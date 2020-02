DHA YURT BÜLTENİ 8

Bakan Kurum: Turistik alanlara ticari mekanlar yakışmıyor

======================================



İslahiye\'de, zabıtadan dilenci operasyonu: 5 kişi yakalandı

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından cuma namazı öncesi dilencilere yönelik operasyon düzenlendi, 5 kişi yakalandı.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, namaz öncesi cami önlerinde ve halkın yoğun bulunduğu caddelerde vatandaşların duygularını istismar ederek dilenenlere yönelik yaptığı çalışmada 5 kişiyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencilerin yapılan üst aramalarında 270 lira bulundu. Paraya el koyan zabıta ekipleri, dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yaptı.

======================================

Emekli öğretmenler, engelleri sevgi ile aşıyor

GÜMÜŞHANE’de 3 yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak beyin kanaması geçiren ve felç olarak yatağa bağımlı kalan emekli öğretmen Mustafa Daloğlu (88) kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Ayşe Daloğlu’nun (83) yardımlarıyla hayata tutunuyor.

Erzurum’da Öğretmen Okulu’nda tanışan Mustafa ve Ayşe Daloğlu mezun olduktan sonra hayatlarını birleştirdi. 1956 yılında öğretmenlik hayatına başlayan Daloğlu çifti, hayatları boyunca aynı okullarda görev yaptı. Mustafa Daloğlu, meslek hayatında hem okul müdürlüğü hem de öğretmenlik yaptı. Bazı köylerde ise köylüler ‘Eğitimli insan’ diyerek muhtarlık görevini dahi Mustafa öğretmene verdi. Meslek hayatlarında birçok anı biriktiren Daloğlu çifti 1976 yılında da emekli oldu. Sağlıklı ve mutlu bir hayat süren Daloğlu çifti birbirlerine olan bağlılıklarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Daloğlu 3 yıl önce şeker hastalığına bağlı olarak beyin kanaması geçirdi ve yatağa bağımlı hale geldi. Kendisi gibi emekli öğretmen olan Ayşe Daloğlu ise eşini biran olsun yalnız bırakmadı. Bakımını yaptığı eşine destek olan ve moral veren fedakar yarım asırlık sevgileri sayesinde zorlukları aşıyor.

‘NEFES ALDIĞINI BİLMEK BANA YETİYOR’

Eşi Mustafa öğretmene bakmaktan hiç usanmadığını anlatan Ayşe Daloğlu, “Kocam şeker hastasıydı. Çok tedavi oldu ama en sonunda felç geçirdi. Şimdi ise yatağa bağlı. Ben ona bakıyorum. Ona bakmaktan da hiç usanmadım. Çocuklarım bana yardımcı oluyorlar. Nefes aldığını bilmek bile yetiyor bana. Her an kuşkulu bir vaziyette yaşıyorum ama üzüntüm içimde. Dışa vurup hiçbir zaman ona belli etmem. Ona olan sevgim hala devam ediyor. Esasen o beni sevdi de aldı. O beni benim onu sevdiğimden daha çok sever. Tabi evlendikten sonra çoluk çocuğumuz oldu ve daha bir mutlu oldukö dedi.

Öğretmenlik mesleğini severek yaptıklarını anlatan Ayşe Daloğlu, “Sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdük. Görevimizi yaptık. Şimdi biz de çocukları çok seviyoruz. Öğretmen her ne olursa olsun çok sever çocuklarını, öğrencilerini. Yani herkese sevgi duyar. Çok mutluyum, emekliyim. Öğretmenlik mesleği tanrı mesleğidir de derler. Sabır isteyen bir meslek. Tabi sıkıntılarımızda oluyor. Ama bu işi severek yaptık\" diye konuştu.

======================================

Şavşat\'da HES ve maden protestosu

ARTVİN’de yapımı planlanan hidroelektrik santrali (HES) ile maden ocaklarına tepki gösteren grup açıklama yaptı, \'Doğa tahribatına son verilsin\' çağrısında bulundu.

Şavşat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonla İstanbul ve Bursa’dan otobüslerle ilçeye gelen bir grup Şavşatlı, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından halayla karşılandı. Grup, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediye Başkanlığı’na giderek, madenler, HES’ler ve taş ocakları ile ilgili hazırladıkları 20 sayfalık bir rapor sundu.

