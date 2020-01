DHA YURT BÜLTENİ-9

1)DEHŞET SAÇAN TRAFİK POLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ADANA\'da 2 dayısı ve 1 kuzenini beylik tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi, adliyeye sevk edilirken cenazeler toprağa verildi.

Merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Keresteciler Sitesi\'nde dün Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak\'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala\'ya kurşun yağdırdı. Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala yaşamını yitirirken, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu\'nda yapılan otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilerek Akkapı Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cinayeti alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi ise Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü. Polis cinayetle ilgili ayrıntılı bilgi vermezken, Elbadi gazetecilerin cinayetle ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

2)SİVAS\'TA KÖYLÜLER KAPLICA İÇİN MAHKEMELİK OLDU

SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'ne bağlı Akçaağıl Köyü sınırları içerisinde yer alan İl Özel İdaresi\'ne ait kullanımı köy tüzel kişiliğinde bulunan termal kaplıcanın kullanım hakkını zimmetlerine geçirdiği öne sürülen 7 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması için İstanbul\'dan yaklaşık 150 kişilik grup gelince ilçede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Suşehri İlçesi\'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan Akçaağıl Köyü\'nde bulunan termal kaplıcanın kullanım hakkı iddiaya göre 7 kişi zimmetlerine geçirdi. Köylülerin mağdur olduğunu iddia eden Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği tarafından Suşehri Asliye Ceza Mahkemesi\'ne dava açtı. Açılan davanın ilk duruşması için İstanbul\'dan yaklaşık 150 kişilik grup gelince polis ekipleri hükümet konağı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İlçeye Sivas İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çevik kuvvet polisleri de takviye olarak gönderildi. Çıkabilecek olaylara karşı TOMA\'da hazır bekletildi.

Akçaağıl Köyü Kalkındırma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özdemir yaptığı açıklamada, \"Köylüler gasp edilen haklarını kanun çerçeveleri içinde aramaya geldi. Sakin bir şekilde mahkememizi görüp köyümüze geri döneceğiz. Köylünün malını zimmetlerine geçiren 7 kişi için haklarında açılan davanın mahkemesini görmeye geldik. Köy tüzel kişiliğine ait olan yeri şirketleştirerek zimmetlerine geçirdiler ve 300 kişiden çeşitli miktarlarda para topladılar. Hisse karşılığında bu hisseleri de vermiyorlar. Burada şu anda kanunsuz bir durum var, haksız kazanç elde ediyorlar. Onun için biz hakkımızı arıyoruz\" dedi.

Kaplıcanın işleten Alim Akyol ise, köyün ilçeye yakın olması ve burasının belediye sınırlarına girebileceğini düşünerek şirket kurduklarını söyledi. Akyol, şöyle dedi:

\"Şu anda buraya gelen arkadaşlarla İstanbul\'da hep beraberdik. Burası için projeler yaptık. Köylüye bir yer yaptık. Orada resmi olmadığı için Özel İdare bize yıkmamızı söyledi. Yıktığımız zaman oraya Özel İdare su koruma alanına yaptırmamız söylendi. Köylüden aldığımız orada bitti ama yeni yer için Sivas Özel İdaresi bize 2 defa ihbar gönderdi. 3\'üncü ihbarında ise \'Burayı ya yapacaksınız, ya da ruhsatı iptal edeceğiz\' denildi. Ben de bu arkadaşları İstanbul\'da topladım ruhsat iptal oluyor \'Ya para vereceksiniz; ya da \'Yap işlet devret\' gibi bunu bu şekilde yapacağız\' dedim. Bu şekilde yapınca \'herkesin hissesini vereceğiz\' dedim. Bunlar para vermeden hisse istiyorlar burayı ne şekilde yapacağız para olmadan yapılır mı? Yapılmaz. Bizim şuan ruhsatımız var. Sigortalı elemanımız var ve her şey resmi. Biz devlete güveniyoruz, kanunlara güveniyoruz.\"

3)ELA NUR, ALMANYA\'DAN GELEN İLİKLE YAŞAMA BAĞLANDI

İSTANBUL\'da oturan Duman Ailesi\'nin kan kanseri kızları 17 aylık Ela Nur, Almanya\'da bir gönüllüden alınan kemik iliğiyle yaşama tutundu.

