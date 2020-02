DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TUNCELİ-OVACIK KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI



TUNCELİ-Ovacık Karayolu, dün akşam saatlerinde yakın bölgede başlatılan terör operasyonu nedeniyle trafiğe kapatıldı. Operasyon devam ederken, bugün bölgeye takviye birlikler gönderildi. Tunceli-Ovacık Karayolu Venk Köprüsü yakınlarında bir grup sol terör örgütü mensubu tespit edildi. Bunun üzerine dün akşam saat 21.00 sıralarında karayolu trafiğe kapatılarak, operasyon başlatıldı. Valiliğin emriyle kapatılan karayoluna yakın bir bölgede başlatılan operasyon devam ederken, bugün sabah saatlerinde bölgeye jandarma özel harekât timleri sevk edildi.

VALİLİK: HUZURU BOZMAK İSTEYENLERE MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR

Bu arada, Tunceli Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin, tarihinin en huzurlu günlerini yaşadığı, istihdam başta olmak üzere yapılan yatırımlarla devletin ve vatandaşların arasında sıcak bir diyalog ve iletişim ortamı sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Bu durumdan rahatsız olan bazı art niyetli çevrelerce örtü altı yangınlar bahane edilerek esasen terörle mücadelemiz sekteye uğratılmak istenmekte, gerçek olmayan paylaşım ve haberlerle vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı istismar edilmektedir. Örtü altı yangınlarına karşı yangın söndürme uçakları da dahil olmak üzere her türlü imkanlarımız seferber edilmiştir. Şehrimizin sahip olduğu bu huzurlu ortamı, şu an kontrol altına aldığımız örtü altı yangınlarını bahane ederek bozmak, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını istismar etmek ve terörle mücadelemizi sekteye uğratmak isteyen hiçbir kişiye, gruba ve oluşuma müsaade edilmeyecek ve gerekli her türlü kanuni işlem yapılacaktır.\"

2)CANİ ANNE, 4 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖNCE UYUTUP SONRA BOĞMUŞ

ADANA\'nın Kozan ilçesinde, oğlu Yiğit Çınar\'ı (4) boğarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fatma Özbahar\'ın (34), ifadesinde \"Oğlumu inşaata götürerek, burada uyuttum. Daha sonra da uyurken, üzerinde bulunan tişörtü çıkarıp, onu boğmaya başladım\" dediği ortaya çıktı.Olay, Kurban Bayramı\'nın ilk günü saat 20.00 sıralarında, Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi\'nde meydana geldi. İnşaatın önünde sinir krizi geçiren ve kendisine zarar veren Fatma Özbahar\'ı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Özbahar, oğlunu öldürdüğünü, cesedinin ise inşaatta olduğunu söyledi. İnşaata giren polis ekipleri, minik Yiğit Çınar\'ı yerde hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekibi çağırdı. Kozan Devlet Hastanesi\'ne götürülen Yiğit Çınar Özbahar\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatma Özbahar, gözaltına alınırken, Yiğit Çınar\'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

OĞLUNU ÜZERİNDEKİ TİŞÖRTÜYLE BOĞMUŞ

İfadesinde, 5 yıllık eşi Ahmet Özbahar\'dan ayrı olduğunu belirten Fatma Özbahar, 2 çocuğuyla birlikte babasının evinde yaşadığını söyledi. Oğlu Yiğit Çınar\'ı nasıl öldürdüğünü anlatan Özbahar, şunları kaydetti: \"Gençlik yıllarımdan beri intihar etme hissim vardı. Kendimi öldürmek istiyordum. 21 Ağustos günü babamın evindeyken, eşim geldi ve oğlumu götürmek istedi. Ben buna izin vermedim. Daha sonra birden kendimi parçalama isteği, kafamı duvarlara vurma isteği oldu. Oğlumu da evden alarak, dışarı çıktım. Oğlumu bir inşaata götürerek, burada uyuttum. Daha sonra da uyurken, üzerinde bulunan tişörtü çıkarıp, onu boğmaya başladım. Uyanıp, tepki vermek istedi; ama ağzını kapattım. Daha sonra bileğimi jiletle keserek, kendimi öldürmek istedim; ama yapamadım. Çok pişmanım.\"

\'HASTANEYE GÖTÜRDÜK, TEDAVİYİ İSTEMEDİ\'

Fatma Özbahar\'ın kız kardeşi Neslihan K. ise ablasının psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek, \"Kardeşim evlendikten sonra aşırı derecede kıskanç oldu. Şubatta doğum yaptıktan sonra kıskançlığı daha da arttı. Bu krizlere dönüştü. Son zamanlarda kafasında bir şeyler kurmaya başlamıştı. Kendisini takip ettiklerini, teröre adının karıştığını, oğlunu kaçıracaklarını, tecavüz edeceklerini söylüyordu. Bu nedenle hastaneye götürdük ancak tedaviyi istemedi. Olay gününde babası gelerek, oğlunu ninesine götürmek istedi; ancak ablam buna izin vermedi. Daha sonra da \'2 kurban istiyorlar\' diye evden çıktı. Bir daha da dönmeyince polise gidip, kayıp başvurusu yaptık. Sonra bu olaylar olduğunu öğrendik\" dedi. İfadesinin ardından Fatma Özbahar, tutuklanırken, minik Yiğit Çınar Özbahar\'ın cenazesi ise yakınları tarafından otopsi sonrası teslim alınıp, toprağa verilmişti.

