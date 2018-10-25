DHA YURT BÜLTENİ 8

1)MERİÇ NEHRİ\'NDE KAÇAK GÖÇMENLERİN BOTU ALABORA OLDU

EDİRNE\'de, askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen yaklaşık 10 kaçak göçmenin bulunduğu bot, Meriç Nehri\'nde alabora oldu. Yüzerek, Yunanistan\'a geçmeyi başaranların ihbarı üzerine Meriç Nehri\'nde, AFAD ve jandarma ekiplerince kaybolduğu öne sürülen kaçaklar için arama çalışması başlatıldı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) -

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2)DÜZCE\'YE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

DÜZCE\'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Düzce\'de soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Kaynaşlı Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri\'nin olduğu alanda aralıksız yağan kar nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Tesis çalışanlarından bazıları kar nedeniyle araçlarını bulundukları yerden çıkaramadı. Yaylada bulunan koyunlar ise kar içerisinde dolaşarak ilginç görüntüler oluşturdu. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde ise sağanak yağış etkili oldu.

Görüntü Dökümü

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Kar yağışından görüntü

Koyunların kamerayı koklarken görüntüsü

Fenerbahçe tesislerinden görüntü

Yolda giderken aracın içerisinde yağış görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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3)ZONGULDAK\'TA DEV DALGALAR

ZONGULDAK\'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Kentte gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı\'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Mendirek altına araçlarını park edenler, dalgalar nedeniyle araçlarını kaldırdı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Zonguldak limanından detay

-Denize açılamayan balıkçılar

-Dalgalar detaylar



Süre :(2.06) Boyut: (235 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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4)ŞAHİKA ERCÜMEN\'İN REKOR DALIŞINA \'OLUMSUZ HAVA\' ENGELİ

SERBEST dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen\'in Salda Gölü\'nde yapacağı rekor denemesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Ercümen, hava şartlarının düzelmesi halinde rekor denemesini öğleden sonra yapacağını açıkladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen\'in bugün Burdur\'un Yeşilova ilçesi sınırlarındaki Salda Gölü\'nde yapacağı rekor denemesi, yağmur ve fırtına nedeniyle yapılamadı. Beyaz kumu, turkuaz suyuyla \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak anılan gölde saat 11.00\'de yapılacağı açıklanan dalışın, hava koşulları nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Bugün yapacağı rekor denemesi için göl kıyısındaki otelde ekibiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren Ercümen, Burdur ve çevresinde başlayan ve Salda Gölü çevresinde de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle göle açılmayı uygun görmediklerini söyledi.

\'HAVA KOŞULLARINA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ\'

Hava şartlarının düzelmesi halinde rekor denemesini öğleden sonra yapacaklarını belirten Şahika Ercümen, aksi halde başka bir güne erteleyebileceklerini de kaydetti. Ercümen, \"Botlarla göle açılmayı güvenlik nedeniyle uygun görmedik. Yarına ertelenme durumu da olabilir. Hava koşullarına göre hareket edeceğiz\" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Şahika Ercümen\'i ziyaret ederek, dalış denemesinde başarılar diledi.

184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış yapacak olan Şahika Ercümen, ekibiyle \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\' kırmayı hedefliyor.

Görüntü Dökümü

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-Alandan ve salda gölünden detay görüntü

-Bekleyen sağlık ekipleri unke basın ekiplerinden görüntü

-Şahika ve belediye başkanının sohbeti

-Şahikanın konuşması

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Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL/BURDUR, (DHA)

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5)KUYUYA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen 5 aylık yavru kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum\'da yaşayan Filiz Ferah (42), dün (çarşamba) akşam saatlerinde Gümüşlük Mahallesi\'ndeki evinin yakında kedi sesi duydu. Ferah, sesin evinin yanındaki mandalina bahçesi içerisindeki atıl durumda bulunan su kuyusundan geldiğini farkedip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. Olay yerine AKUT Bodrum ekipleri sevk edildi. AKUT Bodrum ekibinden 5 gönüllü bölgeye ulaştı. Kurulan ip sistemi ile bir AKUT gönüllüsü yaklaşık 18 metre derinliğinde, 5 metre genişliğindeki, içerisinde su bulunmayan kuyuya indi. Hayvan yakalama kepçesi yardımıyla yakalanan 5 aylık yavru kedi, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, \"Bu kuyudan çıkardığımız ikinci kedi. 3 ay önce de kardeşini kurtarmıştık. Maalesef bölgemizde çok miktarda bu tür kuyulardan var. 10 yıldır bölgemizdeki su kuyularından, 800 kilogram ağırlığındaki hamile inekten tutun da domuz, köpek, porsuk, tilki gibi 1 aylık yavru kediye kadar 80\'in üzerinde hayvan kurtardık. Üstleri açık olan bu kuyular hayvanlar için olduğu kadar, yetişkin insanlar ve çocuklar için de ciddi tehlike yaratıyor. Konuyu Kaymakamımız ile paylaşacağız. Ancak yöre halkını da duyarlı olup, önlemlerini almaya davet ediyoruz\" dedi.

Filiz Ferah ise kediyi kurtaran AKUT ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Kedinin kurtarılmasından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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6)KİMYASAL YÜKLÜ TANKER PANİĞE NEDEN OLDU

ERZİNCAN\'ın İliç ilçesinde kimyasal madde taşıyan tanker ilçe merkezinden geçişi sırasında arızalanınca yola dökülen asit kısa süreli paniğe neden oldu. Tanker ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, kimyasal maddenin temizlenmesi için işlem başlatıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde Erzincan\'a 115 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesinde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren altın madenine giden sülfürik asit yüklü TIR, ilçe merkezinden geçişi sırasında arızalandı. Tankerden sızan asit paniğe neden oldu. Araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ilgili maden firmasından gelen uzmanlar tarafından akıntıya müdahale edildi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

MADEN FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Anogold Altın Madeni\'nden yapılan açıklama da yüklenici firma tarafından taşınan kimyasal maddenin daha önceden kendisine verilen rotanın dışına çıktığını ve ilçe merkezine girdiği ifade edilirken, küçük miktarda bir döküntünün olduğu kaydedildi. Olaya kendi ekipleri ile müdahale ettiklerini ifade eden firma yetkilileri, uzmanlar tarafından kimyasal maddenin sınırlandırıldığını ve temizlendiğini belirterek, inceleme başlatıldığı açıklamasında bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Sızıntının yaşandığı alandan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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7)FIRSATÇILARI \'15 TEMMUZ\' TABELASI KURTARAMADI; YIKIM İÇİN İŞLEM BAŞLATILDI

GÜMÜŞHANE\'de kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası\'na bazı uyanıklar tarafından \'15 Temmuz Evleri\' ve \'15 Temmuz Mahallesi\' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Darbe girişimine direnişin tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan ekipler, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı.

Türkiye genelinde başlatılan \'İmar Barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz\'de, bir yandan da yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Gümüşhane\'de kaçak yapı inşa edilen Taşköprü Yaylası\'na bazı uyanıklar tarafından \'15 Temmuz Evleri\' ve \'15 Temmuz Mahallesi\' tabelaları yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Darbe girişimine direnişin tarihinin kullanıldığı tepki çeken tabelalar, kaçak yapı sahiplerini kurtaramadı. Tabelaların kaldırıldığı yaylaya çıkan jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapılarla ilgili tutanak tuttu, yasal işlem başlattı. Sahiplerinin \'İmar Barışı\'na başvuru yaptığı kaçak yapıların 31 Aralık 2017\'den sonra yapıldığının tespiti halinde yıkımları gündeme gelecek. Bu tarihten önce yapıldığı belirlenen yapılara ise \'Yapı Kayıt Belgesi\' verilerek af getirilecek.

Yaylacılar tabelaların 15 Temmuz sonrası konulduğunu belirterek fırsatçılık yapılmadığını öne sürdü.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI 183 BİNİ AŞTI

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapı sahiplerini harekete geçirdi. Doğu Karadeniz\'de kaçak yapı sahipleri \'Yapı Kayıt Belgesi\' almak için illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yaptı. Trabzon\'da 110 bin, Rize\'de 38 bin, Giresun\'da 20 bin, Gümüşhane\'de 13 bin ve Artvin\'de 1400 dolayında olmak üzere 183 bine yakın başvuru oldu.

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar da sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanak tutarak yıkımlara başladı. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi\'nin verilmeyeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'n Rize\'deki Ayder Yaylası için \"Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\" çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da \"Hiç kimse kusura bakmasın, kaçak yapılar yıkılacak\" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinin valilikleri yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylalar için harekete geçti, kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Görüntü Dökümü

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Yayla detayları

Tabelalardan detay

Kaldırılan tabela direklerinden detay

Bir yaylacının konuşması

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Emre KOLTUK GÜMÜŞHANE -DHA

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8)SİLOPİ\'DE OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SINIFLAR AÇILDI

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde, Otistik çocukların ailelerinin başvurusu üzerine ilçedeki bir okulda Otizmli çocukların eğitim görmesi için 2 Otizm sınıfı açıldı. Silopi ilçesinde otistik çocukların eğitimden faydanlanmaları amacıyla ailerin talebi üzerine Koç İlkokulu\'nda 2 Otizm sınıfı açıldı. Ailelerin Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurusu üzerine açılan sınıf için 4 öğretmeni görevlendirildi. 7 öğrencisi bulunan sınıflarda görsel hafıza, sportif, fiziksel, beslenme ve akademik eğitimler veriliyor. Otistik çocuklar geri kalan zamanlarında ise oyun oynayarak eğlendiriliyor.

Otistik sınıflarında okuyan öğrencilerin okul servis ücretleri ise Kaymakamlık tarafından karşılandığını anlatan Okul müdürü Ali Bilgin, \"Sınıflarımızdan biri ağır diğeri hafif olmak üzere sınıftan oluşuyor. Toplam 7 öğrencimiz kayıtlıdır. Her iki öğrencimize bir öğretmenimiz eğitim vermektedir. Bu öğrencilerimizin servisi sınıflardaki bütün işlemleri yardımcı ablaları tarafından ücretiz bir şekilde karşılanmaktadır. Özellikle bu sınıfların açılmasında çaba gösteren başta ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\"dedi.Otistik çocukların aileleri, çocukları için yapılan bu çalışmadan ötürü yetkililere teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü:

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-Otistik sınıf

-Otistik öğrenciler

-Otistik öğrencilerin eğitim görmesi

-Okul Müdürü Ali Bilgin Röportaj

-Öğrencilerin çizim yapmaları

-Otistik öğrencilerin oyun oynaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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9)HOBİ OLARAK BAŞLADI KEÇE ÇANTACILIĞINI, MESLEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

OKAT\'ta 3 yıl önce evde hobi olarak keçeden çanta yapımına başlayan Saliha Kartal, kendisini geliştirerek hediyelik eşya dükkanı açtı.

Kent merkezinde oturan evli ve 2 çocuk annesi Saliha Kartal (41), 3 yıl önce hobi olarak evinde keçeden çanta yapımına başladı. Yaptığı çantaları ablası aracılığı ile satan Kartal, kendi geliştirerek keçeden hediyelik eşya yapımına başladı. İşlerin iyi gitmesi üzerine 2 yıl önce Taşhan\'da lise öğretmeni eşi Cemal Kartal\'ın da yardımıyla dükkan açtı. Dükkanında sipariş üzerine hediyelik eşya yapan Saliha Kartal, bunları yerli ve yabancı turistlere satıyor.

\'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAYALDİ\'

Hobi olarak bu işe başladığını söyleyen Saliha Kartal, \"Çocuklar büyüyüp de evde boş kalınca eşime de yardımcı olmak için çanta yapmaya başladım. Dükkân açmak bizim aklımızda hiç yoktu. Bizim için büyük bir hayaldi. Bir gün eşime dükkan var demişler. Bize de dükkanın fiyatı makul geldi. Biraz borçlanarak dükkânı açtık. Çevremdeki insanlar çok hoş karşılamadılar. Keçe işe ile dükkan olmayacağını söylediler. Eşim bana çok destek oldu. \'Eşim batarsak batarız, çıkarsak çıkarız\' dedi. Cesareti o verdi bana, öyle başladık. Dükkanı ilk açtığımda gece 3\'lere kadar dikiş diktiğim oldu. Bu dükkân hep el emeği ile doldu. Dışarıdan bir şey koyamadık. Hep yaptıklarımızı koyduk. Ben sipariş üzerine çalışıyorum. Özellikle çocuk gelişiminde okuyan öğrencilere çok yardımcı oluyorum. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlere çok satış yapıyorum. Hammadde olan keçeyi alıyorum, burada işliyorum\" dedi.

Dükkanında keçeden farklı süs eşyaları ve çantalar yapan Kartal, fiyatlarının ise 3 liradan başlayıp ürünün cinsine göre artış gösterdiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dükkandan görüntülerin

-Yaptığı ürünlerin görüntüsü

-Röportaj

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(436 mb)

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10)EDİRNE\'YE BALKANLARA DA HİTAP EDECEK \'ÇOCUK MÜZESİ\'

EDİRNE Belediyesi, Finlandiya eğitim modelini esas olarak Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi kurdu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, müzenin Balkanlarda yaşayan çocuklara da hitap edeceğini belirterek, \"Edirne\'nin değil tüm bölgenin yani Trakya bölgesinin, Marmara bölgesinin ve çok iddialıyız, Balkanlardan da bir çok ailenin velinin gelip görmek istediği eğitim müzesi olacak. Evrensel bir eğitim müzesi olacak. Açılışta da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk\'tan öğrencilerimiz olacak\" dedi.

