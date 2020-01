DHA YURT BÜLTENİ-9

Diyarbakır Valiliği\'nden HDP\'li vekillerin iddialarına yanıt



DİYARBAKIR Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla, HDP\'li vekillerin Lice İlçesi\'ne bağlı Bağlan Köyü\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda helikopterden sivil halka ateş açıldığı iddiasını yalanlayarak, \"Operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş\" denildi.

Lice İlçesi Bağlan Köyü’nde 3 Eylül 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bazı basın yayın organlarında HDP milletvekillerinin gündeme getirdiği, \"sivil halka helikopterden ateş açıldı\" iddialarına Diyarbakır Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Gerçekleri çarpıtan açıklamalar karşısında aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasının gerekli olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"Diyarbakır ili Lice İlçesi Bağlan Köyü’ndeki bir şahsın konutuna 3 Eylül 2017 Pazar günü saat 16.00 sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, aynı gün saat 20.00’dan itibaren operasyon icra edilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, teröristlerin bulunduğu evin kuzeyindeki uygun bir arazi kesimine helikopterle inmekte olan operasyon birliklerine evde bulunan teröristlerce ateş açılmış, operasyon birliklerince söz konusu ateşe ateşle karşılık verilmiş, müteakiben evden çıkarak dere yatağına doğru kaçmakta olan 1 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 133 adet 5.45 mm çapında fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü kılıfıyla, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristin, 1988 Şırnak doğumlu, 2011 yılı Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi kırsalı katılımlı Dijvar kod adlı Mehmet Barkın isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin; 21 Eylül 2015 tarihinde, Dicle İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet binası ve zırhlı cobra aracına roketatarlı saldırı, 26 Aralık 2015 tarihinde, Ergani İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutuna roketatarlı saldırı, 16 Ocak 2016 tarihinde, Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığına roketatarlı saldırı, 5 Şubat 2016 tarihinde, Hani İlçesi Vezirboğazı bölgesindeki Üs bölgesine roketatarlı saldırı, 18 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Dicle İlçesi Taşağıl Köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırı, 21 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır-Bingöl Karayolu, Çalıbükü Köyü mevkiinde yol kesme ve araç yağmalanması,1 Mayıs 2016 tarihinde, Dicle İlçe Jandarma Komutanlığına patlayıcı madde yüklü araçlı saldırı neticesinde 1 personelin şehit edilmesi, 36 personelin yaralanması, 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde, 16 vatandaşın şehit edilmesi, 23 vatandaşın yaralanması eylemlerini gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları arasında bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

YARALILAR HELİKOPTERLE DİYARBAKIR\'A GETİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla, helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: \"Terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olmak üzere 3 ayrı suçtan \'Aranıyor\' kaydının yanı sıra üzerinde 1 el bombası bulunan Celal Yıldırım yanağından ve kafasından ağır yaralı halde, Bedri Yıldırım ise sağ olarak yakalanmıştır. Olay yerindeki 1 el bombası muhafaza altına alınmış, yaralı Celal Yıldırım, bölgeye gönderilen genel maksat helikopteri vasıtasıyla Bağlan Köyü’nden Lice Devlet Hastanesi\'ne, akabinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Teröristler ve bölücü terör örgütü işbirlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekte iken köy içinde Münir Serin isimli bölücü terör örgütü işbirlikçisi şahsın da sağ ayak kaval kemiğinden yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye gönderilen ambulans vasıtasıyla Bağlan Köyü’nden Lice Devlet Hastanesine, akabinde genel maksat helikopteri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir.Teröristlerin bulunduğu ev mücavirinde 4 Eylül 2017 Pazartesi sabahı icra edilen temas araması neticesinde, 1 Glock marka tabanca, 10 kilo toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir.\"

