DHA YURT BÜLTENİ-9

KILIÇDAROĞLU\'NDAN CONKBAYIRINA \'ADALET\' YÜRÜYÜŞÜ (EK)

1)CHP\'Lİ TEZCAN: \"BU GÜZEL BULUŞMAYA ÇAMUR ATMA TELAŞI İÇİNDELER\"

Çanakkale\'de tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Adalet Kurultayı\'nın ikinci gününde, bir değerlendirme yapmak üzere medya merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tecan, kurultayın bir bayram havasında devam ettiğini ve gösterilen ilgiden mutlu olduklarını söyledi. Kurultayın ilk 2 günlük bölümünde 33 alt konuda adaleti tartıştıklarını belirten Tezcan, \"Yaklaşık 30 bin kişinin günlük sirküle olduğu bir çalıştay yapıyoruz. 30 bin kişiye yemek servisi yapıldı. Herkes bütün etkinlikleri büyük bir ilgiyle takip ediyor. Dinamik bir biçimde kurultay beklediğimizin üzerinde bir etki yapmaya ve ilgi görmeye baladı. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor\" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan\'ın, Twitter hesabından fotoğraf ve video ekleyerek, \"Kimin ne içtiğinde değiliz, ama hiç olmazsa mekanın hatırası için şehitlikte yapmasaydınız. Ayıptır, yazıktır\" şeklindeki paylaşımı üzerine bir açıklamada bulunan Bülent Tezcan, şunları söyledi: \"Tabi bu kurultaydaki büyük ilgi belirli çevreleri olduğu gibi rahatsız ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından gerçek olup olmadığı belli olmayan ve burada asla müsaade etmeyeceğimiz bazı görüntüleri paylaşarak, bu büyük önemli toplantıya, bu güzel buluşmaya çamur atma telaşı içindeler. Gezi direnişi itibarını düşürmek için \'Kadıköy\'de türbanlı bacımıza saldırdılar\' diye yalan uydurmuşlardı. Arkasından \'camide içki içildi\' yalanıyla ortaya çıktılar. Onun da yalan olduğu anlaşıldı. Şimdi aynı dil, aynı üslupla, aynı iftiralarla Adalet Kurultayı\'nı karalama peşindeler. Görüntüleri ben de Bülent Turan\'ın sosyal medya hesabından izledim. Bu alan içerisinde böylesi bir girişime bizim müsaade etmemiz, es geçmemiz, görmemezlikten gelmemiz mümkün değildir. Sabaha kadar birçok güvenlik görevlisi alanı tarıyor. Sabah çöplerin dahi tarandığı ve şehitlerimize yakışmayacak tutum içerisine girilmemesi konusunda sonuna kadar hassasiyet içerisindeyiz. Ancak bütün buna rağmen olduğu iddia edilen ve bizim görmediğimiz bu tip görüntülerin gerçek olduğu iddiasında birileri kesin olarak kanaat sahibiyse, o zaman şu şüphe kuvvetli bir şüphe haline geliyor. Demek ki birileri bir şeyleri planlı bir şekilde buralara soktu. Şehitlerin mekanında kimse içki içemez buna da müsaade etmeyiz. Bunu her şeye rağmen birileri yapıyorsa bu en büyük ahlaksızlıktır.\"

Çanakkale Milletvekili Bülent Turan\'ın bu güzel ve kutsal buluşma için memnun olması gerektiğini öne süren Tezcan, \"Günde 30 bin kişinin girip bu kamp alanında adaleti konuştuğu bir yerdeyiz. Mutlu olsun. Kendisini davet ediyoruz. Türkiye artık başka bir noktadadır. Adalet istemi ve söylemi Çanakkale\'de şehitlerin ruhu ve şehitlerin yarattığı o büyük manevi atmosfer içerisinde çok büyük inançla yeniden tarif ediliyor\" diye konuştu.