İstanbul\'da inşaat işçisi 29 yaşındaki İbrahim Duman\'ın 17 aylık kızı Ela Nur Duman\'a, henüz bir haftalıkken kan kanseri tanısı konuldu. Kemik İliği Konseyi Kararı gereğince hastanın tedavisi amacıyla kök hücre nakli planlandı. Ancak Ela Nur\'un aile içi taramalarda doku grubuna uyumlu verici bulunamadı. Ulusal ve uluslararası tarama yapılabilmesi için ulusal kemik iliği bankası aracılığıyla uygun verici aranmaya başlandı.

ALMANYA\'DAN DONÖR

Türk Kök Kemik İliği Bankası aracılığıyla başlatılan uygun verici taraması iki ay önce yanıt buldu. Müjdeli haber aileye bildirildi. Almanya\'da doku grubu uyumlu gönüllü verici olduğu haberini alan aile, Antalya\'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İlik Nakli Merkezi\'ne yönlendirildi.

Bu arada Almanya\'da gerekli işlemlerden sonra özel kurye aracılığıyla kök hücreler getirilerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İlik Nakli Merkezi\'ne teslim edildi.

YARDIMLAŞMA PLATFORMU SAHİP ÇIKTI

Almanya\'dan getirilen iliğin nakil tarihinin kesinleşmesinin ardından hazırlıklara başlayan Duman Ailesi, Antalya\'da yerleşik bir hayat kurma telaşı yaşadı. Burada akraba ve yakını olmayan Duman Ailesi\'ne, Antalya Yardımlaşma Platformu sahip çıktı. Aileye barınma ve gıda konusunda yardımda bulunan platform üyeleri, aileyi nakil tarihine kadar geçen sürede sahiplendi.

MUHAMMED\'İ KAYBETTİM ELA NUR YAŞASIN

Almanya\'da 27 yaşındaki erkek donörden sağlanan iliğin 29 gün önce Ela Nur\'a nakledildiğini söyleyen baba İbrahim Duman, \"İlk çocuğum Muhammet Ali\'yi henüz 3 yaşındayken 3 ay önce aynı hastalıktan toprağa verdik. Kızım Ela Nur\'un da ölmesinden korkuyordum. Fakat ilik nakli olduktan sonra umudum arttı. Artık dualarımız onun hayata tutunması için\" diye konuştu.

STERİL ODADA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Haziran ayında ilik nakli için geldiklerini söyleyen İbrahim Duman, \"İliğin gelmesinin ardından tedavi süreci hızlandı. Yaklaşık bir ay önce de ilik nakli oldu. Ela Nur\'un tedavisi hastanedeki steril odada sürüyor. Enfeksiyon tehlikesi olduğu için göremiyorum. Telefonda görüntülü konuşmayla özlem gideriyorum. Bu hastalıkla mücadele eden başka çocuklara da dua ediyorum. Kızımın taburcu olacağı günü söyleyemiyorlar. Ancak taburcu olduğunda bize ev lazım. Hayırseverlerin yardımını istiyorum. Allah rızası için steril ev ihtiyacımızın giderilmesini istiyorum. Ela Nur taburcu olduğunda enfeksiyon kapmaması lazım. Belediyemizden, hayırseverlerden ve iş adamlarından yardım bekliyorum\" diye konuştu.

YARDIMSEVERLER SAHİP ÇIKACAKTIR

Ela Nur Duman ve ailesinin içinde bulunduğu durumdan bir gönüllüleri sayesinde haberdar olduklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, \"Ela Nur ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermek, gıda ve nakit yardımında bulunmak için girişimde bulunduk. Daha önce hastane bahçesinde kalan bir aile için tahsis ettiğimiz evimiz şu an o aile tarafından kullanılmakta. Ela Nur taburcu olduktan sonra steril bir ortamda kalması gerekiyor. Özellikle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne yakın çevrede bir ev olursa çok daha iyi olur. İnanıyorum ki hayırseverler en kısa sürede bu ailenin de yardımına koşacaktır\" dedi.

