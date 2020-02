DHA YURT BÜLTENİ-8

1)YALOVA BELEDİYESİ\'NDE ATEŞ AÇAN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YALOVA Belediyesi\'ne dün sabah saatlerinde gelerek, CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşmek isteyen, görüşemeyince de binanın pencerelerine tabancasıyla 2 el ateş eden Özcan D. (45), gözaltına alındığı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.Olay, dün Yalova Belediyesi hizmet binasında meydana geldi. Özcan D., büfe yeri istemek amacıyla Yalova Belediyesi\'ne gelerek, Belediye Başkanı CHP\'li Vefa Salman ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak görevliler, Özcan D.\'ye, Başkan Salman ile görüşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Özcan D., makam odasının bulunduğu katın bir üst katına çıkarak \"Başkanla görüşmek istiyorum, onu getirin bana\" diye bağırdı. Belindeki tabancayı çeken Özcan D., art arda 2 el ateşledi. Binada panik yaşanırken, tabancadan çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D., binadaki polis tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi. Özcan D. gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.

SURİYE\'DE SAVAŞTIĞI İDDİASI

Yalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.\'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye\'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.\'nin bir süre önce Suriye\'ye giderek Türkmen birliklerine katılıp, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.

BAŞKANLA FOTOĞRAF

Şüpheli Özcan D.\'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Özcan D.\'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİ

Yalova Belediyesi\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, başkanlık makamının 1\'inci katta olduğu, Özcan D.\'nin ise 2\'nci katta ateş ettiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"5 Aralık Çarşamba günü Yalova Belediyesi’nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi’ne gelen Özcan D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Özcan D isimli şahıs belediyenin 2\'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak ‘sizlerle bir sorunum yok’ deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Olay, başkanlık katında yaşanmamıştır.\" Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan D. adliyeye sevk edildi.

2)BURSA\'DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR

DÜNYA Sağlık Örgütü\'nün (WHO) normal kabul ettiği Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) 0-50 aralığında iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesindeki verilere göre, Bursa’da hava kirliliği değerleri 150\'yi aştı. Değerler, WHO’nun belirlediğinin 3 kat üzerine çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, \"Yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde toksik gazların yoğunlaşması KOAH hastalığı ve akciğer kanseri riskini artırıyor’’ dedi.Türkiye’nin önemli sanayi şehirlerinden Bursa’da yaşanan hava kirliliği riskli seviyelere ulaştı. Yüksek basıncın da etkisiyle çöken kirli hava ve sis şehri adeta battaniye gibi örttü. Sanayinin yoğun olduğu ve hava kalitesi düşük olan bölgelerde akciğer kanseri riskinin arttığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Öztaş, ‘’Bilindiği üzere çevre kirliliği giderek artmakta. Atık karbon ürünlerinin doğada birikmesi sonucu etkilenmemek mümkün değil. Sanayileşmeyle birlikte toksik gazların giderek yoğunlaşması insanların hayatını tehlikeye atmakta. Özellikle yoğun şehirleşmenin olduğu bölgelerde Kronik Obsüritif Akciğer (KOAH) hastalıkları ve akciğer kanseri riski artıyor. Bununla beraber astım, KOAH gibi alerjik bünyeli kişilerde olan solunum sıkıntısı sendromları ortaya çıkmaktadır\" dedi.

NORMAL DEĞERİN 3 KAT ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü\'nün (WHO) normal kabul ettiği Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) değeri 0-50 aralığında iken, Bursa’daki değerlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Hava Kalitesi İzleme Ağı’nın verilerine göre normal değerlerin 3 katının üzerinde riskli (sağlıksız) kategoride olduğu bildirildi. 5 Aralık saat 15.00\'de bakanlığın resmi sitesinden alınan verilere göre HKİ değeri Kestel’de 176.3, Yıldırım’da 157.5, Demirtaş’ta 152.1 olarak ölçüldü.

