DHA YURT BÜLTENİ 8

VAN\'DA TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da jandarmanın yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK\'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit İlçesine bağlı Kurubaş Mahallesi Gölardı yolu üzerinde PKK/KCK terör örgütünün eylemlerde kullanmak üzere silah, mühimmat ve el bombaları sakladığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, karayolunda yapılan arama-tarama faaliyetinde bir menfezin altında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası, 2 şarjör ve 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki terörle mücadele faaliyetleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

JANDARMA KAMERASI

------------------------------

-Ele geçirilen silah ve mühimmatlar

======================================

2 İŞ YERİ VE 4 ARACIN ZARAR GÖRDÜĞÜ PATLAMA GÜVENLİK KAMERASINDA

SAMSUN\'da dün gece bir börekçide bulunan tüpün bomba gibi patladığı, 2 dükkan ile 4 aracın hasar gördüğü olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün gece Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre bir börekçide bulunan tüp, iş yerinde kimse olmadığını sırada patladı. Bomba gibi patlayan tüp iki işyeri ile önünde bulunan 4 aracın hasar görmesine neden oldu. Ayrıca Oya Ocak isimli bir kadın patlamadan dolayı yaralanarak özel bir hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.Vücudunda yanıklar oluşan Ocak\'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildiği belirtildi. Öte yandan hasar gören işyeri ve araçlarla ilgili bu gün hasar tespit, onarım ve temizlik çalışmaları yapıldı. Olay anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Patlama anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)

=================================================

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ \'DUR\' İHTARINA UYMADI 90 KİLOMETRE KAÇTI

KONYA\'nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin \'dur\' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 90 kilometre boyunca kaçtı. Otomobil Konya kent merkezi girişinde yolun trafiğe kapatılmasıyla durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, sürücü Mehmet Ç.\'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Konya\'nın Ilgın ilçesinde trafik uygulaması yapan polislerin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçan 42 NS 665 plakalı otomobil, yaklaşık 90 kilometre boyunca polisten kaçtı. Konya kent merkezi girişimde yolu trafiğe kapatan polis, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Ç., ile yanındaki Mevlüt K.\'yı gözaltına aldı. Mevlüt K., kendisini gözaltına alan polislere önce \"Hastaneye gidiyorum o yüzden hızlı gitmesini söyledim\" dedi. Elleri kelepçelenen Mevlüt K., \"Ben vatan haini miyim. Neden kelepçe takıyorsunuz? Hepinizi şikayet edeceğim\" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis, sürücü Mehmet Ç.\'nin ehliyetinin olmadığı için kaçtığını belirledi. Gözaltına alınan sürücüye hız ihlali, kırmızı ışıkta geçmek, ehliyetsiz araç kullanmak, \'dur\' ihtarına uymamak, trafiği tehlikeye düşürmekten 5 bin lira idari para cezası kesilirken, otomobil de trafikten men edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------------

- Polisten kaçan şüphelilerin gözaltına alınması

- Şüphelilerin kelepçelenip polis aracına bindirilmesi

-Polis ve otomobilden detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

===========================================

BOŞANDIĞI EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADINA İLK MÜDAHALE CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENMİŞ

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, 38 yaşındaki Ayşe Özcan\'ın bir süre önce boşandığı eşi 43 yaşındaki Ö.S. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmesinden sonra yaşananların vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik anları yer alırken, Özcan\'a çevredeki esnaf ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı görüldü.

Salihli Sanayi Sitesi\'nde rot-balans servisi işleten Ö.S., geçen 29 Ekim\'de saat 15.00 sıralarında, boşandığı eşi iki çocuk annesi Ayşe Özcan\'ın çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki kuaför dükkanına geldi. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. Ö.S., yanında getirdiği pomalı tüfeği Özcan\'a doğrultup, peşeşe iki el ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, Ö.S. olay yerine geldiği motosikletiyle uzaklaştı. Özcan, silah sesine koşan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ö.S. ise olayın ardından Salihli Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim oldu.

Manisa Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Özcan\'ın cenazesi, dün ikindide Küçükliman Camisi\'ne getirildi. Talihsiz kadın, kılınan cenaze namazın ardından Karaağaç Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Boşandığı eşini öldüren Ö.S. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Özcan\'ın eşi tarafından pompalı tüfek ile vurulmasının ardından yaşananların bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde yaşanan panik anları yer alırken, Özcan\'a çevredeki esnaf ve vatandaşların ilk müdahaleyi yaptığı görüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Ayşe Özcan\'ın vurulmasından sonra yaşananların cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

========================================================



BELEDİYE BAŞKANI: MERİÇ DERESİ\'Nİ FABRİKA ATIKLARI KİRLETTİ

EDİRNE\'nin Meriç ilçesi Belediye Başkanı Nihat Yörük, döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan ve geçtiğimiz günlerde kirliliği ile gündeme gelen derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini söyledi. Kirliliğe belediyenin evsel atıklarının kirletmediğini ifade eden Yörük, \"Bizim de kanalizasyonumuzda bir tıkanıklık oldu. Plastik bir bidonun içine taş doldurup kanalizasyona atmışlar. Biz kuka denen aletle bunu çıkardık ve sonuç normale döndü. Ama bugün o beyazlık orada hala mevcut olup, belediyenin evsel atık sularından değil fabrikadan gelen kostikten gelebileceğini düşünüyoruz\" dedi.

