DHA YURT BÜLTENİ-8 

Çığda şehit olan Uzman Çavuş Dinç, Giresun\'da toprağa verildi

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26), memleketi Giresun\'un Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Üs Bölgesinde görev yapan 5 asker, dün öğle saatlerinde yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada ilçeye bağlı Tekeli köyü Masura Yaylası\'nda çığ düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Giresun\'un Dereli ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, Orman İşletme Müdürlüğü\'nde şoför olan baba Emrullah Dinç\'e oğlunun şahadet haberini verdi. Çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç (26), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun\'a uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç için Giresun\'un Dereli ilçesinde tören düzenlendi. İlçe belediye binası önünde düzenlenen törene, şehidin annesi Zühre, babası Emrullah Dinç, sözlüsü Özlem Uçarcı, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, askerler ile binlerce kişi katıldı. Bazı vatandaşlar cenaze törenini çevredeki binaların üzerinden izledi. Kalabalık, şehidin acılı ailesine taziyelerini iletti.

\'OĞLUM NEDEN KONUŞMUYORSUN\'

Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilen şehidin annesi Zühre Dinç, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan acılı anne, \"Oğlum neden konuşmuyorsun. Yılbaşı hediyelerini hazırlamıştım\" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri askeri selamı verdikleri tabutu sarılarak öptü.

Törende, şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi. İlçede öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Çavuş Salih Dinç\'in tabutu askerlerin omzunda tekbirler eşliğinde araca taşındı. Şehit Dinç\'in naaşı Tepeküknarlı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Cenazenin getirilişi

- Annenin tabuta sarılarak ağlaması

- Cenazeye katılan kalabalıktan görüntüler

- Cenaze namazı

- Şehidin defnedileceği köye uğurlanması

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/DERELİ(Giresun),(DHA)

================================

Kayseri\'de 46 kilo esrar ve 44 bin captagon hap ele geçirildi



Kayseri\'de, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine nakledileceği bilgisini edindi. Ekiplerin Malatya- Kayseri karayolunda düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aracın arka tampon, ön silecek ve yedek lastik kısmına gizlenmiş 46 kilo 300 gram toz esrar ve 43 bin 900 captagon hap ele geçirildi. Araçtaki A.H.(46) ve R.D. (18) ise gözaltına alındı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

================

-Uyuşturucuların nakledildiği otomobilde yapılan arama

-Polislerin uyuşturucu hapları bulması

-Diğer genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Polis Kamerası

KAYSERİ, (DHA)

================================

Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile \'2020\' süslemesi



Adana’nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden bir kebapçı, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki et ve yağlarla, \'Hoş geldin 2020\' yazısı yazarak lokantasını süsledi.

Yüreğir ilçesinde kaburga lokantası işleten Yaşar Aydın, ilginç bir yönteme başvurarak lokantasında yılbaşı süslemesi yaptı. Yaklaşık 1,5 ton kuzu eti ve yağıyla \'Hoş geldin 2020\' yazısı ve Türk bayrağı oluşturan Aydın, \"Biz Adanalılar olarak hep 1 yıl önden gidiyoruz. Herkese mutlu yıllar\" dedi. Aydın’ın ilginç kutlaması, sosyal medyada yankı buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Yaşar Aydın\'ın konuşması ve etlerden genel detay

- Lokanta çalışanlarının geri sayım yapması

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA, (DHA)

================================

İzmit\'te festivalde güvercinler yarıştı

İzmit\'te düzenlenen 6\'ncı Güvercin Festivali\'nde çeşitli cinslerden 580 güvercin 5 farklı kategoride yarıştırıldı.

Türkiye Güvercin Federasyonu tarafından İzmit\'te bulunan İnterteks Fuar Alanı\'nda 6\'ncı Güvercin Festivali düzenlendi. Farklı cinslerden 580 güvercin kostüm çift tepe, kostüm ön tepe, arka tepe, jumbo ve kabak grubu olmak üzere 5 kategoride yarıştırıldı. Birçok güvercinin yarıştırıldığı festivalde, ayrıca güvercin yetiştiricileri satış stantları da açtı. Stantlarda satılan güvercinlerin fiyatları ise 100 TL\'den başlayarak cinsine ve çeşitli özelliklerine göre yükseldi.

