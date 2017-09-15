DHA  YURT BÜLTENİ -9

1)ŞEHİTLİKTE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği\'nin yakınındaki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü\'nün ekiplerince yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir yangın helikopteri de bölgeye sevk edildi. Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü\'ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangında, yükselen dumanlar Çanakkale merkezindeki pek çok noktadan görüldü. Ekiplerin, askeri alana da yakın olan orman yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Gelibolu yarımadasındaki yangın nedeniyle Çanakkale boğazı tedbir amaçlı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Görüntü Dökümü

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-Yanan ormanlık alandan yükselen dumanlardan görüntü

-Yangına havadan müdahale edilmesinden görüntü

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)İSLAHİYE\'DE PATLAYAN SU BORUSU ZOR ANLAR YAŞATTI

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi yanlışlıkla su borusunu patlattı. Yükseğe çıkan su kepçenin kovasıyla engellenirken çalışanlara zor anlar yaşattı. Hükümet Caddesi\'nde alt yapı çalışması yapılan ve trafiğe kapalı olan alanda öğle saatlerinde iş makinesi, yanlışlıkla 4 mahalleyi besleyen ana su borusunu patlattı. Patlayan borudan yükseğe çıkan su çalışanlara zor anlar yaşadı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından borunun onarımı yapıldı ve kesinti uygulanan mahallelere yeniden su verildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlayan su borusu

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB

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3)İŞİTME CİHAZI ÇALINAN ERSEN, ARTIK DUYABİLECEK

DİYARBAKIR\'da, parkta oynarken işitme cihazı çalınan Ersen Kaya\'ya, Vali Hasan Basri Güzeloğlu \'nun talimatı ile 18 bin lira değerinde olan işitme cihazı alındı. Cihaz, Kaya\'nın evinde Vali Yardımcısı Tuğba Koşal\'ın da hazır bulunduğu ortamda Ersen\'in kulağına katıldı. Cihazın takılması ile Ersen Kaya, yaklaşık bir ay sonra yeniden sesleri duyabildi. Merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden ve yaklaşık 1 ay önce önce annesiyle gittiği parkta biyonik kulak olarak ifade edilen implant cihazı çalınan 4,5 yaşındaki Ersen Kaya ile ilgili haberlerin televizyon ve gazeelerde yayımlanması üzerine Diyarbakır Valiliği devreye girmişti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun talimatı ile alınan 18 bin lira değerendeki işitme cihazı, Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu Vali Yardımcısı Tuğba Koşal tarafından aileye ulaştırıldı. Anne Nezahat ve Baba Adnan Kaya\'yı ziyaret eden Vali Yardımcısı Koşal, yaklaşık 1 aydır duyma sorunu yaşayan Ersen Kaya\'nın ihtiyacı olan biyonik işitme cihazının doktor gözetiminde Ersen\'e takılmasını sağladı. Ersen ve kız kardeşine çeşitli oyuncaklarda hediye eden Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, \"Benzer olan tüm çocuklara devlet olarak hassasiyetimizi göstermekteyiz. Ersen\'nin bundan sonraki eğitim hayatında da başarılar dileğimi ailesine iletiyorum. Her zaman yanlarında olduğumu belirtmek isterim, devletimiz sürekli yanlarında olacaktır. Sayın Valimin verdiği talimatla bizde hemen gereğini yerine getirdik. Ailesini mutlu etmek ve Ersen\'in bundan sonraki eğitim hayatına devam etmesini sağlayabilmek bizler adına da mutluluk vericidir\"dedi.

Anne Nezahat Kaya ise \"Şuan çok mutluyuz, oğlum eğitimine devam edecek sağlığına kavuşacak. Herkese çok teşekkür ederiz. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Daima yanımızdaydı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Yardımcısı Koşal ve beraberindekilerin eve gelmesi

-Aileyle selamlaşmaları

-Ersen ve kardeşine hediye vermesi

-Doktor tarafından Ersen\'e alınan işitme cihazının takılması

-Vali Yardımcı Koşal\'ın konuşması

-Anne Kaya\'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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4)RİZE\'DE SIRA DIŞI BİR EV

RİZE\'de sıra dışı yapılara bir yenisi daha eklendi. Fındıklı İlçesi Sümer Köyü\'nde yaşayan emekli 69 yaşındaki Reşat Eren, üzerini oyduğu 16 metrekarelik kaya üzerine tek odalı ev inşa etti.

