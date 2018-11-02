DHA YURT BÜLTENİ 8

Yunanistan\'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen sıkıştıkları minibüste yakalandı



Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 54 kaçak göçmen, sıkışıp, güçlükle sığabildikleri minibüsün içerisinde yakalandı. Minibüsün fren sistemlerinin arızalı olduğu tespit edilirken, ölüm yolculuğuna çıkmalarına fırsat verilmeyen kaçaklar Anafartalar Polis Merkezi\'ne götürüldü.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtindeki bir otelin otoparkında, 34 BB 8255 plakalı bir minibüsün içerisinde çok sayıda mülteci olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Minibüsün bulunduğu otoparka baskın düzenleyen ekipler, kaçakların ölüm yolculuğuna çıkmalarına fırsat vermedi. Minibüste yapılan incelemelerde Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Filistin, Mısır ve Orta Afrika gibi çeşitli uyruklara mensup 38\'i erkek, 3\'ü çocuk ve 1\'i hamile 13 kadın yakalandı. Yakalanan kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçme hazırlığında oldukları ve içinde bulundukları minibüsün fren sistemlerinin de arızalı olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 54 kaçağın, içinde havasız kaldıkları minibüse nasıl sığdıklarına polisler de şaşırırken, götürüldükleri Anafartalar Polis Merkezi\'nin nezareti tüm kaçakların girmesine yetmedi. Göçmenlerin, sağlık kontrollerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilecekleri belirtildi.

Olayla ilgili Ercan K. (50) gözaltına alındı, minibüsün şoförü ise kaçtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Minibüsten görüntü

- Nezaretteki göçmenlerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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60 öğrenci çorbadan zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da Şehit Abdulselam Halat İlk ve Ortaokulu\'ndaki 60 öğrenci, içtikleri çorbadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bu sabah Şehit Abdulselam Halat İlk ve Ortaokulu\'nda meydana geldi. Okulda ikram edildiği belirtilen çorbadan içen öğrenciler, ders sırasında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri artması üzerine okul yönetimi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 60 öğrenci, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan öğrenciler, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Yaşanan zehirlenme olayına ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri dağıtılan çorbadan numune aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane ve okuldan görüntüler

Ambulans

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Kayseri\'de üniversite kongre merkezi inşaatında çökme: 1 yaralı (2)- Yeniden



Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Üniversitesi kampüsünde yapım halindeki kongre ve kültür merkezinin çelik kontrüksiyon çatısı çöktü. Enkaz altında kalarak yaralanan işçi Osman Aydın, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Erciyes Ünversitesi kampüsündeki 6 katlı kongre ve kültür merkezi inşaatında saat 09.30 sıralarında, iddiaya göre terasa yüklenen çakıl malzemesi nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada inşaatın çatısında temizlik işleri yapan Osman Aydın, demir ve kalasların altında kaldı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından göçük altında kalan işçiye ulaştı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen işçi, sedyeye alınıp, vinç ile aşağı indirildi. Yaralı işçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, olay yerine gelerek, olayla ilgili bilgi aldı. Çalış, \"Çok şükür can kaybımız yok. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatacağız\" dedi

TEMELİ 14 YIL ÖNCE ATILMIŞ

Erciyes Üniversitesi kampüsündeki çöken yapım halindeki kongre ve kültür merkezinin temelinin 14 yıl önce atıldığı, ödenek yokluğu nedeniyle kaba inşaat halinde uzun yıllar beklediği ve ikinci kez ihale edilerek tamamlanmaya çalışıldığı öğrenildi.

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kurtarma çalışmaları

Detaylar

Açıklamalar

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Evlilik vaadiyle dolandırıcılık şebekesine 10 gözaltı

GAZİANTEP\'te, internet üzerinden tanışarak evlenmek vaadiyle kente çağırdıkları 6 kişiden başlık parası ve altın alarak dolandıran 10 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.

Kentte son 1 ayda polise başvuran 6 kişi başka şehirlerden evlenmek için geldiklerini fakat evlenecekleri kadınların yüklü miktarda başlık parası ve altınları alarak kayıplara karıştığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayetler üzerine harekete geçen polis altınların alındığı kuyumcuların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis evlenmek vaadinde bulunan E.B. ve ailesi olarak tanıştırdığı M.Ş., G.B., P.Y, H.Ç, A.Ç., M.A., Y.K., S.K. ile M.D.\'yi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 ayda 6 kişiyi toplam 150 bin lira dolandırdıkları belirlendi. Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin kuyumcuya girmesi

- Şüphelilerin kuyumcudan alışveriş yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP- (DHA)

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