4)KAHRAMANKAZAN KARA KAVUNU TÖRENLE TEZGAHLARA İNDİ

KAHRAMANKAZAN\'ın kendine özgü tadı, kokusu, aroması ve dayanaklılığıyla ünlü kara kavunu tezgahlarda yerini aldı. Her yıl geleneksel olarak açılan kavun pazarı, bu yıl da düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı. Ak Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan\'ın da katıldığı törende Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehit yakınları ve gaziler ile kavun üreticileri katıldı.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLERLE DAR GELİRLİYE DAGITILDI

Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde kurulan kavun pazarı, protokol konuşmalarının ardından dualarla açıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatının belirlenmesi ve bazı çiftçilere destek olmak amacıyla yapılan kura çekiminde, 5 şanslı kavun üreticisinin pazarda sergilediği kavunun kilosu Kahramankazan Belediyesi tarafından 2,5 TL\'den satın alındı. Geleneksel hale gelen pazarlığın ardından belediye tarafından satın alınan kavunlar, şehit yakınları, gaziler ve dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

ÇİFTÇİLER HASTALIKLARLA UĞRAŞIYOR

Çiftçiler, kavunu meşhur olmasına rağmen kurtlanma, kuruma ve çürümenin yanı sıra verim düşüklüğünden dolayı para kazandırmadığından yakındılar. Büyük umutlarla ektikleri 10 dönüm tarladan 2 römork kavun ancak elde ettiklerini belirten çiftçiler, yeterli verimi alamamaktan yakındılar. Yetkililerin kavun üreticilerinin sesine kulak vermesını isteyen üreticiler, her geçen yıl kavun üretiminin düştüğünden ve hastalıklardan yakındılar. Üreticiler, bu şekilde gitmesi halinde Kahramankazan\'ın muşhur kara kavununun iki yıla kadar tükenmesinden endişe ettiklerini dile getirdiler.

KAHRAMANKAZAN KARA KAVUNU OLDU

Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise törende yaptığı konuşmada, \"Kahramankazan ismi gerçekten hak edilmiş ve insanlık tarihi var olduğu sürece nesilden nesile anlatılacak bir kahramanlık timsalidir. Kahramankazan, başkentin marka isimlerinden biri. Kahramankazan Kavunu, dayanıklılığı ve tadıyla da tüm dünyada tanınan bir ürün. Geçen yıl Kazan kara kavunuydu, bu yıl Kahramankazan kara kavunu olarak tezgahlarda yerini aldı. Kahramankazan kavunu yakın zamanda hak ettiği değeri alacağına inanıyorum\" dedi.

Kahramankazan\'ın kara kavununun özelliklerinden bahseden Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise sezonun en son kavunu oludğunu belirtti. Ertürk, \"Susuz yetişir ve güneşten aldığı sıcaklıkla olgunlaşarak ihtiyacı olan aromaya ulaşır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan\'ın da beğendiği bir tad. Cumhurbaşkanımız her yıl kendisi bir tezgaha uğrar, kavununu kendisi seçerdi. Gelemediği takdirde de biz hediye olarak götürürüz. Kahramankazan kara kavununun en büyük özelliklerinden birisi de uygun şartlarda muhafaza edildiği takdirde gelecek yıl Şubat, Mart aylarına kadar dayanabilen bir kavun olması. O tarihlerde ilaç niyetine çok kavun Türkiye\'nin değişik noktalarına ulaştırılır\" dedi.

5)TIR\'A ÇARPAN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

DENİZLİ- Ankara Karayolu\'nda, TIR\'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Hüsem Hazer (36) ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi\'nde meydana geldi. Ankara yönünden Denizli yönüne giden Hüsem Hazer (36) yönetimindeki 20 FP 331 plakalı kamyonet, aynı yöne seyir halinde olan Vedat Tuğrul (53) yönetimindeki 20 EM 153 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki refüje savruldu. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ağır yaralı sürücü Hazer, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazanın ardından trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

6)EMEKLİ İŞÇİ, ANNESİ ÖLEN OĞLAĞI YANINDAN AYIRMIYOR

ANKARA\'nın Beypazarı İlçesi\'nde oturan 63 yaşındaki Hamza Karabacak, 3 ay önce annesi ölünce komşusundan satın aldığı oğlağı yanından ayırmıyor. Karabacak, \'Elif\' adını verdiği oğlak ile hergün çarşıda geziyor.

Emekli işçi Hamza Karabacak, annesi ölünce beslenmesi zor olduğu için kesileceğini öğrendiği oğlağı komşusundan satın aldı. Karabacak, oğlağa il dışında yaşadığı için uzun zamandır göremediği torunu \'Elif\'in adını verdi. Karabacak, evinde besleyerek büyüttüğü oğlağı gün içinde de yanından ayırmıyor. Karabacak, cadde ve sokaklarda oğlak ile birlikte geziyor. Tarihi Beypazarı Çarşısı\'nda gezerken yerli ve yabancı turistler Karabacak\'ın yanındaki oğlağa yoğun ilgi gösterdi. Bazıları oğlak ile fotoğraf çektirdi.

