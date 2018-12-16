DHA YURT BÜLTENİ-8

1)RASULAYN\'DA TERÖRİSTLER, OLASI HAVA HAREKATINDA YAKMAK İÇİN LASTİK TOPLUYOR



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye\'nin Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinde, PKK/PYD\'li teröristler, Türkiye\'nin olası hava harekatında yakarak, görüşü engellemek için araç lastiği toplamaya başladı.

Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca Suriye\'nin Haseke ili ve çevre ilçelerinden toplanan araç lastikleri, kamyonlarla Rasulayn\'a getirildi. İlçedeki depoya konulan lastiklerin, Türkiye\'nin Rasulayn\'a olası hava harekatını başlatmasıyla teröristlerce yakılarak, görüşün engellenmesi için kullanılacağı öne sürüldü. Öte yandan teröristlerin, ilçe merkezinde de kazıları hızlandırdığı belirtildi. Büyük iş makineleriyle siper ve mevziler kazan teröristlerin, şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı kaydedildi. Kepçeyle kazılan bölgelerin de çatışmalarda hasar görmemesi için beton kirişlerle güçlendirildiği belirtildi.

Bu arada Rasulayn bölgesinde çok sayıda ailenin kenti terk etmek istediği, ancak PKK/PYD\'li teröristlerin bunlara kalmaları için baskı uyguladığı, bazı ailelerin terör örgütüne yüksek miktarda para vererek güvenli bölgelere gittikleri öğrenildi.

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) -

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2)ULUDAĞ\'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU, PİSTLER DOLDU TAŞTI

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ\'da, kayak sezonunun başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar \'Beyaz cennet\'e akın ederek kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye\'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'da, kayak sezonunun açılmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Kar kalınlığının 60 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyifini çıkartırken bazılarının ise fotoğraf çekinerek o anı ölümsüzleştirdiği görüldü Ayrıca pistler acemi kayakçılarla da doldu. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışan tatilcilerin düşme anları kameralara yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul\'dan geldiklerini ifade eden Melike Akın, \"Uludağ\'a ilk defa geliyorum. Hava çok güzel, hiç üşümüyoruz Düşe kalka kayak yapmayı öğreniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Pistlerden görüntüler

-Kayak ve kızakla kayanlardan görüntüler

-Fotoğraf çekinenlerden ve düşenlerden görüntüler

-Röportajlar

SÜRE: 3 dakika 15 sn BOYUT: 361 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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3)DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olan otomobil sürücüsü Doğan Des ise gözaltına alındı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Kırkgöz Mahallesinde meydana geldi. Doğan Des kullandığı 59 AAN 497 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Doğan Des yaralanırken, araçta bulunan Berke Des, Fatih Yavaş hayatını kaybetti. Sürücü Doğan Des olay yerine çağırılan ambulans ile Çorlu Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih Yavaş ve Berke Des\'in cesetleri savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedavisi tamamlanan sürücü Doğan Des ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Jandarma Karakolu\'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hurdaya dönen otomobil

-Ölenlerin vesikalıkları

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)–