DHA YURT BÜLTENİ-8

NİĞDE\'DE ÇIĞ ALTINDA KAYBOLAN 2 DAĞCIDAN HİLAL KURTARILDI (EK)

AKUT NİĞDE İL TEMSİLCİSİ NEDİM URCAN, \'KAZAZEDENİN EKİPMANLARINDAN BAZILARINI BULDUK\'

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç\'un ekipmanlarından bazılarına ulaştıklarını söyledi. Çığın dere yatağında meydana geldiğini belirten Urcan, şöyle konuştu:

\"Çığ bölgesi yukarıdan başlayıp aşağıya yaklaşık 800 metre kadar gidiyor. Genişliğide yaklaşık 15 metre. Burası bir dere yatağı. Kazazedeyi bu çığın altında arıyoruz. 2 bölgede aradık. Buradan sonra 500-550 metre daha var. Şu an aradığımız yerde olduğunu tahmin ediyoruz. Başka ekiplerde arama için hazırlar. Bizden sonra onlarda aramaya katılacak. Hava ve iklim şartları müsade ettiği sürece çalışmamız devam edecek. Kazazedenin yürüyüş batonlarından 2 tanesini, batonların ucundaki simitleri farklı bölgelerde bulduk. Arama çalışmalarımız devam ediyor.\"

Görüntü Dökümü

------------------------

- AKUT İl Temsilcisi Nedim Urcan\'ın açıklaması

SÜRE: 01\'02\" BOYUT:116 MB

Haber:Ali KADI-Kamera:NİĞDE,(DHA)

================

ENGELLİLER GÜNÜ\'NDE DUYGU YÜKLÜ SÖZLER

‘ONLARLA HİÇ DERTLEŞEMEDİM’

3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, engelliler için çalışmalar yaptıklarını ancak bunun yetmediğini, çalışmalarının süreceğini söyledi. İkiz otistik kız annesi olan Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Tarcan da duygusal bir konuşma yaptı. Tarcan, \"Ben bir anne olarak çocuklarımın bana neden vurduklarını, neden öfkelendiklerini hiç bilemedim. Onlarla hiç dertleşemedim\" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Sabahat Akşiray Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Zeybekci’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankrı, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, okulda eğitim gören öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Program, okulun otistik mehter takımının gösterisi ile başladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, bu çocukların, ailelere bir hediye olarak verildiğini belirterek devletin engellisine, yaşlısına baktığını vurguladı. Zeybekci, şöyle dedi:

\"Devlet, engellisinin, yaşlısının nefesini daha kaliteli alması için milyarları gözünü kırpmadan harcadığı zaman, devlet olur. Ancak o zaman devlet olur. Ancak o zaman bu bayrak şanlı bir şekilde dalgalanır. O zaman devlet adamları ‘Ben devlet adamıyım’ diye dolaşmalı. Bugüne kadar muhteşem adımlar atıldı. Yeterli mi? Yetmez tabii. Nerede bir gözü yaşlı engelli annesi varsa demek ki tam olarak istenilen yapılmadı. Yaşlılar engellilerin yüzü suyu hürmetine diğerleri var. Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları döner.\"

\'ULAŞMADIĞIMIZ KİMSE KALMAMALI\'

Engelli bireylerin, aslında ailelerine sadece bir cennet hediyesi olarak verilmediğini de kaydeden Zeybekci, \"Onlar tüm ülke için de akrabaları komşuları için de bir cennet fırsatıdır. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğüm zaman, o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Bize ‘Bakın, benim insanım arlıdır. Bir şey istemez. Onları siz bulup çıkaracaksınız’ dedi. Ben de bir gün dolaşırken bir anacık gördüm. Yatakta da bir babayiğit yatıyordu. Daha hiç kimsenin yanına varmamış. Onun sayesinde biz, eğer belediye başkanı olarak bu şehirde dolaşacaksak, ulaşmadığımız kimse kalmamalı diye düşündük\" dedi.

Belediye kapısından giren her engelli bireye tekerlekli sandalye verdiklerini açıklayan Nihat Zeybekci, belediye başkanı olduğu dönemde ahdettiğini ve Denizli’de engellilerin bir uçtan başka bir uca gitmelerini sağlamak istedim. Bunu başardık\" diye konuştu.

