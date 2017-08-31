DHA YURT BÜLTENİ-9

1)SERİNHİSAR\'DAKİ SEL HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

DENİZLİ\'nin Serinhisar İlçesi\'nde akşam yaklaşık 30 dakika süren doluyla karışık sağanak yağmurun yol açtığı hasar gündüz ortaya çıktı. 64 ev ve işyerini su basarken, 6 otomobil de sel sularına kapılıp, hasar gördü. Sel anını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşların yaşadığı panik dikkat çekti.Serinhisar\'da dün (çarşamba) saat 18.00\'de başlayan sağanak yağmur, yaklaşık 30 dakika sürdü. Dolu yağışının da etkili olduğu o anlarda, Pınarcık Mahallesi\'nin üst kısmındaki dağlık alanda bulunan dere yatağında, sel nedeniyle bentler yıkıldı. Tonlarca kaya parçası ve çamur, selle birlikte ilçe merkezine aktı. Evleri ve işyerlerini sel suyu basarken, otomobiller de sulara kapıldı. Serinhisar Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceden bu yana ilçede temizlik çalışmaları sürdürüyor.

PANİK HALİ KAMERADA

İlçedeki selin verdiği hasar ise gün ağırınca ortaya çıktı. Selin geçtiği Pınarcık, Cumhuriyet, Aşağı, Orta mahallelirde büyük hasar oluştu. En büyük hasarı ise Pınarcık Mahallesi aldı. Yollarda büyük çukurlar oluştu. Sel sırasında evlerin demir kapıları ve ağaçlar yerinden söküldü. Sel anında cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşların yaşadıkları panik görüntülere yansıdı. Sel sırasında evlerinden çıkamayan ve pencerelerden görüntü çeken vatandaşların çığlık attığı duluydu. Bir otomobilin sel sularında sürüklenme anı da görüntülendi. Denizli- Antalya Karayolu\'nda bir işyerini sel sularının basması güvenlik kamerasına yansıdı. Aşırı yağışın ardından leblebi ve hediyelik eşya üzerine faaliyet gösteren işyerinin sel sularının altında kaldığı görüldü. Eşyaların sel sularını kapılıp, sürüklendiği gözlendi. Vatandaşlar, ilçede şimdiye kadar böyle bir felaket yaşamadıklarını, selin bir anda geldiğini, çok korktuklarını ve zararların büyük olduğunu söyledi.Serinhisar İlçesi\'nde yaşanan afet sonrası iş makineleriyle temizlik çalışmaları başlatılırken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Mahallelerin ara sokaklarındaki sel sonrası kalan çamur ve kaya parçaları temizleniyor. Evlerini sel basan ve eşyaları zarar gören vatandaşlar, sokaklarda ya da cami avlularında eşyalarını yıkayıp, temizledi. Vatandaşlar, evlerindeki ve bahçelerindeki çamurlu suları da kovalarla boşaltmaya çalışıyor. Mahallede sokaklarda da büyük çukurlar oluştu. Belediye ekipleri bir yandan sokaklardaki kaya parçaları ve çamuru temizlerken, hasar gören yerleri de onarmaya devam ediyor. Sel nedeniyle 64 ev ve işyerini sel suları bastı, 6 otomobil selle sürüklenip, hasar gördü.

Görüntü Dökümü

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- İlçedeki zarar gören sokaklardan

- Kaya parçaları ve çukur oluşan yollardan

- Vatandaşların konuşmalarından

- Vatandaşların halı yıkamasından

- Yıkılan duvarlardan

- Sel anında çekilen görüntülerden

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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2)TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: BAYRAMLAR TATİLE GİTMEK İÇİN İCAT EDİLMİŞ GÜNLER DEĞİL

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu \"Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil\" dedi.

Kurban Bayramı tatili için memleketi Rize\'nin İkizdere İlçesi Tulumpınar Köyü\'ne gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, öğlen namazını köy camiinde kıldı, vatandaşlarla sohbet etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, mübarek bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek nice bayramlara ulaşma temennisinde bulundu. Vatandaşların da bayramını tebrik eden Kahraman \"Bayramı köyümde geçirmek istedim. Bayramlar tatile gitmek için icat edilmiş günler değil. Bayramlar toplumun kaynaşması, mevtaları anmak ve insanların kardeşliklerini yeniden idrak etmeleri için bir vesiledir. Bunu kaybetmiyoruz. Bu çok güzel bir gelişme. Bundan dolayı memnunum. Bayramlar ayrıca sosyal yardımlaşma günleridir. Dünyanın her yerine kurban eti gönderiyoruz. Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bütün dünyaya cömertliğimizi ve kardeşliğimizi ispat ediyorlar. Onları da tebrik etmemiz lazım\" dedi.

\'BÜYÜK CİHAN DEVLETİNİN VARİSİYİZ\'

Türkiye\'nin gelişip büyüdüğünü ve misyonuna layık noktalara doğru ilerlediğini de ifade eden Kahraman, \"Bizim hudutlarımız sadece 780 bin kilometre kare değil. Büyük bir cihan devletinin varisiyiz. 3 kıtaya 7 denize hükmetmiş bir büyük cihan devleti, geniş bir gönül coğrafyamız var. Üzüntülerimiz var. İslam\'a karşı saldırılar var. Arakan\'da ve değişik İslam ülkelerinde ızdıraplar var. Ama hepsi geçecek inşallah. Beraber dertlenmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah her şeye kadir. Bu dertlerin hepsini aşacağız. Topyekun bu coğrafyamız aşacak.\" dedi ve hiçbir zaman ümitlerin kaybolmamasını istedi.

Kahraman, Kurban Bayramı tatilini Tulumpınar Köyü\'ndeki evinde geçirecek.

