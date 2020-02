DHA YURT BÜLTENİ 8

Foça\'da denize yakıt akıtan gemi karaya çıkartılmış

İZMİR\'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağı olan ve el konulan \'Harrier\' isimli geminin, söküm için karaya çıkartıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada, geminin Norveç kıyılarında uzun yıllar demirli kaldığı, ardından denizcilik şirketi tarafından yaklaşık 7.5 milyon Euro\'ya satın alınıp Türkiye\'ye getiririldiği belirlendi. Bu arada denize bilinçli olarak akıtıldığı üzerinde durulan yakıtı temizleme çalışmaları sırasında harcanan yaklaşık 15 milyon TL\'nin, ayrıca 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilen şirketten tahsil edileceği ifade edildi.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti.

SIZINTININ KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

Temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen \'Harrier\' isimli gemide yoğunlaştı. TÜBİTAK\'ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın bu gemiden denize aktığı saptandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün (cuma) yaptığı açıklamada firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

SIZINTININ KAYNAĞI HARRIER GEMİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Foça kıyalarının kirlenmesine neden olan \'Harrier\' isimli geminin, geri dönüşüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkartıldığı ortaya çıktı. Skandandan sonra ilk kez görüntülenen gemiye el konulduğu için, şirket personeli tarafından henüz bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

15 MİLYON TL TEMİZLİK HARCAMASI YAPILMIŞ

Kirlilik kaynağı olan geminin tespit edilmesinden sonra sürdürülen savcılık soruşturmasının da detayları ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, geminin Norveç kıyılarında uzun yıllar demirli kaldığını ardından denizcilik şirketi tarafından yaklaşık 7.5 milyon Euro\'ya satın alınıp Türkiye\'ye getirildiğini belirledi. Bu arada 28 Ağustos günü bilinçli olarak denize akıtılan fuel-oil\'i temizleme çalışmaları sırasında yaklaşık 15 milyon TL\'lik harcama yapıldığı öğrenildi. Kirlilik nedeniyle şirketten, kesilen cezanın yanı sıra bu paranın da tahsil edileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra gemiyi Norveç\'ten getiren personelin, skandalın yaşandığı günlerde Türkiye\'den ayrılmalarının sağlandığı ileri sürüldü.

ÇEVRECİLERDEN SONRA BARODAN DA SUÇ DUYURUSU

Denizin kirletilmesi nedeniyle çevrecilerin savcılığa yaptığı suç duyurusundan sonra İzmir Barosu da adli soruşturma için suç duyurusunda bulundu. Baro adına yapılan açıklamada, \"Aradan geçen günlere rağmen, ilgili makamlar facianın boyutları ve failleri hakkında kamuoyuna tatmin edici bir açıklamada bulunmamışlardır. İzmir Barosu Yönetim Kurulu, aldığı karar ile petrol sızıntısının, hukuksal ve cezai anlamda sorumlularının ortaya çıkarılması için bir çalışma ekibinin kurulmasına karar vermiş, kirliliğin meydana gelmesine neden olanların, kusuru olanların, faillerin ortaya çıkarılabilmesi için hukuksal sürecinin işletilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapılması kararı almıştır\" denildi.

- Geminin görüntüsü.

- Temizleme çalışmalarının sürdüğü kıyıdan görüntü.

Haber Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK / FOÇA (İzmir) (DHA)

Taksici cinayetindeki faillerin bulunması için yürüyüş düzenlendi

ARTVİN\'in Hopa ilçesinde taksi şoförü İshak Köse (25) cinayetindeki faillerin yakalanması ve olayın çözülmesi için protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi\'nin de bir süre eşlik etti. Selvi, olayın faillerini en kısa sürede bulacaklarını belirterek \"Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu\" dedi.