\'HER AN DÜŞÜNÜYORUZ \'NE YAPABİLİRİZ\' DİYE\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, her insanın engelli adayı olduğunu söyledi. Engelliler konusunda birçok çalışma yaptıklarını ancak yapılacak daha birçok işin bulunduğunu aktaran Dağ, \"Bu tür okulların daha da artması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bugün bir engeli olmayabiliriz ama her birimiz bir engelli adayıyız. Yılda bir gün değil her gün, her an bu durumu düşünerek yaşama noktasında olan ailelerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları gidermek adına yapacağımız çok iş var. 16 yılda önemli mesafeler kat ettik. Bu sorulara cevap bulmak adına çok daha fazla çalışmalıyız. Her an düşünüyoruz ‘Ne yapabiliriz’ diye. Yapılabilecekleri planlıyoruzö diye konuştu.

\'BENDEN SONRA ÇOCUKLARIM NE OLACAK?\'

Okul Aile Birliği Başkanı İlknur Tarcan da ikiz otistik kız annesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Ailece Allah’ın bize gönderdiği meleklere bakmayı kendimize görev bildik. Onlar sayesinde yardımlaşmayı öğrendik. Biz bazı sevinçleri hiç yaşayamıyoruz. Bu duygular içimizde dağ gibi büyüdü. Ama dimdik ayakta duruyoruz. Ben bir anne olarak çocuklarımı evlendirme, onların benden para istemesi gibi duygularını hiç yaşamadım. Ben ne uygun gördüysem onu giydiler. Neden ağlıyorlar? Bana neden vuruyorlar? Bilemedim, öğrenemedim. Onlarla hiç dertleşemedim. Benim hakkımda ne düşünüyorlar hiç bilemedim. Bu meleklere son nefesimize kadar bakacağım. Kafamdaki tek soru var; Benden sonra çocuklarım ne olacak? Kim benim gibi çocuklarımın saçını tarayacak, kim gözlerine bakarak ne istediğini anlayacak. Uzayıp giden sorular, sıkıntılar uykularımı kaçırıyor.\"

Programın sonunda Songül Özer Gönenli isimli engelli bir kız, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli şarkıyı seslendirdi. Program, okula destek verenlere ödül takdim edilmesi ile son buldu.

Görüntü Dökümü

----

-Salondan görüntü

-Öğrencilerin gösterisinden görüntü

-AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday Nihat Zeybekci’nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, (DHA)

===============

KADINLAR, EŞİT TEMSİL TABEBİYLE DAVUL ÇALDI

İzmir\'de Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) İzmir şubesi, 5 Aralık Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması\'nın 84\'üncü yıl dönümünde demokrasi için eşit temsil talep etti. Davullar eşliğinde tepkinin dile getirildiği etkinlikte kadınların TBMM\'de yüzde 17.8 oranında temsil edildiği vurgulanırken, kadın aday adayları yerel seçim öncesi adaylık istedi.

KADER, 5 Aralık 1934 tarihinde kadınların seçme ve seçilme hakkını elde ettiğinin hatırlatarak, Alsancak\'ta \'Demokraside eşit temsil\' temalı etkinlik düzenledi. 84 yıl içinde kadınların TBMM\'de yüzde 17.8 oranında temsil edildiği vurgulanırken kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesi amacıyla davullar eşliğinde tepki gösterildi. \'Biz varsak her şey tamam biz yoksak her şey eksik\', \'Yeter artık söz kadınların\', \'Değişim için bu kez kadınları seçin\', \'Demokrasi için eşit temsil\' yazılı dövizleri taşıyan kadınlar, siyasette kadın eşitliğinin sağlanmasını istedi. Etkinlikte konuşma yapan KADER Başkanı Nuriye Çelik, Meclis\'teki milletvekillerinin sadece 104\'ünün kadın olduğunu, yerel yönetimlerdeki temsil oranının yok denecek kadar az olduğunu belirterek, \"2014 yılı yerel seçim sonuçlarına göre 1396 belediye başkanının yalnızca 40\'ı, 20 bin 498 belediye meclis üyesinin sadece 2 bin 198\'i, 1251 il genel meclis üyesinin yalnızca 60\'ı, 50 bin 292 muhtarın sadece 674\'ü kadın\" dedi.

