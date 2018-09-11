DHA YURT BÜLTENİ 8

Reyhanlı sınırına obüs ve tank sevkiyatı

SURİYE sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine, bugün de fırtına obüsü, tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait çeşitli kentlerdeki birliklerden Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere tank, fırtına obüsü ve askeri araç sevkiyatı sürdürülüyor. Bugün öğleden sonra Kırıkhan yönünden Reyhanlı\'ya ulaşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, sınır hattına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoy

- Konvoydaki obüs ve tanklar

- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU, Eser PAZARBAŞI-HATAY (DHA)

210 MB

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Eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

-Aldatma iddiası ile eşini öldüren koca tutuklandı (2)

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, eşi tarafından öldürülen Elif Parlakyıldız toprağa verildi. Elif Parlakyıldız\'ın cenazesi bugün Darıca Bağlarbaşı Merkez Camii\'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Elif Parlakyıldız\'ın yakınları ve çok sayıda kadın katıldı. Elif Parlakyıldız\'ın cenazesi Nenehatun Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Elif Parlakyıldız\'ın 10 yaşındaki kızının ise anneannesi veya teyzesinin yanında kalacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazının kılınması

Cenazeye katılan kadınlar

Elif Parlakyıldız\'ın tabutunun omuzlarda götürülüşü ve cenaze arabasına konulması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Öldürülen kimsesiz Afgan gencin eşyaları da mezarına konuldu

SİNOP\'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol (38) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini (26) toprağa verildi. Kimsesi bulunmayan Hussaini’nin kıyafetleri ve özel eşyaları da bir poşet içerisinde tabutla birlikte mezara konuldu.

Olay, önceki gece 00.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi\'ndeki binanın zemin katında meydana geldi. Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda oturduğu sırada gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelikol, tabancayla Hussaini\'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırgan, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arazide saklanırken yakalandı. Çelikkol\'un olayda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Enver Çelikkol, balkonda gürültü yapan komşusu Sayed Abdullah Hussaini\'yi uyardığını ve aralarında tartışma yaşandığını bu nedenle cinayeti işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Enver Çelikkol, tutuklandı.

EŞYALARI İLE GÖMÜLDÜ

Cinayete kurban giden Sayed Abdullah Hussaini’nin cenazesi, otopsi sonrası kimsesi olmadığı için belediye görevlilerince alınarak öğlen vakti, Kemalettin Sami Paşa Camiine getirildi. 8 kişinin kıldığı namaz sonrası Sayed Abdullah Hussaini’nin cenazesi, Çukurbağ mezarlığında toprağa verildi. Hussaini’nin kıyafetleri ve özel eşyaları da bir poşet içerisinde tabutla birlikte mezara konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin Sinop Belediyesi cenaze aracına yüklenmesi

Cenazenin Çukurbağı Mezarlığına gömülmesi

(SÜRE:2:52 Dk) (BOYUT: 130 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Otobüs şoförü, sara nöbeti geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da 4 gün önce özel halk otobüsünde sara krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi, otobüs şoförü Adem Canbaba yaptı, ardından da güzergahını değiştirip hastaneye götürdü.

Ergenekon ile Başbağlar mahalleleri arasında yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü Adem Canbaba\'nın (38) aracındaki yolculardan biri, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yolcunun rahatsızlandığını fark eden Canbaba, otobüsü kenara çekerek ilk müdahaleyi yaptı, ardından da güzergahını değiştirip Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürerek sağlık görevlilerine teslim etti. Yolcunun rahatsızlanma anı ve ardından otobüste yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın 7 Eylül günü olduğunu belirten Canbaba \"Dönüp baktığımda yere düşmüştü. Daha önce tanıdığım bir yolcuydu, ortalama 8 senedir binen bir yolcu. Sara nöbeti geçirdiğini fark ettim. Yan yatırdım önce, etraftaki demirlere kendini çarpmaması için önlem aldım. Sakinleştikten sonra dilini kontrol ettim. Başına bir refakatçi bırakıp güzergahı terk edip hemen hastaneye götürdüm\" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Otobüsün içerisinden güvenlik kamerası görüntüsü

- Yolcunun düşmesi

-Sürücünün otobüsü kenara çekmesi ve yolcunun yanına giderek müdahale etmesi

-Sürücünün otobüsü hızla sürerek hastaneye gitmesi

-Sağlık ekiplerinin yolcuya otobüs içerisinde müdahalesi

-Yolcunun indirilmesi

-Otobüsten genel görüntü

-Otobüs sürücüsünden görüntü

-Otobüs sürücüsünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Oynadığı tüfeğin ateş almasıyla kardeşi vurularak öldü

ŞANLIURFA\'da, Hüseyin A.\'nın (13) oynarken elinde ateş alan tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği kardeşi Rojda A. (12), yaşamını yitirdi. Kardeşinin ölümüne neden olan Hüseyin A., aynı silahla intihar etmeye çalışırken, yaralandı.

Olay, öğleden sonra Siverek ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Mezra Mahallesi\'nde meydana geldi. Hüseyin A.\'nın, iddiaya göre, oynadığı babasına ait ruhsatlı av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet ettiği Rojda A., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kardeşinin ölümüne neden olan Hüseyin A. da aynı silahla intihar etmek isterken, bacağından yaralandı. Silah sesiyle odaya giren aile fertleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan Hüseyin A.\'yı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, ölen kardeşi Rojda\'nın cansız bedeni ise otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane acil servisi

- Jandarma ve ambulans

- Morg girişi

- Bekleyen yakınları

- Jandarma ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

350 MB



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Denizin ortasında mahsur kaldılar

AYDIN\'ın Didim ilçesinde kiraladıkları deniz bisikletinin rüzgar nedeniyle sürüklenmesi nedeniyle denizde mahsur kalan 4 tatilci, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın\'ın turistik ilçesi Didim\'e tatile gelen Batuhan S. (19), Abidin Sertaç P. (23), ağabeyi Murat P. (29) ve Sezer K. (25), bugün saat 12.00 sıralarında kiraladıkları deniz bisikleti ile açıldıkları denizde, rüzgar ve dalga nedeniyle sürüklenmeye başladı. Altınkum açıklarında mahsur kalan tatilciler telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanlığı\'na ait TCSG-31 botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekibi, deniz bisikletinde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan Batuhan S., Abidin Sertaç P., Murat P. ile Sezer K., Sahil Güvenlik botuna alınarak, Didim\'deki marinaya getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Deniz bisikletinde mahsur kalan 4 kişinin görüntüsü

(KJ Haber: Cavit AKGÜN / DİDİM (Aydın), (DHA)