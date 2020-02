DHA YURT BÜLTENİ -8

DEAŞ, Suriye\'de kocaları ölen kadınları kontrol için \'Dullar Vakfı\' kurmuş

INTERPOL tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranırken, Bursa’da,Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi Fransız 3 kadının ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklanarak, cezaevine konulan kadınların ifadelerinde, DEAŞ\'ın, Suriye\'de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için \'Dullar Vakfı\' kurduğunu anlattıkları öğrenildi

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyetlerde bulunan bir grup örgüt üyesinin, Bursa\'da farklı adreslerde kaldığı yönünde ihbar aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Bursa merkez ve ilçelerinde tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenler ile arandıkları tespit edilen Fransız uyruklu 3 kadının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3\'ü kadın 5\'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Bir şüpheliye ev hapsi verilirken 6\'sı güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile sınır dışı edildi. .

Kırmızı bültenle aranan Fransız kadınlardan H.D.Z. ifadesinde 3 çocuğuyla birlikte Bursa\'ya kaçtığını anlattı. H.D.Z. örgüt içerisinde kadınlara yönelik yapılanları da tek tek ifade etti. Örgütün kadınları kontrol altında tutmak için çeşitli yollar denediğini kaydeden H.D.Z. ifadesinde, \"DEAŞ\'ın kurallarına göre, 3 çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştiriliyor. Benim param vardı. Çocuklarımla birlikte kaçmak istedim. Bir kaçakçı ile anlaştım ama kandırıldım. Daha sonra DEAŞ tarafından Rakka\'da \'Dullar Vakfı\' kuruldu. Rejim askerleri gelince, vakfı, Meyadin\'e taşıdılar. Ben de burada kaldım. Bu vakıfta internet vardı. İnternet üzerinden eşimin kardeşinin eşine ulaştım. Ondan güvenilir bir insan kaçakçısı bulmasını istedim. Buldu. Bu kişiye 6 bin 400 dolar vererek Türkiye\'ye kaçtım\" dedi.

Mavi bültenle aranan M.B. isimli Fransız kadın da ifadesinde aynı vakıftan bahsederek, \"DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyeli bir grubun \'Dullar Vakfı\' kurduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altında tutmak için çalışan bir gruptu\" dedi. Fransa\'dan Suriye\'ye nasıl gittiğini de anlatan M.B. ifadesinde örgütün Suriye\'deki faaliyetlerini de aktardı.

Görüntüler \"04.01.2019 - haber: 190104176\" koduyla sistemde

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)-

=====================

Yılbaşında bastıkları gece kulubünde 1 kişiyi öldüren 7 şüpheli tutuklandı

Van\'da yılbaşı kutlaması yaptıkları gece kulübünü sabah basarak 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Olay, 1 Ocak günü saat 03.00 kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Bir gece kulübünde çalışanlar, alkol alıp, yılbaşı kutlaması yapan gruba, işyerini kapatacaklarını söyledi. Alkollü olduğu öne sürülen grup, buna karşı çıkınca, tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan grup, saat 07.30 sıralarında mekana geri döndü. İş yerinin camlarını kırarak içeri giren grup, çalışanlar A.Ç., T.A. ve Y.D.\'yi bıçak ve silahla yaralayıp, kaçtı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi\'ne kaldırılan yaralılardan Y.D. yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelilerin A.Ç., T.D., C.S., S.Ç., F.B., O.C., İ.K. ve S.K. olduğunu tespit etti. Ekipler, 2 Ocak günü düzenlediği eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 7\'sini olayda kullanılan bir ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden O.C. hakkında 4 yıl 4 ay, F.B. hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi oldukları belirlendi. F.B., O.C. ve İ.K.\'nin ayrıca Van\'da farklı tarihlerde 2 \'kasa hırsızlığı\' ve 3 \'işyerinde hırsızlık\' olmak üzere toplam 5 olaya karıştıkları kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. S.K.\'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Olayın yaşandığı tarihteki güvenlik kamerası görüntüleri

-7 şüphelinin yakalanması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

===============

Tunceli\'de CHP\'lilerden \'elektrik\' protestosu

Tunceli\'de CHP İl Başkanlığı, kar yağışıyla birlikte kentte görülen elektrik kesintilerine ve yüksek fatura tutarlarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik ile CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın\'ın da aralarında bulunduğu partililer, Sanat Sokağı\'nda bir araya geldi. Partililer, burada kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintileri ile yüksek fatura tutarlarını protesto etti. Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Yılmaz Çelik, 2 hafta önce başlayan kar yağışı sonrası kent genelinde uzun süre elektrik kesintilerinin yaşandığını ve 10 günden fazladır birçok köye elektrik verilemediğini söyledi.