Olay, 27 Ağustos\'ta Hopa terminalinde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse\'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden İshak Köse, ilçede toprağa verilirken, olayın faillerin yakalanması için de polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ, FAİLLERİN BULUNULMASI İSTENDİ

Hopa ilçesinde, Hopaspor Taraftarlar Grubu ve bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde yürüyüş düzenlendi, taksi şoförü İshak Köse\'nin öldürülmesine ilişkin olayın faillerinin bulunulması istendi. Hopa Terminal alanından başlayan yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Öldürülen taksici Köse\'nin fotoğrafının da yer aldığı \'Katilleri bulalım\' yazılı pankartla yürüyen kalabalık \'İshak sen bizim her şeyimizsin\' slogan attı. Yürüyüşe, Köse\'nin taksici meslektaşları da katıldı. Taksiler araçlarıyla kalabalığın önünde konvoy oluşturup ilerledi, korna çalarak tepkilerini dile getirdi. Taksi konvoyunun önünde öldürülen Köse\'nin kullandığı 08 T 1112 plakalı taksi yer aldı.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE KATILDI

Yürüyüşe Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi\'nin de bir süre eşlik etmesi dikkat çekti. Selvi, yürüyüş öncesi yapılan basın açıklamasında söz alarak konuştu, olayın faillerini en kısa sürede bulacaklarını söyledi. Selvi, “Failleri alacağız, merak etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcu. Onu yakalamadan ben kendi teşkilatıma huzur vermiyorum. Her gün peşindeyiz inşallah en kısa sürede alacağızö dedi.

\'KATİLLERİN BULUNMASINI İSTİYORUZ\'

Yürüyüş öncesi kalabalık adına konuşan Hopaspor Taraftar Grubu Başkanı Engin Korkmaz da, katillerin bir an önce bulunmalarını istedi. Korkmaz, \"Amacımız İshak Köse kardeşimizin katillerinin bir an önce bulunması için bir kamuoyu oluşturmak. Burada kendi sevdiği renkler için toplandık burada. Tribünümüzden bir kardeşimizdi. Hem de Hopalı canımız ciğerimiz. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyoruz. Bunun için de yetkililerin ellerini çabuk tutmasını istiyoruzö diye konuştu.

\'YAKALANSIN ŞU CANİLER\'

Öldürülen taksi sürücüsü İshak Köse’nin amcası Sela Köse ise çok üzgün olduklarını kaydederek, \" Çok üzüntülüyüz, Hopa halkı da bu gün gördüğünüz gibi bizlere destek çıktı. Tüm Hopa halkına buradan teşekkür ediyorum. Yakalansın şu caniler de biz de rahat edelimö ifadesinde bulundu.

Yürüyüş, daha sonra Hopa ilçe stadyumunda son buldu.

Yürüyüşten görüntüler

Taksilerden görüntüler

Konuşmalar

Haber Kamera: Uğur AYDIN-ARTVİN-DHA

Boyut: 432 Mb

Çaldığı 112 bin lirayı 2 günde harcamış

ERZURUM\'da girdiği bir evden yaklaşık 112 bin lira değerinde döviz çalıp, paranın bulunduğu çantayı yakarak kaçan E.B., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı. Dövizleri iki günde harcadığını ileri süren E.B.\'nin yaktığı çantadaki 4 bin TL\'yi ise fark etmediği ortaya çıktı.

Olay, geçen hafta merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi\'nde meydana geldi. S.T.\'ye (70) ait eve giren E.B., içinde para olan çantayı çaldı. Çantadaki 10 bin euro ve 6 bin doları aman E.B., 4 bin lirayı ise fark etmedi. E.B., çantadaki parmak izini yok etmek için metruk binada yaktı. Hırsızlık olayın fark eden S.T., hac parasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmayla metruk binada içinde Türk lirası ile yakılmış çantayı buldu. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasından çantayı yakan kişinin E.B. olduğu saptandı. E.B., 5 Eylül\'de yakalandı.

E.B., taksi tutarak Trabzon\'a gittiğini, tüm paraları 2 gün içerisinde harcadığını iddia etti. Üzerinde sadece bin 565 lira bulunan ve \'hırsızlık ile uyuşturucu ticareti yapmak\' suçlarından 15 suç kaydı olduğu belirlenen E.B., tutuklanarak cezaevine kondu.