\"FETÖCÜ ADİL ÖKSÜZ\'DÜR DİYEN BEN DEĞİLİM, SAVCI\"

Basın mensuplarının, FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ün 15 Temmuz\'dan sonra yurt içinde uçakla seyahat ettiği iddiaları üzerine isim benzerliği bulunan Manisa\'nın Salihli İlçesi\'ndeki sebze-meyve halinde toptancılık yapan 4 çocuk babası 40 yaşındaki Adil Öksüz\'ün, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını hatırlattıkları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şöyle yanıt verdi:

\"Vatandaşımızın suç duyurusu hakkı vardır o başka iş, ama vatandaş beni niye şikayet edecek? Gitsin savcıyı şikayet etsin. Suç duyurusunda bulunacaksa gitsin savcı hakkında suç duyurusunda bulunsun. Çünkü, FETÖ\'cü Adil Öksüz ile o uçak yolculuğunu irtibatlandıran ben değilim. Soruşturmanın savcısı. T.C kimlik numarasını vermiş, \'bu Adil Öksüz, bu tarihte, bu uçuşu yapmıştır\' demiş. Bu mesele açıktır arkadaşlar. Biz dosya içerisindeki bir belgeyi yorumlamadık. Biz bir belge böyle demek istiyor demedik. Ne yaptık? Savcının söylediği sözü, yazıya döktüğü yazıyı aldık anlattık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'ne yazı yazmış, \'ekte size 2 tane evrak yolluyorum\' diyor. Bu evrakta, \'FETÖ soruşturmasının şüphelisi şu T.C kimlik numaralı Adil Öksüz\'ün uçuş kayıtları vardır\' diyor. Ben de savcılığın evrağındaki \'FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ün uçuş kayıtlarıdır\' dediği 15 Temmuz\'dan sonraki 3 sütunun altını çizdim, bunu basınla paylaştım. Yani burada eğer birisi yanıltma içerisindeyse onu savcıya soracaklar, bana sormayacaklar. O, T.C numarası FETÖ\'cü Adil Öksüz\'ündür\', diyen ben değilim, savcı. O yazıyı iyi okursa herkes bunu anlar.\"

Görüntü Dökümü

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-Bülent Tezcan\'ın basın açıklamasından görüntü.

Haber: Burak GEZEN- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)ADANA\'DA TAKSİ \'YUNUS\' MOTOSİKLETİNE ÇARPTI; 2 POLİS YARALANDI

ADANA\'da bir taksi ile polis motosikletinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi\'nde meydana geldi. İhsan Kart yönetimindeki 01 T 1342 plakalı taksi ile yunus ekibinde görevli polis memuru Faruk Döner\'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada polis memuru Döner ile arkasında bulunan den meslektaşı Mehmet Turgay Şahin yaralandı. Yaralı polisler telsizden kaza yaptıklarını anons ederek yardım isterken, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken taksi sürücüsü İhsan Kart ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Polise çarpan taksicinin olayı anlatması

- Polislerin ambulansa binmesi

- Olay yeri genel görüntü ve detay

Haber-Kamera:Salih ÜÇTEPE ADANA,(DHA)

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3)CİNAYETTEN ARANAN SUÇ MAKİNESİ KARDEŞLER YAKALANDI

KAYSERİ’de 20 gün önce Volkan Şahin’i öldürerek kayıplara karışan ve yaklaşık 10 suçtan aradan Ekrem ve Ferdi Çalışkan kardeşler Kayseri’den Ankara’ya giden cinayet dedektiflerinin başlattığı 72 saatlik çalışma neticesinde Konya’ya kaçarken yakalandı.7 Ağustos’ta Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Görgülü Sokak’ta meydana gelen silahlı kavgada aralarındaki husumetten dolayı Volkan Şahin’i öldüren kardeşi G.Ş ‘yi (17) ise ağır yaralayarak kaçan ve 6 suçtan aranan Erkem (23) ve 4 suçtan aranan Ferdi Çalışkan (20) kardeşler polisin yaptığı operasyonla saklandıkları ahır ve otluk alanda yakalandı.

POLİS OTOSUNA ÇARPARAK KAÇMAK İSTEDİLER

Kayseri Cinayet Büro Amirliğine bağlı dedektifler cinayetle ilgili yaptığı çalışmada katil kardeşlerin işledikleri cinayetin ardından Ankara’ya kaçtığını tespit etti. Dedektiflerin başkentte yaptıkları çalışmada iki kardeşin saklandıkları evden ayrılarak Konya’ya kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Yakınlarına ait otomobil ile Konya’ya seyir halinde iken, cinayet dedektiflerini fark eden saldırgan kardeşler polis otosuna çarparak Gölbaşı ilçesi Dikilitaş köyüne kaçtılar.

