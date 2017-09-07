DHA YURT BÜLTENİ-9

Van\'da iki otomobil çarpıştı; 8 ölü, 1 yaralı (3)



ÖLÜ SAYISI 8\'E YÜKSELDİ

Van-Özalp karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralana ve hastaneye kaldırılan yaralılardan birini daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 8\'e yükseldi. Yaralı olan tek kişinin ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisi sürüyor.

Bu arada ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde aralarında çocukların da bulunduğu Abdullah Beyaztaş; İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden ile Mahsun, Emin ve Selman Özemre\'nin hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Haber-Kamera: VAN (DHA)

=========================================

Terör saldırısında yaralanan askerin otobüsle gönderilmesine tepki

HAKKARİ\'deki terör saldırısında yaralanan er 22 yaşındaki Muzaffer Yalçındağ, tedavisinin ardından otobüsle memleketi Afyonkarahisar\'a gönderildi. Terminalde yaralı askeri karşılayan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, \"Ne yazık ki Hakkari\'de hain terör saldırısında yaralanan askerimizi yolcu otobüsüyle gönderiyorlar\" diyerek tepki gösterdi.

Hakkari\'nin Çukurca İlçesi\'nde 4 gün önce yürütülen operasyon sırasında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan er Muzaffer Yalçındağ, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından otobüsle memleketine gönderildi. Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde oturan yaralı askeri dün akşam Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde CHP Milletvekili Burcu Köksal ve Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı karşıladı.

AMBULANSTA KONTROL EDİLDİ

Yakınlarının yaralı askerin otobüsle gönderildiğini haber vermesi üzerine durumu öğrenen Milletvekili Burcu Köksal, 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden ambulans istedi. Otobüsten sekerek inen yaralı asker, gelen ambulansa bindirilerek durumu kontrol edildi. Milletvekili Köksal ve dernek başkanı Kumartaşlı askere durumunu sordu. Yaralı asker daha sonra ambulansla evine gönderildi.

\"YARALI ASKERİMİZİ YOLCU OTOBÜSÜYLE GÖNDERİYORLAR\"

Milletvekili Burcu Köksal, \"Söylenecek çok şey var aslında ama en başından beri söylüyoruz, \'şehit ve gaziler arasında ayrım yapmayın\' diyoruz. Ama ne yazık ki bugün de olduğu gibi Hakkari\'de hain terör saldırısında yaralanan askerimizi yolcu otobüsüyle gönderiyorlar. Söylenecek çok şey var ama iktidarın şehit ve gaziler arasında ayrım yaptığının en güzel kanıtı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Yaralı askerin otobüsten inişi

- Askerin karşılanması

- Askeri ambulansa binişi

- Milletvekili Burcu Köksal\'ın açıklaması

- Ambulansın gidişi

- Otobüs şoförünün konuşması

212 MB /// 02.48\"

HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

=========================================

FETÖ sanığı profesör: Türkiye\'nin işlerine karışmaya başlayınca Gülen\'den soğudum

ERZURUM\'da 15 Temmuz sonrası FETÖ operasyonunda gözaltına alınmadan önce delilleri üniversite kampüsündeki çöp kutusuna atarken görüntülenen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç\'ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Tanç, \"Fetullah Gülen\'e karşı belirli tarihten sonra düşüncelerim değişti. Kendisi yurt dışından Türkiye\'nin işlerine karışmaya ve Türkiye aleyhine beyanatlarda bulunmaya başladı. Bunları görünce bu şahıstan soğumaya başladım\" dedi.

