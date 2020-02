DHA YURT BÜLTENİ-8 /// YENİDEN ///

Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin\'de destan yazıyor

MALATYA, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Mehmetçik\'in \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda destan yazdığını belirterek, \"Mehmetlerimiz, Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin\'de destan yazıyorlar\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere Malatya\'ya geldi. Kongre öncesi salon dışında halka hitap eden Başbakan Yıldırım, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na değinerek, \"Mehmetlerimiz, Türkiye için, ay yıldızlı bayrağımız için Afrin\'de destan yazıyorlar. Terör neredeyse, kökünü kazımak için gece gündüz çalışıyorlar. Bütün şehitlerimize, bu bayrak için şehadet şerbeti içen herkese Allah\'tan rahmet diliyoruz. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak\" diye konuştu.

Bakan Özhaseki : TSK\'nın Afrin\'de atışlardaki başarısı yüzde 96

Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki, \"Zeytin Dalı Harekatında Afrin ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek tank , gerek uçaklarımızla terör hedeflerini yüzde 96 ile vuruyor. Dünya\'da böyle bir başarı yok. Yakında Afrin düşecek\" dedi

Memleketi Kayseri\'de , Kayserispor Kapalı Kale Taraftar Derneği merkezinin açılışına katılan Bakan Mehmet Özhaseki\'ye gençler açılış ve konuşması sırasında \" Büyük bakan bizi Afrin\'e götür\" tezahüratı karşısında \" Gerekirse hep beraber gideriz\" karşılığını verdi. Çevre ve şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki,Zeytin dalı harekatıyla ilgili olarak, gençlere şöyle seslendi: \" Kayseri Anadolu\'da kendine yeten ve üreten bir kent. Milli v e manevi duyguların önde olduğu bir şehir. Bildiğiniz gibi Zeytin dalı Operasyonumuz var. Rabbim, askerimizi, ordumuzu korusun. Canlarını ortaya koyarak, ülkemiz için,bayramız için savaşan gözüpek yiğitlerimize dua ediyoruz. Yiğitlerimiz, aslanlarımız orada tarih yazıyor, destan yazıyor. Bölücü teröristler, aynı Güneydoğu\'da olduğuğu gibi Afrin\'de ve çevresinde hendekler yazdılar. Tuzaklar kurdular. Ama, Mehmetçik, gerek tankı, gerek topu gerekse uçaklarıyla bu tuzakları,bölücülerin bu hedeflerini sivillere zarar vermeden, bir tek sivilin burnu kanamadan yüzde 96 ile bu hedefleri vuruyor. Dünyada böyle bir başarı yok. Siviller ölmesin diye harekatta Mehmetçik adeta iğneyle kuyu kazıyor. Yakında Afrin düşecektir. Bildiğiniz gibi zaten Güneydoğu\'da bunu yaptık.\"

Çevre ve şehircilik bakanı Özhaseki, daha sonra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri mlilletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir belediye başkanı Mustafa Çelik, MHP il başkanı Baki Ersoy, Kayseri Ticaret Odası Meclis başkanı Ömer Gülsoy, Kayserispor başkanı Erol Bedir ve Kayserispor Kapalı Kale Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ile birlikte dernek merkezinin açılışını gerçekleştirerek, Başbakan Binali Yıldırım\'ında katılacağı Ak Parti Kayseri il kongresine geçti

Meral Akşener: İYİ Parti kurulunca Ak Parti - MHP ittifakı yapıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partileri kurulunca AK Parti - MHP ittifakının gerçekleştiğini savundu söyledi.

İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı, Meral Akşener tarafından açıldı. Merkez Antakya İlçesi\'ndeki parti binasının açılışında konuşan Akşener, AK Parti ile MHP arasındaki ittifakı değerlendirdi. Akşener, \"25 Ekim\'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık Saray koalisyonu ortaya çıkmış, birisini sandalyesini kurtarmak için öbürü tek adamlıkta işlediği her türlü cürmü kurtarmak için anlaşmışlar. Kararlar alındı, \'İYİ Parti\'ye televizyonları kapatın, gazeteleri kapatın, bütün görünme alanlarını kapatın, zorluk çıkarın, kimseler görmesin\' denildi. Onun için önce size sonra Allah\'a sırtımızı dayadık ve gezmeye başladık. Bugün itibariyle 43 ile gitmişiz, 37 ilimizin il teşkilatlarını açmışız. Kurmaz dediler kurduk, yapamaz dediler yaptık, şimdi de diyorlar ki başaramaz, buradan iddia ediyorum başaracağız. Ağabeyler anlaşmıştı, dediler ki her şey yolunda, ağabeyler kendi seçtikleri rakipleriyle kum havuzunda oynamaya alıştılar ama İYİ Parti ortaya çıktı, seçilmiş rekabetin bütün kurlarını bozdu\"dedi.

\'ÇİFTÇİYE KOLAYLIKLAR YAPILIYOR\'

İYİ Parti\'nin politikaları gündeme gelince çiftçiler için, tarım ve hayvancılık için bir takım önlemler alındığını savunan Akşener, şunları söyledi: \"Gezerken 2 şeyi söyledim, üreten Türkiye, işsizliğin kaldırılması ve tarım hayvancılıktı. Aradan zaman geçti bir baktık dün çiftçiler saraya davet edilmiş, bir baktık, meğer Türkiye dünyanın en pahalı gıdasını değil, en büyük gıda ihracatçısıymış. Yalandan kim ölmüş yalan söylüyorsunuz, Türkiye\'de tarımı bitirdiniz. Çiftçi üretiyor mazot ve gübre pahalı. ABD çiftçisinin ürettiği mısırı satın alıyorsunuz. Onlar mazotu 1.5 liradan bizim çiftçimiz 5.4 liradan mazot kullanıyor. Bizimkiler bugün itibariyle önce şeker pancarını yok ettiler, saman ithal ediyoruz, Sırbistan ve Brezilya\'dan et ithal ediyoruz. Biz konuşmaya başladıktan sonra, çiftinin mazotunu indireceklerini söylediler, yalan konuşuyorlar ama en azından söylediler, hayvancılığa 300 baş hayvan vereceklerini söylediler, hesap yaptık 1116 çiftçiye hayvan verecekler, hayvancılığı böyle kurtaracaklar. Bunlar ancak satmayı bilir. Atatürk\'ün o zor şartlarda ortaya koyduğu varlıklarınızı satmayı bilirler.\"

\'ABD İLE DOST MU DÜŞMAN MISIN?\'

Türkiye - ABD ilişkilerine değinen Akşener, şunları kaydetti: \"2 aydır ısrarla soruyorum, sayın Erdoğan, ABD ile dost mu düşman mısın? Eğer düşmansan o zaman Kürecik ve İncirlik\'i kapatacaksın. Rahmetli Demirel 70\'li yıllarda ABD\'yle ters düşülmesi sonucu İncirlik\'i kapattı. Bu arkadaş içerde en kabadayı hali, sizin karşınızda \'heyt\' yapar, ABD\'nin karşısında süt dökmüş kedi. Biz dost mu düşman mı kısmını araştırırken ABD Dışişleri Bakanı geldi, AK Parti Genel Başkanıyla saklı, gizli, belgesiz, bilgisiz bir görüşme yaptı. O toplantıdan 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Buna mani olunuz. Bunlar sizin geleceğiniz, biz bunların satılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bunlar sadece iş bilmezlik değil, hani yerli ve milli ittifak yapıp bizleri hainlikle suçluyorlar ya, 14 şeker fabrikasını Cargill\'in talebiyle satmak hainliktir. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş, her önüne gelene hain, küreselci diyenlerin suçlayanların karnesi. Saray koalisyonu önce 16 Nisan\'da şimdi de 2018 ya da 2019\'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yan yana geldiler. Bizim için bu ittifak çıkar ittifakıdır ama sayın Erdoğan ittifaklara alışık.\"

Konuşmaların ardından Meral Akşener ve beraberindeki heyet, parti binasının açılışını yaparak Reyhanlı ilçesine hareket etti.

Metruk binada ölü bulundu, yanındaki arkadaşı gözaltına alındı

KAYSERİ\'de dün gece metruk binada alkol ve uyuşturucu aldığı öne sürülen Vedat Çılgın (37), ölü bulundu. Yüzündeki yaralar nedeniyle öldürülmüş olabileceğini de değerlendiren polis, yanındaki arkadaşı Erkan A.\'yı gözaltına aldı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Hacısaki Mahallesi, Çimen Sokak\'ta meydana geldi. İşsiz olan Vedat Çılgın ve arkadaşı Erkan A., iddiaya göre, dün gece metruk binanın bodrum katında uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra uykuya daldı. Sabah kalkınca arkadaşını uyandırmak isteyen Erkan A., tepki vermeyince sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde Vedat Çılgın\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda alkol şişesi ve uyuşturucu paketi buldu. Vedat Çılgın\'ın yüzündeki yaralar nedeniyle cinayeti kurban gitmiş olabileceğini de değerlendiren polis ekipleri, Erkan A.\'yı gözaltına aldı.

Yayladağı\'nda 7 kişi tutuklandı

HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde, suç örgütü kurma, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 7\'si tutuklandı.

Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen operasyonda gözaltına alınan aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 17 kişi, işlemlerinin ardından Yayladağı Adliyesi\'ne getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından \'Suç işlemek üzere örgüt kurmak, kaçakçılık, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı\' suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7\'si tutuklandı. 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu\'da ilkokul öğrencilerinden Zeytin Dalı Harekatı\'na destek

BOLU\'da, 280 ilkokul öğrencisi okul bahçesinde bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu.

Bolu Atatürk İlkokulu\'nda eğitim gören 280 ilkokul öğrencisi Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Öğrenciler, ay yıldızlı tişörtler giyerek okul bahçesinde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu. Yüksek bir yerden bakıldığın hoş bir görüntü oluşturan organizasyonla ilgili bilgi veren Atatürk İlkokulu Müdürü Fuat Bayramoğlu, \"Öğrencilerimizle birlikte okulun önünde sınır ötesinde harekata katılan kahraman Mehmetçiğimize dualarımızı, sevgimizi ve özlemlerimizi sunduk. Tarihe geçecek bir etkinliğe imza atmayı düşünmüştük. Bunu da başardık. Öğrencilerime çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Sokak köpeği, boğazını sıkan ip yüzünden ölümden döndü

AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki bir sokak köpeği, boynuna bağlanan ipin daralıp, boğazını sıkmasıyla ciddi şekilde yaralandı. Boğazındaki yara yüzünden ölümle burun buruna gelen hayvanı, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri kurtararak tedaviye aldı.

Köprülü Mahallesi sakinleri, insanlardan kaçan bir sokak köpeğini görünce meraklanıp kontrol etti. Yakalanan köpeğin, boğazının sıkıca saran bir ip yüzünden yaralandığı gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Mahalleye gelen ekipler, sokak köpeğini alarak rehabilitasyon merkezine götürdü. Veterinerler tarafından tedavi edilmeye başlanan köpeğin ölümden döndüğü anlaşıldı. Müdahalenin ardından köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. İpin köpeğin boğazına ne zaman ve kim tarafından bağlandığı ise belirlenemedi.

Çocuk istismarına \'el baskılı\' tepki

İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından son günlerde artan çocuk istismarına tepki göstermek için kent meydanında etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar, kendileri için hazırlanan panoya boyayla el baskısı yaptı.

