DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ANNESİNİN KAPIYI ÜZERİNE KİLİTLEDİĞİ ENGELLİ ELİF, 7\'NCİ KATTAN DÜŞÜP ÖLDÜ

ERZURUM\'da, diğer kızının evine giden annesinin kapıyı üzerine kilitlediği zihinsel ve bedensel engelli Elif Laloğlu (39), 7\'nci kattaki dairenin balkonundan beline bağladığı anten kablosuyla inmek isterken düşüp öldü. Olay bugün saat 10.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. 6 çocuk annesi Mahi Laloğlu, bedensel ve zihinsel engelli kızı Elif Laloğlu\'nun üzerine kapıyı kilitleyip, diğer kızının evine gitti. Kimsenin olmadığı sırada evden çıkmak isteyen Elif Laloğlu, kapının kilitli olduğunu görünce balkona çıktı. Elif Laloğlu, balkondaki anten kablosunu beline bağlayarak, zemine inmeye çalıştı. 7 katlı binanın en üst katındaki dairelerinin balkonundan inmeye çalışan Laloğlu, beline bağladığı kablonun kopmasıyla, zemine çakıldı. Elif Laloğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.Olayı komşularından duyup, koşarak gelen annesi Mahi Laloğlu ve kardeşleri, Elif Laloğlu\'nun cansız bedinin görüp, gözyaşlarına boğuldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Elif Laloğlu\'nun düştü apartman

-7\'nci kattaki daire

-112 Ekiplerinin Elif Laloğunun cesedi götürmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 02.04 BOYUT: 240 MB

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2)TEKİRDAĞ’DA HAVA DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: 16 GÖZALTI

TEKİRDAĞ\'da 200 polisin yanı sıra helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda eş zamanlı olarak 26 eve şafak baskın yapılırken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapılırken, kapılarını açılmayan bazı evlere polis balkondan girdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi\'ne şafak operasyonu düzenledi. Sabaha karşı tüm şubelerden yaklaşık 200 polisin yanı sıra operasyona Özel Harekat ekipleri ve havadan helikopter de destek verdi. Aydoğdu Mahallesi\'nin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kapatıldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 eve baskın yaparken, polis ekipleri bazı evlere balkondan girdi. Drone kullanılan operasyonda narkotik dedektör köpekleri Kiraz ve Larisa adreslerde uyuşturucu araması yaptı. Operasyonlarda girilen evler didik didik arandı. Aramalar sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Helikopter ve drone görüntüleri

-Ekiplerin araçlarla adreslere intikalleri

-Özel harekat ve narkotik ekiplerinin balkondan bir eve girmesi

-Evde gözaltına alınan şüpheliler

-Operasyona katılan helikopter

-Operasyon mahalinden detay görüntüler

-Narkotik köpeklerinin arama yapması

-Gözaltına alınanların polis araçlarına bindirilmesi

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

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3)OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ UYUDU: 4 YARALI

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sürücünün eşi Gülay Karaarslan, polise eşinin yorgunluktan uyumuş olabileceğini söylediği öğrenildi. Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu\'nun 23\'üncü kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Karaarslan (38) yönetimindeki 67 TF 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Yol kenarındaki boş arazide yan duran otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Karaarslan ile eşi Gülay Karaarslan (37) annesi Fatma Karaarslan (60) ve babası Muhammet Karaarslan (64) yaralandı. Yol kenarında çimenlerin üzerine yatırılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücünün eşi Gülay Karaarslan, hastanedeki polise verdiği ifadesinde eşinin gece işten çıktığını ve uyumuş olabileceğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralılara müdahale

-Yaralıların ambulansa alınması

-Takla atan ve hurdaya dönen otomobil

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

Süre: (5.25) Boyut: (970 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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4)YALOVA\'DA ÜRETİLEN FİLTRE, İSTANBUL HAVALİMANI\'NDA KULLANILDI

Yalova\'da faaliyet gösteren kimya şirketinin ürettiği, \'Ultrafiltrasyon Membran Filtresi\', İstanbul Havalimanı’nın atık su kazanım tesisinde kullanıldı. Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, daha önce ithal edilen filtreyi üreterek yerlileştirdiklerini söyledi. Türkiye\'de ileri arıtma teknolojileri konusunda yatırım yaptıklarını söyleyen Kipri, \"Bu \'ultrafiltrasyon\' dediğimiz aslında temeli 2013 yılında atılmış olan bir TÜBİTAK projesiydi. Aslında hem kimya hem fizik içeren bir projedir bu. Tüp şeklinde bir elyaf üretiyorsunuz. Bu 1,4 milimetre dış çapında, 0.7 milimetre çapında çok ince bir polimerden yapılmış elyaf. Bunu demetler halinde 25 santimetre çapında bir PVC boru içerisinde topluyoruz. Negatif bir basınçla kirli su giriyor ve içerisinden temiz su çıkıyor. Çok küçük delikler ve gözenekler var. Sanırım 20-25 nanometre boyutuna kadar safsızlıkları arıtabiliyorsunuz. Bakterilere kadar arıtabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir tesisten çıkan atık suyu bu şekilde filtreleyerek tekrar kullanabiliyorsunuz\" dedi.

Proje için 35 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve 2017 başından itibaren de satışlara başladıklarını ifade eden Kipri, şöyle devam etti: \"Türkiye’de kısa sürede yüzde 70 gibi bir pazar payına ulaşmış olduk. 2 bin 800 metrekarelik büyük bir fabrika bu. Yıllık 14 bin adet ultrafiltrasyon modülleri üretebiliyoruz. Bunun için bir TSE aldık. İhracat faaliyetlerine de başladık. Aksaray Belediyesi’nin günlük 35 bin metreküp su ihtiyacı bizim modüllerden filtre edilerek süzülmekte bugün. İstanbul Havalimanı’nda bir atık su kazanım tesisi var. Orada da 84 modül var. Oradaki ihaleyi de biz aldık. Ürünlerimizi teslim ettik. Bunun dışında daha önce yapılmış olan tesislerde bu modüllerin 5 senede bir yenilenmesi gerekiyor. Daha önce ithal gelen bir malzeme artık bizim projemizle, Türk insanının arge ve projesiyle, emekleriyle yerlileştirilmiş oldu. Gururluyuz.\"

Görüntü Dökümü;

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-Genel müdürün konuşması

-Detaylar

Kod: 0711ylvakkim

Süre: 2.55 dakika, Boyut: 327 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)

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