3)AŞİRET LİDERİNİN KIZI VE DAMADINA DÜĞÜNDE 1 KİLO ALTIN VE 450 BİN LİRA PARA TAKILDI

ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında yeralan Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman\'ın kızı Şeyma ve yeğeni Elind Adıyaman\'ın 3 gün 3 gece süren düğününde, konuklar damada 450 bin lira, geline de 1 kilo altın taktı. Özel olarak organize edilen düğüne İsviçre, Irak, Belçika ve İran\'dan konuklar katılırken, düğün süresince yaşananlar ise Dron ile saniye saniye kaydedildi.

3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ, 50 KOYUN KESİLDİ, 1 TON PİRİNÇ KULLANILDI

Beytüşşebap\'ta 2015 yılında Şırnak milletvekili adayı olan merhum Lezgin Adıyaman\'ın ölümünün birinci yıl dönümünde oğlu Elind Adıyaman ve Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman\'ın kızı Şeyma Adıyaman, dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. AK Parti Şırnak gençlik kolları başkanı olan damat Elind Adıyaman için AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman da düğün koordinatörlüğü yaptı. Almanya, İsviçre, Irak, Belçika ve İran olmak üzere bir çok ülkeden ve yurt içinden yaklaşık 5 bin konuğun katıldığı düğün, 3 gün 3 gece sürdü. Yerli ve yabancı konukların dışında bölgeden çok sayıda aşiret lideri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, devlet yetkilileri, valilerin katıldığı düğünde, altın takılarla süslü, renga renk yöre giysili kadınlar ve erkekler, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde, uzun süre halay çekildi. 50 koyun ve keçinin kesildiği düğün yemeği için bir ton pirinç kullanıldı. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken, dillere destan bu düğün, özel izinle uçurulan dronlarla havadan görüntülendi.

AŞİRETLERDEN DOLAR VE EURO TEPKİSİ

Evdan, Giravyan, Jirki, Mamhuran ve Goyan aşiret liderleri, Amerika\'nın Türkiye\'ye yönelik yaptırılarına karşı, düğünde dolar ve Euro yerine Türk lirası takılması konusunda aşiret üyelerine talimatlar verdi. Bunun üzerine aşiret liderleri dahil tüm konuklar damat ve geline Türk lirası taktı. Aşiret lideri ve üyeleri Dolar ve Euro bozdurarak 450 bin Türk lirası\'nı gelin ve damada taktığı öğrenildi.

2 KAMYON ÇEYİZ

Beytüşşebap İlçe Kaymakamı Murat Şener, 8\'inci Komando Alay Komutanı Yarbay Tahsin Saruhan, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz\'un katıldığı düğün ile ilgili bilgi veren damadın amcası Mehmet Adıyaman, aşiretler arasında başlık parası olmadığını belirterek, \"Yeğenimin düğününe gelen gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Yeğinime, amcamın kızını istedik. Aşiretimizin lideri amcam bize kızını verdi. Bugün onların düğünü binlerce misafirimiz var, herkese çok teşekkür ederim. Herkes aşiretlerin başlık parası karşılığında kız verdiğini biliyor. Ama burada öyle bir şey yok. Amcam kızını verdi. Kendisi gelip damada 5 bin Türk Lirası taktı. Ayrıca 2 kamyon dolusu çeyiz gönderdi. Dört gün boyunca misafirlerimizi ağırladı. Minnettarım hepsine şükranlarımı sunarım\" dedi.

Damat Elind Adıyaman da, babasının geçen yıl vefat ettiğini hatırlatarak, \"Babamın vefatından bir yıl geçti. Onun ölümü bir tek bizi değil Beytüşşebaplı hemşehrilerimizi de yasa boğmuştu. Bir yılı aşkındır kimse düğünlerini yapamıyordu. Bu gün en mutlu günüm, bütün eş ve dostlarım şimdi burada. Babamın yokluğunu hisettirmedikleri için gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Düğünüme teşkilat olsun, akrabalarım olsun, aşiret liderimiz olsun, hepsi yakından ilgilendi. Bu kadar kalabalığı bir arada görmek, çok güzel bir duyguydu. Unutulmaz bir düğün geçirdik. Biz milletimizin hizmetçisiyiz\" diye konuştu.