15 Temmuz\'daki darbe girişimi sonrası Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı öğretim üyesi 60 yaşındaki Prof. Dr. Halil İbrahim Tanç, 21 Temmuz 2016\'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tanç\'ın fakültedeki çalışma odasında yapılan aramada, bilgisayar kasasının yerinde olmadığı belirlendi. Üniversiteye ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, gözaltına alınmadan önce Halil İbrahim Tanç\'ın odasındaki bilgisayar kasasını alarak evine götürdüğünü ve flash bellekleri de çöpe attığını tespit etti. Bunun üzerine Tanç\'ın üniversite lojmanlarındaki evine giden ekipler, iş yerinden götürdüğü bilgisayar kasasına ulaştı. Ekipler, aynı bölgedeki çöp kutusunda da 3 flash bellek ele geçirdi. Kanun Hükmündeki Kararname ile meslekten ihraç edilen Halil İbrahim Tanç hakkında hazırlanan iddianame Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Delilleri yok etme anları saniye saniye kaydedilen Halil İbrahim Tanç hakkında \'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen ikinci celsede tutuklu sanık Halil İbrahim Tanç ile avukatı Timurhan Gür hazır bulundu. Halil İbrahim Tanç, örgüt lideri Fetullah Gülen\'e karşı belirli tarihten sonra düşüncelerinin değiştiğini iddia etti.

\'İKİ SEBEPTEN SOĞUDUM\'

İki sebepten dolayı düşüncelerinin değiştiğini anlatan Tanç, \"Dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanımız kendisini net ve samimi olarak Türkiye\'ye dönmesi konusunda davet etti. O da gelmeyeceğini söyledi. Diğer sebep olarak kendisi yurt dışından Türkiye\'nin işlerine karışmaya ve Türkiye aleyhine beyanatlarda bulunmaya başladı. Bunları görünce bu şahıstan soğumaya başladım ve o zamana kadar ki samimiyetim yok oldu. Ben üst düzey vatan sevgisi olan biriyim. Kesinlikle bu vatan hainleriyle birlikte olmam söz konusu değildir\" diye konuştu.

\'OĞLUNUN FETULLAH ADINI DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEDİ\'

Sanık avukatı Timurhan Gür ise dosyadaki gizli tanığın net bir tarih ve eylem tarif edemediğini söyledi. Gür, \"Sanığın oğlunun adı Muhammet Fetullah Tanç olmasına rağmen söz konusu duruma karşı tepki duyduğu için çocuğuna söyleyerek ismini değiştirmesini söylemiştir. Bu dahi düşüncesini göstermektedir. Sanığın polislerin müdahalesi esnasında yırtmaya çalıştığı hiçbir örgütsel bağı olamayan, dini açıdan tutulan belgelerdir. Bunun dışından özel önem atfedecek maddi konuya sahip değildir\" dedi. Mahkeme heyeti, Halil İbrahim Tanç\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARŞİV

-07.06.55\'te Fakülteden bilgisayar kucağında çıkması

-07.08.23\'te bilgisayarı aracına bırakması

-07.11.56\'ta tekrar fakülte binasına girişi

-07.19.15\'te elinden çanta ile fakülteden çıkışı

-07.20.39\'ta aracına binmesi

-07.21.18\'te aracı ile hareket etmesi

-07.23.09\'da evinini önüne gelmesi

-07.23\'te bilgisayarı evine götürmesi

-09.36.31\'te çöp kutusuna flash bellekleri atması

-09.38.35\'te tekrar fakülte binasına girmesi

-Erzurum adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,(DHA)