Şehrin birçok noktasında görüş mesafesini de ciddi oranda düşüren kirli hava nedeniyle maskesiz sokağa çıkamadığını söyleyen vatandaş Timural Çilingir, \"Bursa’da hava kirliliği fabrika ve egzoz dumanlarının yoğun olması nedeniyle çekilmez bir duruma geldi. Sabahları dışarıya çıktığımızda genizimiz yanıyor. Buna kesinlikle bir çözüm bulunması lazım. Artık şehirde maskesiz gezemez duruma geldik. Şehrimizi yaşanabilir şehirler sıralamasında üst sıralarda gösteriyorlar ama maalesef öyle değil. Bu duruma yetkililerin bir çare bulması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

3)KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY: DOLULUĞU DEĞİL GELİRİ SORGULAYIN

İZMİR\'de bu yıl 12\'ncisi düzenlenecek olan \'Travel Turkey İzmir\' Fuar ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile açıldı. Bakan Ersoy, turizm ile ilgili yapılacak olan çalışmaları anlattı. Ersoy sektör temsilcilerini oteldeki doluluğu değil geliri sorgulamaları konusunda uyararak, \"Patronların yüzde 95\'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil \'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu?\' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz\" dedi.

Bu yıl 12’incisi düzenlenen \'Travel Turkey İzmir\' Fuar ve Kongresi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile açıldı. 38 ülke ve 48 ilden gelen bin 200’ü aşkın katılımcısıyla dev bir organizasyona ev sahipliği yapan fuar, önemli konukları da ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2016’da bir takım olumsuzlukların yaşandığını, 2017’de ise turizmde düzelmelerin olduğunu ve bunun 2018’de de devam ettiğini söyledi. Türkiye’nin 40 milyonluk bir turist hedefinin olduğunu tekrarlayan Bakan Ersoy, bu hedefi yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

\'KENDİMİZİ BAŞKASININ KÜFESİNDE TAŞITMA ALIŞKANLIĞINDAN VAZGEÇMELİYİZ\'

Bakan Ersoy, sektör temsilcilerini oteldeki doluluğu değil geliri sormaları konusunda uyararak şöyle dedi:

\"Patronların yüzde 95\'i otellerine geldiklerine genel müdürlerine doluluğu soruyor. En büyük hatayı burada yapıyoruz. Yarından itibaren genel müdüre soracağınız soru otelin doluluğu değil \'gecelik kişi başı gelirimiz ne oldu?\' olmalı. Bunu artırmazsak turizmdeki kaliteden taviz vermeye devam ederiz. Bunun için en önemli şey tanıtım. Bununla ilgili yeni adımlar atıyoruz. Kısa sürede Turizm Geliştirme Fonu çalışmalarımız var. Biz tanıtıma ayrılan bütçeyi yüzde 4-5\'ler olarak beklerken, yüzde 1 bile tanıtım yapmadan turizmde bir yerlere gelmeye çalışıyorsanız başka dünyada yaşıyorsunuz. Öyle bir dünya da yok. Bunu kabul edelim. Kendimizi başkasının küfesinde taşıtma alışkanlığından vazgeçmeliyiz. Herkes elini taşına koymalı. Yarından tezi yok otellerin genel müdürlerine \'kişi başı gecelik gelir ne?\' diyeceksiniz, sonra doluluğu soracaksınız, en son da maliyetleri soracaksınız. Nicelikten çok nitelikli turiste odaklanacağız. Önceliğiniz geliri artırmak olmalı. Eğer maliyet olarak turizm yaparsanız sonuç alamazsınız. Fiyat artırmak kolay iş değil. Önce vereceksiniz, sonra alacaksınız. Karşılıksız fiyat artışına girmek mümkün değil. Benim Türkiye turizm açısından inancım sonsuz.\"

\'BİR ÜST LİGE ÇIKMA ZAMANI\'

