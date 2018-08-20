DHA YURT BÜLTENİ 8

Şehit çocukları bayram arifesinde babalarının mezarı başında dua etti

IĞDIR\'da 2015 yılında polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor\'un 5 yaşındaki oğlu Eymen Zor, babasının mezarını ziyaret etti.

Samsun\'da Kurban Bayramı arifesinde şehit yakınları, mezarlıkları ziyaret etti. Vatandaşlar, yakınlarının mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Asri Mezarlık ve Kıranköy Mezarlığı\'nda bulunan şehitliklere gelen aileler, şehitlerin kabirleri başında duygulu anlar yaşadı.

2015 yılında Iğdır\'ın Dilucu Sınır Kapısı\'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi\'ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor\'un 5 yaşındaki oğlu Eymen Zor annesi Cansu Zor ile birlikte Kıranköy Mezarlığı\'ndaki Garnizon Şehitliği’ne geldi. Eymen Zor, şehit babasının mezar taşını öperek kabrine su döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitliklerden detaylar

-Dua eden vatandaşlardan detaylar

-Bir çocuğun dua etmesi ve dua ettiğini söylemesi

-Şehit Burak Zor\'un oğlu Eymen Zor\'un mezarı sulaması

-Diğer detaylar

(Süre: 01.14 Dk) Bboyut: 139.55 Mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2) - EK GÖRÜNTÜ / GENİŞ HABER

\'SIFIR BİR\' DİZİSİ OYUNCUSU ÇIKTI

Adana\'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek\'in, Blu TV\'de yayınlanan \'Sıfır Bir\' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu\'na gelen dizi oyuncuları, gözyaşlarına boğuldu. Sıfır Bir dizisinde Mahir isimli karaktere can veren Deniz Bezek\'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncuları, ailesine sabır diledi.

\'TUVALATE GİTTİM\'

Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan görevli, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

Polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü ve tabela

- Deniz Bezek\'in rol arkadaşının konuşması

- Oynadıkları dizinin bir sahnesinden görüntü (Deniz Bezek arkada yakalı tişörtlü)

- Otomobil ve cesetten detay görüntü

- Deniz Bezek\'in yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde görüntüleri

- Cenaze aracının görüntüsü

- Deniz Bezek\'in sağlık fotoğrafları

SÜRE: 03\'25\" BOYUT: 379 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Fabrika deposundaki yangına giden itfaiye aracı devrildi

KONYA’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü ise hafif yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi\'nde bir plastik fabrikasının deposunda, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Hammaddelerin tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Bu arada yangına müdahale için bölgeye sevk edilen İbrahim Dönmez yönetimindeki 42 AEJ 86 plakalı arazöz, Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı\'nda hızlı girdiği virajda devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü İbrahim Dönmez hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Dönmez, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan fabrikadan görüntüler

-Devrilen itfaiye aracından görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İzmirliler, arife günü şehitlerine koştu



İZMİR\'de yaşayan şehit aileleri, arife günü Kadifekale Şehitliği\'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Bayram öncesi şehitlerine koşanlar, mezarları başında dua etti. Şehit aileleri evlatlarının mezarlarını hep birlikte temizledi, onları bayrama hazırladı.

İzmir\'deki şehit aileleri, baramdan bir gün önce arife günü Kadifekale Şehitliği\'ni ziyaret ederek, yakınlarının mezarları başında dua etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, ektikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hala taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran\'ı Kerim okudu. Oğlu Onur Sünüoğlu\'nu geçen yıl şehit veren Abdülkadir Sünüoğlu, şehidinin mezarını özenle temizledikten sonra üzerinde fotoğrafı bulunan mezar taşına oğlunun arkadaşlarının hediye ettiği askerlik künyesi ile tesbihi astı. Sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen Abdülkadir Sünüoğlu, \"Bizim için bayram yok. Buraya gelip en azından yattığı yeri görüyoruz, onu seviyoruz. Tüm şehitlerimiz bizim evlatlarımız\" dedi.

2011 yılında Siirt\'te şehit olan Önder Turgay\'ın ağabeyi Ercan Turgay ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, oğluna şehit kardeşinin adını verdiklerini onun ismini yaşattıklarını anlattı. Şehit annesi Elmas Elçi ise \"O bizim ziyaretimize geleceğine biz her bayram onun ziyaretine geliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehitlikten görüntü

- Şehit aileleriyle röpörtaj

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)



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Mersin\'de \'lokumlu\' trafik denetlemesi

MERSİN\'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, araç sürücülerine lokum ikram etti. Vali Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de vatandaşların Kurban Bayramı\'nı kutladı.

Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önündeki uygulama noktasında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşlara lokum ve kolonya ikram edildi. Çocuklara ise \'Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında, trafikte hata yapmaya kalkışan anne ve babalarını uyarmaları için kullanacakları kırmızı renkli düdük başta olmak üzere peluş oyuncak, tişört ve şapka gibi materyaller hediye edildi.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte trafikteki vatandaşların bayramını da kutlayan Vali Su, trafik kazalarının önüne geçmek için 150 noktada denetim yapıldığını belirterek, \"Bu bayram da İçişleri Bakanlığımızın başlattığı \'Kırmızı Düdük\' kampanyası ile de çocuklarımıza düdük dağıtıyoruz, onları fahri trafik polisi yapıyoruz. İnşallah onlar ailelerini ikaz edecekler. Anne-babalarının sürat ve benzeri trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda düdük çalacaklar. Vatandaşlarımızıdan istirhamımız, mutlaka trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, dikkatli ve tedbirli hareket etmeleridir\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Su\'nun araçtaki vatandaşların bayramını kutlaması

-Çocuklara hediyeler verilmesi ve uyarılarda bulunulması

-Çevirme noktasından genel görüntü

-Düdük çalmaya çalışan bir çocuğun detay görüntüsü

-Sürücüye lokum ve kolonya ikram edilmesi

-Çocukların düdük çalması

-Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması

(BOYUT: 266 MB) (SÜRE: 02.15 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Adana\'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı

ADANA\'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler dolup taşarken, duygu dolu anlar yaşandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Hakan Atınç İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile şehit yakınları Asri ve Buruk mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Protokol üyeleri, mezarları tek tek gezip, karanfil bıraktı. Duaların okunduğu mezarlıkta duygu dolu anlar da yaşandı. Vali Demirtaş, şehit yakınlarıyla da sohbet edip, sabır diledi.

BABALARINI ÇOK ÖZLÜYORLAR

Ordu\'da 2010 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Hacı Emin Pişkin\'in, eşi Tülin Pişkin de mezar başında eşi için dua etti, 2 oğlunun olduğunu belirten Pişkin, \"Oğullarım babalarını çok özlüyorlar\" dedi.

ŞEHİT ANNESİ: HER GÜN AĞLIYORUM

2016 yılında Diyarbakır\'da şehit düşen polis memuru Ebubekir Durmuş\'un annesi Ayşe Durmuş da oğlunun mezarında gözyaşlarına boğuldu. Durmuş, \" 2 yıl oldu oğlum şehit düşeli. 2 yıldır her gün böyle ağlıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Garnizon Şehitliği tabelası

- Şehitliği ziyaret edenlerden görüntüler

- Eşinin mezarında dua okuyan kadının görüntüsü ve röp.

- Askerlerden görüntü

- Mezar başında dua okuyan ailelerden görüntüler

- Törende dua okunması

- Protokolden görüntü

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın mezarlara karanfil bırakması

- Şehit ailelerine karanfil vermesi

- Polis şehitliği tabelası

- Protokolden görüntü

- Vali Mahmut Demirtaş\'ın mezarlara karanfil bırakması

- Şehit ailelerine karanfil vermesi

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın ailelere karanfil vermesi

- Mezar başında ağlayan kadının görüntüsü ve röportaj

- Detay görüntüler

SÜRE: 03\'17\" BOYUT: 364 MB

Haber:Sude UÇAROĞLU-Kamera: ADANA,(DHA)

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Şehidin adı doğacak yeğeninde yaşayacak

HAKKARİ\'de iki yıl önce PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Daniyar\'ın yengesi Aslı Daniyar, doğacak çocuğunun adını Ali veya Alina koyacağının müjdesini, şehidin Antalya\'daki mezarı başında verdi.

Kurban Bayramı arifesinde, Antalya\'daki tüm mezarlıklar, ziyaretçilerle doldu taştı. Şehitlikteki ziyaretlerde ise hüzünlü anlar yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan mezar ziyareti, gün boyu sürdü. Yakınlarının mezarlarını ziyaret için gelen vatandaşlar, Kuran okuyup dua etti.

Uncalı Kent Mezarlığı\'ndaki şehitlikte de hüzün vardı. Şehit yakınları kaybettikleri yakınları için gözyaşı döktü. Şehit anneleri, dinmeyen acılarıyla oğullarının mezarı başında gözyaşı döktü. Şehit anneleri, evlatlarının mezarını, hayatlarındaki en önemli alanlardan biri gibi titizlikle elleriyle temizledi. Mezara dikilen çiçeklerin, fidanların bakımını yaptı. Şehitlikte yakını olmayan vatandaşlar da ülke uğruna canlarını verenler için el açıp dua etti.

