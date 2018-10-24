DHA YURT BÜLTENİ 8

Sincik\'te yağış nedeniyle yol çöktü

ADIYAMAN\'ın Sincik ilçesinde dünkü şiddetli yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Sabah bölgeye gelen işçi ve öğrenci servisleri yoldan geçemeyince döndü.

Sincik ilçesinde dün akşam şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sincik ile Yarpuzlu köyü arasında bulunan karayolunda yağış nedeniyle çökme meydana geldi. Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyleri köyleri ile Zeynalaslan Mahallesi\'nden ilçe merkezine öğrenci ve işçi sevisi yapan araçlar, bu sabah bölgeye geldi ancak çöken yol nedeniyle döndü. Yolun onarılması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Çöken yol

- Sürücülerin ve öğrencilerin beklemesi

- Öğrenciler çöken yoldan geçmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

100 MB



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ÖZEL - Kulaklarıyla ayaklarını kestikleri kedi ölüsünü parka attılar

ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulakları ile ayaklarını keserek, telef ettikleri kediyi parka bıraktı.

Olay, bu sabah, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahalle sakini Tuncay Vurgun, işe giderken, parkta kedi ölüsü gördü. Hayvanın kulakları ile ayaklarının kesilip, çevreye atıldığını fark eden Vurgun, belediye görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen belediye görevlileri, kediyi ve hayvana ait parçaları parktan alarak, götürdü. Kediyi işkence yaparak, telef edenlerin yakalanıp, cezalandırılmasını isteyen Tuncay Vurgun, \"Sabah işe gitmek için evden çıktım. Evimin karşısında bulunan parkta ölmüş kedi buldum. Kedinin kesilen ayakları ve kulakları da etraftaydı\" dedi. Kediyi işkence yaparak, telef eden kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öldürülen kedi

- Kedinin kesilen ayakları

- Kediye ait kesilmiş kulak

- Mahaller sakininin konuşması

- Parktan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

432 MB



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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

BOLU,(DHA)- BOLU’da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan ve korkuyla ağlayan bebeği annesi tedavi gördüğü sırada 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı\'ndan şehir merkezi istikametine gitmekte olan Safer Sarı idaresindeki 14 LF 003 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Türk yönetimindeki 14 AV 218 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sevim Sarı, Beytullah Sarı, İsmet Sarı ve bebek Hamza Akif Sarı ile kamyonetteki Dilara Türk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Safer Sarı(65), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, hafif yaralanan bebek Hamza Akif Sarı, annesi kaza yerinde tedavi gördüğü sırada ağladı. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için sağlık görevlileri uğraş verdi. Bir sağlık görevlisi eliyle şişirdiği plastik eldiveni balon yaparak bebeği sakinleştirmeye çalışırken, diğeri de kucağında dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bebeğe eldiveni balon yapıp oynatma

-Yaralılara müdahale edilmesi

-Bebeği 112 ekiplerinin sakinleştirmeye çalışması

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Süre: 02.23-Boyut: 268.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)



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Arızalanan otomobili, motosiklete bağlayıp götürdüler

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken arızalanan otomobilin, halatla motosiklete bağlanarak çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Cumhuriyet Caddesi\'nde dün gece yaşanan olayda, hareket halindeki 31 DE 871 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızalanan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bir motosikletliden yardım istedi. İkili, otomobili halatla bağladıkları motosikletle çekmeye çalıştı. Sürücüsünün arkadan ittiği otomobilin motosikletle götürülmeye çalışılması ilginç görüntü oluştururken, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet mahallesi

- Motosikletin otomobili çekmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: GAZİANTEP (DHA)

17 MB

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Bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu \'Oscar\' buldu

KONYA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada bebek beşiğinin altına gizlenen bir miktar uyuşturucuyu narkotik köpeği \'Oscar\' bulurken, pencereden atlayıp kaçmaya çalışan ev sahibi Mevlüt Y.\'nin (33) ayağı kırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kimliklerini belirledikleri uyuşturucu şebekesine yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Ekipler, 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Mevlüt Y.\'ye ait evde yapılan aramada, bebek beşiğinin altına gizlenen uyuşturucuyu özel eğitimli narkotik köpeği \'Oscar\' buldu. Bu sırada ev sahibi 2 çocuk babası Mevlüt Y., ikinci kat penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Ayağı kırılan Mevlüt Y., çağırılan ambulansla polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Operasyonda 7 kişi Konya\'da, 1 kişi de Gaziantep\'te yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12 kilo eroin, 1 kilo 670 gram esrar ile çeşitli uyuşturucu hap ve maddeler ele geçirildi. Ruhsatsız bir tabanca ile av tüfeğine de el kondu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Eğitimli köpek Oscar\'ın bebek beşiği altında uyuşturucuyu bulması

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)