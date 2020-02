DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAŞINA MAGANDA KURŞUNU İSABET EDEN OSMAN, İYİLEŞİP OKULUNA GİTMEK İSTİYOR

KONYA\'da sokak çeşmesinde halı yıkayan annesine yardım ederken başına mermi isabet eden Osman Gündüz (9), bir an önce sağlığına kavuşup, okuluna gitmek ve bisikletine binmek istiyor. Bir süre çenesindeki mermiyle yaşayacak olan Osman, sol ayak ve elini kullanmakta güçlük çektiği için fizik tedaviye başlayacağı öğrenildi.Kadınhanı ilçesinde Tepebaşı Mahallesi\'nde oturan ilkokul 4\'üncü sınıf öğrencisi Osman Gündüz, geçen 8 Eylül Cumartesi günü evlerinin yakınındaki sokak çeşmesinde halı yıkayan annesi Bayramiye Gündüz\'e yardım ettiği sırada aniden yere yığıldı. Bayramiye Gündüz de, baygınlık geçirdiğini düşündüğü oğlunu dinlenmesi için eve götürdü. Osman Gündüz, sabaha karşı kusmaya başladı. Bunun üzerine ailesi Osman\'ı Kadınhanı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Osman Gündüz, buradan da Konya Numune Hastanesi\'ne sevk edildi. Gündüz\'ün burada çekilen tomografisinde başından giren mermi çekirdeğinin çenesine saplandığı belirlendi. Gündüz buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne gönderildi. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Osman Gündüz\'ün çenesindeki mermi çekirdeği sağlığı acısından şu an için çıkartılmadı. Bir süre çenesindeki mermi çekirdeğiyle yaşamını sürdürecek olan Osman, mermi nedeniyle beyindeki bazı damarları hasar gördüğü için sol ayak ve elini hareket ettirmede problem yaşıyor. Çocuk servisindeki tedavisi tamamlanan minik Osman\'ın, sol ayak ve elini hareket ettirebilmesi için bugün fizik tedaviye başlayacağı öğrenildi. Aynı zamanda da Beyin Cerrahi ve Kulak Burun Boğaz servisinde tedavisi devam edecek. Çenesindeki mermi çekirdeğinin tedavi sürecine bağlı olarak çıkartılacağını belirten doktorlar, mermi çekirdeğinin beyindeki damarlara hasar verdiğinden dolayı sol ayak ve elini hareket ettirmede problem yaşadığını ve bunun da fizik tedavisiyle aşılabileceğini ifade etti.Annesi Bayramiye ve babası Bayram Gündüz\'ün yalnız bırakmakmadığı Osman Gündüz, bir an önce sağlığına kavuşup, okuluna gitmek ve bisikletine binmek istediğini söyledi.Olayın ardından tabancayla ateş açan magandanın bulunması için çalışma başlatan Kadınhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki düğünlerden ateş açılmış olabileceği ihtimali üzerine düğünlerde silah kullanan kişileri tespit etmeye çalışıyor.

2)RÖGAR KAPAĞI KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde, üzerinden geçtiği rögar kapağının oynaması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, kardeşi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde, Akyazı Ada Caddesi\'nde meydana geldi. Onur Acar idaresindeki 54 ABC 461 plakalı motosikletle yolda üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden oynayınca kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet Harun Balkan idaresindeki 14 LF 983 plakalı otomobile çarptı. Onur Acar ve motosiklette arkasında oturan kardeşi Ercan Hüseyin Acar yola savruldu. Onur Acar ve Ercan Hüseyin Acar, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Onur Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Onur Acar\'ın ehliyetinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3)HERKESE, TEKERLEKLİ SANDALYENİN ENGEL OLMADIĞINI GÖSTERDİ

OMURİLİK felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Denizli AKUT Ekip Lideri Alper Patır, Muğla\'nın Fethiye ilçesindeki bir dalış okuluyla birlikte, denizin 5.5 metre derinliğine daldı. Balıkları besleyerek 42 dakika boyunca deniz dibinde tekerlekli sandalyesiyle gezinen Patır, \"Engelli olmak dalışa engel değildir. Omurilik felçlilerine ve tüm engellilere mesajım evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar\" dedi. Rusya\'nın Kiev kentinde geçen yıl bir etkinlikte üzerine ağaç düşünce omurilik felci olan Denizli AKUT Ekip lideri 36 yaşındaki Alper Patır, Denizli ve Afyon AKUT üyeleriyle birlikte, Muğla Fethiye\'de bir dalış firması eğitmenleri Selami Tuncelli, Aydın Tanal ve Önder Diktaş\'tan eğitim aldı. Dalyan Koyu\'ndaki eğitime, toplam 40 kişilik AKUT ekibi katıldı. Eğitim sonrası Patır, tekerlekli sandalyesiyle birlikte 5.5 metrelik bir dalış gerçekleştirdi. Deniz dibinde tekerlekli sandalyeyle gezinti yapan Patır, balıkları besledi. Balıkların dünyasında yaptığı gezintiden büyük keyif aldığını belirten Alper Patır\'ı sualtı fotoğrafçısı ve eğitmen Aydın Tanal görüntüledi. 42 dakika sualtında kalan Patır, \"Engelli olmak dalışa engel değil. Tüm omurilik felçlilerine umut ışığı olabilmek amacıyla çeşitli aktivitelere katılıyorum. Buradan omurilik felçlilerine ve tüm engellilere mesajım; evlerinde oturmasınlar, hayatın içinde olsunlar. Hayat çok güzel ve yaşamaya değer. Herkesi mutlaka hayatın içinde olmaya davet ediyorum\" dedi. Balıkları beslediğini ifade eden Patır, \"Her engellimiz bunları yapabilir. İnsanlar yeter ki kendilerine güvensinler. Şimdi yamaç paraşütü planım var. Mevsim iyi olursa yamaç paraşütü projesi de gerçekleştirmek istiyorum. Yıllar önce zıpkın dalış yapmıştım ama ilk kez bu halimle dalış gerçekleştirmenin keyfini yaşıyorum\" dedi.

4)ŞIRNAK\'TA 200 BİN ÖĞRENCİ 8 BİN ÖĞRETMEN İLE EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLADI

ŞIRNAK\'ta, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Vali Mehmet Aktaş\'ın ders zili çalması ile başladı.Vali Aktaş, bugün itibariyle Şırnak genelinde 650 okulda 200 bin öğrencinin 15 bin öğretmen ile eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılınin başlaması nedeniyle Mehmet Emin Acar İlk ve Orta Okulu\'nda düzenlenen törene, Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılının ülkeye, millete ve şehir için hayırlara vesile olmasını dileyerek birinci hedeflerinin ve amaçlarının, gençler ile çocuklara en iyi bir şekilde tam donanımlı bir gelecek hazırlamak olduğunu söyledi. Vali Mehmet Aktaş, \"Geçmişimizden şanlı tarihimizden güç alarak onları daha iyi geleceklere hazırlamaktır. Gençlerimizin ve çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizin farkında olarak sahiplenerek dünyada olup biteni en iyi şekilde okuyup, onları en geniş vizyon ve misyonla geleceğe hazırlanmasının ülkemizi ve milletimizi daha iyi geleceklere hazırlanması konusunda onları eğitmektir. Bu amaç doğrultusunda devletimiz kaynaklarının en büyüğünü eğitime harcıyor. Şırnak\'da da eğitim kalitemizi daha iyi noktalara gelmesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik etmeye devam edeceğiz. Şırnak il genelinde yaklaşık 650 okulumuzda ve yaklaşık 200 bin öğrencimiz bu saat itibarı ile eğitime alıyoruz. Büyük bir eğitim ordusu ile yaklaşık 8 bin öğretmenimiz ile inşallah Şırnak\'ımız da da başarılı bir eğitim dönemini başlatıyoruz. Başarı ümidi ve dileği ile eğitim ve öğretim yılını başlatıyoruz\"diye konuştu.

Konuşmaların ardından program okunan şiirler ve müzik dinletisinden sonra Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve protokol üyelerinin ders zili çalması ile sona erdi.

5)389 BİN 955 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

MERSİN\'de bin 187 okulda toplam 389 bin 955 öğrenci ders başı yaptı.İlköğretim Haftası nedeniyle Kocatepe İlköğretim Okulu\'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Mersin Valisi Ali İhsan Su eğitimin önemini vurgulayarak, \"Eğitim, bir ülkenin geleceğinin inşasında en önemli ayaklardan bir tanesidir. Eğitimsiz bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, ilerlemesi asla mümkün olamaz\" dedi.

4\'üncü sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan 1\'inci sınıf öğrencilerine \'hoşgeldiniz\' diyerek çiçek verdiği törende, il birincisi olan halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı.Törenin son bölümünde Vali Su ile kent protokolü sınıfları ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan; kent genelindeki bin 187 okulun 26 bin 259 öğretmen ile hizmet vereceği yeni eğitim-öğretim döneminde toplam 389 bin 955 öğrencinin ders başı yaptığı, bunların 29 bin 543\'ünün ana sınıfı, 32 bin 127\'sinin ise birincisi sınıf öğrencisi olduğu bildirildi.Anamur ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, tüm öğrencilere başarılı bir dönem diledi.

6)\'EĞİTİM ANCAK DİSİPLİNLE OLUR\'

AFYONKARAHİSAR\'da yeni eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, eğitimde disiplinin önemli olduğunu söyleyerek, \"Ne iş yaparsa yapsın ilk önce bizim hayata disiplinli bakmamız gereken anlayış içerisinde olmamız lazım. Eğitim ancak disiplinle olur\" dedi. Afyonkarahisar\'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri ve protokol üyelerinin katılımı ile Kocatepe Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Bayraktepe İlkokulu\'ndaki törene geçildi. Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler protokol üyelerine karanfil dağıttı. Afyonkarahisar\'da 146 bin öğrenci ve 10 öğretmen ve okul görevlisi yeni eğitim dönemine başladı.

\'İLİMİZDE BİR ÖĞRETMENE 11 ÖĞRENCİ DÜŞÜYOR\'

Törende konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar\'ın eğitimde daha iyi bir noktada olması gerektiğini vurguladı. Matematik ve benzeri alanlarda iyi bir durumda olunmadığının altını çizen Tutulmaz, \"Eğitim toplumların geleceğini şekillendiriyor. Bulunduğumuz ortam itibariyle ne çok iyi bir konumdayız eğitim acısından ne de kötü durumdayız. Ortalardayız. Matematik ve benzer alanlarda biraz da gerideyiz. Ancak bunu daha iyi yapabilmek adına her türlü çalışmanın yapıldığını açıkça ifade etmek istiyorum. Alt yapı anlamında önemli yol kat ettik. Şu anda ülkemizin genelinde olduğu gibi ilimizde de bir öğretmene 11 öğrenci düşüyor. Öğretmen acısından şu anda ülkemiz yeterli bir konuma gelmiş durumdadır. Bina açısından baktığımızda ilk okullarda 16 kişi, ortaokullarda ve liselerde 17 kişi ortalama ile gidiyoruz\" dedi.

DİSİPLİN ÖNEMLİ

Eğitimde en önemli şeyin disiplin olduğunu vurgulayan Vali Tutulmaz, disiplinli bir eğitimin geleceğin teminatı olan gençleri daha iyi noktalara taşıyabileceğini kaydetti. Tutulmaz, şöyle dedi:

\"Eğitim ancak disiplinle olur. Bir şehirde eğitimden bahsediliyorsa disiplinden bahsedilir ve içerisinde disiplini de kapsar. İlk haftayı tanışma ile karne haftasını karne eğlencesi ile son haftayı okul bitiyor düşüncesi ile boş geçirirsek ancak geleceğimizden çalmış oluruz. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Gelecekte meslek sahibi olacak kişiler bu çocuklarımız. Hangi mesleği yaparsa yapsın okulda iyi bir disiplin elde edemez ise daha sonraki çalışma hayatında da o disiplinsizliği devam eder ve o verimliliği olmaz. Ne iş yaparsa yapsın. İlk önce bizim hayata disiplinli bakmamız gereken anlayış içerisinde olmamız lazım. Disiplinsizlikle ne eğitim hayatında ne de günlük hayatta başarı gelmez. O zaman biz disiplinli bir toplum olmamız lazım. Bunun için de herkese düşen ve bizlere düşen görevler var. Hepimiz bu görevlerin bilinci içerisinde olmamız lazım.\"

Vali Tutulmaz\'ın konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunu gösterisi yaptı. Afyonkarahisar\'ın yöresel oyunlarını sergileyen öğrenciler büyük beğeni topladı. Ayrıca Vali Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

7)BURDUR\'DA 43 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

BURDUR\'da toplam 43 bin 828 öğrenci ve 3 bin 285 öğretmen ders başı yaptı.Burdur\'da 2018- 2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram tarafından çelenk sunulmasının ardından tören Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu\'nda devam etti. Buradaki törene Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, CHP Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Karaca, Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara\'nın babası İlhan ve annesi Dudu Kara da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, \"Sevgi, umut ve işimizi en iyi şekilde yapma gayreti tüm eğitim öğretim yılı boyunca kılavuzumuz olsun\" dedi.

Vali Hasan Şıldak, Burdur\'un eğitimde marka bir kent olduğunu söyledi. Şıldak, \"Bu tanımlamayı gerçekten hak etmiş bir ilimiz. Geçen yıllardan beri baktığımızda eğitim kalitesi ve başarı ölçeğine her yıl yenilerini eklemiş bir il\" diye konuştu.

Valilik olarak eğitim kalitesini yükseltmek ve çocukların huzurlu, güvenli, sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürmeleri için seferber olduklarını vurgulayan Şıldak, şöyle dedi:\"Her süreci adım adım takip ediyoruz. Eğitim alt yapısının geliştirilmesi, okullarımızın hem sayıca hem de kalite olarak daha donanımlı hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımız ve hükümetimiz son derece büyük gayretler gösteriyor. Eğitim bir maratondur. Kısa ya da orta mesafe koşusu değildir. Buna göre planlamalarımızı ve beklentilerimizi oluşturmamız gerekir. Bu maratonu başarıyla bitirebilmek için azmimizi, irademizi hiçbir zaman kaybetmememiz lazım.\"

Vali Hasan Şıldak konuşmasından sonra okula ismi verilen Şehit Polis Memuru Sıdkı Kara\'nın annesi Dudu ve babası İlhan Kara\'ya plaket verdi. Bahçelievler İlkokulu olan okula geçen hafta Bahçelievler Şehit Sıdkı Kara İlkokulu adı verildiği belirtildi. Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından açılış kurdelesi kesildi ve sınıflar gezildi.

Burdur\'da bu yıl 21 bağımsız anaokulu ve 97 okul bünyesindeki anasınıfında 4 bin 569, 91 ilkokulda 13 bin 573, 93 ortaokulda 13 bin 200, 54 lisede 12 bin 486 olmak üzere toplam 43 bin 828 öğrenci ve 3 bin 285 öğretmen ders başı yaptı.