-Hırsız\'ın metruk binanın etrafında dolaşması

-Hırsız\'ın elinde çanta ile binadan çıkması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

Çocuk parkındaki kaydırak yakılıp, salıncaklar çalındı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, belediyeye ait çocuk parkında bulunan kaydırağı yakarken, salıncakları da çaldı.

Olay, Havuzlar Mahallesi Türkeli Caddesi üzerinde bulunan belediyeye ait çocuk parkında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parktaki kaydırak yakıldı, salıncaklar çalındı. Sabah çocuklarını parka getiren vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye yetkilileri, parktaki bazı salıncaklara da zarar verildiği bazılarının da yerinden söküldüğünü tespit etti. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, parklara zarar verilmesini üzüntü ile karşıladıklarını belirterek, \"Burada vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. En azından yaptıklarımıza sahip çıkılsa daha iş yapacağız. Böyle bir durumda gerekli yerlerin aranması gerekiyor. Yazıktır, günahtır 3-5 kişinin yaptığı bir iş bu. Burada çocuklarımız oyun oynuyor, aileler çocukları ile vakit geçiriyor. Neden ve niçin bu parklara zarar veriliyor anlamakta güçlük çekiyorum. Parkla ilgili olarak ise tekrar gerekli olan yenileme çalışmalarımı da tekrar yapacağız\" diye konuştu.

Çorlu polisinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

-Parktan detaylar

-Yakılan kaydırak

-Çalınan salıncaklar

-Parktan detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Eskişehir\'den Türkiye\'deki maden ocaklarına sığınma odaları

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir firma, Türkiye\'deki yeraltı kapalı metalik maden ocaklarına, göçük ve yangınlarda işçilerin kalabilecekleri sığınma odaları yapıyor.

Eskişehir Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Aysan Mühendislik firması, maden ocakları için sığınma odaları yapmaya başladı. Firma ortağı İhsan Alp, ilk etapta 18 sığınma odası üretimine başladıklarını ve 7\'sini tamamlayarak teslim ettiklerini söyledi. Alp, \"Bu 18 sığınma odalarının 7\'si modüler, 5\'i standart ve 6 adedi de sabit tip olarak üretmekteyiz. Bunlardan 7 adedi çalışır vaziyette müşterilerimize teslim edildi. Bunları yönetmelikte belli olan metalik madenlere ve kapalı ocak maden işletmelerine veriyoruz\" dedi.

Üretimini gerçekleştirdikleri sığınma odalarının talebe göre 4 kişilikten 34 kişiliğe kadar değişik ebatlarda olduğunu belirten İhsan Alp, odaların içerisinde zehirli gaz temizleme sistemi maden basınçlı havasını solunabilir havaya dönüştüren filtre sistemi, klima sistemi, tuvalet, su kuru gıda ve ilk yardım çantalarının bulunduğunu anlattı. Yönetmeliğe göre maden işçilerini buralarda 36 saat kalabileceklerini ifade eden Alp ancak yaptıkları odalarda elektrik ve basınçlı hava kesilmemesi durumunda daha fazla süre de kalınabileceğini söyledi.

İHRACATI DA YAPILACAK

Sığınma odalarından bazılarını İzmir Ödemiş, Denizli Tavas, Kayseri Yahyalı ve Eskişehir\'in Mihalıççık ilçelerindeki maden ocaklarına teslim ettiklerini belirten Alp şunları kaydetti:

\"Yaptığımız sığınma odalarında acil durumlarda 36 saat kalınabiliyor. Şu anda yönetmelikte 36 saat olarak yazmakta ama biz müşterimizin istekleri doğrultusunda 96 saate kadar bu sureyi çıkartabiliyoruz. Elektrik ve maden basınçlı hava hattının kesilmemesi durumunda, su ve yiyecekleri yettiği kadar bu odada kalabilirler. Yaşam odamızda bir adet maden havasını solunabilir havaya çeviren sistem bulunmakta. Burada madenin basınçlı havasını solunabilir havaya çevirmekteyiz. Eğer madenin havasında bir kirlilik olursa bu sistemi kapatarak, ikinci oksijen sistemi ve zehirli gaz temizleme sistemini devreye sokuyoruz. Genelde bu sığınma odaları yurt dışından ithal ediliyor. Ama biz bunu yaptık. Türk maden şirketleri bize güvendiler biz de bu güveni boşa çıkartmayıp gece, gündüz çalışarak bu maden sığınma odaları imal ettik. Müşterilerimiz bizi, yani yerli imalatı tercih ettiği için biz de bu sistemlerde yerli üreticiler ile çalıştık. Yüzde 90 oranında Türkiye\'de imal edilen makineleri sistemleri ve aletleri kullandık. Şu anda Türkiye\'de bizden başka yapan yok bildiğimiz kadarıyla. İhracat yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başladık.\"

Sığınma odasında gıda, su, oyun kartları ve kimyasal tuvaletin olduğunu da anlatan İhsan Alp, \"36 saat boyunca bir madencinin ihtiyacı olabilecek fizyolojik ve psikolojik sistemler odamızda mevcut. Bu sığınma odaları genelde göçüklerde, yangınlarda ve madenlerde çıkabilecek acil durumlarda kullanılıyor. Sığınma odalarımız 5 PSI basınca dayanıklı olarak üretilmekte olup, bu dayanımı da teorik olarak mukavemet analiz programları ile kontrol ediyor pratikte de vakum testi ile güvenliğini test ediyoruz\" diye konuştu.

-Firmada yapımı tamamlanan 2 sığınma odasının görüntüsü,

-Firma çalışanlarının sığınma odalarıyla birlike,

-Firma ortağı İhsan Alp\'in sığınma odalarını göstermesi ve konuşması,

-Maden ocaklarına yerleştirilen sığınma odalarının çekilmiş fotoğrafları bulunuyor

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA



Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda sanatçılar toprağa hayat veriyor

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de Tepebaşı Belediyesi\'nin bu yıl 12\'ncini gerçekleştirdiği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'na katılan 5\'i yabancı 10 sanatçı heykeller yapıyor. Heykeller, sempozyum sonunda kentte merkezindeki değişik alanlara konulacak.

Bu yılki sempozyum, geçen yıl vefat eden Eti Şirketler Grubu\'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı\'nın anısına düzenleniyor. Sempozyuma Şili\'den Catalina Vial, Ukrayna\'dan Zuban Nataliya, Lübnan\'ndan Neville A. Salha, Güney Kore\'den Kim Jaekyu, Karadağ\'dan Luka Rodojevic ile Türkiye\'den de seramik sanatçıları Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar katılıyor.

\'HALKIN SEMPOZYUMU\'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, \"Bu 12\'nci sempozyum ama Türkiye\'de bunu yapmak gerçekten mücadele ister. Bize destek olan dostlarımız var, kurumlar var ve onlar sayesinde bu yolda yürüyoruz. Bizim bu sempozyumumuz sadece seçkinlerin değil, halkın sempozyumu. Bu sayede bugünlere kadar geldi ve daha kuvvetli şekilde geleceğe taşıyacağız\" dedi.

\'150 YAPIT VAR\'

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof.Dr.Bilgehan Uzuner de \"20 yılda 12\'nci sempozyumumuz. Tepebaşı Belediyesi ile, Eskişehir\'in sponsorlarıyla, üniversiteleriyle sanat dili üzerinden buluşulan en önemli etkinlik Eskişehir\'de. Türkiye\'de de benzeri yok, dünyada da çok az. Önemli bir birikim, 150 yapıt bugüne kadar. 150 heykel sokaklarda parklarda. Bu sempozyum bitiminde 170\'in üzerinde yapıt olacak. Dünyada benzeri olmayan önemli bir koleksiyona sahip olacağız. Halkın sanatla buluştuğu bir zemin burası. Konseriyle, çocuk atölyeleriyle, diğer yarışmalarla. Sanatın halktan çok soyutlanmadığı bir zemin. O yüzden çok önemli her şeyi ile\" dedi.