\'SİYASETTE YOK SAYILIYORUZ\'

KADER olarak öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlediklerini belirten Dernek Başkanı Nuriye Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çünkü siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştıracak. Kadınların hayatın her alanında eşit haklara ve fırsatlara sahip olduğu, her türlü şiddetin ortadan kalktığı, barıştan ve özgürlükten yana bir yaşam için daha çok kadının karar alma mekanizmalarında olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Her seçim döneminde siyasi partilerin kadın aday göstermede isteksiz ve kadın adayları listelerde seçilebilir sıralara yerleştirmeme konusundaki ısrarlı tutumlarının değişmesini talep ediyoruz. Bunun için tüm partilerim genel başkanlarına, aday belirleme komitelerindeki görevlilere ve parti örgütlerine kadınların adaylaşması noktasında gereken siyasi iradeyi göstermelerini ve bu konuda ısrarla oluşturdukları bariyerleri ortadan kaldırmalarını bekliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok sayıda kadını belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtar olarak görmeyi arzu ettiğimizi yüksek sesle bir kez daha ve son olmasını ümit ederek dile getiriyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Dernek Başkanı Nuriye Çelik’in açıklaması

- Belediye Başkan aday adaylarının açıklamaları

- Etkinlikten genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

==============

MANAVGAT\'TA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLANDI

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen bir programla kutlandı.

Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapılan Engelliler Günü etkinliğine Kaymakam Mustafa Yiğit, Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı Jandarma Albay Murat Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Müftü Mustafa Atilla, Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir\'le davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve engelli işaret dili korusunun okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Doktor Hüseyin Vural Özel Eğitim İlkokulu Müdürü Ali Hakan Öz, Türkiye\'de her 8 kişiden birinin engelli olduğuna ve engellilerin birçok sorunu olduğuna dikkati çekti. Ali Hakan Öz, \"Günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürüyememek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Birçok yerde duyduğumuz gibi \'asıl engel yüreklerde ve beyinlerde\' de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada artık engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu kabul görmüştür\" dedi.

Engelli bireylerin fiziksel olarak hareket kabiliyetinin kısıtlandığını söyleyen Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Özel insanlar bir yerden bir yere rampa ve asansör olmadığı için gidemiyorlarsa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorlarsa, toplu taşıma araçları uygun olmadığı için kullanamıyorlarsa, araçları için ayrılmış otoparklara başka araçlar park ediyorsa ve ne yapacaklarını bilemez duruma düşüyorlarsa, işe girmek istediğinizde reddedilip, insanların \'sen bunu yapamazsın\' cümlelerine maruz kalıyorlarsa, asıl engel burada demektir. Asıl engel hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi ve \'sen bunu yapamazsın\' şeklinde ortaya çıkan önyargılardır. Özel insanların bu talepleri, sağlanması istenilen ayrıcalık ya da lütuflar da değildir. Bunlar, özel insanların herkesle birlikte eşit ve adil bir ortamda yaşayabilmeleri için gerekli düzenlemelerdir ve hem ulusal hem de uluslararası yasalarda var olan haklarıdır.\"

Etkinlikte engelli öğrencilerden oluşan mehter takımı konser verdi. Manavgat\'ta bulunan çeşitli okullardan eğitim gören engelli öğrencilerin hazırladığı skeç ve halk oyunları gösterileri de sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Engelli öğrencilerin mehter gösterisi

- Mehter gösterisinin sonunda Türk bayrağı açılması

- Ali Hakan Öz\'ün konuşması

- Skeç ve oyunlar

369 MB /// 03.20\"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

==================

GÖRME ENGELLİ MEMURUN HAFIZASI TELEFON REHBERİ GİBİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, devlet hastanesinde 17 yıldır santral görevlisi olarak çalışan görme engelli Selim Çakır (50), 2 bin telefon numarasını hafızasında tutuyor.

1987 yılında retina dekolmanı hastalığı nedeniyle görme yeteneğini yitiren Selim Çakır, İstanbul Altı Nokta Rehabilitasyon Merkezi santral bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında İnegöl Devlet Hastanesinde taşeron olarak santral bölümünde işe başladı. Orta 1’den terk olduğu için KPSS\'ye giremeyen Çakır, önce Ortaokulu ardında da liseyi açıktan bitirdi. 2012 yılında KPSS\'ye giren Çakır, hedefine ulaşarak Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak İnegöl Devlet Hastanesine atandı.