Son günlerde artan çocuk istismar haberlerine bir tepki de İYİ Parti Sivas İl Başkanlığı gösterdi. Kent meydanında ellerine eldiven takan çocuklar boyaya batırarak \'Çocuk susar sen susma\' adlı panoya el baskısı yaptı.

İYİ Parti Sivas Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Sinem Yazgan, istismarın insanlık suçu olduğunu söyledi. Çocukları korumanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Yazgan, \"Susmak, buna sesiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz bu suça ortak olmayacağız. Takipçisi olacağız. Denetçisi olacağız. Önleyen olacağız. Maalesef üzülerek çocuklara yönelik olan cinsel istismar suçu son 10 yılda 700 kat birden artmıştır. Çocuklarımızı sokağa çıkaramıyoruz. Okula göndermeye korkuyoruz. Toplum olarak psikolojik bir baskı altındayız. Okullardan, hastanelerden her gün sayısız çocuk istismar haberleri geliyor. Bu haberler yalnızca bilinenler, artık su yüzüne çıkanlar. Üstü kapanan ya da görmezden gelinen bir çok vakanın olduğunu tahmin etmek zor değil. İslami kisve altında belli bir siyasi görüşe yakın yurtlarda, özel kurumlarda olan istismarların, istismarı gerçekleştiren kişilerin ve o kurumların yıpranmaması için gizlendiği ve örtbas edildiğini biliyoruz. Cinsel istismara uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyenler, istismarcılara tahrik indirimi verenler, çocuklara tecavüzcüsü ile evlendirmek için yasa tasarısı hazırlayanlar, tecavüzcüleri serbest bırakanlar bütün bu yaşananların sorumlusudur. Çocuklara yapılan cinsel istismar son bulsun. Ne gerekiyorsa yapın, biz sizin arkanızdayız. İstismar son buluncaya kadar mücadelemizi sürdürerek tepkilerimizi göstereceğiz. Her türlü risklere karşı bedensel ve ruhsal olarak savunmasız durumda olan tertemiz çocuklarımızdan o kirli ellerinizi çekin artık\" dedi.

Rusya\'da Bodrum\'u tanıtacaklar

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Rusça yayın yapan \'Vaş Bodrum / Sizin Bodrum\' (bodrum.com.ru) İnternet Portalı\'nın organize ettiği etkinlikte, Rusya Emlak Müşavirleri Birliği heyeti ilçeye geldi. Çalışmaları hakkında bilgi veren heyet, Rusya\'da Bodrum\'u tanıtacaklarını belirtti.

Vaş Bodrum portalının Rus Emlak Müşavirleri Birliği\'nin katılımıyla gerçekleştirdiği \'İnvest in Bodrum\' projesinin tanıtım etkinliği kapsamında, Yalıkavak Mahallesi\'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. İş geliştirme ve proje tanıtım ziyareti çerçevesinde 23-26 Şubat arasında gerçekleştirilen etkinliğe; Rusya Emlak Müşavirleri Birliği Başkanı Tatyana Yuryevna Demenok, Bağımsız Emlak Müşaviri Varden Sosoviç Avaliani, Best Elite Emlak Şirketi Yurtdışı Emlak Departmanı Yöneticisi Natalia Vladimirovna German, Moskova Üniversitesi\'nden profesör- gazeteci Vladimir Vladimiroviç Kravtsov ve bodrum.com.ru İnternet Portalı İş Geliştirme Müdürü Igor Pasynhuk katıldı. Toplantıda, Bodrum\'un gayrimenkul yatırım potansiyeli Rusya Federasyonu gayrimenkul piyasasında tanıtıldı.