Karabacak, ilgiden memnun olduğunu, özellikle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştığını söyledi. Karabacak, şöyle dedi:

\"Yavruyken aldım. Bakmaya başladım. Torunumu 5 yıldan beri görmüyorum. Ben de onun adını verdim. \'Elif\' gibi seviyorum. Ben bırakıp gideyim arkamdan gelir. Bana çok alıştı. Hayvanı para karşılığında insanlara sevdirdiğimi söyleyenler oluyor. Ben aksine insanlara hayvan sevgisini aşılıyorum. Herkes gelsin sevsin, çocuklar mutlu olsunlar.\"

7)VATAN PARTİLİ GÜLTEKİN: HABUR SINIR KAPISI KAPATILMALI

VATAN Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Habur Sınır Kapısı\'nın kapatılmasını istedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenleyen Mehmet Bedri Gültekin, Türkiye\'nin seçim dönemine girdiğini söyledi. Gültekin, Cumhurbaşkanlığı, meclis, milletvekili, belediye başkanlığı seçimlerinden muhtarlık seçimlerine kadar bütün seçimler açısından önümüzde bir yıl veya 1.5 yıllık bir süre olduğunu ileri sürdü. Türkiye\'nin bugün savaş koşulları içinde bulunduğunu da anlatan Gültekin, \"Türkiye\'nin içine, baktığımız zaman silah sesleri duyuyoruz. Komşularımıza baktığımız zaman silah sesleri duyuyoruz. Türkiye, ABD ile cephe cepheye gelmiştir. Bu gerçeği görmeden, bu gerçeğe uygun politikalar belirlemeden veya bu gerçeğin önümüze getirdiği sorunlara ilişkin bir çözüm programı ortaya koymadan söylenecek bütün sözler boş sözlerdir\" diye konuştu.

Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumun Türkiye için kötü sonuçlar doğuracağını kaydeden Gülten bu konuda şu görüşlere yer verdi:

\"Irak\'ın kuzeyindeki kukla devletin bağımsızlığı yolunda sözüm ona 25 Eylül\'de yapılacak olan referandum için AK Parti hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. O referandum yapılırsa sorumlusu AK Parti hükümetidir. Biz gündeme geldiği ilk gün parti olarak bir öneride bulunduk. Dedik ki eğer AK Parti hükümeti Barzani yönetimine referandum yapılmasında ısrar ederse Habur Sınır Kapısı\'nı kapatacağını açıklamalı, bildirmelidir. Habur Kapısı, Barzani bölgesinin tek nefes alma borusudur. Türkiye\'nin üzerinden yapılan petrol ticareti Barzani bölgesinin tek gelir kaynağıdır. Bunun da kontrolü Türkiye\'dedir. Türkiye\'yi yönetme durumunda olan bir iktidar, Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne geleceğine, güvenine yönelik böylesine vahim bir gelişme olur elindeki kozları kullanmamız mı? Bütün çağrılarımıza rağmen adım atılmaması bir gaflettir.\"

8)MAGANDA KURŞUNU İLE YARALANAN KÖPEK AMELİYAT EDİLDİ

İZMİT\'te iddialara göre silahla vurulan bir köpek vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde ameliyat edildi.

Dün akşam saatlerinde Halkevi mevkinde maganda kurşunu ile vurulduğu iddia edilen bir köpek zabıta ekiplerince Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne götürüldü. Köpeğin sol bacağından kurşunun girip çıktığı belirlenirken köpek bugün ameliyata alındı. Yaklaşık bir saatlik bir ameliyatla köpeğin yarası tedavi edildi.

Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde görevli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınaktan sorumlu veteriner hekim Mehmet Çetinkaya \"Dün bize bir köpeğin kurşun yaralanması ihbarı geldi. Bizde İzmit Belediyesine haber verdik ve ekipler ivedi şekilde köpeği bize getirdiler. Sağlık muayenelerini yaptıktan sonra bugün operasyona karar verdik ve operasyonu gerçekleştirdik. Yara yeri kürek kemiğinin üst tarafında bir kurşun yaralanması olduğunu tespit ettik ve kurşun üstten girmiş alttan çıkmış. Biz tabi hemen yara bölgesini açtık. Yara bölgesini açtığımız zaman kemik dokuda ve yumuşak dokuda travma ve zedelenme olduğunu tespit ettik. Bunları temizledik ve eski haline olabildiğince getirmeye çalıştık ve tekrar yara dokuyu kapattık. Şu anda köpeğin durumu çok iyi durumda. Hayati bir tehlikesi yok. Aynı zamanda köpeğimizin kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 günlük bir istirahat süresi geçirecek iki operasyon geçirdiği için on gün sonra tekrar doğaya çıkıp koşup oynayabilecek hale gelecek.\" diye konuştu.

