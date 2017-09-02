DHA YURT BÜLTENİ-9

Çavuşoğlu\'dan Müslüman ülkelere Arakan eleştirisi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan\'da zulmün devam ettiğini belirterek, Müslüman ülkelerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Dünyada birçok Müslüman ülke var, nerede onlar? Niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiri ile uğraşıyor, birbirine boğmaya çalışıyor\" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'nın Kumluca ilçesinde 50\'nci Yıl Kültür Merkezi\'nde partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Ak Parti milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy da eşlik etti. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Törende bulunan MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy\'a teşekkür eden Çavuşoğlu, Aksoy\'un Antalya\'ya hizmet konusunda yapıcı önerileri olduğunu söyledi. Siyasetin hizmet için bir araç olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, \"Farklı partilerden olabiliriz ama mesele Türkiye olunca birleşeceğiz. Yabancılara Türkiye\'yi şikayet etmek olmaz. Kendi içimizde tartışabiliriz\" dedi.

\'BU VATAN TOPRAKLARINA GÖZ DİKENİN GÖZÜ OYULUR\'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye\'nin zorluklara rağmen emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Türkiye\'nin etrafının ateş çemberi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, \"Dünyadaki problemlerin yarısı bizim bölgemizde. Üstelik dünya henüz 8 sene önce yaşadığı krizi üstünden de atamamış. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye, son 15 yılda istikrarla yoluna devam ediyor. Terör örgütlerine karşı başarılı oluyoruz. Bu vatan topraklarına göz dikenin gözü oyulur. Geçen sene yaşadığımız darbe girişimine rağmen Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Daha da büyümemiz gerekiyor. Milli gelir kişi başına 30-40 bin dolar olması lazım. 16 Nisan\'dan sonra istikrar gelecek dedik, ekonomi iyiye gidiyor\" diye konuştu.

\'MÜSLÜMAN ÜLKELER BİRBİRİNİ BOĞMAYA ÇALIŞIYOR\'

Arakan\'da zulmün devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, Müslüman ülkelerin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. Çavuşoğlu, \"Dünyada birçok Müslüman ülke var, nerede onlar? Niye sesleri çıkmıyor? Herkes birbiri ile uğraşıyor, birbirini boğmaya çalışıyor. Müslümanlar zulüm altında, neden birlik içinde hareket etmiyoruz? Sorunları çözmek için neden çaba sarf etmiyoruz. İki hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başladıktan sonra Newyork\'ta bir toplantı yapıp bu işi kökten çözmemiz lazım\" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ardından Finike ilçesine geçerek vatandaşlarla bayramlaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun kumlucaya gelişi

- Bakanın vatandaşlarla bayramlaşması

- Bakanın açıklaması

Haber- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ- Ramazan SARIKAYALI/ANTALYA, (DHA)

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Bakan Özlü Düzce\'de bayramlaşma törenine katıldı

BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, memleketi Düzce\'de babasının mezarını ziyaret ederek bayramlaşma törenine katıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Düzce\'ye gelen Bakan Özlü, Düzce Valiliği tarafından Kültür Merkezi\'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törene Bakan Özlü\'nün yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlarla bayramlaşan Bakan Özlü, \"Bundan 70 gün önce yine burada Ramazan Bayramını kutlamıştık. Şimdi de Kurban Bayramı\'nı kutluyoruz. Dün kurbanlarımızı kestik, bugünde inşallah Düzce\'nin bütün ilçelerinde vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Hep beraber nice bayramlara erişmek dileğiyle sizleri selamlıyorum\" dedi.

Törenin ardından Çilimli ilçesi\'ne geçerek babası Ahmet Özlü\'nün mezarını ziyaret eden Bakan Özlü, daha sonra aynı ilçede bulunan baba ocağını ziyaret ederek annesi Behiye Özlü\'nün elini öpüp bayramını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Özlü\'nün bayramlaşma programından görüntü

-Özlü\'nün konuşması

-Bakanın babasının mezarını ziyaret etmesi

Dosya adı:Dzcbakanbayram

HABER-KAMERA:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE(DHA)

