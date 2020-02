DHA YURT BÜLTENİ 8

Yalova\'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (EK)

1)ÇALIŞMALAR SU KUYUSU VE HAVUZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTIRILDI

Yalova\'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılırken, çalışmalar, bahçedeki su kuyusu ve havuz çevresinde yoğunlaştırıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul\'dan kente gelen özel ekibin arama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Ekiplerin, Arap iş insanına ait olduğu ve yaklaşık 1 aydır kimsenin uğramadığı belirtilen villanın yanındaki başka villada da arama çalışması yaptığı öğrenildi. Çalışmalar için villanın bahçesine itfaiye aracı da getirildi.

2)YARGITAY, 3 HÜDA-PAR\'LI YÖNETİCİNİN CEZALARINI ONADI



HİZBULLAH ana davasında sanık olarak yargılanan ve tutuklu olarak kaldığı Diyarbakır E Tipi Cezaevi\'nden, 2011 yılında tahliye edilen Edip Gümüş ve beraberindekilerin yurt dışına kaçmasına yardımcı oldukları iddiasıyla yargılamaları süren Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) yöneticileri Bahattin Temel, Sait Şahin ve Fikret Gültekin\'e verilen 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, Yargıtay kararına tepki göstererek, parti yöneticilerinin gerekçesiz kararlarla mahkum edildiğini söyledi. 2011 yılında, çıkarılan yasa ile tahliye edilen sanıklar arasında bulunan HÜDA-PAR yöneticileri Bahattin Temel, Sait Şahin ve Fikret Gültekin\'in, cezaevinden tahliye edilen ve daha sonra yurt dışına kaçan terör örgütü Hizbullah sanıklarından Edip Gümüş ve arkadaşlarına yardım ettikleri iddiasıyla, tutuksuz olarak yargılanmaları devam etti. İstanbul 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan 3 sanığa verilen 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, 3 parti yöneticileri hakkında verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını, partisinin Diyarbakır il Başkanlığı\'nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Sağlam, \"2011 yılı başında on yıllık tutukluluk süresi dolduğu için bazı şahıslar tahliye olmuştu. Bu şahısların yurt dışına çıkmalarına yardımcı olanları bildiren imzasız, sözde ihbar maillerinin emniyet birimlerine gönderildiği iddia edilmişti. Kanaatimizce bizzat emniyet içindeki bazı unsurlar tarafından tertip edilen bu isimsiz ihbar mailleri gerekçe gösterilerek Genel Başkan Yardımcılarımız Sait Şahin ve Mehmet Bahattin Temel ile Gazeteci Fikret Gültekin hakkında yapılan yargılama sonucunda, yasadışı örgüte üye olmak suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarına karar verilmişti. İstanbul Anadolu 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından onandığı ve bu şekilde kararın kesinleştiği bilgisi bize ulaşmıştır\" dedi.

\'HAKİM VE SAVCILARIN FETÖ SORUŞTURMASINDA ADI GEÇİYOR\'

Davaya bakan hakim ve savcıların FETÖ soruşturmasında adlarının geçtiğini anlatan Sağlam, şunları söyledi:

\"Bu arkadaşlarımız hakkında işlemleri yürüten kolluk görevlilerinin neredeyse tamamı FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten çıkarılmış, bazıları halen tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. İddianameyi hazırlayan savcı Hakan Karaali ve arkadaşlarımızın cezalandırılmalarını talep eden duruşma savcısı İsmail Tandoğan 15 Temmuz darbe girişiminden saatler sonra 16 Temmuz günü ilk etapta açığa alınan savcıların arasında olması bu şahısların kimlikleri ve niyetleri hakkında yeterince bilgi vermektedir. Adı geçen bu iki savcı ile beraber bu arkadaşlarımıza örgüt yöneticisi oldukları gerekçesiyle ceza veren mahkemenin başkanı Hadi Çağdır üyeler Mustafa Başer ve Mesut Özcan da HSYK\'nın 24 Ağustos 2016 tarih ve 426 sayılı kararıyla meslekten çıkarılmışlardır. Meslekten atılmalarının gerekçesi, terör örgütüyle üyelik, irtibat ve iltisaktır. Yani hakim savcı cübbesi ve polis üniforması giyen teröristlerin oluşturduğu dosya üzerinden yürütülen bir yargılama sonucunda arkadaşlarımıza terörist damgası vurulmuştur. Olağanüstü kanun yollarını kullanma, davayı Anayasa Mahkemesi\'ne götürme, iç hukuk yollarının sonuç vermemesi halinde uluslararası mekanizmaları kullanma dahil, bu işin peşini bırakmayacağız ve gidebileceği son noktaya kadar hem hukuken hem siyasi olarak bu davanın takipçisi olacağımız bilinmelidir.\"

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Yılmaz, \"Hukuki dayanağı olmayan FETÖ komplosu sonucu, kurulan kumpas ile yeniden yargılanmaya başlanan arkadaşlarımızı yargılayan, hakim, savcı ve emniyetçilerin isimleri FETÖ davalarında geçiyordu. FETÖ mağduru olan arkadaşlarımız bir kez daha mağdur edilmiştir\" diye konuştu.

3)ENGELLİ STAJYER AVUKAT: İLK DAVADA MAĞDUR ÇOCUKLARI SAVUNMAK İSTİYORUM

ESKİŞEHİR Barosu\'nda avukatlık stajını yapan serebral palsi (beyin felci) hastası Murat Arı (51), \"Katılacağım ilk davada mağdur çocukları savunmak istiyorum\" dedi.

