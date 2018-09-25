DHA YURT BÜLTENİ-8

(ÖZEL)

1)İŞİTME KAYBI YAŞAYAN KÜÇÜK ELİF\'İN AMELİYATINA DÖVİZ KURU ENGELİ

TRABZON\'da işitme kaybı yaşayan, biyonik kulak (koklear implant) takılması için ameliyat olmayı bekleyen 1,5 yaşındaki Elif Satılmış, cihazlar için Sosyal Güvenlik Kurumu\'ndan (SGK) hastanelere verilen ödemeye yapılan 7 bin 500 liralık zam diliminin, hastanelerle cihazı temin eden firmalar arasında anlaşmazlığa neden olması ve döviz kurundaki artış nedeniyle mağduru oldu. Ameliyatı iptal edilen kızı için üzülen Nurcan Satılmış, çaresiz kaldıklarını belirterek, \"Tedavisi varken kızımın sağır ve dilsiz kalmasını istemiyorum\" diyerek yardım çağrısında bulundu. SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için verilen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi, cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. Trabzon\'un Karşıyaka Mahallesi\'nde oturan Nurcan ve Ahmet Satılmış çiftinin doğuştan işitme kaybı yaşayan ve bionik kulak takılmasını bekleyen 1,5 yaşındaki kızları Elif Satılmış da mağdur oldu. Satılmış ailesi, 3 çocuğundan biri olan kızlarının sağlığına kavuşması için ayladır beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları nedeniyle ameliyatın iptal edildiğini öğrenince yıkıldı. Aile, anlaşmazlığın giderilmesiyle kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor.

\'KIZIM SAĞIR VE DİLSİZ KALMASIN\'

Kızlarının tedavisi için aylardır uğraş verdiklerini anlatan anne Nurcan Satılmış, ameliyatın iptal edildiğini öğrenmeleri üzerine hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti. \'Kızımın yaşıtları gibi sağlıklı olabilmesi için 2 yaşında olmadan ameliyatın yapılması gerekiyor\' diyerek gözyaşı döken anne Nurcan Satılmış, \"Elif 16 aylık. Doğuştan işitme engelli. Tedavisi var mı diye hastane hastane dolaştık. En son Ankara’da kızımın bir yaşından sonra biyonik kulak ameliyatı olup işitebileceğini öğrendik. Tedavi süreci başladı. Ameliyat tarihini alabilmek için çok uğraştık. Mayıs ayında Ekim 16’da ameliyat tarihi aldık ve gün saymaya başladık. Günler bir türlü geçmiyordu bizim için, çok heyecanlıydık. Sonra bir telefon geldi, ‘Dövizdeki dalgalanmalar yüzünden ameliyat yapılamıyor’ diye. Sarsıldık. Dünyamız başımıza yıkıldı. Ülkemizde bu ameliyatı başka hastanelerin de yaptığını öğrendik. Tekrar araştırma süremiz başladı. Rize’de Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi\'ne başvurduk. Kızım Elif için tekrar aynı tetkikler yapıldı ve kurban bayramı sonrası ameliyat olmasına karar verildi. Çok mutlu olduk. Ümitlerimiz yeniden yeşermeye ve heyecanlanmaya başladık. Sonra bir telefon daha geldi. Döviz kurundan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi\'nin de etkilendiği söylendi. Yaşamış olduğumuz hayal kırıklığını anlatamam. Tedavisi varken kızımın dilsiz ve sağır olmasını istemiyorum\" dedi.

\'ÇARESİ VAR\' DEDİLER, ÇARESİZ BIRAKTILAR\'

Biyonik kulak ameliyatına hazırlık olarak aylardır işitme cihazı kullandıklarını ifade eden Ahmet Satılmış ise çaresiz kaldıklarını söyledi. Ahmet Satılmış, \"Mağdur durumda, çaresiz bekliyoruz. Bize \'çaresi var\' dediler, ama bizi çaresiz bıraktılar. Ameliyat gününü beklerken dövizdeki dalgalanmalar karşımıza çıktı. Firmalar yüksek fiyat istiyor, ama hastaneler bunu kabul etmiyor. Çocuğumun günahı ne? Kur farkı düzelir ama çocuklarımızın sağlığı gittikten sonra neye yarar. Benim en büyük kızım ikinci sınıfa gidiyor, \'Baba elif bizim gibi duymayacak mı? Kardeşim sağır ve dilsiz mi kalacak\' diye soruyor. Bir baba için çok zor sorularö diyerek yetkililerden yardım istedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Çocukdan detaylar

Raporlarından detay

Anne ve baba ile detay

Anne ile röp.