\'ŞEHİDİM AMCA OLACAK\'

Hakkari\'de 2016 yılında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ali Daniyar\'in annesi, ağabeyi ve yengesi de şehidin mezarı başında dua etti. Şehidin annesi Şengül Daniyar, acı ve güzel duyguyu bir arada yaşadığını belirterek, “Gelinimle birlikte geldik. Bebek bekliyoruz. Şehidim amca olacak. Dün haberini aldık. Gelecek bayramı Allah nasip ederse hep birlikte kutlayacağız\" dedi.

Şehidin yengesi Aslı Daniyar da şehide bayram müjdesi vermeye geldiğini belirterek, “En büyük dileğimiz onun ismini ailede yaşatmaktı. Acımız büyük. Çok büyük üzüntü ve yükü taşıyoruz ama bir o kadar da gururlu ve onurlu. Allah nasip ederse bir yeğeni olacak, adını Ali koyacağız. Adı ile yaşayacak. Kız olursa da Alina diye düşünüyoruz. Ali ismini yaşatmak için. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın ama dediğim gibi bir o kadar da gururlu bir acı. Ne diyelim, cümlelerin bittiği yer aslında\" diye konuştu.

Şehidin ağabeyi Tuna Daniyar ise şunları söyledi:

\"Söylenecek her şeyi eşim söyledi. Söylenmesi gereken tüm kelimeleri döktü. Ben ne konuşabiliyorum ne bir şey söyleyebiliyorum. Çocuğumuzun olması ve ona kardeşimin ismini vermek istememiz ayrı bir gurur ve ayrı bir şans diyorum. Eşimin kardeşimi böyle benimsemesi, kendi canı gibi görmesi de bambaşka bir şey.\"

Uncalı Kent Mezarlığı\'ndaki şehitliği polis ve jandarmanın üst düzey temsilcileri de ziyaret edip, mezarlara çiçek koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mezarlık dış plan görüntü

- Vatandaşların görüntüsü

- Şehitlik görüntü

- Komutanın şehit yakınları ile görüntüsü

- RÖP 1: Şengül Daniyar

- RÖP 2: Aslı Daniyar

- RÖP 3: Tuna Daniyar

- Polis müdürlerinin şehitlik ziyareti

- Detaylar

395 MB /// 03.35ö (HD)

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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MERSİN Şehitliği\'ni ziyaret eden aileler, duygulu anlar yaşadı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile il protokolünün yer aldığı törende mezarlara karanfil bırakıldı. Şehit aileleri de mezarlara çiçek bırakıp, evlatları için dua etti. Şehit mezarlarında duygulu anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitlik girişinden görüntü

-Dua eden aileden genel ve detay görüntüler

-Bir annenin mezar başında oturmasından genel ve detay görüntü

-Bir şehidin mezarı üzerindeki not

-Şehit annesinin kuran okumasından detay

-Bir şehidin fotoğrafından görüntü

-Şehit annesinin oğlunun mezar taşını temizlemesi

-Protokolün dua etmesinden genel görüntü

-Şehit yakınlarının dua ederken genel ve detay görüntüleri

-İl protokolünün mezarlara karanfil bırakmasından genel görüntüler

-Vali Ali İhsan Su\'nun konuşması



(BOYUT: 330 MB) (SÜRE: 02.47 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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Çankırı D 100 Karayolu\'nda uzun araç kuyruğu oluştu

ÇANKIRI\'nın Ilgaz İlçesi\'nde geçen İstanbul-Samsun istikameti D-100 karayolunda bayram arifesinde trafik yoğunluğu oluştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Çankırı\'nın Ilgaz ilçesinden geçen İstanbul-Samsun istikameti D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç konvoyu oluştu. İstanbul\'dan Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalıştı. Karayolunda zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirken, bölgeden de takviye gelen trafik polisi ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

D-100 karayolundan görüntü

Detay

BOYUT:135 MB

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ILGAZ(ÇANKIRI),(DHA)

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Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu

ÇANAKKALE\'de, eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda çıkan ot yangını, yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangında 3 kaplumbağa da telef oldu.

Esenler Mahallesi\'ndeki eski hastane binasının çevresindeki otluk alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile Emniyet Müdürlüğü\'nün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), yangına müdahale etti. Bölgedeki binalarda yaşayan vatandaşlar, yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı evler tahliye edilirken, vatandaşlar da kovalarla taşıdıkları sularla itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarında yardımcı oldu. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sırasında ikisi yavru, 3 kaplumbağanın ise telef olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından arşiv görüntü.

-Yangın sonrası telef olan kaplumbağalardan görüntü.

Haber-Kamera: Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,(DHA)