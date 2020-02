DHA YURT BÜLTENİ -8

BAKAN SELÇUK: 26 BİN YAŞLIYI HUZUREVLERİNDE MİSAFİR EDİYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye\'deki 396 huzurevinde 26 bini aşkın yaşlıyı misafir ettiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığının Türkiye\'deki farklı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstü yaşlılar için Antalya\'da düzenlediği \'2018 Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası\'nın ödül törenine katıldı. Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 29 ilden 42 takım mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, ardından Vali Münir Karaloğlu ile bocce atışı yaptı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Bakan Selçuk, her insan için yaşlılığın farklı bir mana taşıdığını söyledi. Geçmiş ile gelecek arasında manevi bir bağ olduğunu dile getiren Selçuk, büyüklere verilen değerin gelecekte kendilerine gösterilen, merhametin, hürmetin ve saygının belirleyicisi olduğuna inandığını aktardı.

396 HUZUREVİNDE 26 BİN YAŞLI

Yaşlılardan öğrenecekleri çok şey olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, \"Karşılıklı öğrenme sadece gençken olmuyor, yaşlıyken de devam ediyor. Sizler bizim dersler çıkardığımız öğretmenlerimizsiniz. Biz yaşlılığı geleceğe ışık tutan bir meşale olarak görüyoruz. Birçok alanda sizin yaşam standartlarınızı yükseltmeye, daha iyi şartlarda yaşamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 146\'sı bakanlığımızda, 250\'si diğer kurum ve kuruluşlara bağlı 396 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 26 bini aşkın çınarımızı misafir ediyoruz. Bakanlığımızca uygulanan yaşlı destek programı kapsamında büyükşehir belediyelerimizin yaşlılara yönelik evde destek projelerini destekliyoruz\" diye konuştu.

ETKİNLİK DÜNYADA TEK VE İLK

Yaşlıları geleceğin mimarı ve öğretmenleri olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Selçuk, yaşlılık evresinde yaşamın daha zevkli hale gelmesini istediklerini söyledi. Geçmişe yapılan yatırımın gelecek adına bir kazanım olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Selçuk, aktif yaşlanma konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı. Bocce uurnuvasının da bu kapsamda olduğunu belirten Selçuk, \"Keyifli dakikalar yaşamışsınız. Etkinliğimiz dünyada ilk ve tek olarak gösteriliyor. Hepinize teşekkür ederim\" dedi.

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

\'MYRLEİA ANTİK KENTİ\'NDEKİ AVM\'NİN YAPI KAYIT BELGESİ HUKUKSUZ\' İDDİASI

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia Antik Kenti\'nin liman kısmında bulunan kalıntılarının üzerine inşa edilen Özdilek AVM için \'İmar Barışı\'ndan yararlanılarak alınan yapı kayıt belgesinin, hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Mudanyalı hemşehrilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz\" dedi.

Mudanya\'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti\'nin liman kısmındaki Özdilek AVM\'ye karşı mücadele sürdürülürken, Mudanya Belediyesi\'nce AVM\'nin yapı kayıt belgesinin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne başvuru yapıldı. \'İmar Barışı\'ndan yararlanılarak, yapı kayıt belgesiyle ruhsat alma hakkı elde edilen AVM\'nin açılmasını Meclis\'e taşıyan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu\'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'un \"Arkeolojik sit alanları \'İmar Barışı\'ndan yararlanamıyor\" yanıtını vermesi üzerine Mudanya Belediyesi\'nce harekete geçildi. Belediye avukatları tarafından yapılan başvuruda, Bakan Ersoy\'un \'İmar Kanunu\'nun 4\'üncü maddesinde belirtilen istisnalardan olan, arkeolojik sit alanlarında alınmış yapı kayıt belgelerinin hukuken geçerli olmadığını belirtmesi üzerine belgenin iptali istendi.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ

Myrleia Antik Kenti üzerine kurulan Özdilek AVM\'nin, hukuksuz olarak yapı kayıt belgesi alınıp, yasal boşluklardan yararlanılarak, alelacele açıldığını ileri süren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy da kanunu açık bir şekilde dile getirmiştir. AVM için bir çıkış noktası kalmamıştır. En acil şekilde yapı kayıt belgesinin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin günyüzüne çıkarılmasını istiyoruz. Myrleia\'nın yok olmasını değil, insanlığa kazandırılmasını istiyoruz. Bir kenti yönetenlerin öncelikli amacı kentinin değerlerine sahip çıkmaktır. Myrleia\'yı yaşatma mücadelemiz sürecek. Sonunda kazanan biz olacağız\" dedi.