TERÖRİST VE İŞBİRLİKÇİLER DIŞINDA KİMSEYE ATEŞ EDİLMEDİ

Bağlan Köyü\'nde PKK\'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonun bilançosunun da yeraldığı valilik açıklamasında, \"Operasyon birliklerince, helikopterden iniş esnası ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine ateş eden terörist ve işbirlikçilerine ateşle karşılık verilmiş, kesinlikle teröristler ile işbirlikçi şahıslar haricinde hiçbir vatandaşa ateş edilmemiş, yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle icra edilen operasyon neticesinde, 1’i ölü, üzerinde el bombası bulunduğu halde 1’i ağır yaralı olmak üzere 2 terörist, 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 133 adet 5.45 mm çapında fişek, 2 el bombası, 1 boş tabanca şarjörü kılıfıyla, 1 ses kayıt cihazı ve 1 şemsiye ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Havanın aydınlanmasını müteakip yapılan ayrıntılı arama sonucunda, ölü olarak ele geçirilen teröristin bulunduğu mevkiide, 1 Glock marka tabanca, 10 kilo toz esrar, 50 gram kubar esrar, 200 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirilmiştir. Teröristleri evinde barındıran ve operasyon birliklerinin helikopterle inişleri ve sonrasında güvenlik kuvvetlerine söz konusu evden ateş eden 1 şahıs ayağından yaralı, 1 terörist işbirlikçisi ise sağ olarak yakalanmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bilgi verilmesinin akabinde, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve toz esrar maddesi muhafaza altına alınmış olup, soruşturmaya Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerine devam edilmektedir\" ifadelerine yer verildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA) -

==============================================

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 14 yaralı

MUŞ\'ta tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Bulanık ilçesinden aldığı tarım işçilerini Zonguldak\'a götürmek için yola çıkan Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu saat 15.00 sıralarında yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak şarampole yuvarlanan araçta, sürücü Mithat Uzundal olay yerinde hayatını kaybederken, tarım işçileri Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden detaylar

Yarlıların taşınması

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

===============================================

Nazilli\'nin düşman işgalinden kurtuluş töreninde dayak krizi (2) (Yeniden)

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü etkinliklerinde, MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması yüzünden olay çıktı. Zefer Keskin\'in, Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'e yumruk ve tekme attı. Baygınlık geçiren Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Nazilli\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü törenleri, bugün saat 08.00\'da top atışlarıyla başladı. İstasyon Meydanı\'nda Atatürk Anıtı önünde başlayan törende, Kaymakam İbrahim Küçük tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Balcı, İlçe Garnizon Komutanı İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samet Demet, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamın Daşdemir, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş ve gaziler ile resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşma yapan Başkan Haluk Alıcık, \"Bu toprakları kanlarıyla sulayan vatan evlatlarına layık olmanın inancı ve gayreti ile Nazilli\'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz\" dedi.

İstasyon Meydanı\'nda Atatürk anıtına çelenk konulması ve konuşmaların ardından Nazilli\'nin Kurtuluş Savaşı Kahramanları Demirci Mehmet Efe ve Hacı Süleyman Efendi ile birlikte Nazillili Şehitler ve Gaziler, Nazilli Eğriboyun Mezarlığındaki mezarları başında anıldı.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRÜ DÖVÜLDÜ

Nazilli Belediyesi hizmet binası önündeki törende MHP Nazilli İlçe Başkanı Zafer Keskin\'e yer ayrılmaması olaya neden oldu. MHP Nazilli İlçe yöneticilerinden bir grup, protokolde teşkilat başkanlarına yer ayrılmadığı için Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir\'i çağırarak konuşmak istedi. Tören sırasında gelmek istemeyen Fatih Demir, MHP Nazilli İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin ısrarlı çağrısı üzerine belediye binasına gitti.