17 YILDIR TELEFONUN BAŞINDA

17 yıldır İnegöl Devlet Hastanesi santral bölümünde çalışan Çakır, yüzde 100 görme engeli olmasına rağmen hastanede çalışan 700 personelin ve tüm doktorların yanı sıra, İnegöl’deki resmi kuruluşların, Bursa hastanelerinin, hastanelerle bağlantılı resmi kuruluşların, eczanelerin, sağlık ocaklarının, bankalar ile kendi eş ve dostlarının telefon numaraları olmak üzere 2 bin dolayında numarayı hafızasında tutabiliyor. 2 çocuk babası görme engelli Selim Çakır, 3 Aralık Engelliler Gününü kutlayarak, İstanbul Altı Nokta Rehabilitasyon Merkezi santral bölümünden mezun olduktan sonra 2001 yılında İnegöl Devlet Hastanesi santral bölümünde taşeron şirket üzerinden işe başladığını söyledi.

OKUMA AZMİ

İşe başladıktan sonra kadrolu olarak çalışmak istediğini, ancak diploma sorunu nedeniyle KPSS\'ye giremediği için önce ortaokulu ardında da liseyi açıktan bitirdiğini ifade eden Çakır, “Taşeron şirkette çalışırken engelli bir vatandaş olarak her insanın istediği gibi kadrolu olmak istedim. Birkaç sınava girmek için girişimde bulunduğumda önüme hep diploma engeli çıktı. Bunun üzerine ben de açıktan önce ortaokulu, sonra liseyi okumaya niyet ettim. Orta-1\'den terktim. Önce ortaokulu 3 yılda bitirdim. Nasıl okudun diye düşünülebilir, çünkü yüzde 100 görme engelliyim. Eşimin kitap okuma yardımıyla, çocuklarımın yardımıyla sınavlara hazırlandım. Sınavlarda da her yıl 1 sınıf geçerek ortaokulu bitirdikten sonra liseye kaydımı yaptırdım. Liseyi de kredili sistemde okudum. İnegöl Halk Eğitim Merkezinde kayıtları yaptırıyordum. Ben yaklaşık 3,5 yılda bitecek olan liseyi kredili sistemde daha iyi çalışarak 2,5 yıl gibi bir sürede bitirdimödedi.

KPSS’YE GİREREK DEVLET KADROSUNA GİRDİ

Liseyi bitirdikten sonra KPSS\'ye girdiğini aktaran Çakır, “Lise bittikten sonra zaten hedefim kamu personeli olmak için özürlü sınavlarına girmekti. 2012 yılında devletimiz yeni uygulamayla özellikle özürlüler için bir sınav açtı. Bakanlığımızın yapmış olduğu atamada İnegöl Devlet Hastanesinde Kamu Personeli Veri Hazırlama Kontrol Memuru olarak görevlendirildik. Sonradan santralde görevlendirildiğimde 14 Mayıs 2012 tarihinde resmen devlet memuru olarak göreve başlatıldımödiye konuştu.

2000 TELEFON NUMARASINI AKLINDA TUTABİLİYOR

Çakır, telefon numaralarını da aklında tutabildiğini ifade ederek, “Yaklaşık 700 tane dahiliye hattımız var. Bunların hepsi şuanda hafızamda. İç hat görüşmelerinde bütün hatlar hafızamdadır. Hangi personelimiz hangi dâhiliyede duruyor diye hepsi hafızamdadır. Artı İnegöl içindeki resmi kuruluşlarımız, Bursa Hastanelerimiz, bazı hastanelerimizle bağlantılı olan resmi kuruluşlar, eczanelerimiz, sağlık ocaklarımız, birçok resmi kuruluşun haricinde bankaların hepsinin numaraları hafızamda var. Hastanemizde çalışan uzaman pratisyen uzmanlarımız, genelde personellerimiz ev ve cep telefonlarından mesai saati dışında ulaşmamız gereken zorunlu olan kişilerin numaraları. Görme engelimden dolayı bu yönüm gelişti. Yaklaşık 2 bin numara hafızamdaö dedi.