-Myrleia Antik Kenti\'nden detaylar *Drone

-AVM\'den detaylar *Drone

Haber: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

İSLAHİYE\'DE \'YOĞUN SİS\' HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İlçede etkili olan sis nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçe merkezinde polisler sürcüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

KANSER HASTASININ KULLANDIĞI OTOMOBİL DÜKKANA DALDI

Karabük\'te, iddiaya göre kanser hastası Aydın M.(40), direksiyon başında rahatsızlaşınca kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki döner dükkanına girdi. İş yeri sahibinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi Aydın M.\'yi hastaneye kaldırdı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre kanser hastası Aydın M. idaresindeki 78 DB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki döner dükkanına girdi. Bu sırada dükkanda bulunan iş yeri sahibi Salim Gökçekli, kazayı yara almadan atlatırken 112 Acili arayarak yaralanan Aydın M.\'nin yardımına koştu. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aydın M., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Dükkanda hasar oluşurken, iş yerinde bulunan bir kişinin araca tekme atması ise dikkat çekti.

Salim Gökçekli, \"Karşı şeritten gelip dükkana daldı. Daha sonra otomobilden çıkardık. Konuşmuyordu, kendinde değildi.\" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Salim Gökçekli röp

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

SAHTE POLİS, SEBEPSİZCE EVE GİRİP ARAMA YAPMIŞ

Bolu\'da, sahte polis rozetini göstererek bir kadının evine girip arama yaptığı iddia edilen N.K., kadının şüphelenip çığlık atması üzerine paniğe kapılıp kaçtı. Bölgedeki kameralar incelenerek yakalanan N.K. ifadesinde eve sebepsizce girdiğini söyledi.

Olay dün, Tabaklar Mahallesi\'nde meydana geldi. 28 yaşındaki N.K., bir evin kapısını çalıp kendisini polis olarak tanıtıp, sahte polis rozetini göstererek içeri girdi. Evde saklanan bir kişiyi aradığını ve arama yapacağını söyleyen şüpheli, tek tek odaları gezmeye başladı. Evde tek başına bulunan kadın, sahte polisin hareketlerinden şüphelenerek \"Polisler böyle aramaz. Sen polis değilsin\" diyerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine korkan şüpheli koşarak evden kaçtı. Çevredeki onlarca kamerayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. N.K,. polis tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. N.K.\'nın üzerinde yapılan aramada sahte polis rozeti bulundu. N.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde neden böyle bir şey yaptığı sorusuna, \"Öylesine yaptım. Belli bir amacım yoktu. Yani sebepsizdi.\" diye cevap verdiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

ANTALYA\'DA \'ARANAN\' 147 KİŞİYE GÖZALTI

Antalya\'da polis, çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenledi. \'Aranan\' adı verilen operasyonda 147 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı. Sabaha karşı 263 polisin katılımıyla yapılan operasyonda yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, borçlunun ödeme şartını ihlali, silahla tehdit, ruhsatsız silah taşıma, mühür bozma gibi çeşitli suçlardan aranan, 125\'i il merkezinde olmak üzere 147 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

MİNİK KUZEY, BEBEK ARABASINDA KÖPEĞİNİ GEZDİRDİ

Tokat\'ta minik Kuzey Toktamur\'un(2) kendisine ait bebek arabasına bindirdiği \'Pati\' adlı köpeği bindirip evde gezintiye çıkarttı. Bu anları yansıtan görüntüler sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.