‘BU DOĞA TAHRİBATINA SON VERMEK İSTİYORUZ’

İlçe meydanında açıklama yapan Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Avukat Halis Yıldırım, HES’lerin ve taş ocaklarının halkın yaşam alanlarını etkilediğini söyledi. Yıldırım, “Artık bu doğa tahribatına bir son vermek istiyoruz. Konuşamayan canlıların bile sesi olacağız. Bölgede yapılan HES’ler ve taş ocakları ve çıkarılan madenler halkın yaşam alanlarını etkilemekte ve bölge halkını gelecekte büyük tehlikeler beklemektedir. Bu konularla ilgili hazırlamış olduğumuz dosyayı ilçe kaymakamına ve ilçe belediye başkanına verdikö dedi.

Milyonlarca yılda oluşmuş doğal yaşam alanlarının yok edildiği öne süren Yıldırım, \"Bildiğiniz gibi, Deriner baraj inşaatı ile başlayan, taş ocakları, maden sahaları ve HES’ler gibi projelerle devam eden, Artvin’imizin milyonlarca yılda oluşmuş doğal yaşam alanlarını yok eden faaliyetler, bütün hukuki ve değişik mücadele çabalarına rağmen artarak devam etmektedir. Çok azı tamamlanmış olan bu projelerin işletmeye alınmasıyla, çevrede yarattığı olumsuz etkilerin görülmeye başlanması, bu konudaki kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermektedirö diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

======================================

15 bin dolarlık fildişi tespih ilgi odağı oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ‘Dua Taneleri’ tespih sergisi izleyenlere kapılarını açtı. Sergide yer alan, 15 bin dolar değerindeki, fildişinden yapılmış, her bir tanesinde Allah\'ın 99 isminden birinin yazılı olduğu, 14 ayar altınla işlenmiş 99\'luk tespih ilgi odağı oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bursa Vakıf Kültürü Müzesi\'nde açılışı yapılan ve tespih üreticileriyle koleksiyonerlerini bir araya getiren sergi, birçok eseri izleyenlerin beğenisine sundu. Sergi açılında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, yoğun ilgi gören serginin bir ay boyunca açık kalacağını belirterek, \"Burada koleksiyonerler ve bu işin ustaları hem tespihlerini getirdiler, hem de bu işin nasıl yapıldığını anlattılar. Çok büyük bir ilgi vardı. Bu sergi 30 gün devam edecek. Bu süre içerisinde tüm tespih severleri mutlaka müzemize davet ediyoruz. İnşallah bu tür sergilerimiz Büyükşehir Belediyemiz himayelerinde devam edecektir\" dedi.

163 TESPİH SERGİLENİYOR

Tespih üreticilerinden Hüseyin Çelik, İbrahim Karaerkek ile koleksiyoner Turgut Çakar, Hüseyin Hüsnü Abaş, Ömer Yıldız, Hidayet Ergün, Hüseyin Şanlı ve merhum İbrahim Benlioğlu\'na ait toplam 163 tespihin yer aldığı sergi çok farklı özellikteki ürünleri bir araya getirdi.

DEĞERİ 15 BİN DOLAR

Tespih üreticisi olan Fırat Karakoç sergide en değerli parçanın fildişinden yapılmış olan tespih olduğunu belirterek, \"Hüseyin ustamızın yaptığı fildişi bir tespihimiz var. Oyma işçilik ve altın işlemeli. 15 bin dolar değerinde bir tespih. Her bir tanesinde Allah\'ın 99 isminden birinin yazılı olduğu, 14 ayar altınla işlenmiş 99\'luk tespih ilgi odağı oldu. Burada görülmeye değer çok fazla tespih var. Osmanlı dönemine ait 3 yüzlük, 5 yüzlük 9 yüzlük zikir tespihleri var. Her yerde görülemeyecek, bulunamayacak çok önemli eserler\" ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Faruk Turan sergide birçok farklı tespih bulunduğunu belirterek, \"Güzel bir sergi olmuş. Osmanlı dönemine ait çok eser var. Çeşit çeşit tespihler var. Osmanlı, Kehribar, Fildişi... Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

======================================



Uyuşturucu operasyonda, 11 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

ANTALYA\'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, cinayet suçundan 11 yıldır aranan şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya\'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi\'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.A. ile G.P ve C.P gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri ile aracında yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ile 2 tabanca, 1 hassas terazi, 50 fişek, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 470 lira, 100 pound, 5 bin 750 euro ile 235 dolar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Narkotik Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Burada ifadesi alınan şüphelilerden A.A.\'nın \'kasten adam öldürme,\' 2 \'basit yaralama\' ve \'görevi yaptırmamak için direnme\' suçlarından Mersin\'de 11 yıldır arandığı ortaya çıktı. İfade işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