AMACINIZ OLSUN

Sonradan görme engelli olduğunu ifade eden Çakır, “Bizler doğuştan engelli olmayabiliriz, ben de öyle birisiydim. 19 yaşında yani 1987’den sonra görme engelli oldum. Görme engelime rağmen yılmadım. Mücadeleler verdim. Hayat sürprizlerle dolu. Buna rağmen bir takım şeyleri başarıyoruz. Zorlukları da var tabii ki. Çalışma arkadaşlarım benim hafızama güvendikleri için sıkıntı yaşamıyoruz. İnsan neye mecbur kalırsa o konuda uzmanlaşıyor. Yani bir görme engeli insanda kulak duyusunu ve hafıza yapısını daha da güçlendiriyor. Her engeli olan ya da normal olan vatandaş bunu başaramayabiliyor. Bunu başarıp bu noktaya gelebildiğim için çok mutluyum. İnşallah engelli arkadaşlara güzel bir örnek olurum. Sağlıklı insanlardan ziyade bir engellilerin toplum içerisinde engelli vatandaş bir işi kolay kolay yapamayan ve birçok şeyde faydalı olmayan imajı vardı. Ben bunu yıkmak istedim. Bir takım şeyleri başararak, bir yerlere gelmek istedim. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. Hayatta bir amacınız olsun. Sağlıklısınız ama engelli olmayacağınız anlamına gelmez bu. Her sağlıklı insan engelli adayıdır. Çocuklarıma iyi örnek olmak için başarılı olmayı hedefledim. Yılmayın mücadeleyi bırakmayınö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

---------

-Genel görüntü

-Görme engelli memurun açıklaması

-Detaylar

Haber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

=============

Oksijen tüplerinde esrar ele geçirildi

Diyarbakır\'da polis tarafından durdurularak aranan kamyonun kasasındaki traktör römorkunda 4 oksijen tüpüne gizlenmiş 26 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurdukları sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan kamyonda arama yaptı. Ekipler kamyonun kasasına yüklü traktör römorkunun içerisindeki sanayi tipi 4 oksijen tüpünün içerisine gizlenmiş toplam 26 kilo 400 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-----------

- Arama yapılan kamyon

- Oksijen tüplerinin kesilmesi

- Toplerdeki esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Canan ALTINTAŞ-Kamera: DİYARBAKIR-DHA

==============

Sivas\'ta fuhuş operasyonunda 3 gözaltı

Sivas\'ta fuhuş yaptıkları iddia edilen 2 kadın ile aracılık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerindeki bir evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Yaklaşık bir ay süren takip sonucunda fuhuş yaptıkları ve birbirlerine müşteri buldukları iddia edilen H.Ç. ile D.T. ve kız arkadaşının fuhuş yapması için aracılık yaptığı öne sürülen B.Ç. gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları öne sürülen kadınların telefonda görüştükleri kişilerle \'müsaitsen gel\', \'koli geldi\' gibi şifreli kelimeler kullanarak iletişim kurdukları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Adliye görüntüsü

-Şüpelilerin götürülmesi

Heber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

===============

Anneleri özel çocukları için sahneye çıktı

MANİSA\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, bir özel engelli okulunda gerçekleştirilen programda, anneler çocuklarına konser verdi.

Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi\'nde, engelli öğrencilerin eğitim aldığı özel bir okulda, öğrenciler ve velilerin ortak çalışmasıyla 3 Aralık Dünya Engelliler günü için etkinlik düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, engelli anneleri ve öğrenciler etkinliğe katıldı. Programın sunumunu, öğrenciler yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başlayan programda, okulun 8\'nci sınıf öğrencileri dans ve oyun havaları gösterisi sundu. Duygusal anların da yaşandığı etkinlikte \'Gönüllüler Korosu\' adıyla sahne alan 19 anne, çocukları için şarkı söyledi. Koro Şefi Hacer Yılmaz eşliğinde şarkılar söyleyen annelere, evlatları da alkışlarla eşlik etti. Yaklaşık 3 aydır hazırlık yapan koronun performansı, alkış topladı. Program, annelerin çocuklarına hediyeler vermesiyle son buldu.

Anneler korosu projesini sürekli hale getirme düşünceleri olduğunu söyleyen Okul Müdürü Murat Ceylan, \"Projemizin amacı, engelli bireye sahip olan annelerimizin yaşam içinde kendilerinin de var olduğunu hissedebilmelerini sağlamak. Bu projemizi 2\'nci dönemden itibaren ilçelerdeki özel eğitim okullarında yaygınlaştırmaya çalışacağız. Projemiz böylelikle amacına ulaşmış olur\" dedi. Koroda yer alan öğrenci annesi Deniz Tükenmezler ise, \"Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Çocuklarımızı mutlu etmek için çabaladık. Umarım başarılı olmuşuzdur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------

- Öğrencilerden görüntü

- Annelerin şarkı söyleme anından görüntü

- Etkinlik alanından görüntü

- Okul Müdürü Murat Ceylan röp.

- Veli Deniz Tükenmezler röp.

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)