========================================

Köylülerin, devrilmek üzere olan elektriğini dik tutma mücadelesi

BİNGÖL\'ün Karlıova İlçesi\'ne bağlı Molaşakir Köyü meydanında bulunan ve yıkılmak üzere eğik duran elektrik direği, tehlike saçıyor. Vatandaşlar, defalarca başvurmalarına rağmen elektrik dağıtım firması yetkililerinden cevap alamayınca, tahta direklerle destek vererek elektrik direğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Karlıova İlçesi\'ne bağlı 500 nüfuslu Molaşakir Köyü meydanında bulunan çeşmenin üzerindeki elektrik direği, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaklaşık 10 aydan beri yatay vaziyette bekleyen elektrik direğinin düzeltilmesi için köylülerin elektrik dağıtım firmasına defalarca başvuru yapmasına rağmen sonuç alamadı. Bunun üzerine köylüler, kendi imkanlarıyla çözüm arayışına girdi. Bir araya gelen köylüler, eğilen elektrik direğine destek olarak tahta direkle sağlamlaştırmaya çalıştı. Ancak elektrik direği, dibinde bulunan su çeşmesine gelen kadınlar ve çocuklar için büyük tehlike saçmaya devam ediyor. Yaklaşık 70 hanenin olduğu Molaşakir Köyü sakinlerinden Mehmet Ali Kaplan, elektrik şirketine defalarca başvurmalarına rağmen herhangi bir çalışmanın yapılmamasına tepki göstererek, \"Yaklaşık on aydır elektirik direğimiz bu şekilde duruyor. Bu direk, köy meydanında olduğu için büyük tehlike saçıyor. Köyde bulunan bir çok direk, bu şekildeydi. Biz köylüler kendi çabamızla tahta direk dikerek onları düzelttik. Fakat bu demir direk, köy meydanında ve büyük bir direktir, bunu onarmaya gücümüz yetmiyor. Direğin hemen altında cami var, Allah korusun bir gün üzerimize düşecek korkusu altında namaz kılıyoruz. Çocuklarımız altında oyun oynuyor, kadınlarımız direğin altında bulunan çeşmeden evlerine içme suyu getiriyor. Mağduruz, yetkililerin sesimizi duymasını ve bize yardımcı olmasını bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Köyün genel görüntüsü

-Yan duran elektrik direği

-Demir elektrik direğine destek için konulan tahta direk

-Kadınların çeşmeden su çekmesi

-Mehmet Ali Kaplan\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)



=========================================

Operasyona giden polis kalp krizi geçirdi

ANTALYA\'da, çok sayıda evden hırsızlık olayına karıştığı belirlenen A.Ç.\'nin yakalanması için düzenlenen operasyona giden polis memuru Mevlüt Demir, kalp krizi geçirdi. Demir\'i hastaneye yetiştiren operasyon ekibi, yaptıkları baskınla A.Ç.\'yi gözaltına aldı.

Kepez İlçesi Ahatlı Mahallesi\'nde birçok evden hırsızlık olayı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Son olarak bir evden para ile cep telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine ekipler, günlerce bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.Ç. olduğunu tespit etti. Şüphelinin kaldığı yeri de belirleyen ekipler, dün operasyon hazırlığı yaptığı sırada ekipte görevli polis memuru Mevlüt Demir kalp krizi geçirdi. Demir\'e ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Kalp masajı yapılan Demir, hemen hastaneye götürüldü. Operasyon timi, şüphelinin kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaldığı yere baskın yaptı. Saklandığı yerde yakalanan A.Ç.\'nin 5 evden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. A.Ç., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan tedaviye alınan Mevlüt Demir\'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Zanlının şubeden çıkışı

-Birlikte arabaya yürümeleri

-Ekip arabasının hareket etmesi

-Asayiş dış plan

-Güvenlik kamerasından fotoğraf

Polis memuru Mevlüt Demir\'in fotosu



\"61 MB- 1 DK 10 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

========================================

Kaza sanıldı, başından vurulduğu ortaya çıktı

GAZİANTEP’te, trafik kazasında yaralandığı sanılarak hastanede tedaviye alınan 19 yaşındaki Ertuğrul Kendir\'in 19 yaşındaki Mehmet K. tarafından tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Kendir\'i yaralayan Mehmet K. ve kendisine yardım ettiği öne sürülen arkadaşı 19 yaşındaki Neşet O., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazartesi günü Hoşgör Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletiyle kaza yaptığı zannedilen Ertuğrul Kendir, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilerek tedavi altına alındı. Acil serviste Kendir’in çekilen tomografisinde başında mermi çekirdeği tespit edilmesi üzerine hastane polisi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bilgi verdi. Harekete geçen ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

Olay yerinde boş kovan ele geçiren ekipler, mahallede fiziki çalışma yapmaya başladı. Titiz çalışma sonucu olayda kullanılan tabancanın Neşet O.\'da olduğunu ve tabancayı ateşleyenin de Mehmet K. olduğunu tespit eden dedektifler, şüphelinin olduğu adrese operasyon yaptı. Operasyonla gözaltına alınan ve Kendir\'i aralarında olan husumet nedeniyle yaraladığı öğrenilen Mehmet K. ve Neşet O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan Mehmet K. ve arkadaşı Neşet O., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Ertuğrul Kendir\'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49 MB

============================================

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde hafif ticari araç ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü.