İl Başkanı Çelik, elektrik kesintilerinin kent sakinlerine ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade ederek, şunları dedi:

\"Yaşanılan bu elektrik kesintileri günlük yaşamı aksatmış, yaşam kalitesini düşürmüş, hayatı olumsuz yönde etkilemiştir. Elektronik cihazların bozulması önemli maddi zarara sebebiyet vermiştir. Bundan 20 yıl önce 3- 4 metreye ulaşan kar yağışı olmasına rağmen böylesi elektrik kesintileri yaşanmamıştır. Günümüz koşullarında 1 metreye ulaşmış kar yağışı günlük yaşamımızı elektrik kesintileriyle olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra son 2 ayda gelen elektrik faturalarının ekonomik krizle boğuşan halkımıza, zamanında ödeyemediği için \'açma-kapatma-gecikme faizi\' gibi mağduriyetlerden sonra yaşanan bu kesintiler ciddi toplumsal soruna dönüşmüştür. Halkın vergileri ile halka hizmet etmeleri gereken kurumlar, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin nedenini sadece zorlu kış şartları ile açıklamaya çalışmakta. Bu da yeterli bilgi, bilinç ve sorumluluk anlayışına sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun tek bir nedeni var; işin ehli firmalara verilmeyip, yandaş ve tecrübesiz firmalara verilmesinden kaynaklanmaktadır. Kaliteli malzeme ve işçiliği kendileri için maliyet görenler halkımızın yaşam kalitesinden çok şey almışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Tunceli il örgütü olarak yetkililerden talebimiz çok açık ve nettir. Elektriğe yapılan zamların bir an önce geri alınmasını, yaşanılan bu elektrik kesintilerinin ve arızalarının kalıcı olarak giderilmesini istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Partililerin toplanması

- Yılmaz Çelik\'in basın açıklaması

- Kalabalıktan detay

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 136 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,(DHA)

===================

Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Osmaniye\'de durdurulan yolcu otobüsünde 10,3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli Gişeleri\'nde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır\'dan İstanbul\'a giden S.S. idaresindeki 42 KC 048 plakalı yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Sürücünün şüpheli davranışları üzerine ekipler, yolcuları indirerek detaylı arama için otobüsü emniyet müdürlüğü otoparkına çekti. Narkotik köpeği Poyraz\'ın da kullanıldığı aramalarda, yedek şoför dinlenme kabinine gizlenmiş 10,3 kilogram esrar bulundu. Ele geçirilen esrar paketlerinin, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için üzerlerinin gres yağı ve kahveyle kapatıldığı görüldü.

Ekipler, sürücü S.S. ve yedek sürücü R.K. ile muavinler M.T. ve R.P.\'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yolcular ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Narkotik köpeğinin otobüste arama yapması

- Otobüsten çıkarılan narkotik maddelerden genel ve detay

SÜRE: 01\'44\" BOYUT:192 MB

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,(DHA)

===================

Van YYÜ\'de 33 milyon TL\'ye mal olan spor kompleksi hizmete girdi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'nde (YYÜ), yapımı tamamlanan ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan çok amaçlı spor kompleksi, hizmete girdi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, içerisinde her türlü sportif faaliyetlerin yapılabileceği, hamam, sauna ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu spor kompleksinin, 33 milyon TL\'ye mal olduğunu söyledi.

Van YYÜ Zeve yerleşkesinde 17 bini kapalı, 21 bin metrekare alan üzerinde 3 yıl önce yapımına başlanan, 3 katlı spor kompleksi, hizmet vermeye başladı. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan spor kompleksinde genel antrenman, halter, kondisyon, hamam, sauna, fastfood, olimpik yüzme havuzu, boks, güreş, kung fu, karate. kickboks, kafeterya, pilates, dans, aerobik, bilardo ve masa tenisi salonları ile form, briç, dart ve satranç kulüpleri bulunuyor.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine spor kompleksini gezdirip, tanıttı. Rektör Prof. Dr. Battal, gazetecilerle 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda ise voleybol oynayıp, maç sonunda ise gazetecilerle birlikte su sıcaklığı 27 derece olan olimpik yüzme havuzuna girdi.