Baba ile röp.

Detaylar

Haber: Aleyna BAYRAM Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

======================================================

(ÖZEL)

2)KOMADAKİ HAKİM, SADECE KIZI ELA\'NIN SESİNE TEPKİ VERİYOR



BURSA\'da Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan Esra Sarıkaya Konaş\'ın (40) kalbi, Temmuz ayında uyurken durdu. Hastanede yapılan müdahale sonucu yaşama döndürülen Esra Sarıkaya Konaş, beynine bir süre oksijen gitmediği için komaya girdi. 116 gündür yoğun bakımda tedavi gören hakim, sadece, 20 aylık olan kızı Ela\'nın sesini duyunca tepki veriyor. Esra Sarıkaya Konaş\'ın eşi Egemen Konaş, \"Eşimin yaşama dönmesi için beklemekten başka çaremiz yok. Bir de yurt dışından kök hücre gerekiyormuş. Bunun için de Sağlık Bakanlığı\'ndan özel izin gerekiyormuş\" dedi. Esra Sarıkaya Konaş\'ın en büyük hayali, hakim olmaktı. Öyle de oldu. Hukuk Fakültesi\'ni başarı ile bitirdikten sonra hakim olan Esra Sarıkaya Konay, 2013 yılında Muğla\'da görev yaparken Orman Mühendisi Egemen Konaş ile tanıştı. Çift, yaklaşık 1,5 yıl süren arkadaşlığın ardından evlendi. Esra Sarıkaya Konaş, 20 ay önce dünyaya getirdiği kızına ise \'Ela\' adını verdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında, Esra Sarıkaya Konaş\'ın tayini Orman Bakanlığı\'nda Mühendis olarak çalışan eşi Egemen Konaş ile Bursa\'ya çıktı.

Bölge İdare Mahkemesi\'nde hakim olarak görev yapan ve meslektaşlarının yanı sıra çalışanlar tarafından sevilip sayılan Esra Sarıkaya Konaş\'ın yaşamı, Temmuz ayında değişti. Uyurken eşinin hareketsiz durduğunu gören ve yüzüne su döken Egemen Konaş tepki almayınca hemen 112 Acil Servis\'ten yardım istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Esra Sarıkaya Konaş\'ın duran kalbini suni teneffüs yaparak çalıştırdı. Cihaza bağlı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne getirilen Esra Sarıkaya Konaş yoğun bakıma alındı. Burada 116 gündür komada olan Esra Sarıkaya Konaş, sadece 20 aylık kızı Ela\'nın sesini duyunca veriyor. Doktorların durumunun çok ağır olduğunu söylediği eşinin sözlerine gözlerini kırparak, parmağını oynatarak yanıt vermek istediğini belirten Egemen Sarıkaya, \"Esra, Ela\'nın sesini duyunca farklı oluyor. Vücudunu hareket ettirip kafasını kaldırmak istiyor\" dedi.En büyük isteğinin eşinin yaşayıp kızına annelik yapması olduğunu söyleyen Egemen Konaş, \"Çok sıkıntı çektik. Esra\'nın tedavisinde kök hücrenin çözüm olduğu söyleniyor. Çok pahalı bir tedavi sistemi olan kök hücre için Sağlık Bakanlğı\'nın özel izni gerekiyor. Bu konuda gerek Sağlık Bakanlğı\'ndan gerekse Esra\'nın görev yaptığı Adalet Bakanlığı\'ndan yardım bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Egemen Konaş ile röp