Kaza saat 14.30 saatlerinde Şuşehri ilçesine bağı Beydeğirmeni Köyü yakınlarında yaşandı. Gümüşhane\'den Ankara istikametine giden Halil Cansız (59) yönetimindeki 06 DT 7666 plakalı hafif ticari araç ile İstanbul\'dan İran\'a ceviz taşıyan Nurettin Ceylan (39) yönetimindeki 33 CCA 65 ve 33 HR 108 dorse plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören çevredekiler durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Seuşehri Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri hafif ticari araç içinde sıkışan sürücü Sürücü Halil Cansız ve eşi 48 yaşındaki Leyla Cansız\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız\'a kaza yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Halil Cansız ve eşi Leyla Cansız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası TIR şoförü Nurettin Ceylan jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza\'nın meydana geldiği yolda yol çalışması olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

============================================

Kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

MANİSA\'nın Alaşehir İlçesi\'nde motosikletiyle yaptığı trafik kazasında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi 63 yaşındaki Yusuf Karlıova son yolculuğuna uğurlandı.

Dün (çarşamba) Alaşehir-Sarıgöl Karayolu Delemenler Kavşağı\'nda aniden dönüş yaptığı belirtilen Kıbrıs gazisi Yusuf Karlıova, otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Değiştirme Birliği\'nde görev yapan, 3 çocuk babası Karlıoğlu, Subaşı Mahallesi Camisi\'nde bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Camide düzenlenen askeri törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Saraçoğlu, gaziler, Yusuf Karlıoğlu\'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Karlıoğlu, Alaşehir Müftüsü Necati Kara\'nın kıldırdığı cenaze namazından sonra Alaşehir Yeni Mezarlık\'taki Gaziler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-Camideki cenaze töreninden görüntü.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

=============================================

Burdur\'da doğa projesi tanıtımı

BURDUR\'da TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında hazırlanan \'Burası Burdur Doğada Dur\' adlı sosyal sorumluluk projesinin tanıtıldı.

Burdur\'da TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik doğa konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan \'Burası Burdur Doğada Dur\' adıyla sosyal sorumluluk projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Öğretmenevi\'nde yapılan toplantıya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Çetinkaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Türk, proje yürütücüsü Ayşe Şimşek, projede görevli öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi Müdürü Muhammet Çekirge, Burdur\'da ilk defa böyle bir proje gerçekleştirildiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Türk, \"Doğadaki müthiş acınası katliamlardan dolayı, genç nesillerde doğa bilincini yüksek tutmak amacıyla böyle bir proje başlatılmış, çok önemli bir proje\" dedi.

Proje hakkında bilgi veren yürütücü Ayşe Şimşek, \'Burası Burdur, Doğada Dur\' başlıklı projenin 7- 14 Eylül 2017 tarihleri arasında 2017- 2018 eğitim öğretim döneminde 6\'ncı, 7\'nci ve 8\'inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak toplam 30 öğrenciyle 8 gün süreceğini belirtti. Şimşek, bitkiler yoluyla doğanın işleyişi hakkında temel bilgilere sahip, doğa ve doğa sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, doğaya karşı olumlu tutum geliştirmiş ve değer algısı yüksek, bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve doğanın sunduklarını sanata entegre edebilen, sanat kültür ve temel bilimler etkileşimini disiplinler arası değerlendirebilen bireylerin yetiştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

- Salondan detay

- Konuşmalar,

- Ayşe Şimşek\'in sunumu

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)