\'AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK\'

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edip, yatırımları anlamlandıracaklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, \"Her türlü spor müsabakalarının, sportif faaliyetlerin yapılabileceği, hem ulusal, hem de uluslararası müsabakaların yapılabileceği şekilde dizayn edilmiş bir kompleks. İçerisinde her türlü sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir imkan sunuyoruz. Bölgemizde bu şekilde tek bir bina içerisinde bu kadar sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir yer yok. Zannederim Türkiye\'de belki iki bina var, ya da yok. Ama bizim spor kompleksimiz Türkiye\'de ilklerde. Böyle bir kompleksi bölgemize, ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ulusal, hem de uluslararası yarışmaların yapılması için federasyonla görüşüyoruz. 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonu, basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği zemini ulusal ve uluslararası müsabakalara dizayn edilmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış davetimizi verdik. Kendilerinin uygun olduğu bir zamanda açılışı yapacağız\" dedi.

\'HAMAM, SAUNA VE YUZME HAVUZU BULUNUYOR\'

Prof. Dr. Battal, spor kompleksinde hamam, sauna ve olimpik yüzme havuzu hizmetlerinin de verildiğini, burada her türlü aletli çalışabilecek sportif faaliyetlerin de yapıldığını ifade etti. Azerbaycan uyruklu Günay Nasibova ise, \"Şu anda spor kompleksinde çalışıyorum. Burada ortopedik, nörolojik vakalarla bize gelen vatandaşlarımıza fizyoterapist hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerin yanı sıra burada 19 çeşit masaj hizmeti de veriyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Spor Kompleksi binası

-Spor kompleksinde çalışma yapan sporcular

-YYÜ Rektörü Prof.Dr.Peyami Battal, gazetecileri spor merkezini gezdirirken

-Spor salonu

-Prof. Dr. Battal ile ile röportaj

-Spor salonunda gazetecilerle voleybol maçı yapan Prof. Dr. Peyami Battal

-Battal, yüzme havuzunda yüzerken

-Gazetecilerin havuzda yüzmesi

-Detaylar

-Azerbaycan uyruklu Fizyoterapis Günay Nasibova ile röportaj

SÜRE:5 DK 31 SN - BOYUT:610 MB

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

==================

Adana\'da kurtuluş coşkusu

Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı.

Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk tören Atatürk Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile gaziler, bürokratlar, asker, polis ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Kutlama töreni, yağmur nedeniyle Adnan Menderes Spor Salonu\'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Adana\'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladığı mesajın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Hüseyin Sözlü, Atatürk\'e kurtuluş savaşının ilhamını veren ve Cumhuriyeti temellendiren Adana\'nın, 97\'nci yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

ATATÜRK, 8 KEZ ADANA\'YA GELDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Kurtuluş Savaşını kazanıldıktan sonra 1926 yılında Adana\'ya geldiğini ifade eden Başkan Sözlü, \"Kentin kendisine ilham veren şehir olduğunu, yiğit insanların kendisini cesaretlendirdiğini ifade etmiş ve \'Bende bu vakayiin ilk teşebbüs hissi bu memlekette, bu güzel Adana\'da vücut bulmuştur\' diyerek Adana\'yı onurlandırmıştır, ecdadımızı şereflendirmiştir. Atatürk, Adana\'nın insanlarının yiğitliğini delikanlılığını çok sevmiştir. Adana\'da olmaktan hep mutlu olmuştur ve 8 kez Adana\'ya gelmiştir\" dedi.

Konuşmaların ardından Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet sporcuları, Pozantı Kaymakamlığından alınan Türk bayrağını Vali Mahmut Demirtaş\'a teslim etti. Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler okundu. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından gösteriler sunuldu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar

- Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Pozantı\'dan gelen Türk başrağının Vali Mahmut Demirtaş\'a teslim edilmesi

- Şiir okuyan öğrenciler

- Halk oyunları gösterisinden görüntüler

- Vali Demirtaş\'ın öğrencilere ödüllerini vermesi

SÜRE: 03\'21\" BOYUT:370 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

===================

Evlerine hırsız giren mahalleli, yetkililerden yardım istedi

Hatay\'ın İskenderun İlçesinde son günlerde artan hırsızlık olaylarından bunalan mahalle sakinleri, sokağa çıkıp yetkililere yardım çağrısında bulundu.