Yıl sonu 40 milyon turist hedefini yakalayacaklarını söyleyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Yurt dışından gelen Türkleri de katarsak 46 milyon üzeri turisti Türkiye’de ağırlamış olacağız. Sayı olarak Türkiye istenilen yerlere gelmiş durumda. Önceliğimiz sayıdan çok niteliği artırmak olacak. Nitelikli turisti hedefliyoruz. Şimdi özgüvenli olma zamanı. Şimdi Türkiye olarak bir üst lige çıkma zamanı. Türkiye olarak buna hazırız. Ama maalesef hala küçük bir kesim devlet teşvikleri ile devlet katkısı ile devam edecek, ‘küçük olsun benim olsun Türkiye ne olursa olsun’ düşüncesiyle hareket etmek istiyor. Bu devir Türkiye’de kapandı. Bundan sonra küçük hesapların pelinde değil, büyük hesapların peşinde hedeflerimizi büyük koyacağız. Buna ulaşmak için gerekli alt yapıya hazırız.\"

\'THY, YENİ HAVALİMANIYLA BİRLİKTE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA HER YIL FİLOSUNA 50 UÇAK KATACAK, SİPARİŞLER VERİLDİ\'

Bakan Ersoy, THY\'nin yeni havalimanıyla birlikte gelecek yıllarda her yıl filosuna 50 uçak katacağını bunun siparişlerinin verildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Avrupa ile kıyasladığımızda, oranın ekonomisi, turizm potansiyeli en büyük ülkesi 7 yıldır İstanbul Havalimanı ile kıyaslanmayacak kadar küçük havalimanının açılışını geciktiriyor. Biz 3,5 yıllık gibi kısa sürede en büyük havalimanını hizmete almayı başardık. Turizm açısından en önemli araçlardan biri olan ulaşımla ilgili elimizde THY gibi silah var. THY, yeni havalimanıyla birlikte önümüzdeki yıllarda her yıl filosuna 50 uçak katacak, siparişler verildi. Dünyanın en çok noktasına uçan THY, birkaç yıl içinde yeni uçaklarla Avrupa\'nın bir numaralı havayolu şirketi olacak. Hedefimiz sadece Avrupa\'nın değil dünyanın sayılı havayolları arasına girmek. Bizim için hayati önemi olan altyapı, ulaşım sorunları çözüldükten sonra turizmin diğer paydaşları olarak kendimizde gerekli özgüveni bulup hızlı yola almamız gerekiyor. Önümüzdeki yıldan itibaren değişiklikler yapmak, yeni adımlar atmak zorundayız. Kararlı şekilde ilerliyoruz.\"

Ersoy, sözlerinin sonunda, \"Uçağa binmek isteyenler binecek, kalmak isteyenler, arkada el sallayacak. Biz turizmde ilk 10 ülke arasında yerimizi alacağız\" dedi.

\'EGE BÖLGESİ\'NDE TURİZM SEKTÖRÜ KATLANARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK\'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da her yıl emin adımlarla büyüyen, günün koşullarıyla kendini geliştiren İzmir Fuarı’nın çok önemli olduğunu bildiklerini aktardı. Ataoğlu, \"Göreve geldiğimizde yaptığımız ciddi atılımlar çerçevesinde otellerin de kendilerini geliştirmeleri sonrasında KKTC bir ada ülkesi olması sebebiyle ve doğal zenginliği çerçevesinde en büyük gelirimizin turizmden olduğunu belirtmeliyim. Dünya turizm etkinlikleri çerçevesi içinde yer alan, seyahat eden kişilerin KKTC’nin ne kadar değerli ve zengin doğaya sahip olduğunu duyurmak için her fırsatta elimizden geldiğince kendimizi, gerek bu tür etkinliklerde gerek dijital ortamlarda ifade etmeye çalışıyoruz. Payımızı almaya çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerin olumlu sonuçlarını aldığımız zaman çok daha onurlu ve gururlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kültürümüzün tanıtılması için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz\" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da \"Bizde bu coğrafya bu zenginlik bu insan dokusu, bu misafirperver halkımız olduğu müddetçe Türkiye’de, Ege Bölgesi’nde turizm sektörü katlanarak büyümeye devam edecektir\" dedi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir’in eşsiz güzelliklerine sahip olduğunu ve düzenlenen fuar ile yeni atılımlara ve iş birliğine vesile olacağını aktardı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da \"Terör örgütü çok uzun yıllardır Diyarbakır’ın zenginliklerini yok etmeye çalıştı. Diyarbakır’ın turizm perspektifinde söyleyecek çok şeyi var. Diyarbakır’da yüz yılları bulan zenginlik sizleri beklemektedir. Diyarbakır’ın tüm dünyaya sunacak zenginlikleri için bu fuar önemli bir kazanım olacaktır\" dedi.