Meriç ilçe merkezinden doğan ve 6 kilometrelik uzunluğu ile binlerce dekar ekili arazinin sulanmasında kullanılıp, Meriç Nehri\'ne dökülen Meriç Deresi, bir süre önce kirliliği ile gündemi geldi. Beyaz ve gri renklerde akan dereyi fabrika atıklarının kirlettiği iddiaları üzerine önce belediyenin kanalizasyon borusunun çatlak olmasından kaynaklandığı belirtilirken, yağ fabrikası da dereyi tesislerinin kirletmediğini açıkladı. Fabrikadan yapılan açıklamada, bu yıl 3 kez denetim geçirdikleri belirtilerek, \"Meriç ilçe merkezinde üretim yapan fabrika ve atık su arıtma tesisi olarak, bugüne kadar sürekli denetimler yapılmış ve hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 2018 yılında Ocak, Mart ve Eylül aylarında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından analiz ve denetimler yapılmıştır. Meriç İlçe Emniyet Amirliği hem de Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da derenin beyaz akmasının ardından ani baskın ve ani denetim yapılmıştır. Yağ ve pirinç üretiminin yapıldığı tesisimizde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce \'atık su arıtma tesisinin çalıştığı, arıtma tesisinin çıkış suyunda farklı renkte su çıkışının görünmediği ve akışın berrak olduğu\' tespit edilmiştir\" denilmişti.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü derenin kirlenmesiyle ilgili aldığı numunelerin incelenmesini sürdürürken, Meriç Belediye Başkanı Ak Partili Nihat Yörük, yazılı ve sözlü yaptığı açıklamalarda derenin fabrika atığıyla kirlendiğini söyledi. Meriç Deresi\'ne karışan evsel atık suyla ilgili kanalizasyon borusunun onarımı için çalışma başlattıklarını anlatan Yörük, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

\"Belediyemiz mücavir alanımız içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ fabrikasının üretim sonucu oluşan zararlı proses sularını yine belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan sulama ve tahliye kanalına arıtmaya tabi tutmaksızın tahliye ederek, ikinci bir deşarj borusu vasıtasıyla derenin akışı yatağı boyunca toksik etki yaratan bir kirliliğe sebep olduğu, belediyemiz ekiplerince yerinde tespit edilmiş. Aynı fabrikaya 2 Mart 2018 tarihinde yapılan ziyarette, fabrika bünyesinde mevcut evsel atık su arıtması bulunuyor olmasına rağmen oluşan atıkları belli dönemlerde sürekli değil kesik kesikli faaliyet göstererek manüel olarak takıp çıkardıkları bir dirsek ile yönettikleri tespit edildi.\"

Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin kirliliğine belediyenin evsel atıklarının kirletmediğini söyledi. Yörük, şunları söyledi:

\"Kanalizasyon arızası nedeniyle şebekenin iki yerden tahliyesi vardır. Fazla suyu biz dereye deşarj ederiz, aksi taktirde kanalizasyon suyu evlerin içinden çıkar. Vatandaşın evinden kanalizasyon suyu çıkmasın, zarar görememesi amacıyla Köprübaşı\'nda birde Karakol Altı dediğimiz bölgede iki adet dereye boşaltma yerimiz vardır. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde gözlediğimize göre, Meriç Deresi\'nin suyunun beyazladığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden gelen arkadaşların bunu belediyeden kaynaklandığını söylemiş olsalar da, bizim yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda, belediyenin evsel atıklarından kaynaklanmadığını tespit ettik. 16 Ekim 2018 tarihinde belediyemiz mücavir alanlarımızın içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ fabrikasından kaynaklanabilir olduğundan, canlıların zarar görmüş olduğunu düşünüyoruz. Fabrika bir yazı ile açıkladı, kirliliğin kanalizasyon sularından kaynaklandığını suyu beyaz yaptığını ifade ettiler. Bunun yanlış olduğunu ispata biz her zaman hazırız. Bizim de kanalizasyonumuzda bir tıkanıklık oldu. Plastik bir bidonun içine taş doldurup kanalizasyona atmışlar. Biz kuka denen aletle bunu çıkardık ve sonuç normale döndü. Ama bugün o beyazlık orada hala mevcut olup, belediyenin evsel atık sularından değil fabrikadan gelen kostikten gelebileceğini düşünüyoruz.\"

\'BORU SİSTEMİ VAR\'

Belediye ekiplerinin yaptığı tespitlerde fabrikanın iki ayrı borudan dereye su bıraktığını öne süren Yörük, Belediyemiz ekiplerince fabrikada 2 Mart 2018 tarihinde yapılan ziyarette, fabrika bünyesinde mevcut olan evsel atık su arıtma tesisi bulunduğu halde buradan gelen sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü orada onların bir dirseği var, boru sistemi var. Ondan kaynaklanmış olabilir. Kimseyi suçlamak istemiyoruz ama biz burada temiz çevre yaratmaya çalışıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Drone ile yukardan beyaz akan dere

Yukardan detay

Dereden genel detay

Nihat Yörük\'ün açıklaması

Fabrikadan detay

Muhabir Ali Can Zeray\'ın anonsu

Fabrikadan dereye atık su taşıyan 2 ayrı boru

Farklı açılardan genel detay

Haber-Kamera:Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-