Almanya\'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olup 4 yıl önce memleketine dönen Reşat Eren, ilçenin Sümer Köyü\'nün üst yamacındaki arazisine bir ev yapmak istedi. Ancak düz ve sağlam arazi bulamayan Eren, bir süre düşündü ardından da kaya kitlesinin üzerine ev inşaa etmeye kararı verdi. 16 metre karelik kaya kitlesinin üzerini oyarak düzleştiren ve beton döken Reşat Eren, üzerine inşa ettiği evi de 20 adet 15\'lik çelik vida ile kayaya bağladı. Güneş panelleri ile aydınlatılan eve televizyon ve buzdolabı da yerleştiren Eren yaz aylarını bu evde geçirmeye başladı.

\"ÇOK SAĞLAM OLDU\"

Yaz aylarında kalmak ve arıcılık yapmak için kendine bir ev yapmaya karar verdiğini anlatan Reşat Eren, \"Kayadan başka yer bulamadım. Bende kayanın üzerini oyup düzleştirdim. Üzerine ev yaptım. Çok sağlam bir ev oldu. Burada çok rüzgar eser. Şimdiye kadar bu kayayı uçuramadı. Ben burada çok keyif alıyorum.\" dedi. Evin çok ilgi gördüğünü de ifade eden Eren, \"Bazıları komik buluyor. O kadar komik değil ki. Niye bu kadar ilgi gördü anlamadım.\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Ev detayları

Kaya detayları

Evin içinden detay

Reşat Eren ile röp.

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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5)SAROS KÖRFEZİ\'NDE DEV GRANYÖZ BALIKÇI AĞLARINA TAKILDI

ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne\'nin Keşan İlçesi\'ne getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi. Gelibolu\'dan teknesiyle Saros Körfezi\'nde denize açılan Gülhan Uluhan, ağ ile 137 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda granyöz balığı yakaladı. Dev balık, Keşan\'a getirilerek, yeni açılan bir balıkçının önündeki tezgahta sergilendi. Meraklı gözlerle balığı seyreden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüklerini ifade etti. Balık, işyerinin açılışına özel olarak kilosu 2 liradan satışa sunuldu.

Görüntü Dökümü

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-Sergilenen dev balık

-Telefonla fotoğraf çekenler

-Balığı izleyenler

-Detaylar

-Balıkçı Gülhan Uluhan röp.

(SÜRE: 02.57 - BOYUT: 65 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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6)CHP\'NİN DELEGE SEÇİMİNDE 2 KİŞİYİ HASTANELİK EDEN KAVGA

DENİZLİ\'de, CHP Merkezefendi İlçe delege seçimlerinde yumruklu kavga çıktı. CHP İl Başkanı Teoman Sancar, Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak ve Merkezefendi Belediye Meclis üyesi Ali Şaşmaz\'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kavgayla ilgili, disiplin soruşturması başlattıklarını söyledi.

CHP\'nin Merkezefendi İlçe Kongresi öncesi mahallelerde delege seçimleri sürüyor. Gerzele Mahallesi\'nde dün (perşembe) akşam yapılan delege seçimlerinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gerzele Mahallesi\'ndeki Yıldıztepe Kıraathanesi\'nde yapılan delege seçimlerinde iki liste yarıştı. Zaman zaman gerginliklerin ve tartışmaların yaşandığı delege seçimlerinde, görgü tanıklarının ifadelerine göre bir kadın üyenin oy kullanmasıyla ilgili Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak ile parti üyelerinden Ahmet Çağın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmaya parti üyeleri ve bazı yöneticiler de katıldı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada delege seçimlerini yöneten Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcısı Kemal Çolak ile Merkezefendi Belediyesi\'nin CHP\'li üyesi Ali Şaşmaz yaralandı.

Darp edilen Ali Şaşmaz ve Kemal Çolak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kemal Çolak\'ın omuzunda çatlak olduğu, Ali Şaşmaz\'ın ise vücudunda darp izleri bulunduğu öğrenildi. Şaşmaz ve Çolak, şikayetçi oldu, karakolda ifade verdi. Delege seçimlerinde yaşanan olaylar üzerine Merkezefendi İlçe Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı disiplin soruşturması başlattı.

Merkezefendi İlçe Başkanı Sedat Demirci, delege seçimlerinde yaşanan olaylar nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, kavga çıkaran partililer hakkında kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar ise, \"Delege seçimlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kavgayı hoş göremeyiz, neden olanlara taviz veremeyiz. Soruşturma başlattık. Sonucuna göre de sorumluları disiplin kuruluna sevk edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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(Cep telefonuyla çekilmiş görüntü)

- Yaşanan tartışma

Haber: Osman Nuri BOYACI- Kamera: DENİZLİ, (DHA)