MHP\'liler de peşinden giderken, çıkan sözlü tartışmanın ardından MHP İlçe Başkanı Keskin, Fatih Demir\'e tekme ve yumrukla saldırdı. Fatih Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHP İlçe Başkanı Zafer Keskin ile belediye yetkililerinin gazetecilere karşı tutumunu protesto için basın mensupları tören alanını terk etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlamalardan görüntü

- İstasyon Meydanı çelenk sunumu

- Protokol üyeleri yürüyüş sırasında

- Mezarlık ve şehitlik ziyaretleri

- Belediye Meydanı etkinlikleri

- Belediye Başkanı Haluk Alıcık konuşma

- Olay yerinden görüntü

- Belediye Kültür Müdürü Fatih Demir\'in yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Fatih Demir\'in ambulansa götürülmesi

-hastaneden görüntü

- Bölgeden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

==================================================

Ders kitaplarına konu Ümmiye Koçak: Benim için gurur verici



MERSİN\'de, 5\'nci sınıf sosyal bilgiler kitabında yer alan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu\'nun kurucusu, ödüllü yönetmen, oyun yazarı ve oyuncu Ümmiye Koçak, müfredatta konu olmasının kendisini sevindirdiğini, ancak Atatürk\'ün çıkarıldığı yönündeki iddialara çok üzüldüğünü söyledi.

Yer aldığı projelerden artan zamanını kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki yayla konumundaki Arslanköy\'deki evinde sürdüren Ümmiye Koçak, Real Madrid\'in dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo ile rol aldığı reklam filminin ardından ders kitaplarında yer almasıyla yeniden gündeme geldi. Torosların eteğinde mütevazi bir yaşam sürdüren Koçak, müfredatta yer almasının kendisini sevindirdiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Televizyondan basından gördüm. Sevinmemek mümkün değil. Çok sevindim, gurur verici bir şey. Tek hayalim çocuklara ve çok büyük bir kitleye ulaşmaktı. Çocukların ders kitaplarında olması onur ve gurur verici bir şeydir. Çünkü hayalim de buydu. Torunlarıma iyi bir isim bırakmaktı, ama üzülmedim mi tabi ki üzüldüm. Çünkü şöyle denildi, müfredatta değişiklikler oldu, Ümmiye Koçak müfredatta konuldu, Atatürk kaldırıldı. Bu ne derece doğru ne derece yanlış onu bilmiyorum. Çünkü Atatürk\'ümüzü inkar etmek mümkün değil. Dünümüzü hatırlamasak, unutursak, yarın öbür gün biz de dün olacağız, unutuluruz. Biz geçmişimize sahip çıkalım ki geleceğimize de başkaları sahip çıksın. Onun için herkesin yeri ayrıdır, Atatürk\'ümüzün yeri bambaşkadır.\"

Kendisini çağdaş bir Anadolu kadını olarak nitelendiren Koçak şunları söyledi:

\"Bugün nefes alıyorsam Atatürk\'ün sayesinde alıyorum. Bize kadınlık haklarımızı ilk önce Atatürk verdi. Tabi ki kitaplarda, müfredatta ben de olmalıyım, Atatürk\'üm de olmalı. Atatürk\'ün ders kitaplarından çıkarılması mümkün değildir. Gerçeklik payı nedir bilmiyorum ve inanmıyorum. Kendimin olması gurur verici bir şey, sevindim. Fakat atılan başlıklara çok üzüldüm. Atatürk\'ün yanında olmak çok onur verici ama beni o şekilde lanse etmeleri beni çok üzdü. Her zaman dediğim gibi ben Atatürkçü, çağdaş, laik bir kadınım. Bu gün nefes alıyorsam Atatürk\'ün sayesinde nefes alıyorum. Biz bugünlere kolay gelmedik. Kız çocuklarının diri diri toprağa konulduğu tarihten bu yana mücadele ediyoruz. Biz geçmişimizin iyiliklerini de kötülüklerini de unutmamalıyız. Onun için ne geçmişimizdeki kahramanları ne de Atatürk\'ü ne de bugün ki kahramanlarımızı unutmamalıyız.\"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) -