İskenderun ilçesinin Çankaya ve Esentepe mahallelerinin 660 ile 661\'inci sokak sakinleri, son günlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Korku dolu anlar yaşadıklarını, can güvenlikleri konusunda endişe içerisinde olduklarını belirten mahalle sakinleri, hırsızlık olaylarına karşı önlem alınmadığını savunarak, bir an evvel güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü

--------------

-Mahalleden ve sokaklardan görnütü

-Kadınlar toplanırken

-Vatandaşların konuşması

SÜRE:4\'25\" BOYUT:201 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

===================

Şarküteri dolabında fare

Şanlıurfa\'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Marketteki bir kişi, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, markete ceza yazılmasını istedi.

Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi\'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü. Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Şarküteri dolabında gezen fare

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

===================

İYİ Parti\'nin 11 adayı belli oldu

İYİ Parti\'nin Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta\'daki 11 belediye başkan adayı belli oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aralarında Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta\'nın da bulunduğu 99 belediye başkan adayı daha açıklandı. İYİ Parti\'nin Antalya\'daki adayları Serik\'te Yusuf Mecek, Alanya\'da Abdullah Sönmez, Gündoğmuş\'ta Sultan Çetin, Korkuteli\'de Halil Kara oldu.

Afyonkarahisar\'da ise mevcut Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ile mevcut Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belde Belediye Başkanı Aykut Okumuş İYİ Parti\'nin adayları olurken, Çobanlar ilçesinde Sefa Değirmen ve Sandıklı ilçesinde Asım Orhan aday gösterildi.

İYİ Parti\'nin Isparta\'daki adaylarından 3\'ü de belli oldu. Gelendost ilçesinde Mustafa Özmen, Senirkent ilçesinde Nurullah Cabaoğlu ve Sütçüler ilçesinde ise Arif Demirkaya belediye başkan adayı gösterildi.

ANTALYA, (DHA) -

===================

Antalya\'ya geçen yıl 13 milyon 642 bin turist geldi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 2018 yılında Antalya\'ya 13 milyon 642 bin turist geldiği açıklandı. Bu rakamın 12 milyon 712 bini Antalya Havalimanı\'na, 350 bini Gazipaşa Havalimanı\'na inerken, diğerleri ise transit ve kruvaziyer turizmle gelenlerden oluştu.

Dünya turizminin öneli destinasyonlarında, Türk turizm başkenti Antalya, 2018 yılında, Türkiye\'nin en çok turist ağırlayan kenti oldu. 2000\'li yıların başından 2014 yılına kadar her yıl Türkiye\'de en çok turist ağırlayan kent olan Antalya, 2014- 2017 yılları arasında bu birinciliğini İstanbul\'a kaptırdı. 2018 yılında ise tüm zamanların rekorunu kırarak İstanbul\'u yeniden geçen Antalya, toplamda 13 milyon 642 bin turist sayısıyla en çok turistin ziyaret ettiği kent oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda da 2018 yılında Antalya\'yı 13 milyon 642 bin turistin ziyaret ettiği belirtildi.

ANTALYA HAVALİMANI 12 MİLYON 712 BİN TURİST

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği de kente en çok turistin giriş sağladığı Antalya Havalimanı\'nın 12 aylık toplam rakamlarını ve milliyetlerine göre turist profilini belirledi. 2018 yılında Antalya Havalimanı da kent turizminde olduğu gibi tarihinin en yüksek yurtdışı yolcu sayısına ulaştı. Toplam 12 milyon 712 bin 603 turistin indiği Antalya Havalimanı\'ndaki gelen- giden toplam turist sayısı ise 25 milyon 358 bin kişi oldu. Havalimanına iç ve dış hatlar toplam gelen- giden yolcu sayısı da tüm zamanların rekoru kırılarak ilk defa 30 milyonu aşarak 32 milyon 921 bin 814 kişi oldu.

EN ÇOK TURİST TEMMUZDA GELDİ

Aylara göre bakıldığında 2017 yılına oranla kente gelen turist sayıları ve aylık artış oranı şöyle gerçekleşti:

\"Ocak ayında yüzde 8 artış, 90 bin 835 kişi. Şubat yüzde 19 artış, 101 bin 696 kişi. Mart yüzde 48 artış, 265 bin 682 kişi. Nisan yüzde 35 artış, 690 bin 351 kişi. Mayıs yüzde 49 artış, 1 milyon 578 bin 108 kişi. Haziran yüzde 35 artış, 1 milyon 941 bin 782 kişi. Temmuz yüzde 22 artış, 2 milyon 188 bin 388 kişi. Ağustos yüzde 18 artış, 2 milyon 98 bin 636 kişi. Eylül yüzde 23 artış, 1 milyon 904 bin 422 kişi. Ekim yüzde 37 artış, 1 milyon 376 bin 288 kişi. Kasım yüzde 77 artış, 277 bin 85 kişi. Aralık yüzde 64 artış, 199 bin 330 kişi.\"