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Eskişehir\'in kurtuluşunun 95\'inci yılı kutlandı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Vilayet Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Vekili Aslan Avşarbey, Garnizon Komutan Vekili Hava Tuğgeneral İmdat Bahri Biber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar ile çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasının ardından askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Hava Muhabere Yüzbaşı Bülent Özar, günün anlam ve önemini belirtir konuşma yaptı. Yüzbaşı Özar şunları söyledi:

\"Bugün, 13 ay 13 gün işgal altında kalan güzel Eskişehir\'imizin esaret zincirlerini kırdığı gündür. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden canı pahasına milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için 15 Temmuz günü gösterdiği kahramanlık, 95 yıl önce bugün sergilenen milli mücadele ruhu ile eşdeğerdedir ve her türlü takdirin üzerindedir. Herkes bilsin ki dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birliğine ve bütünlüğüne, atalarımızın bize kutsal emaneti olan mukaddes bayrağımıza uzanacak eller ne pahasına olursa olsun tereddütsüz kırılacaktır. Emin olunuz ki asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki gerçek evlatlarıyla, memleketimizin içinde bulunduğu bu zor günlerde dahi sahip olduğu yetenekler ile her türlü tehdide karşı koyacak kabiliyettedir.\"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar da konuşmasında \"Hiçkimse zerre kadar kuşku duymamalıdır ki atalarımızın 95 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler bugün de göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz\" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasını ardından kutlamalar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Halkoyunları Ekibi gösterisi ile sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Törene katılanların,

-Çelenklerin konulması,

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması,

-Yüzbaşı Bülent Özar\'ın konuşması,

-Büyükşehir Belediye Başkan Vakili Abdülkadir Adar\'ın konuşması,

-Bir öğrencinin şiir okuması,

-Halkoyunları gösterisinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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TEKNE ARIZALANINCA 700 KİLO ESRARLA YAKALANIP, TUTUKLANDILAR

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden hareket eden ve uluslararası sularda motoru arazılanıp, Yunan karasularına sürüklenen günübirlik tur teknesinde Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından 700 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 Türk gözaltına alındı.

Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'nda yayın yapan \'www.kosnews.gr\' internet sitesinin haberine göre, dün (cuma) saat 05.00 sıralarında Bodrum\'dan denize açılan Türk bayraklı \'Şirvan\' isimli 19 metre uzunluğundaki, ahşap günübirlik tur teknesinin motoru, uluslararası sularda arazılandı. Akıntıyla Yunan karasularına sürüklenen tekneye, yunan balıkçılar yardım etti. Tur teknesi, \'Giannis\' isimli Yunan balıkçı teknesi tarafından Psemiros Adası\'na çekildi. Bu sırada gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri, içinde 3 Türk bulunan teknede yaptıkları aramada toplam 700 kilogaram esrar ele geçirdi. Teknedekiler gözaltına alınıp, İstarköy Adası\'na götürüldü. Burada adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. İnternet sitesi, Yunan sahil güevinliği tarafından servis edilen konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri de okuyucularıyla paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Teknede arama yapılmasından görüntü

-Ele geçirilen esrarın görüntüsü

-Tutuklanan Türk gemicilerin fotoğrafları

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Terör kurbanı Aybüke\'in anısına sınıf arkadaşları klip hazırladı

BATMAN\'da PKK\'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzük öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın\'ın, üniversiteden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke\'nin sevdiği iki türküyü anısına klip hazırladı. Hazırlanan klip ise video paylaşım sitelerinde yayınlandı.

Konya\'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Şenay Aybüke Yalçın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi\'ne atandı. Şenay Aybüke öğretmen, 1 yılını bile tamamlayamadan geçen 9 Haziran günü PKK\'lı 2 teröristten açtığı ateş sonucu şehit düştü.

Şenay Aybüke\'nin üniversiteden sınıf arkadaşı olan 7\'si atanan 25 öğretmen Konya\'da bir araya gelerek, onun sevdiği \'Mağusa Limanı\' ve \'Pencereden Kş Uçtu\' iki türkü için Beyşehir Gölü çevresinde klip çekti. Şehit öğretmen Şenay Aybüke\'nin sesisye başlayan klipte, türkünün son kısmı ise \"uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun\" olarak tamamlandı.

Görüntü Dökümü

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- Klip

Haber: KONYA DHA))