100 MOBESE KAYDI İNCELENDİ

Yapılan çalışmada kardeşlerden Ferdi ahır içinde, Ekrem ise otlarla kaplı arazide saklanırken yakalandı. 100’ün üstünde mobese kameralarını inceleyerek suç makinesi kardeşleri yakalayan polis, Jandarma’da araması olan Ferdi Çalışkan’ı jandarma ekiplerine teslim etti. Ağabeyi Ekrem Çalışkan ise yapılan sorgusunda cinayeti Volkan Şahin ile aralarında bulunan husumetten dolayı çıkan kavga neticesinde öldürdüğü söyledi.Sorgusunun ardından Erkem Çalışkan geniş güvenlik önemleri altında sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi adli tabipliğine getirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilere küfür eden Çalışkan, adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)

1 Dosya 1 dakika/32 MB

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4)65 VANLI, İKİNCİ ÜNİVERSİTENİN KURULMASI İÇİN 65 KULAÇ ATTI

VAN\'da faaliyet gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği\'nin organzasyonu ile 65 Vanlı gönüllü 65 kulaç atarak Van\'da ikinci devlet üniversitesinin kurulması için farkındalık etkinliği yaptı.

Van ve çevresinde çeşitli konularda sosyal sorumluluk projeleriyle adından bahsettiren Van Gölü Aktivistleri Derneği, bu kez de Van\'da açılması beklenen Van Zehra Üniversitesi için harekete geçti. Edremit İlçesi\'nde bulunan Su Sporları Merkezi\'nde toplanan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 65 Vanlı gönüllü, aynı anda Van Gölü\'ne dalış yaparak Van\'ın plakası olan 65 kulaç attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte gönüllüler hem eğelenip hemde ikinci bir üniversitenin kurulması için dikkat çekti.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, Van\'ın bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirterek, \"Van ikinci bir üniversite ile eğitim, ekonomi ve kültürel anlamda daha çok gelişecek. Bir üniversite onlarca fabrikanın yerine geçebilecek ekonomik katkıyı şehre katar. Kentte kurulması beklenen Van Zehra Üniversitesi\'nin kentin ekonomisine doping etkisi yaparak Van\'ı bölgede eğitimin başkenti yapacaktır. Gölün bir yakasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi diğer yakasında Edremit\'te ikinci devlet üniversitesi Van\'ın çehresini değişterecektir. Biz de buna dikkat çekmek için bugün gönüllü arkadaşlarımızla birlikte böyle bir farkındalık etkinliği düzenledik\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Van Gölü kenarında atlamak için sıraya dizilen gönüllüler

-Gönüllürden gönel ve detaylar

-65 gönüllünün atlaması

-Van Gölü\'nden genel ve detaylar

DRONE GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ.....

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)-

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5)ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER YARIŞTI

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, TÜBİTAK\'ın düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\'nda üniversite öğrencilerinin tasarladığı batarya elektrikli araçlar yarıştı.

TÜBİTAK\'ın 2005 yılından bu yana düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' Körfez Yarış Pisti\'nde yapılıyor. Dün hidrojen enerjili araçlar (hidromobil) yarışırken, bugün ise batarya elektrikli araçlar (elektromobil) yarıştı. Elektromobil yarışlarına 29 üniversiteden 31 araç katıldı. Hazırlamış oldukları araçların en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermeyi hedefleyen üniversite öğrencileri, bu yıl ilk kez araçların yapım aşamasında tamamıyla yerli malzemeler kullandı.

Düzenlenen yarışların mühendislik öğrencilerinin aldıkları eğitimi pratiğe dökme açısından son derece önemli olduğunu belirten TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, \"Düzenlemiş olduğumuz elektrik bataryalı araçlar yarışmasında 31 aracımız teknik testleri geçerek yarışmaya hak kazandı. Bu geçen seneden çok fazla bir rakam, bunun sebebi de bu yıl ilk kez yarışmaya katılacak olan bütün takımlara eğitimler verdik. Orada elektrikli araçlar konusunda bütün bilgileri verdik, bunun faydasını da teknik testleri geçen araçların artışında gördük\" dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARI YAPACAK MÜHENDİSLER BURADAN YETİŞİYOR

Prof. Dr. Türköz bu yıl ilk kez motor da dahil olmak üzere yerli tasarım istediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

\"Bu yarışlar Türkiye açısından da önem arz ediyor. Buradaki hedefimiz öğrencilerin bu yarışlarda başarılı olabilmesi için elektrikli araç tasarlıyorlar. Bu yıl ilk kez tamamen yerli tasarım istedik. Bütün araç aksanı, motor da dahil olmak üzere yerli yapılmasını istedik. Türkiye\'nin gelecekteki elektrikli araçları yapacak olan mühendisler buralardan yetişiyor\"

Görüntü Dökümü

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-Yarışlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Şemsettin Türköz ile röp.

HABER: Alişan KOYUNCU/KAMERA: Orhan UZUN-KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -



