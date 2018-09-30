DHA YURT BÜLTENİ-8

1)KAYNARCA\'DA DERE TAŞTI, SEL BASTI

SAKARYA\'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi taştı. Sanayi sitesini ve çevredeki konutları su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Sakarya ve çevresi için uyarı yaptığı sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Sakarya\'nın kuzey ilçelerinde saat 10.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Kaynarca\'da su taşkınlarına sebep oldu. Kaynarca ilçe merkezi girişindeki Seyran Deresi, her şiddetli yağmurda olduğu gibi taşınca etrafındaki sanayi sitesini ve ilçenin girişini sel bastı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, yol üzerinde bulunan çok sayıda araç da sürüklendi. Kaynarca ilçe merkezine yaklaşık 1 saat boyunca ulaşım sağlanamadı. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ve yetkililer taşkın yaşanan bölgelerde çalışma ve inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Selden görüntüler

-Bir aracın sürüklenmesi

-Sanayi sitesindeki malzemelerin sürüklenmesi

-Vatandaşın yorumları

KAYNARCA(Sakarya), (DHA) -

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2)GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE\'de, Kuzey Ege Denizi\'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi\'nde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz fırtınası ve bölgede etkili olması beklenen tropik fırtına ihtimali üzerine, Gökçeada\'ya deniz ulaşımı durduruldu. Gestaş firmasından yapılan duyuruda, bugün Gökçeada\'dan Kabatepe\'ye, Kabatepe\'den de Gökçeada\'ya gün içinde yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı\'ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ile, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hatlarında ise şu an için herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gestaş feribot iskelesinden görüntü.

-Çanakkale Boğazından görüntü.

-Yat limanı ve iskele meydanından görüntü.

-Boğazda sefer yapan gemilerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 2 saniye. 115 MB.

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3)RUS ÇIKARMA GEMİSİ AKDENİZ\'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 152 borda numaralı \'Nikolai Filchenkov\' adlı çıkarma gemisi, Akdeniz\'e inmek üzere yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 11.00\'de giriş yapan, Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 152 borda numaralı \'Nikolai Filchenkov\' adlı genel çıkarma gemisi, gemilerin manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra, saat 12.15\'te, Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazılı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, 36 millik boğaz geçişini tamamladıktan sonra Ege Denizi\'ne açılacak.

Suriye\'nin de bulunduğu sıcak bölge Akdeniz\'e inmek üzere sağanak altında boğazdan geçen savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Savaş gemisinin boğaz geçişine Türk Sahil Güvenlik Botu da eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)

Görüntü HD. Görüntü süresi 1 dakika 28 saniye. 163 MB.

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4)MUHTAR YANGIN İHBARI YAPTI, GELEN EKİBE ÇİÇEK VERDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, İtfaiye Haftası\'nı kutlamak isteyen muhtar, sahte yangın ihbarı yapıp, gelen ekibe çiçek verdi.

İslahiye\'ye 4 kilometre uzaklıktaki Kırıkçalı Mahallesi Muhtarı Hasan Taşkoparan, İtfaiye Haftası nedeniyle ilginç bir kutlamaya imza attı. Sahte yangın ihbarında bulunan Hasan Taşkoparan, mahalleye gelen itfaiye ekibini sokakta karşılayıp, İtfaiye Haftası nedeniyle çiçek verdi.İtfaiye erlerini şaşırtan Muhtar Hasan Taşkoparan, \"En zor anında yanımızda olan itfaiyecilere sürpriz yaparak özel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissetti

Görüntü Dökümü

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- Kırıkçalı Mahallesi

- Muhtarın telefonla yangın ihbarı

- İtfaiye\'nin siren çalarak gelmesi

- İtfaiyecilerin alkışlarla karşılanıp çiçek takdimi

- Muhtar Hasan Taşkoparan ile röp

- İtfaiye Daire Amirliği

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:194 MB

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5)GANYAN BAYİİNDE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI

BOLU\'da, bir ganyan bayiinde Aydın Kocaselki tırtıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir ganyan bayiinde meydana geldi. İddiaya göre Aydın Kocaselki ganyan bayiinde tanımadığı bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi öğrenilemeyen kişi Aydın Kocaselki\'yi bıçaklayarak yaraladı. Aydın Kocaselki, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kocaselki\'yi bıçaklayan kişi ise olayın ardından kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Detaylar

Süre: 01.40- Boyut: 189 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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6)FESTİVALDE, KUŞBURNU İŞLEMELİ GELİNLİĞE İLGİ

GÜMÜŞHANE\'de, \'Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali\'nin bu yıl 24\'üncüsü düzenlendi. Festivalde sergilenen kuşburnu işlemeli gelinliğe büyük ilgi gösterildi.

Gümüşhane Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen \'Uluslararası Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali\', 28 Eylül Cuma günü başladı. Festivalde son güne gelinirken, üreticiler; dut pekmezi, dut pestili ve kuşburnu marmeladı gibi yöresel ürünlerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. Jüri üyelerinin ölçüm yaparak, tattıkları ve birinci seçtikleri ürünlerin sahiplerine altın hediye edildi. Yöresel yemek yarışmalarında ise başarı elde eden yarışmacılar, ödüllendirildi. Festivalde, daha önce pestilden yaptığı gelinlikle dikkat çeken tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, bu kez kuşburnu işlemeli gelinlik yaptı. Etkinlikte, Ece Çimen tarafından sergilenen kuşburnu işlemeli gelinlik, ilgi odağı olurken, izleyicilerden de tam not aldı.

Sıra dışı tasarımlarıyla dikkat çeken Ayşegül Öznur Parlak, kentte, gelinlik sektöründe farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti. Parlak, \"Gümüşhane Festivali olduğu için buna ayak uydurmak için kuşburnundan bir gelinlik hayal ettik ve yaptık\" dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de kentin yöresel ürünlerinin tanıtımını önemsediklerini vurgulayarak, \"Düzenlediğimiz uluslararası festivalde bizim için önemli olan kuşburnumuz, pestilimiz, kömemiz, pekmezimiz ve alıcımız inşallah bundan sonrada daha da gelişerek büyüyecek. Hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine Gümüşsu fabrikasıyla beraber katkı sağlanacak. Burada bizler önderlik yaptık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Festivalden görüntüler

Yarışmalardan detaylar

Gelinlik görüntüsü

Başkan konuşma

Detaylar

(Haber Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) -