4)ALANYA\'DAKİ OTELLER, BAYRAM TATİLİNDE DOLDU

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Kurban Bayramı tatilinde ilçedeki otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi.

Bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla Türkiye\'nin tatil yörelerine yerli turist akını oldu. Antalya\'nın Alanya ilçesinde yoğunluk, geçen hafta sonuna kadar sürerken, turizm ve belediye belgeli, yaklaşık 200 bin yatak kapasitesine sahip tesislerde doluluk yüzde 100\'e ulaştı. Bayram tatilini değerlendiren TÜROFED Yönetim Kurulu üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, otellerde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını söyledi. Sili, \"Tatilin 9 gün olması dolayısıyla yoğun bir iç pazar talebiyle karşılaştık. Tabi Avrupa ile Rusya pazarından da artan bir talep ve diğer pazarlarda da artış olmasıyla Türkiye aslında tarihi bir rekora doğru gidiyor. Bu bağlamda Alanya bölgesinde de tüm bu oranlar değerlendirildiğinde ciddi bir doluluk yaşamaktayız. Doluluk süreci eylül ayını kapsayacak şekilde devam edecek gibi görünüyor. Bayram tatili süresince iç pazarın yoğun olmasından dolayı şehir esnafına da büyük katkısı oldu\" dedi.

\'İÇ PAZAR, ANA PAZARIMIZ\'

Bayram tatilinin ilçe için çok verimli geçtiğini kaydeden Sili, \"İç pazarın yoğunluğunda tesislerimizin dolması, şehirdeki yiyecek- içecek gibi birçok sektörle uğraşan esnafı da olumlu etkiledi. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte iç pazar, bu hareketlilik talebini devam ettirir. Çünkü bizim gibi turizmle uğraşan ülkelerin de bildiği ve uyguladığı bir gerçektir bu. Kaldı ki bizim de kriz döneminde yaşadığımız bir gerçeğin, iç pazarın bizim ana pazarımız olması. Yani diğer pazarlar mutlaka olmalı ama iç pazarımız ana pazarımız. O nedenle bu sene artan yabancı talebine rağmen biz iç pazarda belli bir kontenjanı açık tuttuk ve bu şekilde devam ettik. Birtakım haberler de çıktı ama biz bayram süresince buradaki tüm otel yöneticileriyle iletişim halindeydik\" diye konuştu.

\'DIŞARIDA KALAN OLMADI\'

Alanya\'da, otelde yer bulamayıp, dışarıda kalan kimse olmadığını vurgulayan Burhan Sili, şunları söyledi:

\"Bayram tatili süresince dışarıda kalan olmadı. İlçemize gelen bazı insanların sanıyorum kendi tercihleri dışarıda konaklamak oldu. Çünkü görünen o ki yorganlarını, battaniye gibi eşyalarını yanlarına alarak gelmişler. Bu anlamda dışarıda konaklamanın kendi tercihleri olduğunu düşünüyorum. \'Mutlaka rezervasyon yaparak gelin\' diye basın yoluyla bu konuyu bildirdik. Ama maalesef bu tür görüntüler oluştu. Önümüzdeki dönemde bu konuyla alakalı birtakım çözüm önerilerini hep beraber masaya yatıracağız. En azından belediye zabıta ve emniyet güçlerinin bu görüntü kirliliğine müsaade edilmeyeceği noktasında bir çalışması olması gerekir. Tabi sadece Alanya için geçerli değil, diğer tüm bölgeler için de geçerli. Bu tür taleplerin oluştuğu durumda, yani rezervasyon yaptırmadan gelmiş insanların konaklama ihtiyacını karşılaması için nöbetçi bir birim oluşturmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tür görüntülerin sıfırlanması noktasında gerekli çabayı göstereceğiz.\"

5)EMNİYET MÜDÜRÜ FARK EDİNCE YAKALANDILAR

DÜZCE şehir merkezinde bir aracın olağan dışı hareketlerle ilerlediğini fark eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, aracı durdurdu. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü ile arka koltukta yarı baygın haldeki kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Bekir Daşdan, 81 EB 723 plakalı otomobilin olağan dışı hareketlerle ilerlediğini fark etti. Bekir Daşdan, aracı Saguç Köprüsü üzerinde durdurdu. Bekir Daşdan, trafik ekibini çağırdı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken, üzerinden kimlik çıkmayan, ayrıca adını da hatırlamayan sürücüyü ekip otosuna bindirdi. Sürücünün alkol kontrolü yapıldı. Ancak sürücünün alkollü olmadığı belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda bulunan ve yarı baygın haldeki kişi ise 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücü de uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için hastaneye götürüldü.Araç çekici ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