================================================

Bornova’da kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, polisin düzenlediği operasyonda 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlemesi amacıyla yapılan çalışmada Bornova’da bulunan bir kamyon ve TIR garajında kaçak akaryakıt satışının yapıldığını belirledi. Işıkkent Kamyoncular Sitesi\'nde bulunan garaja düzenlenen baskında 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın toprak altına gömülen depoda saklandığı belirlenirken, olayla ilgili A.P. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyondan görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

===================================================

Üzümde fiyat isyanı

MANİSA\'da geçen hafta 5 lira 40 kuruştan satılan kuru üzüm, bir hafta içinde 3 lira 70 kuruşa kadar düşünce, üretici tepki gösterdi. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, devletin bir an önce üzüm için taban fiyatı belirlemesini isterken, üreticinin isyanda olduğunu söyleyerek para etmeyen üzümü yollara dökebileceklerini söyledi. Bir üretici de üzümden para kazanamadığını belirterek, üzüm bağını söktü.

Türkiye\'de üzüm üretiminin yüzde 90\'ının yapıldığı Manisa\'da, üzüm fiyatları üreticiyi mağdur etti. Fiyatı bir hafta önce kilosu 5 lira 40 kuruşa kadar çıkan kuru üzüm, Kurban Bayramı\'nın ardından kilo fiyatının 3 lira 70 kuruşa kadar düştü.

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, üreticilerle birlikte tepkili olduklarını dile getirerek \"Bir haftada ne değişti? Bir hafta önce 5 lira 40 kuruştu, bir hafta sonra 3 lira 70 kuruş oldu. Üzüm para etmiyor. Hükümetin yanlış politikası var. Yıllardır üretici bekledi, bekledi. Ama artık sabrı taşmak üzeredir. Masrafını bile karşılayamıyoruz. Artık ok yaydan çıkıyor. Birçok üretici yollara \'üzüm dökelim\' diyor. Bundan sonra kimse üreticiyi neden durdurmadınız demesin\" dedi.

\"FINDIKTAKİ GİBİ TABAN FİYAT AÇIKLANSIN\"

Üzümün stratejik bir ürün olduğunu ve ülkeye milyon dolarla ifade edilen bir katkı sağladığını kaydeden Kaçire, \"Üzüm ihraç edildiğini ve gelir elde edildiğini açıklıyorlar. Ama üzümün sahibinden hiç bahsetmiyorlar. Karadeniz Bölgesi\'nde fındığın taban fiyatı açıklanıyor. Bizim de üzümümüz var. Devlet acilen üzümde taban fiyat açıklamalı. Bugün çiftçi kan ağlar durumda. Biz devletimizi, milletvekillerimizi uyarıyoruz. Çok sıkıntılıyız. Üzüm 4 liranın altına düştüğü zaman tamamen zarardır, tarladan toplamamak daha iyidir\" diye konuştu. Üzümün fiyatının 5 liranın üzerinde olması gerektiğini kaydeden Kaçire, üreticinin maliyetini ancak bu şekilde karşılayabileceğini belirterek şöyle konuştu:

\"Bizi kaderimize terk ederlerse üretmekten vazgeçeriz. 2007 yılında 7-8 lira olan üzüm, 2017 yılında 3 lira 70 kuruşa düştü. Bizi sokağa, yola dökerler. Bu işin önünü alamayız. Bakanlığımız bir an önce müdahale etmeli. 14 senedir acaba bir şeyler düzelir mi diye bekliyoruz. Ama her şey geriye gidiyor. Çiftçi freni kopmuş kamyon gibi giderse nereye toslarız bilmiyoruz. Biran önce müdahale alım kurumu devreye girmeli\"

Üreticiler ayrıca TARİŞ\'in de fiyat açıklamadığını ve etkisiz kaldığını belirterek, TARİŞ\'in devreye girmesini istedi.