2 GÜNLÜK FUARDA NELER VAR?

Travel Turkey İzmir, binden fazla katılımcı ve 38 ülkenin turizm profesyonelini İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzmir’de buluşturdu. 8 Aralık\'a kadar açık kalacak fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenleniyor. Fuarda, seyahat acenteleri, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi firmaları, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat ve kurvaziyer turizmi/marina, uluslararası turizm otoriteleri ve borsaları, kafe ve restoranlar, aktif ve macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik ve dernekleri, kafe, bar, otel ekipman firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi ve enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yer alıyor.

SEKTÖR HOTELRUNNER THEATER’DA BULUŞACAK

Turizm sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden dijital satış ağı ve kanal yönetim platformu HotelRunner’ın, son üç yıldır önemli fuar ve organizasyonlar bünyesinde düzenlediği, konusunda uzman, yöneticilerin konuşmacı olarak katıldığı HotelRunner Theater etkinliği; İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Travel Turkey İzmir’de turizm sektöründeki yeniliklerin nabzını tutacak. \'ttitech Stage by HotelRunner Theater\' adıyla Travel Turkey İzmir’de ttitech Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü içerisinde kurulacak dev sahnede, 2018 pazar sonuçları, 2019 turizm trendleri ve en son teknolojik gelişmelerin yanı sıra; “Dijital dönüşüm ve pazarlama\', “Online seyahat acenteleri ve farklı pazarlara açılmakö, \'Meta-arama platformları ve direkt satış kanalları\', \'Havayollarında dijitalleşme\', \'Akıllı şehirler\', \'Sağlık turizmi\', \'İçerik, sosyal medya ve itibar yönetimi\', \'Otel, acente ve kanal yönetimi\', \'Entegre ön büro ve çağrı merkezi uygulamaları\', \'Online ödeme sistemleri\', \'Turizmde yapay zeka, 3D ve hologram teknolojileri\' ve \'Gelir yönetimi ile karlılığı artırmak\' gibi konular ele alınacak.

İZMİR’DE MAKEDONYA VE DİYARBAKIR RÜZGARI

Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl da önemli buluşmalara sahne olacak. Türkiye ile sıcak ilişkileriyle dikkat çeken Balkanlar’ın önemli ülkelerinden Makedonya, Partner Ülke olarak Travel Turkey İzmir Fuarı’nda yerini alacak. Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği yurt dışı duraklarından olan Makedonya, yapacağı etkinliklerle Türk turistlerin tercihi olmaya devam etmeyi hedefleyecek. İki ülke arasındaki sıcak dostluk ortamı İzmir’de pekişecek. Travel Turkey İzmir Fuarı’nın bu yıl Partner İli ise Diyarbakır olacak. Doğu ve batının birleşeceği buluşmada Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu illeri arasında öne çıkan Diyarbakır, dokuz bin yıllık tarihini ziyaretçilerle paylaşacak. Tarih turizminin önemli bileşenleri arasında yer alan Diyarbakır kentini simgeleyen yapı ve kültürel varlıkların canlandırması Travel Turkey İzmir ziyaretçilerini karşılayacak.

4)İÇ ÇAMAŞIRI VE AYAKKABISININ TABANINDAN 1 KİLO 200 GRAM EROİN ÇIKTI

BOLU\'da, TEM Otoyolu\'nda durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mazlum E.\'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı ve ayakkabısının içine koyduğu 1 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu\'nun Bolu geçişinde yaptığı uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan Mazlum E.\'nin tavırlarından şüphelenerek üzerinde arama yaptı. Mazlum E.\'nin iç çamaşırı ve ayakkabısının tabanında saklı olan 1 kilo 200 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan Mazlum E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