Festivalde Türkiye\'nin her yerinden katılım olduğunu belirten Türkiye Güvercin Federasyonu İstanbul temsilcisi Murat Gürgür, \"Bugün burada 6\'ncı Marmara Güvercin Festivali\'ni yapıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve Türkiye\'de güvercin besleyen ve yetiştiren arkadaşlarımızın getirdikleri yaklaşık 12-13 kategoride kuşlarımız yarışacak. Türkiye\'nin her yerinden katılım oldu. Çok iddialı kuşlarımız var. Birazdan hakem arkadaşlarımız da puanlamaya geçecekler. Kuşların en ince ayrıntılarına kadar tüm kriterlerini tartışıp, bugün içlerinden en iyi olanlarını seçecekler. Burada Türkiye\'nin her yerinden gelen 42 hakem arkadaşımız var. Hakemlerimiz Türkiye\'deki en iyi yetiştiriciler arasından seçtiğimiz kişiler. Değerlendirmeyi, puanlamayı ona göre yapacak. Buradaki kuşların maddi değeri cidden bir araba, bir ev parasına yakın. Bugün burada yarışmaya girip derece alan kuşlar için önemli olan, burada kuşun bilinirliği ve marka değeri yükseliyor. Burada derece alan kuş Türkiye\'de sayılı kuşlardan bir soy yapmış olur, bir marka olmuş olur. Bu yüzden burada en iyi kuşlar yarışır. Biz bunların da en iyilerini seçeriz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışma alanından görüntüler

-Yarışmaya katılan güvercinlerden görüntü

-Türkiye Güvercin Federasyonu temsilcisi ile röp.

-Satışa çıkarılan güvercinlerden görüntü

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

================================

Taş ocağını, beyaz maske takarak protesto ettiler

İzmir\'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi\'ndeki kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesine 4\'üncü kez verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptali için İzmir 4\'üncü İdare Mahkemesi\'nde açılan davada, bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek duyulmadan, \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptaline hükmedildi. Mahalleli, yargı kararının uygulanmasını isteyip, taş ocağının karşısında beyaz maske takarak, eylem yaptı.

İzmir\'in turizmiyle ön plana çıkan ilçesi Çeşme\'ye bağlı Germiyan Mahallesi yakınlarında faaliyette olan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için daha önce 3 kez verilen \'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararları, açılan davaların ardından iptal edildi. Bölge halkının faaliyetinin sona erdirilmesini beklediği tesis için 4\'üncü kez İzmir Valiliği\'nce \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi. Bunun üzerine kararın iptali için dava açıldı. Davaya bakan İzmir 4\'üncü İdare Mahkemesi tarafından emsal niteliğinde karara hükmedildi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, daha önce bilirkişi incelemesinin ardından karar verirken, bu kez keşfe gerek görmeyerek, \'ÇED gerekli değildir\' kararının iptaline hükmetti. Kararda, \"Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecektir\" denildi. Mahkemenin kararına, itiraz yolunun kapalı olduğu belirtildi.

SESLERİNİN DUYULMASINI İSTEDİLER

Mahkeme kararının ardından tesisin karşı yamacında bir araya gelen Germiyan Mahallesi\'nin sakinleri, yargı kararlarının uygulanmasını istedi. Tozdan ve çevre kirliliğinden sağlıklarını yitirdiklerini belirten mahalleli, beyaz maske takarak, hem yetkilileri hem de tesis sahibini protesto etti. Avukat Şehrazat Mercan, ilk olarak bu bölge için 2012 yılında \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildiğini, o dönem proje dosyasında, tesisin 25 hektarın altında ve yıllık 900 ton üretim yapacağı yönünde bilgilerin yer aldığını; ancak ocağın 97 hektarlık alanda faaliyetini sürdürdüğünü söyledi. Mercan, \"Buraya o dönem İzmir Valiliği\'nden \'ÇED gerekli değildir\' kararı aldılar. Bunun iptali için dava açtık. Mahkeme, yaptığı incelemede, burada toz modellemesi, tozun yayılımını hesaplamak için bölgeye en az 150 kilometre uzaklıktaki Selçuk Meteoroloji istasyonunun verilerini kullandıklarını saptadı. Daha sonra karar iptal edildi. Buna rağmen bir kez daha \'ÇED gerekli değildir\' kararı verildi\" dedi.