Kent merkezinde oturan Fatih-Betül Toktamur çiftinin tek çocukları olan Kuzey Toktamur kendisine ait çocuk arabasına Terrier cinsi 4 yaşındaki köpeklerini bindirdi. Kuzey, \'Pati\' ile evin içinde kısa bir gezinti yaptı. Kuzey\'in ittiği çocuk arabasına oturan köpek ile çocuğun gülümseten anlarını dedesi Mustafa Toktamur cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)

(ÖZEL) - KAYISIDAN PİYANO YAPTILAR

Malatya\'da öğrenciler mikro denetleyiciler ile \'kayısı piyano\' yaptı. Daha önce kayısıdan kolonya, çikolata, krem, çay, şampuan ve birçok kozmetik ürün ile yiyecek-içecek yapılan kentte ilk defa kayısıdan müzik aleti yapıldı. Yapılan mini piyano, içine konulan mikro denetleyiciler aracılığıyla bilgisayara bağlanan kuru kayısıya basıldığında ses çıkarıyor.

Kentte farklı okullarda eğitim gören lise öğrencileri hafta sonlarında bir araya gelerek Robotik Kodlama Eğitmeni Mehmet Hakan Karadayı ile beraber kayısı kullanarak mini piyano yaptı. Mikro denetleyicilerin kullanıldığı kayısı piyano, kuru kayısıya takılan kabloların bilgisayara bağlanmasıyla kayısıya basıldığında piyano sesi çıkıyor.

Kayısının bilgisayara verdiği etkileşimi test ettikleri sırada \'kayısı piyano\'yu bulduklarını belirten Mehmet Hakan Karadayı, \"Bugüne kadar kayısının her şeyi yapıldı. Biz de elektronik bir kayısı piyano yapmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte böyle bir yola geldik ve bu yolda çocuklarla birlikte elektronik parçaları kullanarak bir piyano oluşturduk\" dedi.

Karadayı, kayısının elektriği ileten bir yapısı olduğunu ifade ederek, \"Kayısının potasyum içeriği fazlaca. Zaten içerisinde mineraller de zengin, her derde zaten deva. Bizde kendi elektronik malzememizle deva olarak çalıştırdık kayısıyı. Çocuklarla birlikte sensörlerle, kablolarla ve hazır \'ardino\' dediğimiz mikro denetleyicilerle bir sistem oluşturduk. Geri dönüşüm malzemelerinden bir ahşap piyano kalıbı yaptık. Zaten çoğu malzeme geri dönüşüm malzemesi. Böyle bir yapı oluşturduk. Kayısıyı gençlerle birlikte bu hale getirdik\" diye konuştu.

Kayısının daha önce sabunu, kremi ve kimyevi şeyler gibi birçok yiyecek- içeceğinin yapıldığını hatırlatan Karadayı, şöyle dedi:

\"Biz de \'kayısıyı elektronikle nasıl birleştire biliriz veya kayısıdan ne yapabiliriz\' diye kendimize sorduk. Gençlerle birlikte bir arge çalışması yaparken kayısıdan elektrik iletimini hızlı alabildiğimizi gördük. Ardından \'kayısıyı acaba elektronikle birleştirebilir miyiz\' dedik ve kayısı piyano ortaya çıktı. Kayısı piyano ile hem müzik çalabiliyoruz, hem de çocuklar kodlama yapıyorlar. Çocukların şu an işledikleri kodu kendileri satır satır yazdılar. Bunu hazır kodlarla da bulabiliyorlar ama araştırma- geliştirme ile kendi yapısını oluşturdular. Normalde bilgisayara bağlı çalışıyor ama biz bilgisayardan bağımsız çalıştırdık bunu yapmış olduğumuz devre ile. Mikro denetleyici ile bunu bu hale getirdik. Buradaki amacımız şu; çocukların sevmediği meyveleri, sevmediği doğal yiyecekleri çocuklara sevdirmek olabilir amacımız. Doğal şeyleri oyuncaklarla birleştirerek yeni bir ürün oluşturmaya çalışacağız. Bundan sonraki aşamamız bu.\"

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

======================