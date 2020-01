DHA YURT BÜLTENİ-9 

Eski polis, Fethullah Gülen\'e küfretti diye babasını vurdu

DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi\'nde, 3 yıl önce polislikten istifa eden Erol K., FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'e küfür ettiği için tepki gösterip tartıştığı babası 70 yaşındaki Cemal K.\'yi tabancayla vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Erol K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynaşlı\'nın Yeniyurt Köyü\'nde oturan, 3 yıl önce polislik görevinden istifa ettiği belirtilen Erol K., dün akşam saatlerinde iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fethullah Gülen\'e hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği babası Cemal K. ile tartıştı. Erol K., tartışma ardından belinden tabancasını çıkartarak babasını ayağından vurdu. Cemal K. yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan Cemal K., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alınırken, kendisini vuran oğlu da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda işlemlerini tamamlanan Erol K., sağlık kontrolleri sonrası Düzce Adliyesi\'ne sevk edildi.

Bursa\'da korkutan yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa\'da Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi\'nde bugün çıkan ve 6 evin hasar görmesine neden olan yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çıkış nedeni belirlenemeyen ve itfaiyenin 10 araç ile 30 personel ile müdahale ettiği yangında 1\'i itfaiye görevlisi ve 2\'si yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan 3 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan bu kişier hastaneye gönderildi. Soruşturmaya başlandı.

Silopili şehit babasının hayali gerçek oldu

SİİRT\'te 19 Ağustos 2015 günü PKK\'lı teröristlerin yola düşediği bombanın patlatılması sonucu şehit olan Jandarme Er Mehmet Halil Barkın\'ın ismi, şehidin memleketi olan Şırnak\'ın Silopi İlçesi\'ndeki İlkokula verildi. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, daha önce dönemin 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci\'den oğlunun isminin bir okula verilmesini istemişti.

Siirt\'in Şirvan ile Pervari ilçeleri arasında 19 Ağustos 2015 günü PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Er Mehmet Halil Barkın’ın ismi memleketi Şırnak\'ın Silopi ilçesinde yaşatılacak. Şehidin babası Mehmet Sait Barkın, dönemin 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci’den oğlunun isminin bir okula verilmesini isteyince, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Şehit babasının bu isteğini kırmayan Tuğgeneral Ekinci’nin, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu Şehit Er Mehmet Halil Barkın\'ın ismi, Şehit Harunboy Mahallesi\'nde yeni yapılan 32 derslikli İlkokula verildi. Karara oldukça sevinen baba Mehmet Sait Barkın, tek hayalinin şehit oğlunun isminin bir okula verilmesi olduğunu belirterek, \"Hayalimin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şehit oğlumun adının bir okula verilmesini talep etmiştim. Onlar da bizi kırmadı ve oğlumun adını okula verdiler. Bundan dolayı memnunuz.\"diye konuştu.

Siverek\'te kağıt yüklü TIR yandı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde hareket halindeki kağıt yüklü TIR alev alarak yandı.

Yangın, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 8\'inci kilometresinde medyana geldi. Kağıt yüklü Ahmet Olur yönetimindeki 20 APC 45 plakalı TIR\'ın motor bölümünden Ediz Mahallesi yakınlarında dumanlar yükseldi. TIR\'ı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın büyüyerek dorseye sıçradı ve kağıt balyalarını tutuşturdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından TIR\'da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Faytonu düğün arabası yaptı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde Esma Dalkıran ile hayatını birleştiren Ömer Küçük, Adana\'dan özel olarak getirttiği faytonu düğün arabası yaptı.

Gaziantep\'te öğretmenlik yapan Ömer Küçük, Boztopraklı Mahallesi\'ndeki baba ocağında yaptığı düğünle Esma Dalkıran ile evlendi. Yakınlarının mutlu gününde yalnız bırakmadığı genç çiftin düğün arabası ise fayton oldu.

Faytona binen yeni evli çift, ilçe merkezi ile mahallede tur attı. Düğünün diğer düğünlerden biraz farklı olması için Adana\'dan fayton getirttiğini belirten damat Ömer Küçük, \"Düğünlerde farklı bir şey olsun. Gençler farklı şeyler yapsın. Bundan sonraki evlenecek gençlere örnek olsun istedim\" dedi.

Gelin Esma Dalkıran\'da düğün arabasının fayton olmasının kendisini de mutlu ettiğini ifade etti.

Ardahan\'da Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı

ARDAHAN\'da, Belediye, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü\'nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışlarının 5\'incisi ve 3\'üncü Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı.

Sulakyurt Köyü Mevkisinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışları Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Partili Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Geleneksel Spor Dalları Federasyon yetkilileri ile vatandaşlar izledi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, \"Rahvan at geleneğimizde yüzyıllardır devam eden bir spordur ve önemli bir potansiyel değerdir, ata sporumuzdur. Aynı zamanda bu kadim coğrafyanın, orta Anadolu\'nun, Kafkasya\'nın çok önemli bir spor dalıdır. Biz de Ardahan Belediyesi olarak Ardahan\'da bu geleneksel sporumuzun yüzyıllardır devam eden bu bozkırlarda, bu değerli topraklarda bitme noktasına gelen bu Rahvan at sporunu devam ettirmek için yarışmalara ev sahipliği yapmayı kendimize görev bildik\" diye konuştu.

Yarışmaya 14 ilden toplam 103 atlı katılırken, çekişmeli geçen yarışlarda birinci olan Baş Dalı\'nda 6 bin 500, Başaltı Dalı\'nda 5 bin, Büyük Orta\'da 4 bin 500, Küçük Orta\'da 4 bin, Dörtlü Tay\'da 3 bin 250 , Üçlü Tay\'da 3 bin, İthal A\'da 2 bin 250, İthal B\'de bin 500 lira ödül verildi.