SANATÇILARIN HEYKEL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Eski Eti Büskivi Fabrikası alanında devam eden sempozyuma katılan sanatçılar da birbirinden değişik heykeller yapıyor. Sanatçılardan Candan Güngör, \"Bu tür sempozyumlarda sanatçıların birbirleri ile tecrübelerini paylaşmasının yanı sıra bize yardım eden öğrencilerimizin, birebir olarak sanatçı ile çalışması eğitim hayatlarına büyük bir katkı sağlamaktadır. Biz üniversitelerde seramik sanatının, çevremize ve yaşamın içine daha çok girerek hayatımızın estetize edilmesine katkıda bulunması gerektiğini öğretiyoruz. Bu bakımdan Eskişehir örnek bir şehirdir. Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nda ortaya çıkan eserlerin, izleyici ile buluşması, yaşaması, şehrin kültür-sanat ortamına katkısı azımsanamayacak bir değerdir\" dedi.

Tuba Korkmaz da, \"Ben sempozyumun ilk 3\'ünde asistan olarak görev almıştım. Dolayısıyla bu sempozyuma sanatçı olarak katılıyor olmak benim için çok keyif verici ve duygusal bir anlamı olan derin bir durum. Dolayısıyla farklı bir keyifle çalışıyorum. Tahtında oturan bir kraliçe heykeli yapıyorum\" dedi.

Sanatçılardan Soner Pilge de \"çok önemli bir sempozyum olduğunu tüm dünya, tüm Türkiye biliyor. Çok önemli bir sempozyum, çok önemli bir etkinlik. Bunun aslında birden fazla çıktısı var. Bunlardan bence ilki ve en önemlisi burada ortaya konulan ürünlerin, ortaya çıkan eserlerin kamusal alanda halkla buluşması. Bir diğeri de bize asistanlık yapan arkadaşların ileride geleceğin sanatçıları ya da akademisyen adayları olmaları. Onlarla birlikte çalışmak da bize ayrı bir mutluluk veriyor\" diye konuştu.

Emet Egemen ise, Eskişehir\'deki Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu\'nun Türkiye\'deki en iyi sempozyumlardan biri olduğu söyledi. Egemen, \"Burada olmak büyük bir şans. Arkeolojik verilerden biri kutsal taşlar. Ben kutsal taşlardan esinlenerek çağdaş formlar yapıyorum\" dedi.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, 16 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.

-Sanatçılar ve asistan öğrencilerin heykel çalışması yaparken,

-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'ın açılış konuşması yapması,

-Sanatçıların çalışmalarından,

-Sanatçılardan Candan Güngör, Tuba Korkmaz veSoner Pilge ile yapılan röportaj,

-Pişmiş Toprak Sempozyumu Sanat Danışmanı Prof.Dr.Bilgehan Uzuner\'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Akdamar\'daki ayin öncesi Başepiskopos Ateşyan\'dan, valiye ziyaret

Gülay KUYUCU -Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- TÜRKİYE Ermenileri Patrikliği Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan, Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret etti.

Akdamar Adası\'nda bulunan ve adayla aynı taşıyan Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıl aranın ardından yarın yapılacak ayin öncesi Türkiye Ermenileri Patrik Genelvekili Başepiskopos Aram Ateşyan ve beraberindeki Episkobos Sahak Maşalyan, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip Mağakya Beskisizyan ile birlikte Van Valisi Murat Zorluoğlu\'nu makamında ziyaret etti.

