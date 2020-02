DHA YURT BÜLTENİ 8

Kıyıya vuran tekne, traktör ve ATV ile kurtarıldı, turistler o anları izledi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde arızalanıp kıyıya vuran tekne, traktörle ve yedeğinde ATV ile çekilerek kurtarıldı. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahilde denize giren ve güneşlenen turistler, kurtarma çalışmasını şaşkınlık ve meraklı gözlerle izledi.

Manavgat\'ın Çolaklı Mahallesi\'nde adı öğrenilemeyen bir vatandaş geçen çarşamba günü balık tutmak amacıyla denize açıldı. Bir süre sonra teknesi arızalanan vatandaş, kendi imkanlarıyla 6- 7 saat kürek çekerek Çolaklı sahiline kadar geldi. Burada teknesi kuma saplanan vatandaş, Mustafa Cansız\'dan yardım istedi. Traktörüyle sahile gelen Mustafa Cansız, tekneyi kuma saplandığı yerden çekerek kurtardı. 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sahildeki, turistler şaşkın bakışlarla teknenin kurtarılma çalışmasını izledi.

Teknenin traktörle çıkarılması, sahilde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, traktörün yedeğinde ATV olarak bilinen motosiklet ve tekneyle sudan çıkarılması görülüyor. Sahilde güneşlenen ve denize giren turistlerin meraklı ve şaşkın bakışlarla tekne kurtarma çalışmasını izledikleri de cep telefonu görüntülerine yansıdı.

\'TRAKTÖRLE DENİZE GİRDİM\'

Mustafa Cansız, \"Vatandaşın çıkarma şansı yoktu. Ağır bir tekne. Traktörle denizin içine girdim, geriye çıkardık. Vatandaşın teknesini düzelttikten sonra o kendi motoruyla çekmek istedi. Çekemedi, ben, \'madem buraya kadar geldik, iyice yardımcı olayım\' dedim. Traktörle tekneyi sahile kumsaldan çıkardık. İş yerine kadar da götürdüm\" diye konuştu.

Milletvekili Yağcı, kadınlarla birlikte yufka açtı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK\'de belediye tarafından düzenlenen \'Geleneklerimizi yaşatıyoruz\' etkinlikleri kapsamında Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı kadınlarla birlikte yufka açtı. Milletvekili Yağcı, kadınların pişirdiği yufkayı Belediye başkanı Nihat Can ile birlikte vatandaşlara ikram etti.

Bilecik\'in yakın tarihine ilişkin materyal ve görsellerin sergilendiği \'Yaşayan Şehir Müzesi\'nde, geleneksel yiyeceklerin tanıtım etkinlikleri sürüyor. Yöresel kıyafetler giyen kadınlar, müze önünde yufka pişirdi. Ak Parti Milletvekili Selim Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can, müzeyi gezdikten sonra yufka açan kadınlarla bir süre sohbet etti. Milletvekili Selim Yağcı, yere oturup kadınlarla birlikte yufka açtı. Yağcı daha sonra Belediye başkanı Nihat Can\'la beraber kadınların pişirdiği yufkaları vatandaşlara ikram etti.

Selim Yağcı \"Müzemizdeki \'Geleneklerimizi Yaşatıyoruz\' projesi devam ediyor. Hakikaten Bilecik için yufka hazırlamak çok özel. Kışa girerken annelerimiz, ninelerimiz imece usulü yufka günleri yaparlardı. Burada da bu gelenek yaşatılmaya çalışılıyor\" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can da kentin geleneksel yiyecek etkinlerini sürdürdüklerini, örf ve adetleri unutturmamaya çalıştıklarını söyledi.

Trabzon Valiliği\'ne atanan Ustaoğlu, Bitlis\'ten uğurlandı

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- RESMİ gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi\'yle Trabzon Valiliği\'ne atanan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kurum amirleriyle vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Valiler Kararnamesi\'yle Trabzon Valiliğine atanan Bitlis Valisi Ustaoğlu için valilik binası önünde uğurlama töreni düzenlendi. Vali Ustaoğlu, uğurlama törenine katılan Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Tatvan 10. Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eren Üniveritesi Rektörü Prof.Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Nasrullah Tanglay ve kurum amirleriyle tek tek vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

Ustaoğlu, kentten ayrılışından önce veda mesajı yayımladı.

Ustaoğlu mesajında 16 yıllık hizmet anlayışını ve terörle mücadelesini anlattıktan sonra şöyle veda etti:

“İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkârları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadim şehir Bitlisli hemşerilerime, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emaneti olan ailelerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize arzı veda ediyor, her yönüyle seçkin ve özel bir yere sahip Bitlis’imizde görev yapmış olmanın onuruyla tüm hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.\"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım göreve başladı

TEKİRDAĞ\'a atanan Vali Aziz Yıldırım, valilik bahçesindeki karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Valiler kararnamesiyle Muş\'tan Tekirdağ Valiliği\'ne atanan Aziz Yıldırım bugün kente gelerek görevine başladı. Valilik bahçesinde düzenlenen karşılama törenine Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Vali yardımcıları, Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilçe kaymakamları ve kurum müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Karşılamaya katılanlar bahçede uzun kuyruklar oluşturdu.

Vali Yıldırım, birlikte çalışma gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek, \"Arkadaşlar hepinize merhaba cennet vatanımızın bir ilinden başka bir iline Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile atanmış bulunuyoruz. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Muş\'ta tarım ve hayvancılık çok fazlaydı burada da sanayi ve tarımın çok fazla olduğunu biliyoruz. İnşallah burada da hizmetlerimize hep birlikte devam edeceğiz. Bu konuda zaten gerek daire amirlerimiz, gerek basınımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek vatandaşımız belediyelerimiz ile birlikte çalışma gayreti içerisinde olacağız. Tek bir gayemiz var Tekirdağ\'a, Tekirdağlıya ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına, devletimize hizmet etmektir gayemiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Vali Yıldırım konuşmasının ardından makamına geçerek görevine başladı.