5)OTOMOBİLİNDE BIRAKTIĞI 245 BİN TL PARASI ÇALINDI

İZMİR’in Torbalı ilçesinde, bankadan para çeken S.G.\'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler, park halindeki otomobilin camını kırarak aldıkları 245 bin lirayla kaçtı. Parasının çalındığına anlayan S.G. ile hırsızlar arasında yaşanan kovalamaca ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Torbalı Metropolis Caddesi üzerinde geçen 30 Kasım’da meydana gelen olayda bankadan para çeken S.G., bir arkadaşıyla cadde üzerindeki kafeye oturdu. Parayı otomobilinde bırakan S.G. ile arkadaşı sohbet ederken, iddiaya göre önünde 34 LP 798 ve arkasında 34 JT 2526 plakaları takılı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki aracın camını kırarak 245 bin lirayı aldı, hızla uzaklaştı. Parasının çalındığını gören S.G. ve arkadaşı, camı kırılan otomobile binerek hırsızları takip etmeye başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında S.G. ile arkadaşı hırsızları durdurmak amacıyla pompalı tüfekle ateş etti. Sokak aralarında devam kovalamaca, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kovalamaca sırasında hırsızlar, kendilerini takip eden S.G.’nin durmasını sağlamak için paranın yaklaşık 30 bin lirasını yola saçtı. S.G., yola saçılan paraları toplamak için dururken, kaçan hırsızlar bazı araçlara da çarparak zarar verdi ve bir süre sonra izlerini kaybettirdi. Bunun üzerine polise giden S.G., parasının çalındığı belirterek şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde, aracında 200 bin lira olduğunu ve bankadan da 45 bin lira daha çektiğini söyleyen S.G. hırsızların bulunmasını istedi.

Olayı araştıran polis, harsızların S.G.’yi bankadan çıktıktan sonra takip etmeye başladığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızların kullandığı otomobili Yazıbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda buldu. Parmak izi çalışması yapan ekipler, aracın üzerinde çok sayıda saçma deliği bulunduğunu belirleyince, S.G. ve arkadaşının ifadesine başvurdu. S.G.’nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 46 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan S.G. ve arkadaşı serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin kaçan hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

6)ARICI BAŞKAN SEDEF, YOLDA RASTLADIĞI AYILARA BAL İKRAM ETTİ

TRABZON’un Sürmene ilçesinde, Yeniay eski belde belediye başkanı İbrahim Sedef, seyir halindeki aracının önüne çıkan 3 ayıyı bir süre kovaladı ardından da kendilerine bal ikramında bulundu. İkram edilen kovandaki balları yiyerek karınlarını doyuran ayılar, bir süre sonra çevreden uzaklaştı. Geçen yıl kovanları ayıdan kurtarmak için beton zemin üzerine monte ettiği çelik kafesle çözüm arayan Sedef\'in, davetsiz misafirlerine yaptığı ikram anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldığı sosyal medya da ilgiyle izleniyor.

Sürmene ilçesinde kendisine ait çay bahçesinde arıcılık yapan, eski belde belediye başkanı, aynı zamanda Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef, kovanlarını kontrol etmek için aracıyla yola çıktı. 3 yıl önce saldırısı sonucu 30\'a yakın kovanı parçalayan ayıların balları yemesiyle maddi zarara uğrayan, artan saldırıların da devam etmesiyle kovanlarını beton zemin üzerine inşa ettirdiği çelik kafes içine taşıyarak önlem alan Sedef, yeni bir ayı saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Sedef, yolda seyir halinde olduğu aracının önüne aniden 3 ayı çıktı. Yolda koşarak ilerleyişini sürdüren 2\'si yavru 3 ayının kaçış anları da, Sedef\'in yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sedef daha sonra, kovanlarına kadar ulaşan ayılara bal ikramında bulundu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ

Sedef, daha sonra, davetsiz misafirleriyle ilişkin anların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. \'Kocaoğlanlar size iki kovan bal, yaramazlık yapmayın devamı gelecek. Afiyet olsun\' başlığıyla yapılan paylaşımda yer alan görüntülerde, karşılaştığı ayıları kovalayan Sedef\'in \"Kocaoğlanlar önümüzde. 2 yavru, bir anne. Sülaleni getir size de bakacağım, korkma, gel bir şey yapmayacağım\" dediği duyuldu.