\'MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN BÜYÜDÜ\'

Avukat Mercan, 3 kez \'ÇED gerekli değildir\' kararı verilen ocak için açtıkları davaları kazandıklarını, buna rağmen 4\'üncü kez aynı kararın verildiğini kaydederek, \"Biz davaları kazandıkça, tesis büyüdü. 25 hektarlık alanda faaliyet yürüteceklerini belirttikleri halde 97 hektarlık alanın tamamını kullanmaya başladılar ve üstelik buna asfalt şantiyesi, beton üretimi gibi ek faaliyetleri de eklediler. Danıştay 14\'üncü Dairesi, yine bu mahallenin doğu tarafındaki bir taş ocağı için açılan davada, \'Bir yerde zeytinlik varsa bir daha buraya ÇED verme\' dedi. Biz de bu karara çok güvendik. Öyle olmadı. 4\'üncü kez \'ÇED gerekli değildir\' kararı verdiler ve biz bir kez daha dava açtık\" diye konuştu.

Mahkemenin keşfe dahi gerek görmeden, dosyadaki bilgi ve belgeler üzerinden karar verdiğini ve \'ÇED gerekli değildir\' kararını kesin olarak iptal ettiğini belirten Mercan, \"Yetkililerin bu kararı uygulanmasını istiyoruz. Uygulamadıkları takdirde, yeni bir ÇED vererek, mahkeme kararlarının arkasından dolaşıp önüne geçerlerse görevi kötüye kullanma suçundan kendilerini şikayet edeceğiz\" dedi.

CHP\'Lİ BEKO: YARIMADA\'YI KATLETMİŞ OLURSUNUZ

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise konuyla ilgili \"Mahalle sakinlerinin taş ocaklarına karşı yıllardır verdikleri bir mücadele var. Yarımada, maalesef çevre katliamı ile karşı karşıya. Burada gördüğünüz arazilerde küçük ve büyükbaş hayvanlar otluyordu. Buraları daha sonra zenginler satın altı ve arazilerin çevrelerine çitler çekti. Bölgede bir de RES\'ler var. Acımasızca dikilen RES\'ler, mahallenin hemen yanı başında kuruluyor. Buradaki vatandaşlar, taş ocaklarından olumsuz şekilde etkileniyor. Burada taş ocaklarını, RES\'leri kurarsanız Yarımada\'yı katletmiş olursunuz. Yarın çok geç olmadan, vatandaşların sesine kulak verin. Duymayan kulaklar duysun, görmeyen gözler görsün. İzmir\'in cennet köşesine kıymayın. Çevre katliamına karşı daha duyarlı olunmasını istiyorum. Mahkeme kararlarının bir an önce uygulanmalı\" diye konuştu.

\'YETTİ ARTIK\'

Mahalle sakinlerinden Nuran Erden de \"Uzun yıllardır taş ocaklarına karşı mücadele veriyoruz. Yetti artık. Dava açıyoruz, davaları kazanıyoruz ama buna uymuyorlar. Bir kısır döngüdeyiz. Umarım bu artık son olur. Mahallenin bir geleceği var. Biz tarımla yaşayan insanlarız, tarımın ölmemesi lazım\" dedi.

Cengiz Topel Kaya ise \"Biz sürekli uğraşıyoruz. Davalar sonucu kapattırıyoruz; ama açıyorlar. Ne yapacağımızı biz de şaşırmış durumdayız\" diye konuştu.