9)TEKNOLOJİDEN UZAK DOĞAYA YAKIN FESTİVAL

İZMİR\'de Buca Belediyesi, geçen yıl ilk kez düzenlediği Teknolojik Uyku Festivali\'nin ikincisini 15-17 Eylül tarihleri arasında Buca Kaynaklar\'da yapacak. Cep telefonu, tablet gibi dijital dünyaya açılan hiçbir teknolojik cihazın alınmayacağı, dijital detoks programının uygulanacağı festival, Kaynaklar Köyü\'nün muhteşem doğal ormanlık alanında hayata geçecek. Kurayla belirlenen 400 şanslı kişinin katılacağı ve tüm ihtiyaçlarının ücretsiz olarak karşılanacağı festival, teknolojiden uzak yüz yüze iletişim, unutulmaz saatler, geleneksel oyunlar, muhteşem lezzetlerle ruhsal ve bedensel detoks vaad ediyor.



Türkiye çapında 35 ilden, 3 bin 516 kişinin başvuruda bulunduğu festivalin katılımcıları Buca Belediyesi Meclis Salonu\'nda İzmir 12. Noteri huzurunda, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina\'nın da katıldığı kura ile belirlendi. Türkiye genelinden 80, İzmir genelinden 60 ve Buca\'dan 60 olmak üzere toplam 200 talihlinin asil ve yedek olarak belirlendiği Buca Belediyesi 2. Uyku Festivali katılımcı listeleri www.uykufestivali.com internet sitesinin yanı sıra Buca Belediyesi ve Uyku Festivali sosyal medya hesaplarından yayınlandı.15 Eylül 2017 Cuma akşam üstü başlayacak ve tüm ihtiyaçların ücretsiz olarak karşılanacağı 2.Teknolojik Uyku Festivali\'ne katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak.

Buca Belediye Başkanı CHP\'li Levent Piriştina, şunları söyledi:

\"Günün yoğun şartları, teknolojinin bize getirdiği nimetlerin yarattığı yorgunluklar üzerine dedik ki insanları Buca gibi doğa harikası bir yerde nasıl mutlu edebiliriz. Teknolojinin olmadığı, paranın geçmediği insanların eskisi gibi cep telefonuyla değil birbirleriyle oyun oynadığı, dertleştiği, sabah spor yaptığı, dalından çileği toplayıp reçelini hazırladığı akşam kamp ateşini hazırlayıp gitar çalıp el ele kol kola şarkılar nasıl söylediğ ibir ortam yarattık. Bunu festivale çevirsek burada çadırlar kursak burada uyusak acaba insanlar bu kadar teknolojiden arınmak isteyip de kamp alanına gelir mi dişe düşündük. Onbinlerce insan buraya müracaat etti ve geçen sene inanılmaz bir keyifle bu festivalimizi, teknolojik detoksumuzu yaptık. İlgiyi, coşkuyu, insanlığın aslında teknolojiden kaçmaya birbirine sarılmaya olan ihtiyacını görünce haliyle ikincisini düzenliyoruz. Bu sene ilgi yine daha yoğun oldu. Noter huzurunda canlı yayında çekiliş yaptık. Yaklaşık 400 konuk ama görevlilerle toplam 500 kişi bu kampımızı gerçekleştireceğiz. Kaynakların dağ eteklerinde çadırlarımızda olacağız. Geçen sene 4 tane arkadaşımız kampı tamamlayamadı \'telefonumu geri verin, ben gidiyorum\' dedi. Kurallar basit, tabiat, teknolojiden uzaklık, orada yiyoruz, orada içiyoruz. Kuzular çeviriyoruz, tavuklar kızartıyoruz, pişiler, gözlemeler, reçelleer, salatalar yeşillikler yiyoruz. Orada eğleniyoruz, 10 yaş ve üstü katıldı. 10 yaşa kadar aileleriyle gelebilirler\" dedi.

