DHA YURT BÜLTENİ 8

Bakan Selçuk: Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa\'da Haliliye Okul Kampüsü\'nün açılışında öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, \"Sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanatta yeni isimler oluşturma durumundasınız\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk resmi ziyaretini 692 bin öğrencinin bulunduğu Şanlıurfa\'ya yaptı. GAP Havaalanında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Halil Özşavlı, protokol ve partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, uzun araç konvoyuyla Zeytin Dalı Harakatı Kampüsü adı verilen Haliliye Eğitim Kampüsü\'ne geçti. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, Şanlıurfa\'nın gönül şehri olduğunu belirterek \"Peygamberler şehrinde Şanlıurfa\'da sizlerle beraber olmak ve Türkiye\'deki ilk ziyaretimi Şanlıurfa\'ya yapmış olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Bana hep şunu sordular; dediler ki; \'81 il içerisinde niye Şanlıurfa\'yı tercih ediyorsunuz?\' O bana kalsın dedim. Çünkü Şanlıurfa gönül şehridir, gönlümde kalsın dedim. Buradaki halinizi görünce de ne kadar doğru karar verdiğimi anladım. Sayın belediye başkanımızın sesinde o heyecanı görünce, sayın valimizin yaptığı değerlendirmeyi hissedince, Şanlıurfa\'ya çok çok özel bir bakış gerektiğini anlamış oldum. Bu şehirler sadece bizim değil, dünyanın şehirleri. Bizim kimliğimiz, ailemiz Şanlıurfa. Burayı yüceltmek istiyoruz, insanlarımızı yaşatmak istiyoruz. Bu toprakları bereketlendirme istiyoruz\" dedi.

\'YENİ KAZANCI BEDİHLER DUYMAK İSTİYORUM\'

Konuşmasında öğrencilere seslenen ve kitap okuyup çok çalışmak gerektiğini öğütleyen Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

\"Sizler bizi hayrette bırakacak gelişmelere imza atmalısınız. Yeni Aziz Sancarlar çıkarmak durumundasınız. Sporda, sanatta yeni isimler oluşturma durumundasınız. Ben artık yeni Kazancı Bedihler duymak istiyorum. Bu binaların çok da önemi yok. Binalar dikilir, yeni inşaatlar yapılır. Burada önemli olan şey, bizim insan kaynağımızın yetişmesi. Bizim derdimiz, kendi kendimizle yarışmak değil, bizim derdimiz dünyayla yarışmak. Büyük güçlerle rekabet edip, bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Bunun için size güveniyoruz, bu konu sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizler buranın hakkını verirseniz, içinizden birçok değerler, sanatçılar çıkacak, Mustafa Kemaller çıkacak. Nasıl ki bir öğretmen Mustafa\'da Kemal\'i gördüyse ve oda bir Türkiye inşasında arkadaşlarıyla beraber bir Türkiye ortaya koyduysa, biz de bunu yeniden sizinle yapmaya talibiz. Düşünün, 4 binden fazla kitap okumuş Mustafa Kemal Atatürk. Okuduğumuz kitapları sayalım, kaç tane kitap okuduk ve bunun sonucu nedir. Emek olmadan, yemek olmaz. Ve siz eğer çok çok çalışırsanız, bizim sizin sayenizde yol almamız mümkün olacak. Bizim davamız, eğitim davası. Biz büyük Milli Eğitim ailesi olarak sizin için her şeye hazırız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime gösterdiği iradesiyle, şu ana kadar yaptığımız birçok başarıya, geldiğimiz bu noktaya kalite açısından yeni tuğlalar ekleyeceğiz. Urfa için özellikle yapacağız. çünkü hepimiz Urfalıyız ezelden. Yani kampüsümüz, hayırlı uğurlu olsun.\"

Konuşmaların ardından kampüs okulların açılışı yapıldı. Bakan ve beraberindeki heyet sınıfları gezerek öğrencilerle konuştu. Öğrencilerin servis ücreti artışı ve okul sıraları ile bazı okulların kitaplarının temin edilmediği sorusunu cevaplandıran bakan Selçuk, öğrencilere bu sorunlarının kısa sürede hallolacağını söyledi. Öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştiren Bakan Selçuk, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Suriyeli sığınmacıların eğitim gördüğü okula geçti.

İyi Parti\'li Yücel: İttifak kararı almadık

İYİ PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, yerel seçimler için hiçbir parti ile birleşme kararı almadıklarını ve her şehirde kendi adaylarının olacağını söyledi.