-Hastaneden görüntüler

-HAkimin fotğrafları

Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-

============================================================

3)OTOBÜSÜ DURDURUP, YOLA ATLAYAN YAVRU KEDİYİ KURTARDI

İZMİT\'te, halk otobüsü sürücüsü Serkan Kılıç, yoğun trafiğin ortasına atlayan yavru kediyi kurtarmak için durdurduğu araçtan indi. Kılıç\'ın bariyerlerin arasından aldığı kedi, yoldan uzak bölgeye bırakıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin halk otobüsüyle 60 Evler- Umuttepe seferini yapan Serkan Kılıç\'ın dikkati, yavru kedinin telef olmasını önledi. Halk otobüsü sürücüsü Kılıç, Perşembe Pazarı mevkisinde, yoğun trafiğin ortasına atlayan yavru kediyi gördü. Hızlı hareket eden kedi, bariyerlere saklandı. Kedinin ezilme tehlikesi olabileceğini düşünen Kılıç, otobüsü emniyetli olarak durdurduktan sonra hırkasını alıp, yoğun trafiğe rağmen saniyeler içinde kedinin yanına gitti. Kediye ilk başta ulaşamayan Kılıç, uğraşları sonucu hayvanı yakaladı. Kılıç, daha sonra kendi otobüsünde yolcu olarak bulunan genç kıza kediyi verdi. Genç kız ise otobüse tekrar binmeyerek, yavru kediyi yoldan uzak bölgeye bıraktı. Otobüs içinde bulunan diğer yolcular da duyarlı davranışı dolayısıyla Serkan Kılıç\'a teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Otobüs kamerasında kedinin yolda görüntüsü

-Otobüsün durması, şöförün inmesi

-Kediyi bariyerler arasından elindeki hırkayla alması

-Kediyi otobüse bindirmesi

(Haber/Kamera:İZMİT (Kocaeli), (DHA)

===========================================================

4)EMEKLİ ÖĞRETMEN NEY USTASI OLDU

KAYSERİ\'de, emekli sınıf öğretmeni Seyfi Günay, yıllardır hobi olarak sevdiği ney ustalığını yaparak, çeşit çeşit enstrümanlar üretiyor.

2007 yılında emekli olan Seyfi Günay, 10 yıldır profesyonel olarak ney yapım işi ile uğraşıyor. 23 yıldır da ney hobisi olan Günay, sanat ile uğraşmanın kendisine keyif verdiğini söyledi. Günay, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine neyin yapım aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan sanat merkezinde ney yaptığını söyleyen Günay, \"Öğretmenlikten emekli olmadan önce hobi olarak bu işle uğraşıyordum. Sonrasında bulunduğumuz sanat merkezi açıldı ve burada ney işi ile uğraşıyorum. Burada sanatımızı icra ediyoruz. Biz ülkemize çok şey borçluyuz. Sanatımızı yaparak, bu borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu fikirle sanatımı sürdürüyorum. Neyi , kamış kesen arkadaşlar var onlardan alıyoruz. Tabi bu neyler binlerce kamışın içinden seçilerek yapılıyor. Her kamıştan ney olmuyor. Kamışları getirdikten sonra 2 sene gölgede kurutup sonrasında işlemeye başlıyoruz. Getirdiğimiz kamışların en az yarısı istediğimiz gibi olmuyor. Onları ayırıyoruz\" ifadelerini kullandı.

Ney sanatında üflemenin önemine değinen Günay, \"Ney üflemeyi öğrendikten sonra kolaylaşıyor. Biz üflemekten ziyade neylerin akortların iyi bir şekilde yapıyoruz. Neye özellikle son zamanlarda gençlerin ilgisi arttı. Özellikle belediyelerin açtığı kursların buna katkısı oldu. Bizim öyle fazla bir fiyata sattığımız ney yok. Çünkü öğrencilerin belli bir alım gücü var. Ney, fiyatlarımız 100 ile 250 lira arasında değişiyor\" dedi.



Görüntü Dökümü

------------------------

-Neyin yapım aşaması

-Ney ustası Seyfi Günay ile röportaj

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 6 Dakika 32 Saniye / 786 MB



