DHA YURT BÜLTENİ 8

1)ŞAHİKA ERCÜMEN\'DEN SALDA GÖLÜ\'NDE DÜNYA REKORU

SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırdı. Ercümen, 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Suda Türk bayrağı açıp, rekorun sevincini yaşayan Ercümen \"Cumhuriyetimizin 95\'inci yılına ithafen rekoru kırdım\" dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu hakemlerinin dalışı onaylayan beyaz kart göstermesiyle ekibindekiler ile büyük sevinç yaşadı. Suda Türk bayrağı açan Ercümen, rekorun sevincini yaşadı. Su içinde gazetecilere açıklama yapan Şahika Ercümen, \"Dün fırtınadan sonra bugün rekoru kırdığım için mutluyum. Su çok soğuk, nefesimi tutamayacağımı sandım. Denizde 110 metre, antrenmanda daha fazla daldım; ama bu mesafe ona eşdeğerdi. Soğuk suda nefes tutmak zor. Türkiye\'ye dünya rekorunu kazandırdığım için mutluyum. Cumhuriyetimizin 95\'inci yılına ithafen rekoru kırdım\" diye konuştu.

2)ÇOCUĞU TERLİKLE DÖVEN BAKICIYA, 7 YIL HAPİS CEZASI

AMASYA\'da 3 yaşındaki K:B.B\'ye bakıcılık yaparken şiddet uygulayan ancak çocuğun dedesi tarafından suçüstü görüntülenen Fadime Y. yargılandığı mahkemece \'eziyet\' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. K.B.B\'nin Anne ve babasının bakıcıya karşı açtığı dava 6 ayda sonuçlandı. Karar sonrası Anne Alev B., \"Türk adaletine her zaman güveniyordum; bu kararla adalet yerini buldu\" dedi. Olay, Nisan ayında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.\'nin (33) çocukları K.B.B.\'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B., çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu. Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim\'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

BÜYÜKBABA ÇOCUĞA ATILAN DAYAĞI KAMERAYLA KAYDETTİ

Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.\'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anları kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi\'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Fadime Y. nöbetçi mahkemedeki ilk ifadesinde, \"K.B.B.\'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. \'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum\' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi\" dedi.

\'BASİT YARALAMA\'DAN \'EZİYET\' SUÇUNA ÇEVRİLDİ

Fadime Y. hakkında Merzifon 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde \'basit yaralama\' suçundan dava açıldı. Ancak ilk duruşmada savcının itirazı üzerine yargılama ‘eziyet’ suçundan devam etti. Geçen Temmuz ayında görülen duruşmada mahkeme, Fadime Y.\'yi tutukluluk halinde geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye etti.

DAVA 6 AYDA SONUÇLANDI

Mahkeme dünkü karar duruşmasıyla sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Fadime Y.’ye ‘eziyet’ suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Dava olaydan 6 ay sonra sonuçlanmış oldu.

\'ADALETE HER ZAMAN GÜVENDİK\'

Alev B. Türk adaletine her zaman güvendiklerini belirterek bu karar ile adaletin yerini bulduğunu söyledi. Alev B, karadan memnun olduğunu belirterek \"O kadar kötü günler geçirmemize rağmen hakim yerinde karar verdi. Adalet yerini buldu. Bunu yaşamayan bilemez. Ben bir anneyim. Çok zor günler yaşadık. Sürekli kabuslar gördüm. Oğlum çok etkilendi. Biz ona \'cici anne\' dedirttik evimize soktuk, güvendik böyle mi yapması gerekiyordu. Küçücük çocuğa yaptığı canilik resme psikopatlık. Oğlum geceleri \'Cici anne vurma, dövme\' diye uyanıyordu. Bir kaç ay böyle geçti. O yüzden belki bu ceza ona fazla diye düşünebilir ancak bana göre oğluma yaptığı bu eziyetin karşılığında az bile\" diye konuştu.

\'ADALET YERİNİ BULDU\'

Adalete sonsuz güvendiklerini belirten baba Özgür B. \"Bu kadına 7 yıl hapis cezası verildi. Adalet yerini bulsun istiyorduk şükürler olsun adalet yerini buldu. Eşim ben çocuğum hepimizin psikolojik bozulmuştu çok zor günler geçirdik. Evimizden bile soğuduk giremedik. Hala etkisini yaşıyoruz. Ben ilk şüphelendiğimizde önce toz konduramadım. Neden küçücük bir çocuğa bunu yapsın diye düşündüm. Videoyu izlediğimde şok oldum dünyam başıma yıkıldı. En önemli varlığımı evladımı emanet ettiğim bakıcısı bunu yaptı kimseye güvenimiz kalmadı. Eşimde bende yıkıldık perişan olduk\" dedi.

Dede Çelebi Ekim ise \"Ekmek,su, aş bulmak gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir ancak adalet gecikmez tez verilmelidir. Hakim bey hiç bir indirim yapmadan bu kadına 7 yıl hapis cezası verdi. Bu karar içimizi bir nebze olsun soğutmuş oldu. Devletimizin kanunlarına adalete her zaman güveniyoruz. Bana kalsa 10 yılda verse benim gözümde bu ceza çok değil\" şeklinde konuştu.