Doğuştan beyin felci hastası olan Murat Arı, ilk olarak 1992 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi\'ni bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'ni kazanan Arı, buradan 1996 yılında mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi\'nin kütüphanesinde uzman olarak çalışmaya başladı. Üniversitedeki görevinden emekliye ayrılmasının ardından avukat olmaya karar veren Murat Arı, Eskişehir Barosu\'nda staja başladı. 4 ay sonra bitecek stajının sonunda, avukat olarak katılacağı ilk davanın insan hakları üzerine olmasını istediğini belirten Arı, \"Mağdur çocukları savunmak istiyorum\" diye konuştu.

ADLİYEYE FASLI EŞİ GETİRİYOR

Eskişehir Adliyesi\'ndeki stajına her gün tekerlekli sandalyeyle gelen Murat Arı\'nın en büyük destekçisi Faslı eşi Zahra Rchiech (42). Arı, \"Eşimle 3 yıl önce internette tanıştık ve evlendik. Benim en büyük yardımcım. Beni adliyeye o getirip götürüyor\" dedi. İyi bir avukat olacağını ifade eden Arı, şöyle konuştu: \"Avukatlık mesleğinin tabii ki zorlukları var. Her mesleğin zorluğu var. Avukatlığın biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. İnsanlarla bire bir iletişim halinde olduğunuz için zorluklar bir kat daha artıyor. Benim gibi engelliler yılmasınlar, çalışsınlar. Sokağa çıksınlar, örnek olsunlar. Yapabildikleri en iyi şeyi yapsınlar. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Bir yerlere gelmeye çalıştım. Emekli olduktan sonra avukat olmaya karar verdim. İyi bir avukat olacağım. Söz veriyorum. Herkes buna şahit olacak.\" Murat Arı\'nın eşi Zahra Rchiech de \"Eşimi her gün tekerlekli sandalye ile adliyeye ben getirip götürüyorum. Avukat olacağı için çok mutluyum\" dedi.

4)TIR\'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN HIZ KADRANI 165\'TE KALDI

EDİRNE\'de önünde giden TIR\'a çarpan otomobil sürücüsü yaralanırken, aracın hız kadranının 165\'te takılı kaldığı görüldü. Yapılan incelemede otomobilin TIR\'a çarptıktan sonra yaklaşık 172 metre altında sürüklenerek ilerlediği belirlendi.

Kaza, TEM\'in Edirne gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yaptıktan sonra boş dorseyle Mersin\'e giden çıkan Kadir Y.\'nin kullandığı 34 BYE 49 plakalı TIR\'a, arkasından gelen Eşref K. yönetimindeki 22 LJ 589 plakalı otomobil çarptı. Kazada sürücüsü Eşref K., hurdaya dönen araçtan şans eseri yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Otomobilde yapılan incelemede sürücü Eşref K.\'nın emniyet kemerini arkadan taktığı ve hız kadranının ise 165 kilometrede takılı kaldığı görüldü. TIR sürücüsü Kadir Y., sağ şeritten ilerlediği sırada otomobilin arkasından gelerek hızla çarptığını ve hız kadranına baktıklarında 165 kilometre de takılı olduğunu gördüklerini söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

5)TOKAT\'TA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

TOKAT\'ta ağır tonajlı araçlar üzerinde kış lastiği uygulaması yapılarak eksikleri olan sürücüler uyarıldı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube ekipleri tarafından Uzun Burun Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan trafik uygulama noktasında ağır tonajlı araçlar durdurularak lastikleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde lastiklerin diş derinliği ölçüldü. Sürücülere eksiklerini tamamlamaları için tanıtıcı broşürler verildi. Kontroller sırasında durdurulan bir kamyona ise lastiğinin uygun olmaması nedeni ile 108 lira para cezası kesildi.

\'BİZ SÜRÜCÜLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRİYORUZ\'

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kış lastiği uygulaması 1 Aralık\'ta başlayacağını söyleyerek, \"Biz bir hafta öncesinde sürücülerimizi bilinçlendiriyoruz. Türkiye\'nin coğrafi konumları farklı olabiliyor. Şu anda Tokat ilimizde Valilik kararı ile 1 Aralık olarak aldık. Burada trafik şubesinde görevli arkadaşlarımızla uygulamalarımıza başladık. Sürücüleri uyarıyor, bilinçlendiriyoruz. Arkadaşlarımız lastiklerin derinliklerini ölçüyorlar. Bira önce bir araç gördünüz kamyon lastikleri bitmiş ve bu trafiğe çıkıyor. Bizim bunu engellememiz lazım. Sürücülerin de bilinçlenmesi lazım. Sadece bizim yapmış olduğumuz kontrollerle ceza yazarak insanları korkutarak değil. Bizim amacımız eğitim verim eğitmek. Bu sürücüler can taşıyor, yolcu taşıyor, yük taşıyor\" dedi.

Yol kontrollerinin 1 Aralık\'a kadar uyarı şeklinde olacağını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, \"Denetimde diş izleri şu andaki hava koşullarına uygun olmayan tespit ettiğimiz ağır taşıtımız vardı. Bununla ilgili olarak diş izinin yetersiz olmasından dolayı 108 lira para cezası uyguladık. Lastiklerini değiştirmesi için il merkezine gidip değiştirmek amacıyla kısa bir süre verdik. Bu 1 Aralık\'ta olsaydı bunun cezası 625 lira olacaktı. Bugünkü amacımız kış ayı başlamadan önce sürücüleri uyarmak\" dedi.