Edirne Belediyesi, Balkanlarda yaşayan çocuklara da hitap edecek, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi kurdu. Açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yapılacak müzede Finlandiya\'da uygulanan eğitim modeli esas alındı. 12 bin metrekare alana kurulan müzede

dinozorlardan, karıncaya kadar hayvanlar alemi ve dünyanın var oluşu bilimini 19 öğretmen eşliğinde çocuklara eğitim amaçlı anlatılacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada en gözle eğitim yönetimin Finlandiya modeli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki modele doğru gidişlerinin olduğunu söyledi. Gürkan şöyle dedi:

\"Bir eğitimci olarak belediye başkanlığından önce bunun çok doğru olduğunu söylemem gerekiyor. Bu noktadan hareketle bizde Edirne\'de, Edirne\'nin çocuklarına Cumhuriyet\'in çocuklarına dedik ki, teknolojinin doğadan nerelerde esinlendiğini, aslında doğal yaşamla teknolojinin bir birini sürdürebilmesi konusunda karşıt unsurlar değil, bir birini destekleyici olduğunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Araştırdık ve sonunda bir eğitim kampüsü, eğitim kampı ve eğitim adası oluştura bileceğimize karar verdik. Ankara Üniversitesi Müzecilik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Eğitim Fakültesi hocalarıyla onların daha önceden de yapmış oldukları akademik çalışmalarını dayanak alarak, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan müfredatı onaylanmış böyle bir eğitim alanı oluşturduk. Evrensel değerleri çocuklarımıza kazandıracak, evrensel yaşamın temel koşulları olan sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı çocuklarımızda önemli bir davranış haline getirecek bir çocuk müzesi. Burada farklı farlı kombinasyonlar var. Farklı adalar var. Öğrencilerimiz burada en az 10 kişilik gruplar halinde belediyemizde çalışan parkta görevlendirdiğimiz 12 öğretmen tarafından gezdirilecek. Hafta sonları serbest gezi olacak çocuklar aileleriyle gezip bir park niteliğinde gezebilecekler. Hafta içinde okullarla, milli eğitimle beraber çalışılarak öğretmen eşliğinde gruplar halinde gezdireceğiz. Öğretmenlerimiz o büyük patlamadan başlayarak yani dünyanın ilk oluşumundan , burada sırasıyla gezdirerek, dünyada ilk canlı oluşumu, dinozorlar devri, yaşam nasıl başladı, nasıl sona erdi. Nereden geçtik. Buzul dönemi, hayvanların sevgi çerçevesinde ilk yardım eğitimi. İnsanların ilk yardım eğitimi. Trafik eğitimleri, bilim adası ve fosil kazısı gibi deneyimle melerle bunu yaşayarak öğrenecekler. Diğer tarafta örneğin teknolojinin doğadan nelerden esinlendiğini de bir helikopter maketi yanında da yusufçuk böceği ile doğadan ilhamını nereden almıştır diye örnek olarak görecekler. Bunun gibi örneklerle çocuklarımız burada gezerken dolaşırken, oynarken aynı zamanda yaparak yaşayarak doğayı doğanın teknolojiyle ilişkisini tanıyarak bu müzeden ayrılmış olacaklar.\"

\'BALKANLARDAN ÇOCUKLAR GELECEK\'

Hasan Ali Çocuk Müzesi\'nin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yapacaklarını belirten Gürkan, \"Dünyanın örnek aldığı Finlandiya modelini ilk uygulayan ülke Türkiye\'dir, Köy Enstitüleri modeliyle. Bunun mimarı da Hasan Ali Yücel\'dir. Bu yüzden onun ismini vermeyi uygun gördük. Burada şunu hedefliyoruz, sadece burası Edirne\'nin değil tüm bölgenin yani Trakya bölgesinin, Marmara bölgesinin ve çok iddialıyız, Balkanlardan da bir çok ailenin velinin gelip görmek istediği eğitim müzesi olacak. Evrensel bir eğitim müzesi olacak. Açılışta da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk\'tan öğrencilerimiz olacak. Yani burası daha açıldığı gün evrensel niteliğini kazanmış ve kapladığı alan itibariyle 12 bin metre karelik bir alanda yer alıyor müzemiz. Kapladığı alanla da Türkiye\'nin, balkanların en büyük evrensel çocuk müzesi olacak\" dedi.

Müzede doğadaki canlıların bir örneklerinin bulunduğunu söyleyen Gürkan, \"Dinozorların fosilleri var. Çocuklarımız burada fosil kazısı yapacak. O fosil kazısı yaparken fosil parçalarını bulup ceplerine koyup hatıra için evlerine götürebilecekler. Böylece doğanın ve evrenin aslında bir sürekliğinde anlatmış oluyoruz. Canlı doğar, yaşar, büyür ve ölür. Bunu da anlatıyoruz ama mutlaka her canlı kendisinden sonraya bir şeyler bırakır. Bir izler bırakır. Kimi fosil dediğimiz kemik parçaları bırakır, kimi yaptığı eserleri bırakır, kimi yazdığı kitapları müzikleri bırakır. Burada evrensel sürekliliği de çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenmiş olacaklar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yukardan drone ile görüntü

Yukardan detay

Park içinden detay

Recep Gürkan ile röp.

Farklı açılardan detay

Maket hayvanlardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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