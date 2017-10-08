DHA YURT BÜLTENİ-8  

Erdoğan: Suriye\'de yeni bir \'Kobani\' oluşmasına izin veremeyiz (1)



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar\'da düzenlenen AK Parti 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın kapanış konuşmasında, Akdeniz\'de \'terör koridoru\' oluşmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Suriye\'de yeni bir \'Kobani\' oluşmasına izin veremeyiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Erdoğan\'ın açıklamaları (CANLI VERİLDİ)

Haber-Kamera: AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

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Çocuk parkında köpeğe tecavüz iddiası

ANTALYA\'da çocuk parkında köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen 52 yaşındaki K.S., yakalanarak gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde oturan 32 yaşındaki D.A., yaklaşık 6 ay önce sahiplenip aşılarını yaptırıp kimlik çıkarttığı \'Benek\' adlı dişi köpeğinin 3 gün önce kaybolması üzerine her yeri aradı, ancak sonuç alamadı. D.A. köpeğine ulaşamayınca durumu arkadaşlarına anlattı. Geçen cumartesi gecesi \'Benek\'e benzeyen köpeğin parkta olduğunu öğrenen D.A., hayvana bakmak için parka gitti. Bu sırada parkta köpeğe tecavüz ettiği öne sürülen K.S., kadını görünce toparlanıp kaçmaya başladı. D.A.\'nın çığlıkları üzerine bir alt sokakta yakalanan K.S., olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi. Gözaltına alınan K.S. polis merkezine götürüldü.

KÖPEKTE TECAVÜZ BULGULARINA RASTLANDI

Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, D.A.\'ya destek için evine gidip konuyla ilgilendi. Köpeğin sık sık yattığını belirten Yanık, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Yanık, “TCK kapsamında yargılanmasını istiyoruz. Bu eylem hayvana cinsel istismar ve teşhirciliğe giriyor. Savcılığa başvurumuzu yapacağız. Köpeğin fiziki yaraları var. Köpek sürekli yatıyor ve korkuyor. Üzerinde tecavüz bulgusuna rastlandı. Ama bununla ilgili raporu savcılık talep ettiği takdirde muayene için götürülen veterinerlikten alabileceğiz\" dedi.

KÖPEĞİN SAHİBİ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Psikolojik olarak iyi olmadığını belirten D.A., olay günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Köpeğinde ciddi tecavüz bulguları olduğunu belirten D.A., \"Parkta o saatte kimse yoktu. Ağaçlık bir yere oturmuş halde Benek\'e bir şeyler yaptığını gördük. Gördüğüm şeyi çok iyi biliyorum. Bu durum aklımın ucundan bile geçmezdi. \'Ne yapıyorsun?\' diye bağırınca adam ayağa kalkıp kaçmaya başladı. Sokakta birkaç kişi sesimi duydu ve adamı yakaladı. Köpeği veterinere götürürken istemsiz olarak sürekli tuvaletini yapıyordu. Belki de bu şahıs bunu defalarca yaptı. Bu gördüğüm şeyi hayatım boyunca unutmayacağım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kepeğin kulübe içindeki görüntüsü

- Arife Yanık köpeği severken

- Arife Yanık köpekle konuşurken

- Arife Yanık röp

- Köpekten detay görüntü

- Deniz Arıbaş röp

- Deniz Arıbaş\'ın ağlarken görüntüsü

- OLAY GECESI YAŞANANLARIN CEP TELEFONU GORUNTUSU

332 MB /// 09.29ö

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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Kavgayı ayırmak isterken kendisi silahla, eşi de traktörün çarpmasıyla yaralandı

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi komşularının kavgasını ayırmak isteyen 43 yaşındaki Mehmet Özgül, çıkan arbedede av tüfeğinin ateş olması sonucu yaralandı. Eşi Mehmet Özgül’ü kanlar içinde gören 44 yaşındaki Emine Özgül de kavga edenlerden birinin traktörüyle kaçtığını görüp, durdurmak için geçtiği traktörün çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Özgül çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Seydişehir\'e bağlı eskiden köy statüsünde Kumluca Mahallesi\'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve tarla komşusu olan Mehmet Avcu ve Gökhan Ekinci, sabah tarlalarında çalıştığı sırada belirlenemeyen nedenle tartışıp ayrılıp evlerine döndü. Gökhan Ekinci, evlerine döndükten sonra av tüfeğini yanına alıp Avcu\'nun evininin önüne gitti. Ekinci ve Avcu yeniden tartışıp kavgaya etmeye başladı. Kavga sırasında iddiaya göre her ikisi de ellerine av tüfeklerini alıp namlusunu birbirlerine doğrulttu. Bu sırada komşuları Mehmet Özgül de kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak arbede sırasından tüfeklerden birinin ateş alması sonucu Özgül, kasık ve karnından yaralandı. Özgül kanlar içinde yere yığılırken paniğe kapılan Gökhan Ekinci de traktörüne binip, uzaklaşmak istedi. Eşi Mehmet Özgül\'ü kanlar içinde gören Emine Özgül de kaçan Ekinci\'yi durdurmak için traktörün önüne geçti. Ancak traktörün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı Mehmet Özgül ve Emine Özgül ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Özgül, yapılan ilk tedavisinin ardından ambulansla Konya\'ya sevk edildi. Gökhan Ekinci ve Mehmet Avcu da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralı Mehmet Özgül\'ün, sevk edilmesi