3)HASTAYA ECZANEDE DAYAK İDDİASI

ANTALYA\'da üniversite öğrencisi Oğuzcan Dalcı (21), \'Eczanede sistem çalışmıyor\' diyerek ilaç vermeyen eczacıya, başka bir eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra gidip, \"Sistem arızası yokmuş, ilaçlarımı aldım, sizi şikayet edeceğim\" deyince dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Oğuzcan Dalcı, cuma günü yüksek ateş nedeniyle hastaneye gitti. Verilen reçetedeki ilaçları almak için yakın bölgede nöbetçi eczane bulamayan Dalcı, hafta sonunu ilaç almadan geçirdi. Eczaneye gidecek gücü kendinde bulamadığını söyleyen Dalcı, pazartesi sabahı Kepez ilçesi Kültür Mahallesi\'ndeki evine yakın bir eczaneye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Bana sistemin çalışmadığını, reçetemin kendilerinde durabileceğini, sistem çalışmaya başladığında ilaçlarımı verebileceklerini söylediler. Reçeteyi alıp başka bir eczaneye gittim. O eczanede hiçbir problem yaşamadan ilaçlarımı aldım. Bugün sistem arızası olup olmadığını sordum. Gün içinde arıza yaşanmadığını söylediler. İlaçlarımı alıp ayrıldım ve Kültür Mahallesi\'ndeki eczaneye gittim. İki gündür ilaçları alamadığım için çok kötü olduğumu, yapılanın iş ahlakına sığmadığını söyledim. \'Ben kötü durumdayım ve sizden ilaç almaya gelmiştim. Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. Eğer kendi sisteminizden kaynaklı bir arıza varsa, beni başka bir eczaneye yönlendirmeniz gerekirdi. İş ahlakı bunu gerektirirdi, sizden şikayetçiyim\' dedim. Şikayetçi olacağımı söylediğimde tezgahın arkasından çıkan kişi beni döverek dükkanın dışına çıkardı. Daha sonra yanındaki arkadaşı gelip kafama darbe vurdu, yere düşürdüler. Yaklaşık 10-15 kez tekmelediler.\"

\'ŞİKAYETÇİ OLDUM\'

Olaya tanık olanların aramasıyla gelen 112 ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getirildiğini, yapılan muayenede köprücük kemiğinin kırıldığının tespit edildiğini aktaran Dalcı, \"Olayın yaşandığı semtin bağlı bulunduğu Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi\'ne gidip saldırganlar hakkında şikayetçi oldum. Eczanede çalışan iki kişiden davacı ve şikayetçiyim\" dedi.

4)BİTLİS’TE SAĞANAK, YOLLARA ZARAR VERDİ

BİTLİS’te 4 gündür etkili olan yağmur ve oluşan sel, yollara ve altyapıya büyük zarar verdi. Yollar tahrip olurken, Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, zarar tespit çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve işyerinde su baskınları yaşandı. Yollarda çökmeler meydana geldi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yağmur sonrası meydana gelen tahribatlarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulundu. Birçok yolda tahribatın meydana geldiğini, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ustaoğlu, tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Ustaoğlu, kentte sürdürülen altyapı çalışmalarının da zarar gördüğünü, bununla ilgili tespitlerin yapılarak vatandaşların zararlarının da kısa sürede giderileceğini belirtti.

5)DEAŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ\'de, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan, çatışma bölgelerinde bulunan ve bölgelere eleman temin eden, Türkiye\'ye illegal yollarla giren örgüt mensuplarına lojistik destek sağlayan 11 kişiyi tespit etti. Salı günü İzmit, Darıca, Kartepe, Dilovası, Derince ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonda A.F.B., M.K., C.A., A.S., R.N., K.K., R.T., M.D., G.D., C.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyaller ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 kişi Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi.

Zanlıların adliyeye getirildiği sırada zanlılar ve yakınları gazetecilere saldırdı. Gazetecileri darp etmeye çalışan şahıslar polis tarafından engellenirken, adliye girişinde ise zanlılar ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

6)KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

SİNOP’ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL’den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye Sinop’un Erfelek ilçesinde üretilip kent genelinde satışa sunuluyor. Kışın habercisi olan belirtilen kestane tezgahlarda yerini alırken kilogram fiyatı 8-20 TL arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin 100 gramının da 5 TL’den satıldığını belirten kestane satıcısı Şadan Tosun, \"Kış aylarının vazgeçilmesi kestanedir. Kış mevsimine yaklaştığımız bu aylarda tezgahlarda yeri alıyor satışı da artıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi güzel. Bizde kestaneyi kavurup halk arasında \'kestane kebap\' olarak bilinen şekliyle satıyoruz. Geçimimizi buradan kazandığımız para ile asğlıyoruz\" dedi.

7)14 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KADIN PAZARDA YAKALANDI

İZMİT\'te semt pazarında uygulamada bulunan polis, hırsızlık gibi 12 suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ç.A. isimli kadını yakaladı.Dün kurulan Perşembe Pazarında şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Yunus Timleri, bir kadının kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik sorgusunda Ç.A.\'nın 2011 yılından bu yana hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan arandığı, 14 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis ile 4 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ç.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

8)155\'İ ARAYIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

ÇORUM\'da işsiz olduğu için bunalıma giren Nihat K., (25) inşaat halindeki bir binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu.Nihat K. bu sırada 155\'i arayıp intihar edeceğini polise haber verdi.

Olay, dün akşam Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren belediye hizmet binası inşaatına gelen Nihat K., 4\'üncü kata çıkıp 155 polis imdat hattını arayıp işsiz olduğu için intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Nihat K.\'nın bulunduğu kata çıkıp onu ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan Nihat K., inşaattan indirilerek sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA