuştu.

Vali Kaymak, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Vali Kaymak daha sonra okul binasına geçerek burada kütüphane açılışı yaptı. Sonrasında sınıfları ziyaret ederek öğrencilere ders kitaplarını verdi. Samsun\'da bu gün bin 26 okulda toplam 17 bin 628 öğretmen ve 244 bin 548 öğrenci ders başı yaptı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Törenin yapıldığı okulan detay

-Öğrencilerden detay

-Protokolden detay

-Halkoyunu gösterisi

-Ders zilinin çalınması

-Kütüphane açılışı

-Sınıflar ve öğrencilerden detay

-Vali Dsman Kaymak\'ın öğrencilerle sohbet etmesi

-Vali Osman Kaymak\'ın konuşması

-Detaylar

(SÜRE:4.48 Dk) (BOYUT:153.48 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

===================================================

9)ESKİŞEHİR\'DE OKUL ÖNLERİNDE POLİS DENETİMİ

ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde denetim yaptı.

Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, bu sabah ilk, orta ve liselerin önlerinde denetim yaptı. Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik, Önleyici Hizmetler ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de katıldığı denetimlerde okul önleri ve yakındaki parklarda bulunan kişilerin kimlikleri kontrol edildi, üst aramaları yapıldı. Meslek lisesi önünde bekleyen bir grup öğrenci polislere, öğrenci kıyafeti giymedikleri için okula alınmadıklarını söyledi. Öğrenciler bir süre bekledikten sonra okul yönetimi tarafından içeriye alındı. Polis ekipleri, okul yakınlarındaki kafeterya ve internet kafelerde de denetim yaptı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Parkta 2 öğrenci ile konuşan polislerin,

-Okul önlerindeki polislerin ve öğrencierin,

-Polislerin okul önünde bulunan öğrencilerin üst aramasını yapması,

-Polis ekiplerinin okul önünden ayrılıp internet kafaye girmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

===================================================

10)ADIYAMAN\'DA, AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

ADIYAMAN’da, Ahilik Haftası Kutlamaları başladı.

Adıyaman Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılarak başlanılan etkinlikler Demokrasi Parkı\'nda devam etti.

Törene; Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, oda başkanları, kurum amirleri, esnaflar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamaların açılışı konuşmasını yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, \"Bu coğrafyadaki tarihimizde en önemli çalışmalarımızdan birisi ahiliktir. Bizim camiamızın köküdür. Dünyadaki ilk meslek örgütüdür. Tüccarların sanayicilerin meslek örgütlenmesidir. Bu manada özel sektörün bütün dünyada çatısını oluşturan ahilik sistemidir. Osmanlı döneminde gelir kuruluşları olarak kabül edilmiş cumhuriyet döneminde cumhuriyet kuruluşlarıyla birlikte yasal düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Bugün peştamal kuşanma yerine diploma verilmekte esnafın çalışan kesimleri sosyal güvenlikleri devletimizin sosyal güvenlik kurumları arasında sağlanmaktadır\" dedi

Konuşmaların ardından Adıyaman Belediyesi tiyatro ekibi tarafından ahilikteki şed kuşatma töreni sahnelendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, yılın ahisi seçilen Ahmet Benlice\'ye kalafatı giydirerek altın hediye etti. Program sonunda katılanlara pilav dağıtımıyla son buldu.

Görüntü Dökümü

------------------------- Saygı duruşu istiklal marşı okunması

- Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay\'ın konuşması

- Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın konuşması

- Tiyatro ekibi gösterisi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB

===================================================

11)ANTALYA\'DA DERS ZİLİ ÇALDI

ANTALYA\'da 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı açılışında ilk ders zili Vali Münir Karaloğlu tarafından öğrencilerle birlikte çalındı. Antalya\'da 1556 okulda 440 bin 846 öğrenci ve 29 bin 379 öğretmen ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılının Antalya’daki açılış töreni, Kepez Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu’nda düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile veliler ve öğrenciler katıldı.

İLK DERS ZİLİ VALİDEN

Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde bu yıl dördüncü sınıfa giden öğrenciler, birinci sınıf öğrencilerine çiçek takdim etti. Törende hem yeni okulun hem de yeni ders döneminin açılışı protokol üyeleriyle birlikte öğrencilerle yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı. Ardından sınıf ziyaretleri gerçekleştirildi ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Ders kitapları sıralarında ücretsiz olarak hazır olan öğrencilere ayrıca 15 Temmuz Darbe girişimini anlatan kitapçıklar dağıtıldı.