- Ambulansa alınması

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA))

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Konya\'da otomobil içinde yanmış ceset bulundu

KONYA\'nın Çumra İlçesi\'nde ağaçlık alanda yanmış bir otomobil içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, Çumra İlçesi\'ne bağlı geçmişte belde statüsünde olan Alibeyhüyüğü Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevredekiler, sabah 42 AZ 175 plakalı yanmış otomobilin içinde ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Sevk edilen jandarma, cesedin de yanmış olduğunu belirledi. Otomobilin plakasından aracın Nebahat Ulukavak\'a ait olduğunu tespit eden jandarma, cesedin de dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Nebahat Ulukavak\'ın oğlu 27 yaşındaki Emre Ulukavak olabileceği üzerinde dürüyor. Cesedin kimliği ve nasıl öldüğü, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel ve detay

:Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kumluca\'da hortum seralara zarar verdi

ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde denizde başlayıp karaya doğru ilerleyen hortum seralara zarar verdi. Çoğunluğu patlıcan ve biber ekili cam ve plastik yaklaşık 50 serada hasar meydana geldi.

Kumluca\'ya bağlı Mavikent Mahallesi Orta Mevkii\'nde saat 14.00 sıralarında hafif yağmur etkili olurken, denizde hortum meydana geldi. Karaya doğru ilerleyen hortum bölgedeki plastik ve cam seraların yanı sıra enerji nakil hatlarına zarar verdi. Çoğunluğu yeni dikilmiş patlıcan ve biber ekili yaklaşık 50 seranın camları kırıldı, naylonları uçtu, demirleri büküldü.

Bölgede elektrik kesilirken, dağıtım şirketi nakil hatlarındaki hasarın giderilmesi için çalışma başlattı. Üreticiler ise ürünlerinin olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için seralarını tamir etmeye koyuldu. Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, \"Hortum bir anda denizden geldi. Yıktı geçti. Devletimizden çiftçilerimiz için yardım bekliyoruz\" dedi.

Üreticiler ise, \"Hortum, denizden geldi, dağa doğru gitti. Cam seraları kırdı. Kırık camları plastik seranın üzerine attı. Plastik seraları değiştirebiliyoruz. Ama camlar kırılınca toprağa karışıyor. Artık toprağı da işleyemiyoruz. Çok zarar gördük. Perişan olduk\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hortumdan zarar gören seralar

- Seralarını tamir etmeye çalışan vatandaşlar

- Mavikent Mahalle Muhtarı ile röportaj

- Seraları zarar gören ve hortumu gören vatandaşlarla röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Seyir halindeki otomobilin üstüne ağaç düştü: 1 ağır yaralı

SİNOP\'ta seyir halindeki otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sinop merkez Nisi Göleti mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çilingir yönetimindeki 55 BH 846 plakalı otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıkan ağaç devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden detay

-İtfaiye ekiplerining elmesi

-Ağacın otomobilin üzerinden kaldırılmaya çalışılması

-Detaylar

Haber-Kamera:İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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Karabük\'te köylülerden yol kapatma eylemi

KARABÜK\'te, köylerinden geçen karayolunda yıllardır ölümlü kazalar yaşandığını ve kazalara karşı önlem alınmadığını ileri süren köylüler, 8 yaşındaki çocuğun otomobil çarpması sonucu hastanede yaşam savaşı vermesi üzerine yolu trafiğe kapatarak, eylem yaptı.