RUSLAR İLK SIRADA

2018 yılında Antalya\'ya gelen en çok ziyaretçi, toplam turist sayısının yüzde 36.5\'ine sahip Rusya\'dan geldi. Antalya Havalimanı rakamlarına göre 2017 yılına göre 936 bin kişi ve yüzde 25 oranında artış gösteren Rus turist sayısı, 4 milyon 651 bin kişiye yükseldi. En çok turistin gediği ikinci ülke Almanya\'dan ise 634 bin kişi, yüzde 38 artışla toplam 2 milyon 292 bin kişi geldi. Bu ülkenin toplam turist sayısındaki payı yüzde 18. Üçüncü sıradaki Ukrayna\'dan 2 bin kişi düzeyindeki artışla 715 bin kişi geldi ve toplam turist sayısındaki payı yüzde 5.6. Dördüncü İngiltere\'den 270 bin kişi ve yüzde 75 artışla toplam 632 bin kişi geldi. Beşinci Polonya\'dan 214 bin kişi ve yüzde 127 artış, 383 bin kişi geldi.

ANTALYA\'YA EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKELER

Antalya\'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

\"Hollanda yüzde 45 artış, 374 bin kişi. Kazakistan yüzde 3 artış, 244 bin kişi. Romanya yüzde 66 artış, 192 bin kişi. Belçika yüzde 36 artış, 185 bin kişi. İsrail yüzde 2 düşüş, 170 bin kişi. Çekya yüzde 97 artış, 164 bin kişi. Beyaz Rusya geçen yılla aynı, 163 bin kişi. Danimarka yüzde 30 artış, 153 bin kişi. İsveç yüzde 60 artış, 152 bin kişi. Litvanya yüzde 54 artış, 134 bin kişi. Slovakya yüzde 59 artış, 121 bin kişi. İsviçre yüzde 50 artış, 106 bin kişi. Fransa yüzde 48 artış, 91 bin kişi. Avusturya yüzde 71 artış, 85 bin kişi. Norveç yüzde 53 artış, 78 bin kişi. Moldova yüzde 13 artış, 75 bin kişi. Macaristan yüzde 75 artış, 70 bin kişi. İran yüzde 32 düşüş, 69 bin kişi. Finlandiya yüzde 49 artış, 55 bin kişi. Irak yüzde 2 düşüş, 46 bin kişi. İtalya yüzde 62 artış, 17 bin kişi. KKTC yüzde 24 düşüş, 15 bin kişi. Slovenya yüzde 155 artış, 13 bin kişi.\"

UÇAK SAYILARI DA REKOR KIRDI

2018\'de Antalya Havalimanı\'nda dış hatlardan toplam 138 bin 79 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda ise 52 bin 798 uçak iniş- kalkış gerçekleştirdi. Antalya Havalimanı\'na dış ve iç hatlar gelen- giden toplam uçak sayısı ise 190 bin 877 olarak gerçekleşti. Buna göre yıl ortalamasında saatte havalimanına iniş-kalkış yapan uçak ortalaması yaklaşık 22 adet oldu. Bu rakam temmuz ve ağustos aylarında ise rekor seviyelere yükseldi. Temmuz ayında iç ve dış toplam uçak sayısı 27 bin 270, ağustosta ise 26 bin 966 oldu. Temmuzda saatteki uçak sayısı 37\'ye yükseldi.

Haber: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-

=================

Sevgilisinin öldürdüğü Azeri kadının cenazesi ülkesine gönderildi

BURDUR\'da tartıştığı erkek arkadaşı Halil Acar (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürülen Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova\'nı n(24) cenazesi, toprağa verilmek üzere ülkesine gönderildi.

Burdur\'un Karamanlı ilçesinde 2 Ocak gecesi yaşanan olay şöyle meydana geldi; Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil Acar, bir barda eğlendi. Çift, gece yarısı Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için bir taksiyle yola çıktı. Takside tartışan çift, Tefenni- Çavdır Karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil Aacar, Cabbarova\'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kadının olay yerinde öldüğü belirlendi. Cabbarova\'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Taksi şoförü Ali T.\'nin yakalayarak jandarmaya teslim ettiği Halil Acar ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince \'kasten öldürme\' suçundan tutuklandı.

CENAZE ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Ganıra Cabbarova\'nın cenazesi, dün gece yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere, uçakla memleketi Azerbaycan\'ın Gence kentine gönderildi.

Haber:Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-