Şefika Kaya da \"Biz incir yetiştiriyoruz. İncir kabuğu ile yenen bir şey ama şimdi bu şekilde yemek mümkün değil. Köylerdeki doğallık da kayboldu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tesisten görüntü

-Vatandaşların maskeli eylemlerinden görüntü

-Şehrazat Mercan, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

================================

Sivas\'taki Hobbit köyünde kış güzelliği

Sivas\'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Paşabahçe Mesire Alanı\'nda bulunan Hobbit köyünde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas\'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kente 7 km uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı\'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 4 olarak ölçüldüğü kentte mesire alanındaki şelale tamamen buz tutarken Kızılırmak ise kısmen dondu. Ayrıca belediye tarafından yapılan Hobbit köyü ise tamamen karlar altında kaldı. Hobbit Köyü\'nü gezen bazı vatandaşlar fotoğraf çekindi.

32 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Ayrıca Sivas\'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Gürün\'de 12, İmranlı\'da 14, Kangal\'da 2, olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-Hobbit köyünden görüntüler

-Buz tutan şelaleden görüntüler

-Kızılırmak\'tan görüntüler

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

================================

Kar kaplanlarından yeni yıl öncesi kar banyosu

Türkiye yeni yıla soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Erciyes Kar Kaplanları yeni yıl öncesi \'aşılama-şoklama\' denilen yöntemle kar banyosu yaptı.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü üyeleri, yılın son kar banyosunu yapmak için Kıranardı Kent Ormanları şelale bölgesinde yürüyüş yaptı. Çeşitli meslek gruplarına ait 20 kişinin bulunduğu Erciyes Kar Kaplanları, sabahın erken saatlerinde, sıfırın altındaki soğuk havaya aldırış etmeden belli mesafede yürüyüş yaparak vücutlarını ısıttı. Daha sonra üzerlerini çıkartıp, türküler söyleyerek kalınlığı yarım metreyi bulan kar üstünde koştular. Kar kaplanları ardından kar banyosu yaptı.

Erciyes Kar Kaplanları Derneği ve Spor Kulübü Başkanı Rifat Postacı, ağır kış şartlarını çok sevdiklerini, her kış karda ve buzlu suda banyo yapmayı alışkanlık haline getirdiklerini, böylece hastalıklardan kurtulduklarına söyledi.

Erciyes Kar Kaplanları üyeleri de, \"Dağ ve kış sporları için herkesi Erciyes\'e davet ediyoruz. Erciyes\'te spor yapmak ayrıcalık. Kışın Erciyes\'te spor yapmak çok keyifli. Belli yaştan sonra herkesin arkadaşları ile bir araya gelerek istediği sporu yapması kadar güzel bir şey yok. Kahve köşelerinden kurtulun ve spor yapın\" dedi.

Görüntü Dökümü:

================

-Erciyes Kar Kaplanlarının kar banyosu

- Diğer genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: KAYSERİ,DHA)

=================================================

Uludağ\'da \'pazar\' yoğunluğu

Türkiye\'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ\'a hafta tatilini nedeniyle binlerce vatandaş akın etti. Dağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar yarım saati aşan sürelerde sıra bekledi.

Türkiye\'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ pazar günü sebebiyle tatilcilerin ve günübirlik gezmeye gelenlerin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle yol boyunca kar temizleme çalışmaları ve güvenlik tedbirleri alınırken, Jandarma ekipleri zincir takmayan araç sürücülerini uyardı. Uzun kuyrukların oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı. Bazı vatandaşlar Sarıalan bölgesinde piknik yaparken, ziyaretçilerin çoğu kayak pistlerine akın etti.

YÜZLERCE KİŞİLİK TELESİYEJ KUYRUĞU

Kayak yapmak veya Uludağ\'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş ise uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretinin 30 lira olduğu telesiyeje gösterilen yoğun ilgi sebebiyle çalışanlar aralıksız mesai yaptı. Öte yandan Uludağ\'da termometreler öğle saatlerinde eksi 8 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı da 77 santimetre olarak ölçüldü.

Görüntü dökümü:

-------------------

-DRONE ile yol yoğunluğu

-Kayak pistlerinden kalabalık görüntüsü

-Telesiyej kuyruğu

-Kuyruktaki vatandaşlar ile röportajlar

Haber/Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA(DHA)