ÇİFTÇİ PARA KAZANAMAYINCA BAĞINI SÖKTÜ

Manisa\'da Yunusemre İlçesi Evrenos Mahallesi\'nde üzüm bağları olan çiftçi İbrahim Sürücüler, üzüm fiyatları düşünce yıllardır üzümden para kazanamadığını belirterek bağını söktü. Sürücüler, 10 dönüm bağını köklemeye başladığını belirterek, \"Bu bağcılığın, üreticinin sonu. Lütfen yetkililer duysun. Derdimize derman olsunlar. Mahsul para etmiyor, satamıyoruz. Köklesem boş dursa en azından zarar etmem\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Manisa Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire\'nin açıklamasından görüntü,

-Toplantıdan görüntü,

-Üretici İbrahim Sürücüler\'in bağını köklemesinden görüntü,

-Köklenen üzüm köklerinden görüntü.

Haber - Kamera: Nermin UÇTU/MANİSA,(DHA)

=======================================================

Zabıtaya el arabasını vermemek için direndi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde zabıta ekipleri trafiği aksatarak kağıt toplayanların el arabalarını toplamak için yaptığı çalışmada arbede yaşandı. El arabasını vermek istemeyen bir kişi zabıta ile tartışırken, toplanan vatandaşlar da zabıtalara tepki gösterdi.

Çorlu\'nun en işlek caddelerinden Omurtak Caddesi üzerinde el arabaları ile çöplerden kağıt toplayanların trafiği aksatması üzerine zabıta ekipleri, el arabalarını toplamaya çıktı. Cadde üzerinde el arabasının zabıta ekipleri tarafından alınıp kamyona konulduğu gören genç bir kişi, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede arbedeye dönerken, çevrede toplanan kalabalık da zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşanan kargaşayı önleyerek, kalabalığı dağıttı. Zabıta ekipleri ve el arabasına el konulan ve kimliği öğrenilemeyen genç polis tarafından karakola götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine genç serbest bırakıldı.

Zabıta ekipleri ise yaşanan olayların ardından cadde üzerindeki el arabalarını topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zabıtalar ile arbede

-Toplanan kalabalık

-Arabasını almak için direnen çocuk

-Tartışmalardan detaylar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

=====================================================

Firari yavru ayıyı itfaiyeciler yakaladı

TRABZON\'da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan ve tedavisi sırasında kaçan yavru ayı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından önceki gece saat 01.00 sıralarında Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi\'nde yol üstünde hafif yaralı olarak yakalanan yavru ayı tedavisi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü\'ne getirildi. Tedavi işlemlerine başlanan yavru ayı aniden kafesten kaçarak lojmanlar bölgesinde dolaşmaya başladı. Yavru ayının yakalanmasında başarılı olamayan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye personeli sabahın erken saatlerinde Toklu Mahallesi\'nde bulunan alanda yavru ayıyı yakalayarak yetkililere teslim etti.

Yavru ayının Orman Bölge Müdürlüğü\'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, bulunduğu Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi\'ndeki araziye geri bırakılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: TRABZON (DHA)

==========================

Motosiklet kazasında yaralanan diğer genç de öldü

BURSA\'nın Orhaneli İlçesi\'nde karşı yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklette arkada oturan 20 yaşındaki Fehmi Altın\'dan sonra motosikleti kullanan 21 yaşındaki Emre Songur da öldü. Talihsiz gençlerin cenazesi bugün toprağa verildi.

Altıntaş Köyü\'nden Dündar Köyü yönüne giden Emre Songur yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosiklet, dün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle karşı yönden gelen Şenol Aydın yönetimindeki 10 VD 102 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin arkasında oturan Fehmi Altın olay yerinde yaşamını yitirirken, motosikleti kullanan Emre Songur ile otomobil sürücüsü Şenol Aydın yaralandı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Emre Songur da dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada ölen Fehmi Altın ile Emre Songur bugün Orhaneli\'ne bağlı Gümüşpınar Köyü\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü dökümü

Cenazeden görüntü

Ölenlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: İsmail KAYA- ORHANELİ(Bursa), (DHA) -

============================================

Türk bayrağını çöpe attılar

SAMSUN\'da kimliği belirsiz kişiler tarafından cam üzerine giydirilmiş ve kırık olan Türk bayrağı yol kenarında bulunan bir alana atıldı.

