DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANTALYA\'DA DAĞLIK ALANDA YANGIN)EK GÖRÜNTÜ

Görüntü Dökümü

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-İtfaiyecilerden detay görüntü

-Yanan alandan görüntü

-Ekiplerin çalışmasından görüntü

-Restoranların görüntüsü

-Detaylar

318 mb// 2.51 sn HD

Haber:Bülent TATOĞULLARI Kamera:Emrah GÜL ANTALYA-DHA

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2)BEYTÜŞŞEBAP\'TA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakmasının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Yöre halkı bu yıl kar yağışının erken başladığını belirterek, soğuk havanın meyve ağaçlarına da vermesinden dolayı maddi zarara uğradıklarını söyledi. Beytüşşebap ilçesindeki şiddetli yağmur, dün akşamdan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Karla birlikte ilçe beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimler tamamen karla kaplanırken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde sabah uyanan vatandaşlar araçları ve iş yerlerini kardan temizlemek için çalışma başlattı. Tek katlı evlerde yaşayan vatandaşlar, damlarını temizlemek için elerine aldıkları küreklerle kar yığınlarını temizlemeye başladı. Aracının üzerinde biriken karları temizleyen Metin Ataman, bu yıl kar yağışının erken başlardığını belirterek meyve ağaçlarının bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirterek, \"Sonbaharı yaşamadan kışa girdik. Ağaçlarda hala meyveler var. Soğuk hava karlar meyve ağaçlarını olumsuz yönde etkileyecek. Vatandaşlar da hazır değildi\" dedi. Karayolu İlçe Şube Şefi Musa Aykut, kar ve yoğmur nedeniyle yolların kapanmadığını ifade ederek, \"Sadece Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde karayoluna heyelan düşerek kısa süreliğine aksamalar yaşandı. En kısa sürede yola gelen çamurlar temizlenerek, yol ulaşıma açıldı. İlçe merkezi ile köyler ve diğer iller arasında herhangi bir aksama şimdilik yok\" diye konuştu.

Beytüşşebap Belediyesi tarafından kırsal mahallelerine çıkan yollar, ilçe merkezindeki cadde ve sokakları kardan temizlerken, İlçe Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri de köy yolarında herhangi bir aksama yaşanmaması için geceli-gündüzlü ekipler hazır bekletiliyor. Kaymakam İsmail Pendik, ilçe merkezi ve köylerde başlayan kar yağışı nedeniyle korunacak ve aksamaların olacağı bir durum olmadığını kaydederek, \"Vatandaşlarımızın iller ve köylerarası yolculuğunu rahat bir şekilde yapabilecek bir durumdayız. Havaların soğuması nedeniyle ve başlayan yağmur ile kar için hazırlıklıyız. Ekiplerimiz 24 saat her türlü müdahaleye hazır olarak bekliyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dükümü

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Kar görüntüleri

Ağaçlar üzerinde biriken karlar

Yol kenarında biriken kar görüntüleri

Araç üzerinde biriken karlar

Yapılan konuşmalar

Vatandaşlar araç üzerindeki karları temizlerken

Ev damları üzerinde biriken karların temizlenmesi

Genel v detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)-

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3)SOKAK KÖPEKLERİNİN TOPLANMASINA TEPKİ

ÇORUM\'un Mecitözü ilçesinde, sayıları artığı gerekçesi ve artan şikayetler üzerine, ilçe belediyesi ekipleri tarafından boyunlarına ip geçirilen sokak köpeklerinin toplanmaya çalışılması tepkilere neden oldu. Köpeklerin toplandığı anları cep telefonu kamarasıyla görüntüleyen ve ekiplere engel olmak isteyen Kübra Daldal, köpeklerin ormanlık alana bırakılıp ölüme terk edildiklerini öne sürdü. Belediye ekipleriyle de tartışan Daldal, \"Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Hâlbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara çöplüklere atarak aç, susuz ölüme terk ediyorlar\" dedi. İlçede sokakta başıboş köpek dolaştığı şikâyeti üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı. İddiaya göre, hayvan barınağı olmadığı için sokak köpekleri ile ilgili şikâyetlerin arması üzerine, harekete geçen belediye yetkililerince köpeklerin daha da fazla çoğalmasını önlemek için toplanması kararı alındı. Alınan kararın ardından belediye ekipler,, sokaklardaki köpeklerin peşine düştü. Belediye görevlileri kovalayarak yakaladığı bazı köpeklerin boynunda ip geçirip traktör kasasına bindirmeye çalıştı.

İLÇEDE TEPKİ ÇEKTİ

Bu sırada köpeklerin toplandığını gören ilçe sakini Kübra Daldal, \'Siz köpeklere ne yapmaya çalışıyorsunuz?\' diyerek köpeklerin götürülmesine engel olmak istedi. Daldal\'ın tepki göstermesi üzerine belediye çalışanlarıyla arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası ekipler, bazı köpekleri elinden kaçırırken, kasasına koydukları 20\'ya yakın köpeklerle çevreden uzaklaştı.

O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hayvan sever kadının, tanık olduğu sokak köpeklerinin toplanıp traktör kasasına zorla bindirilmeye çalışıldığı anlarına ait cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin paylaşılması üzerine pek çok hayvan sever takipçi, olaya tepki gösterip, yaşananları kınadı.

\'ÖLÜME TERK EDİLİYORLAR\'

Yaşanlara tepki gösteren Kübra Daldal, toplanan köpeklerin kentteki barınağa değil de ilçe merkezi dışımda ormanlık alana bırakılıp, ölüme terk edildiğini söyledi. Daldal, \"Ben onlara \'köpekleri nereye götürüyorsunuz?\' dedim. Onlar da, köpekleri Çorum\'da hayvan barınağına götüreceklerini söylediler. Daha öncede böyle bir şey yapmışlardı. Hâlbuki barınağa götürmüyorlar köpekleri uzaklara ormanlara çöplüklere atarak aç susuz ölüme terk ediyorlar. Bu nasıl olur, bunca köpeğe bu eziyeti etmek ne derece doğru mudur?\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye ekiplerinin köpeklerin boynuna geçirdiği iple

Traktör kasasına bindirmeye çalışmaları

-Hayvan sever \'in müdahalesi

- Hayvan sever Kübra Daldal\'ın açıklaması

-Detaylar

(SÜRE: 1.13 Dk ) (BOYUT: 8.7 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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4)AMASYA\'DA FUHUŞ OPERASYONU: 5 TUTUKLAMA

AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8\'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5\'i de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8\'i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 şüpheli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerden 8\'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu kadınlardan S.M. ve N.M., ile fuhuşa aracılık ettikleri ve imkan sağladıkları saptanan şüpheliler Y.A., A.K., ve Ö.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Merzifon adalet sarayı dışı detay

- Şüphelilerin otomobillerle getirilişi detay

-Şüphelilerin adliyeye girişi detay

(SÜRE:1.15 Dk) (BOYUT: 139 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)