Partisinin Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen basın toplantısına katılan Yücel, yerel seçimler için hazırlıklara başladıklarını ve sahaya indiklerini söyledi. Çalışmalar kapsamında şehirleri gezerek adayları belirlediklerini ifade eden Yücel şunları dedi:

\"Genel seçimlerden sonra, olağanüstü genel kurula gittik ve genel başkanımızı yeniden genel başkan ilan ettik. Dün itibari ile \'yiğitler kervanı\' adı altında şu anda Türkiye\'nin 30 ilinde milletvekillerimiz ile beraber, kururcu üyelerimiz ve disiplin kurulu üyelerimiz ile beraber tüm illere dağılmış bulunuyoruz. Yerel seçimlerdeki adaylar için çalışmalara başladık. Dün Adana\'daydık ok güzel bir ortam vardı. Bugün Kahramanmaraş\'a geldik. İnşallah bugün başkanımızın yaptığı organizasyonlarla temaslarda bulunacağız. Yerelde, genelde iyi adaylar seçeceğiz. Çok güzel talepler, çok güzel insanlar var. Heyecanlı ve merkeze yönelik birleştirici insanlar var. Onları da gerekli sivil toplum kururlularıyla istişare ederekten gerekli kişilerle konuşaraktan aday göstereceğiz.\"

\'EKONOMİNİN GİDİŞATI KÖTÜ\'

Ak Parti\'nin politikalarını eleştiren Yücel, ekonomik anlamda kötü bir gidişat içinde olunduğunu dile getirerek, \"Türkiye\'nin genel ekonomi olarak bir şey söylemek istemiyorum ama gidişatı çok kötü bir gidişata, raya girdi. Gerek doların yükselmesi, gerek ekonominin kötüye düşmesi, bize, İyi Parti\'ye ihtiyacı daha çok artıracak. Allah bizi birbirimize düşürmesin en büyük temennimiz o. Ama gidişatımız iyi bir gidişat değil. Her türlü banka faizi, her türlü mevduat faizi. Merkez Bankası\'nın yaptığı hamlelere rağmen ekonomide kartopu gibi büyüyen bir hızla aşağıya doğru gidiyoruz. İşsizimiz had safhaya geldi, esnafımız kan ağlıyor ve dışarıdaki itibarımız da bitmiş durumda. Sıfır sorundan, sırf soruna gelmiş durumdayız\" diye konuştu.

\'AK PARTİ İLE MHP EVLENDİ GİBİ\'

Ahmet Ersagun Yücel, basın mensuplarının yerel seçimlerde herhangi bir parti ile birleşim yapılacak mı? sorusuna şu anda öyle bir karar almadıklarını ve her bölgede kendi adaylarının olacağını ifade etti. İlerleyen günlerde durum değerlendirmesi yapacaklarını söyleyen Yücel şöyle konuştu:

\"Hiçbir şekilde böyle bir kararımız yok. İyi Parti\'nin yanılmıyorsam bin 250 nokta olması lazım her yerde kendi adayı olacak. İleriki durumlara göre eğer gerekiyorsa biz buna durumsallık diyoruz bunun kararı alınacaktır. Ama bizim bir ittifakımız söz konusu değil. Zaten Ak Parti ile MHP artık evlendi gibi. Bizde böyle bir şey söz konusu değil duruma göre bakacağız. Israrla bunu soruyorlar bize ama bizim böyle bir kararımız yok.\"

Yücel ve beraberindekiler, toplantının ardından kentteki STK ve kurumlarda ziyarette bulundu.

Kanser tedavisini canlı yayınla öğrencilere izlettiler

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Japon hekimler Dr. Tomohiko Rİchard Ohya ve Dr. Hiroaki Matsui ile birlikte erken evre kanser hastalarının ameliyatsız bir şekilde tedavisinin mümkün olduğu yöntem olan Endoskopik Submukozal Diseksiyon tekniğini uygulamalı olarak asistan öğrencilere anlattı. Japon ve Türk heyeti uygulama odasında işlemi yaparken, öğrenciler başka bir salona kurulan canlı yayın sistemiyle dersi ekranlardan takip etti.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde asistan öğrenciler için yapılan eğitim, Gastroenteroloji Anabilim Dalı Endoskopi ünitesinde düzenlendi. Japonya\'dan gelen Dr. Tomohiko Rİchard Ohya ve heyetinin katıldığı eğitimlerde canlı vakalar üzerinde yapılan uygulamalar başka bir salon içerisinde bulunan öğrencilere canlı yayınla izlettirildi. İki gün süren eğitimlerde öğrenciler 2006 yılından bu yana Türkiye\'de kullanılan kanser hücrelerinin endoskopik yöntemle dışarıya çıkartılması işlemi (endoskopik submukozal diseksiyon) hakkında bilgilendirildi.

Yapılan eğitimlerle ilgili olarak amaçlarının gastroenteroloji alanıyla ilgili hekimlere ileri teknik uygulamalarını anlatmak olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, \"Sindirim sistemi erken kanserlerinde endoskopik yöntemlerle çıkarılma işlemleri zaten 2006 yılından beri Türkiye\'de yapılıyor. Biz ilk uygulamayı başlatmıştık bununla ilgili zaman zaman aralıklı kurslarımız devam ediyor. Bugün yaptığımız bir kurs aslında, Türkiye\'de bu işle ilgilenen gastroentereloji uzmanı arkadaşlarımıza, hocalarımıza ileri teknik uygulamalarını gösteriyoruz. Dün hayvan modelleri üzerinde çalışma yaptık bugün de canlı vakalar üzerinde uygulama yapacağız. Japonya\'dan profesör arkadaşlarımız Tomohiko Richard Ohya ve yardımcısı Hiroaki Matsui ile birlikte bir vaka yapacağız ve bu uygulamayı öğrencilerimiz için de odalara canlı olarak izlettireceğiz. Amacımız öğrencilerimizin vakalar karşısında tecrübe edinip bilgi sahibi olmasıdır.\" dedi.

İYİ Partili Kavuncu: \'Her şey düzelecek\' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti

MERSİN\'de konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, \"Tek adam rejimi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı. \'Her şey düzelecek\' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti\" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Buğra Kavuncu, beraberinde milletvekillerinden oluşan bir heyetle Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'ni (MGC) ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ni ve iktidarın tutumunu eleştiren Kavuncu, \"24 Haziran\'da yapılan seçimle Türkiye, yeni bir sisteme geçti ve bu geçilen sistem bugün yaşadığımız birçok problemin ana kaynağını, temel sebebini oluşturuyor. Dolayısı ile yeni sistemle alakalı yaşanılan sıkıntıları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Tek adam rejimi hemen hemen her alanda kendini hissettirmeye başladı. \'Her şey düzelecek\' dendi, ekonomi çok daha kötüye gitti. Varlık Fonu\'ndan tutun da devletin birçok kurumunda artık tek bir merkezden, tek bir yerden yapılan atamalarla adeta ülkede tek bir kişinin sözü geçer hale geldi\" diye konuştu.

CAN YAKMAYA BAŞLADI

Ekonomide yaşanan sorunların da yine yönetim sistemi ile ilgili olduğunu belirten Kavuncu, şunları söyledi:

\"Ekonomide yaşanan sıkıntılar da yine buna bağlıdır. Hem döviz kurundaki artış hem kontrol edilemeyen enflasyon, söz olmaktan çıktı, vatandaşın canını yakmaya başladı. Vatandaş her gün, etiket üstüne etiket yapıştırılması ile uğradığı zamla önümüzdeki kışı nasıl geçireceğinin derdine düşmüş durumda. Biz İYİ Parti olarak bütün bu problemleri çözecek, iktidara aday bir partiyiz. Dış politikada yaşadığımız karmaşa; önceden yaklaşım son derece analitikti fakat \'monşerler\' denilen bir yaklaşım ile dış politika hezeyan ile yönetilen bir hale gelmiştir.\"

Erzurum\'da 3 gündür kayıp kadın bulundu

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Aşkale ilçesinde, 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) yaylada bitkin halde bulundu.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, geçen 16 Eylül\'de saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar\'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus\'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen çocuk, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus\'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının bulunması için tüm köylüler seferber oldu. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen genç kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar köyünde bugün erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Genç kadın saat 11.00 sıralarında köye 8-10 kilometre uzaklıkta Kıblepınarları mevkiinde komşuları tarafından bitkin halde bulundu.

Korktuğu ve insanlardan kaçtığı öğrenilen genç kadının, tekrar hastaneye yatmak istemediği için kaçtığı ileri sürüldü. Kardeşinin bulunması için seferber olan herkese teşekkür eden Aziz Urçar, \"Çok mutluyuz kardeşimize ulaştık. Biraz korkmuş. Hastaneye gitmek istemediği için buradaki sağlık ekiplerine ilk müdahalesini yaptıracağız. Herkese çok teşekkür ederiz\" dedi.