Görüntü Dökümü

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-Kahraman\'ın vatandaşlarla selamlaşması

-Kahraman konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: MUHAMMET KAÇAR/RİZE-DHA

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3)EŞİYLE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

- İSTANBUL Bahçelievler\'de motosiklet kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybeden 25 yaşındaki Esra Ercan, memleketi Sakarya\'nın Hendek İlçesi\'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Pazartesi günü, İstanbul Bahçelievler Çobançeşme mevkiinde motosikletin devrilmesi sonucu Volkan Ercan yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Esra Ercan ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Esra Ercan\'ın cenazesi ailesi tarafından memleketi Sakarya\'nın Hendek İlçesi Büyükdere Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Büyükdere Camii\'ne taşındı. Esra Ercan\'ın babası Aydın Altıntaş, ağabeyi Fatih Altıntaş ve yakınları taziyeleri kabul etti. Fatih Altıntaş tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazına Esra Ercan\'ın ailesi, yakınları, eşiyle birlikte çalıştıkları Atatürk Havalimanı Turkish Ground Services\'deki iş arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ercan\'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Büyükdere Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Esra Ercan\'ın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü

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Cenaze namazından görüntüler

Ağabeyinin ağlaması

Cenaze namazının kılınması

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-HENDEK(Sakarya), (DHA)

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4)GENÇ KADIN EVİNDE TABANCAYLA VURULDU, EŞİ 3 YAŞINDAKİ KIZLARINI SUÇLADI

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde dün gece 3 çocuk annesi Güldane Canbaz evinde tabanca ile vurularak öldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Olcay Canbaz, \"Benim eşim ile hiç bir sorunum yoktu. Ölümüne, evde tabanca ile oynayan 3 yaşındaki kızım neden oldu\" dedi.

Balıkesir\'in Bandırma İlçesi İhsaniye Mahallesi\'nde oturan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Güldane Canbaz, evinde tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Genç kadın silah sesini duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Güldane Canbaz doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

EŞİ, KADININ YAKINLARI TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

Olayın hemen ardından otomobili ile devlet hastanesine gelen Güldane Canbaz\'ın hurdacılık yapan eşi Olcay Canbaz, ölen kadının yakınları tarafından dövüldü. Polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki Olcay Canbaz emniyet müdürlüğündeki ifadesinde, \"Ben eşimi çok seviyorum. Aramızda hiç bir sorun yoktu. Olay, 3 yaşındaki kızımın ruhsatsız olan tabam ile oynaması sonucu meydana geldi. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun Güldane\'ye isabet etti. Suçsuzum\" dedi.

Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorgulaması devam eden Olcay Canbaz adliyeye çıkartılacak.

Görüntü dökümü

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Ölenin fotoğrafı

Katil zanlısının fotğrafı

Polis olay yerinde

Detaylar

Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -

(BoyuT.67 mb)(Süre:1.00 dak)

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5)VASİYETİ ÜZERİNE BAĞIŞLANAN KARACİĞERİ, HASTAYA BAYRAM HEDİYESİ OLDU

BURSA’da, beyin ölümü gerçekleşen 72 yaşındaki Hatice Alagöz’ün vasiyeti üzerine bağışlanan karaciğeri, organ bekleyen hastaya bayram hediyesi oldu.Bursa’nın Orhangazi İlçesi\'nde yaşayan ve 10 gün önce beyin kanaması nedeniyle Bursa Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Hatice Alagöz yapılan tedavilerin ardından yoğun bakım servisine alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Alagöz\'ün beyin ölümü gerçekleşti.

Bursa Dörtçelik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde Hemotoloji ve Nefroloji Bölümünde Sorumlu Hemşire olarak çalışan kızı Fatma Alagöz ile konuşan Organ Nakli Koordinatörleri, Hatice Alagöz\'ün organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği yanıtını aldı. Bağış onayının alınmasının ardından Bursa Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi yetkilileri çalışmalara başladı. Bursa Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirilen operasyonla Hatice Alagöz’den alınan karaciğer, yine Bursa’da özel bir hastanede organ bekleyen başka bir hastaya nakledildi.

\'MUTLU OLARAK BAĞIŞLADIK\'

Hemşire Fatma Alagöz , annesinin hastalanmadan önce organlarının bağışlanmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

“Kendisi gönüllüydü. Ben nefroloji ve hemotoloji kliniğinde hemşire olarak çalışıyorum. O yüzden diğer tarafta hastaların ve yakınlarının organ beklerken neler yaşadığı evde de annemle paylaştığımda annemin böyle bir isteği oldu. Ağabeyim Hasan Alagöz’ün de isteğiyle bayram öncesi bir bayram hediyesi olarak gönül rızasıyla, çok severek ve mutlu olarak bağışladık. Onun vasiyetini yerine getirmenin sevincini yaşadık.

Görüntü Dökümü

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-Nakille ilgili yapılan çalışmalar

-Hemşire kızı ile röp.

BOYUT 25.5 MB

SÜRE 02.00

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6)DOLUDAN KAÇAN BAYKUŞ KENT MEYDANINA SIĞINDI

ISPARTA’da, dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve doludan etkilenen baykuş, kentin en işlek noktasında bir çiçekliğe konarak korunmaya çalıştı.

Yağmur ve dolu nedeniyle yorgun düşen, bu nedenle uçamayan baykuş, Kaymakkapı Meydanı\'ndaki çiçekliğe kondu. Uzun süre hareketsiz duran baykuş, çervedekilerin ilgi odağı oldu. Esnaf, baykuşun fotoğraf ve görüntülerini çekti. Bazı vatandaşlar ise baykuşla selfie yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Baykuştan görüntüler

- Fotoğraf ve görüntü çekenler

Haber: Ali ÇEVİKBA- Kamera: ISPARTA-DHA)

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