Samsun\'un İlkadım İlçesi Çay Mahallesi\'nde yol kenarına kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan cam üzerine giydirilmiş ve kırık olan Türk bayrağı tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, bayrağın bu şekilde atılmasına tepki göstererek, yetkililerden bunu yapanların bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istedi.

Görüntü dökümü

-----------------

-Çöpteki Türk bayrağından görüntüler

-Bayrağın fotoğrafları

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/ SAMSUN, (DHA)

========================================

Çorum Barosu Başkanı Akınar\'dan hukukun üstünlüğü vurgusu



ÇORUM\'da adli yıl açılış töreninde konuşan Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akınar, yeni bir adli yıla girerken Türkiye\'deki en büyük sorunun hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanamamış olduğunu söyledi.

Çorum’da yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Çorum Adliye binası önünde düzenlenen törene hakim, savcı, avukat ve adliye personeli katıldı. Törende ilk olarak Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rağıp Tepedüzü, Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Arıkan, İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir ve Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akpınar Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunma törenin ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenin ardından konuşmalar yapıldı.

Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akınar, yeni bir adli yıla girerken Türkiye\'deki en büyük sorunun hukukun üstünlüğü ilkesinin sağlanamamış olduğunu ifade etti. Akpınar, \"En büyük meselemiz hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkelerde, üretime yönelik yatırımlar azalır, bu da işsizlik, pahalılık ve fakirlik demektir. Üretmek yerine tüketmek, giderek sömürgeleşmek demektir. Bunun için hukukun üstünlüğü hepimiz için önemlidir\" dedi.

FETÖ SORUŞTURMALARI

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rağıp Tepedüzü ise konuşmasında, \"Geçtiğimiz yıl FETÖ/PDY soruşturmaları davaları adliyemizi yoğun olarak meşgul etti ve halen etmekte. Bu yönde açılan davalar var, soruşturmalarda tüm hızıyla devam etmekte. 3 savcı görevliydi bu sayı 2\'ye düşürüldü. Örgüt suçları bağlamında icra dairelerine yönelik bir takım isnat olayları vardı, soruşturmalar açıldı, davaları başladı. Pek çok uyuşturucu satıcısına yönelik soruşturmalar ve operasyonlar yapıldı, davaları açıldı. Ayrıca fırıncı, esnafa yönelik suç isnatları vardı, baskı iddiaları vardı onunla ilgili soruşturmalar tüm hızıyla sürmekte. Bu FETÖ olaylarında gereken desteği almadığımız kanaatindeyim ben kişisel olarak. İnşallah bundan sonraki süreçlerde geleceğimiz ve çocuklarımız için daha iyi daha sorunsuz refah içinde bir ülke görürüz\" diye konuştu.

Adli yıl açılış töreni, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Adli yıl açılışından görüntü

-Çelenk sunumu

- Baro başkanı Altan Akpınar konuşması

- Adalet Komisyonu Başkanı Atilla Arıkan konuşması

-Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rağıp Tepedüzü, konuşması

- Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

=========================================

Gurbetçi ailenin 8 yaşındaki oğlu dönüş yolunda öldü

TÜRKİYE\'deki tatillerinin ardından Fransa\'ya dönmek üzere yola çıkan gurbetçi ailenin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları 8 yaşındaki Furkan A., Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nden geçtikleri sırada hayatını kaybetti.

Türkiye\'de geçirdikleri tatilin ardından yaşadıkları Fransa\'ya dönmek üzere yola çıkan K.A. ve S.A. çiftinin kronik septik şok ve sepsis (kan zehirlenmesi) hastası çocukları Furkan A., Keşan\'dan transit geçtikleri sırada krize girerek, fenalaştı. Ailesi tarafından araçla Keşan Devlet Hastanesi\'ne götürülen Furkan A.\'nın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Furkan A.\'nın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Baba K.A. ve anne S.A. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-



==============================================