Rusya Emlak Müşavirleri Birliği Başkanı Tatyana Yuryevna Demenok, \"Invest\'in Bodrum projesini başlattık. Projenin amacı Bodrum\'u, Rus Federasyonu ve Rusça konuşan ülkelerde en iyi şekilde tanıtmak. Ümit ediyoruz ki bu yeni projemizin çerçevesinde Bodrum\'u hem turizm hem de emlak sektörü açısından en iyi şekilde Rusya\'da tanıtacağız. Gerçekten ciddi projeler. Büyük bir potansiyeli var. En etkili yöntemleri kullanarak Bodrum\'u Rusya\'daki önemli yatırımcılara tanıtacağız. Profesyonel açıdan bize düşen görevi yapacağız ve Rusya\'dan yatırımcılar Bodrum\'a gelecek\" dedi.

Bodrum.com.ru İnternet Portalı İş Geliştirme Müdürü Igor Pasynhuk ise, \"Şu anda Bodrum\'da yerleşik olarak yaklaşık olarak 1000 kişi yaşıyor, istatistikler sürekli değişiyor. İnsanlar taşınmaz mülkiyet alıyor. Özellikle bizim Vaş Bodrum çalışmamızın da katkısı var. Çünkü insanlar buraya geldikten sonra yaşamak istiyor. Kültürünü görmek, sosyal faaliyetlere katılmak istiyor. İnternet portalımız bunun için bir fırsattır. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi ile beraberiz ve etkili bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Her yıl festivalimiz devam ediyor. Çeşitli etkinliklere de devam ederek tanıtım faaliyetlerine devam edeceğiz\" dedi.

Toplantıya katılan Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, emlakçıların da artık sistem değiştirdiğine dikkat çekerek, Bodrumda bazı emlak firması temsilcilerinin de Rusya\'da yapılan emlak fuarına katılmak yerine destinasyonu tanıtmak için turizm fuarına katılmayı tercih ettiğini söyledi.

Heyet pazartesi günü Bodrum\'dan ayrılacak.

Palulu sosyal medya fenomeninden ikinci video

ELAZIĞ\'ın Palu ilçesinde yaşayan ve Ocak ayı içerisinde çekip sosyal medyada paylaştığı şelale videosuyla fenomen haline gelen İsa Sezeroğlu, ikinci videosunu da takipçileriyle paylaştı. İlk videoda şelaleyi tanıtan Sezeroğlu, bu kez de Palu\'daki tarihi bir köprüyü kendince tanıtmaya çalışıyor.

Sosyal medyada ilk kez şelale gören ve \"Mikemel. İşte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok, şırıl şırıl\" diye konuştuğu videosu sosyal medyada büyük ilgi gören ve kendisi de fenomen haline gelen İsa Sezeroğlu, ikinci videosunu da sosyal medyada paylaştı. Polu ilçesinde bulunan tarihi bir köprüyü, kendi uslubuyla tanıtmaya çalışan Sezeroğlu\'nun ilk videosu da Türkiye genelinde hizmet veren bir telefon şirketi tarafından reklam konusu olmuştu.

İkinci videosunda da hem tarihi köprüyü hem de Palu nehrini anlatmaya çalışıyor.

Damat, düğün günü intihar etti



MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde, düğünü dün başlayan damat Nesih A. (26), evde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.30 sıralarında Kızıltepe ilçesi Uluköy Mahallesi\'nde meydana geldi. Hayatlarını birleştirmek için yola çıkan Nesih A. ile ismi açıklanmayan nişanlısı için organize edilen üç gün sürecek düğünü dün başladı. Mahalledeki düğünde ilk gün gelin ve damat adayıyla davetliler, doyasıya eğlendi. Gelin bu sabah saçını yaptırmak için ilçe merkezine, kuaföre giderken, damat Nesih A. da baba evindeki odasına çekildi. Bir süre sonra Nesih A.\'nın odasından bir el silah sesi geldi. İçeri giren yakınları, Nesih A.\'yı kanlar içerisinde bulunca, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Nesih A\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları sinir krizi geçirirken, düğün iptal oldu, mahalle matem yerine döndü.

Nesih Asan\'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