BÜYÜK BİR EĞİTİM ORDUSU

Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticilere yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Vali Karaloğlu, “Antalya her konuda olduğu gibi milli eğitimde de Türkiye\'nin en önemli vilayetlerinden biri. 1556 okulda, 440 bin öğrenci, 29 bin 379 öğretmenle çok büyük bir eğitim ordusuyuz. İnşallah 2017-2018\'de bu eğitim kadrosu, velilerle birlikte bundan önceki yıllardan daha başarılı bir eğitim öğretim yılı yılı geçireceğimizi temenni ediyorum. Devlet, hükümet ve millet olarak bütün hedefimiz çocuklarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, kendi öz kültürüyle, kendi medeniyet kodlarımızla yetiştirmek ama aynı zamanda dünyayı tanıyan ve bilen, teknolojiyi iyi kullanan ve ülkesini geleceğe emin adımlarla taşıyacak nesiller yetiştirmek en büyük amacımız\" dedi.

HAYIRSEVERİN İSMİ YENİ OKULA VERİLDİ

Törenin gerçekleştiği okulun binasının devlet tarafından yeni yaptırıldığını belirten Vali Karaloğlu, Santral Mahallesi\'nde hayırsever Fikret Haluk Saraçoğlu tarafından yaptırılan ve devlete bağışlanan okulun kentsel dönüşüm kapsamında tüm binalarla birlikte yıkıldığını, yerine yaptırılan bu okula da Fikret Haluk Saraçoğlu\'nun adının verildiğini söyledi. Karaloğlu, “Bizim devlet olarak Fikret beyle protokolümüz vardı. Fikret beye, \'kıyamete kadar senin ismin okulda yaşayacak\' sözünü vermiştik. Bu yeni açtığımız okulun ismi de Allah rahmet eylesin Fikret Haluk Saraçoğlu oldu\" dedi.

OKULA BAŞLAMA SAATLERİNDE ÜÇLÜ SİSTEM

Son bir haftadır Türkiye\'de \'sabah okullar kaçta başlayacak\' tartışması yaşandığına değinen Vali Münir Karaloğlu, her il valiliğinin, illerin kendi coğrafi konumlarına göre, güneşin doğma ve batma saatlerine göre okulların başlama saatlerini belirlediğini belirterek, Antalya\'da uygulanan üçlü sistemi şöyle anlattı:

“İkili eğitim yapan okullarımız var. Sabahçı- öğlenci öğrencilerimiz var. İkili eğitim yapan okullarımızda en erken saat 07.30\'da ders zili çalacak. İkili eğitim yapan bir okulda 07.30\'dan önce okul idaresi veya milli eğitim ders zili çalmaya karar veremeyecek. 07.30\'dan sonra 07.40, 45, 50 olabilir ama erken 07.30\'da ders zili çalacak. Eğer okul tekli eğitim yapıyorsa o zaman en erken 08.00\'de ders zili çalabilecek. Yine okul idaresi, milli eğitim, servisçiler odası bir araya gelerek bunu 08.00\'den sonraki bir saate de planlayabilir. Yani 08.10, 20, 30, 40\'a kadar getirebilirler. Bizim belirlediğimiz saatler en erken ders zilinin çalabileceği saatlerdir. Eğer okulumuz özel okulsa bunda da en erken 08.30\'da ders zili çalabilecek. Buradaki kastımız, hem şehirdeki trafiği bir şekilde belli bir periyoda yaymak, hem de servisler bazen iki okula servis yapabiliyor, onlara böyle bir imkan sağlayabilmek için üçlü bir sisteme gittik. Güneşin doğma saatine göre de önümüzdeki dönemde okula başlama saatlerini yine değiştirebileceğiz. Bugün için belirlediğimiz saatler bu şekilde.\"

BAŞARI DİLEDİLER

Törende Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da yaptıkları konuşmalarda, yeni eğitim öğretim yılında, öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar diledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Protokol ve ailelerin görüntüsü

- Vali Münir KaraloğluN\'un konuşması

- Eski öğrencilerin yenilere çiçek vermesi

- Vali ve öğrencilerin kurdele kesmei

- Ders zili çalması

- Öğrencilere hediye verilmesi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

===================================================

12)MERSİN KIYILARINDA 18 ANTİK GEMİ BATIĞI BULUNDU

MERSİN kıyılarında yapılan sualtı araştırmalarında, 100 kilometrelik şeritte 1000 ile 2700 yaş arasında 18 gemi batığı bulundu. Batıkların 16\'sının amfora, birinin tabak yüklü olduğu ortaya çıkarken, bir geminin ise yükü tanımlanamadı.

Antalya Kemer\'de bulunan Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nin müdürü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Antalya ve Mersin kıyılarında sürdürülen Sualtı Araştırmaları Projesi Başkanı Yrd.Doç.Dr. Hakan Öniz, 2015 yılından bu yana Mersin kıyılarında arkeolojik sualtı araştırmaları yapıldığını belirtti. Yrd.Doç.Dr. Öniz, “2017 yılında üniversitemize ait \'Selçuk 1\' araştırma ve uygulama gemisiyle yaklaşık 30 kişilik sualtı arkeoloğundan oluşan uluslararası ekiple Mersin kıyılarında oldukça verimli bir çalışma yürüttük\" dedi.