Vali Zorluoğlu, Van\'da 3 yıl aradan sonra ayinin yapılacağını belirterek, \"Bizim açımızdan memnuniyet verici. 3 yıl, daha ziyade güvenlik nedeniyle yapılamayan bu ayinin bu yıl yeniden ilimizde gerçekleşiyor olması huzur ve güven ortamının tam anlamıyla yeniden ilimizde ve bölgemizde tesis edilmiş olmasını da gösteriyor. Bu anlamda Ateşyan ve cemaatine müteşekkiriz\" dedi.

\'HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK\'

Valilik olarak her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Zorluoğlu, \"İnşallah bugün ve yarın ilimizde kendileri ve ayin için gelen konuklarımız güzel zaman geçirirler. Ayinin huzur ve sükun içinde yapılması ve gerçek anlamda kendi ritüellerine uygun gerçekleştirilmesi için valiilik olarak her türlü önlemi aldık. İnşallah yarın hiçbir sorun sıkıntı yaşanmadan ziyaretin ayin bölümü de tamamlanacak\" diye konuştu.

\'VAN HUZUR İÇİNDE\'

Ateşyan ise güvenlik nedeniyle ayinlere 3 yıl ara verildiğini belirterek, 2010\'da başlayan ayin programının 2014 yılına kadar devam ettiğini söyledi. Daha sonraki yıllarda terör olayları nedeniyle Akdamar Kilisesi\'nde ibadet yapamadıklarını fakat şuanda ülkenin ve Van\'ın huzur içinde olduğunu belirten Ateşyan şöyle konuştu:

\"Burada birlik beraberlik içinde din, ırk, mezhep ayrımı yapılmadan hep birlikte kardeşçe bu ayini gerçekleştireceğiz. Van\'a gelmişken ilk görevimiz valimize nezaket ziyaretinde bulunmaktır. Bizi kabul ettiği için müteşekkiriz. Van tarihi bir kent. Tarihi varlıklarıyla dünyada önemli bir isim. Ancak Van\'ı çok daha iyi tanıtmamız reklamını iyi yapmamız lazım. Sadece Akdamar\'daki ayin zamanı halkın gelmesi gerekmez. Yılın her döneminde turistleri buraya çekmemiz lazım. Çünkü görülmeye değer çok güzel yerler var\" dedi.

Dünyanın her yerinden gelen Ermeni cemaatleri üyeleri ve yerel halkın adada huzur içinde ayinlerini gerçekleştireceklerini belirten Ateşyan, \"Bu huzuru, düzeni sağladıkları için teşekkür ederiz. İnşallah patırtısız, boykotsuz bir ayin gerçekleştiririz. Valimizin sayesinde ve huzur içinde geldiğimiz yerlere döneriz. Dualarımızı ülkemiz, Van kenti, siyasi temsilcilerimiz, ülkemizi yönetenler için dualarımızı yüceltiyoruz\" diye konuştu.

Ziyaretten detaylar



Elektrik akımına kapılarak ölen işçiyi son yolculuğuna mesai arkadaşları uğurladı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları\'nda (Kardemir) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Halil Kuzören (49) fabrikada kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Çelik işçileri, fabrikadaki cenaze namazına yetişmek için koştu.

Elektrik bakım işçisi Halil Kuzören, dün çelikhanede vinç elektrik bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Halil Kuzören, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Halil Kuzören\'in cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Kardemir\'e getirildi. Haddehane meydanında kılınan cenaze namazına Kuzören\'in yakınları, Ak Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ile Cumhur Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı. Bazı çelik işçileri, cenaze namazına yetişebilmek için koştu. İşçiler, arkadaşlarının fotoğrafını göğüslerine astı. Buradaki cenaze namazının kılınmasının ardından işçiler işlerine dönerken, Kuzören\'in cenazesi götürüldüğü Yenice Merkez Yeşil Camii\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yazıköy Köyü mezarlığında toprağa verildi.

-Cenaze törenine yetişmek isteyen işçilerin koşması

-Cenaze namazı

-İşçilerin tabutu taşıması

-Halil Kuzören'in resimleri

Süre:(02.46) Boyutu:(307 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