Karabük\'ü İstanbul ve Ankara\'ya bağlayan D-755 karayolunun geçtiği Cumayanı Köyü\'nde, önceki gün meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Berat Hamleci\'nin üzerinde bulunduğu bisiklete otomobil çarptı. Küçük çocuk, hastanede yaşam savaşı verirken, ölümlü kazaların sıklıkla yaşandığı yola daha önce söz verilmesine rağmen üst geçit ve sinyalizasyon yapılmamasına tepki gösteren köylüler; kanepe, koltuk, bisiklet, televizyon, lastik ve çöp konteyneri koyduğu yolu trafiğe kapattı.

KÖYLÜLERİ MUHTAR İKNA ETTİ

Köylüleri ikna etmek için köye gelen polislerin çabası, yeterli olmadı. İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya\'nın da girişimleri sonuç vermedi. Köylüler, yanlarına gelip, \'Düğünüm var\', \'Hastam var\' diye gerekçe gösteren bazı araçların geçişine izin verdi. Geçişine izin verilmeyen bir sürücü, araçtan inerek, köylülere tepki gösterdi. Köylüler ve sürücü arasında kısa süreli arabede yaşandı. Arbede yaşayan sürücünün otomobilinde bulunan küçük 2 kız çocuğu da korkudan ağladı. Olay büyümeden jandarma ekipleri, araya girerek, tartışmayı yatıştırdı. Tüm bunlar yaşanırken, yolun boş olduğunu görenlerin futbol oynaması ve evin çatısında işçilerin hiçbir şey olmuyormuş gibi çalışması da dikkat çekti.

Köyün muhtarı Bilal Bozkurt, isteklerinin yerine getirileceği yönünde söz aldıklarını söyleyerek, köylüleri ikna etti. Bunun üzerine yaklaşık 1 saat kapalı tutulan yol, trafiğe açıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda trafik normale dönerken, olası bir olaya karşı jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köylülerin gelin arabasına yol vermesi

- Köy Muhtarı Bilal Bozkurt\'un polisle konuşması

- Köylülerin açıklamaları

- Yaşanan arbede

- Köylülerin kendi arasına kavga eymesi

- Araç içinde 2 küçük kız çocuğunun ağlaması, babanın tepki göstermesi

- İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya\'nın ikna çabaları

- Jandarmanın anons yapması

- Yolun açılması

Süre(09.25) Boyutu:(300 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Takla atan kamyonetteki 3 kişi yaralandı

ZONGULDAK\'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan kamyonetteki aynı aileden 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Zonguldak yönüne gelen Ersin Akkaya yönetimindeki 67 NL 179 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü yara almazken, 33 yaşındaki Havva Akkaya, 3 yaşındaki Berkan Akkaya ve 4 yaşındaki Furkan Akkaya araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Detaylar

Süre: 01.21 Boyut: 152 MB

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Yüzücüler, maratonda dayanıklılık gösterdi (2)

MADALYALARINI ALDILAR

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası kapsamında yapılan Açık Su Yüzme Maratonu\'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. 1500 metre yarışı kadınlar genel klasmanında Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Nesrin Özgün (45) birinci, aynı kulüpten

Berna Gedik (32) ikinci ve ODTÜ Su Sporları Kulübü sporcusu İmren Uyar (29) üçüncü oldu. Erkekler genel klasmanında ise Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Tolga Öcal (38) birinci, Turkcell sporcusu Ümit Kemal Cengiz (41) ikinci ve Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Mert Zeydanlı (30) üçüncülüğü elde etti.

3 bin metre Kadınlar Kategorisi\'nde genel sonuçlarına göre İstanbul Anadolu Spor Kulübü sporcusu Merve Şendil (28) birinci, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Esra Şenses (35) ikinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Bahar Atamer (43) üçüncü olarak yarışı tamamladı. Erkekler genel klasmanında ise Maraton Masters sporcusu Turgut Esen (53) birinci olurken, onu Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Denizhan Dağdelen (30) ikinci ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Umut Gözen (38) üçüncü olarak takip etti.

6 bin metre Dayanıklılık kategorisinde ise kadınlarda, Üsküdar Su Sporları Kulübü sporcusu Bige Vardar (29) birinci, Maraton Masters sporcusu Senem Ülker (46) ikinci ve Maraton Masters sporcusu Seda N. Kansuk (46) üçüncü oldu. Erkekler genel klasman sonuçlarına göre, Maraton Masters sporcusu Emrah Özsevim (40) birinci, Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Emrah Gemicioğlu (48) ikinci, Amerika Birleşik Devletleri\'nde ferdi olarak katılan Anton Kort (40) üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda dereceye giren sporculara, madalya, kupa ve plaket ödülleri verildi. Yaş gruplarına göre dereceye giren yüzücülere madalyaları dağıtıldı,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ödül töreninden görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM, (Muğla), (DHA)

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