İÇLERİNDE ZEYTİNYAĞI VE ŞARAP BULUNDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Çalışmalarda kendilerini de şaşırtan sonuçlara ulaştıklarını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Öniz, “Mersin\'in Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçesi kıyılarında yaklaşık 100 kilometrelik kıyı şeridinde 18 antik gemi batığı tespit ettik. Batıklar M.Ö. 7\'nci yüzyıldan M.S. 11\'inci yüzyıla kadar tarihlendirdiğimiz 16\'sı amfora yüklü, 1\'i tabak yüklü, diğeri ise muhtemelen bir savaş gemisi ya da yükünü boşalttıktan sonra limanına geri dönen bir gemiye ait batık. Amforalar uluslararası ticareti gösteriyor. Batıkların yaklaşık yarısı Kilikya olarak tanımladığımız Antalya\'nın doğusu ile Mersin kıyı şeridindeki amfora atölyelerinde üretilmiş amforalar. İçerisinde şarap ya da zeytinyağı olduğunu tahmin ediyoruz\" diye konuştu. Yrd.Doç.Dr. Öniz, bu ürünlerin özellikle M.S. 2\'nci yüzyıldan sonra bölgedeki gelişen tarım ve ticaretin zenginliğini gösterdiği belirtti.

20 GÜNLÜK ÇALIŞMADA ORTAYA ÇIKARILDI

Mersin kıyılarında 2015 ve 2016 yıllarındaki çalışmalarında da 14 batık tespit ettiklerini vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Öniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizden önce yapılan çalışmalarda 2-3 batık tespiti yapılmıştı, ancak bu yıl sualtı araştırmasıyla yoğunlaştığımız dönem 20 gün. Yani 20 günlük çalışmada 18 batığın 100 kilometrelik kıyı şeridinde bulunmuş olması oldukça önemli. Bu batıklar Geometrik, Klasik, Roma ve Bizans dönemlerine ait. 1000 ile 2700 yaş arasındalar. Kısa sürede bulunmasının nedeni ise Selçuk 1 araştırma gemisinde en son teknolojinin kullanılması. 3 farklı özellikte sonar cihazlarımız, sualtı robotlarımız var. Deniz yüzeyinden deniz altını gösterebilen teknolojiler var. Bu cihazları kullanarak deniz tabanını ve bazen tabanın da altını tespit edebiliyoruz.\"

3500 YIL ÖNCE ÇOK YAYGIN DENİZCİLİK YAPILDIĞINI GÖSTERİYOR

“Bu araştırmamızda bizi yine heyecanlandıran başka sonuç da muhtemelen Tunç Çağı\'na tarihlenebilecek 24 taş çapa ile Demir Çağı\'na tarihlendirilebilecek 11 çapa kalıntısı ve Roma ve Bizans dönemine ait 17 çabanın bulunmuş olması\" diyen Yrd.Doç.Dr. Öniz, “Özellikle Tunç Çağı\'na tarihlenebilecek taş çapaların fazlalığı 3000-3500 yıl önce Mersin kıyılarında çok yaygın ve kapsamlı denizcilik yapıldığını gösteriyor. Yani o dönemde insanlar hem uluslararası hem bölgesel anlamda denizi yaygın bir biçimde kullanıyorlardı\" diye konuştu.

BAZEN BATIKLARI BULUNDUKLARI YERDE KORUMAK GEREKİR

Gemilerin battıkları andan itibaren bir başka ortama adapte olmaya başladığına dikkat çeken Yrd.Doç.Dr. Öniz, şu ifadeleri kullandı:

“Biz gemi batıklarını normalde ahşaplarıyla birlikte bulamıyoruz, çünkü deniz tabanındaki deniz canlıları organik materyalleri yok ediyor. Geriye organik olmayan kalıyor. Organik olmayan malzemeler de deniz tabanında o koşullara adapte oluyor. Onları sudan çıkarttığınız andan itibaren ayrıca bir koruma ve onarım sürecinin başlaması gerekiyor. Bu da pahalı bir olay. Her batığın deniz tabanından çıkarılıp müzede sergilenmesi gerekmiyor. Bazen onları bulundukları yerde korumamız gerekiyor. Şimdilik planımız onlara dokunmadan bulundukları yerlerde korumak. Ama ilerde batıklardan kazı yapılması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun ve gerekli görülürse, bunlar çıkartılır ve bölge müzelerine teslim edilir.\"

Çalışmalarda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Mersin Turizm Altyapı Birliği\'nin desteği olduğunu vurgulayan Yrd.Doç.Dr.Öniz, “Bu tip destekler olmadığında fedakarlık gerektiren bu bilim dalında bu işi yapmak oldukça zor. Onun için destekleyen kuruluşlara teşekkür ederiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- RÖP: Hakan Öniz

- Hakan Öniz\'in sualtında çektiği batıkların ve çapaların videoları

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

===================================================