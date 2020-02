DHA YURT BÜLTENİ 8

Gelin ve damat tarafı oynama sırası yüzünden kavga etti: 1 ölü

İZMİR\'in Torbalı ilçesindeki kına gecesinde, anons edilen damat tarafı pistte oynarken gelin tarafından bazı kişiler de ortaya gelip eşlik edince tartışma çıktı. Düğünün yapıldığı alandan ayrılan 2 kişi daha sonra köy meydanında av tüfeğiyle ateş açınca, kahvehanede otururken vurulan 63 yaşındaki Yusuf Topal yaşamını yitirdi. Damadın peşine düşüp otomobille motosikletine arkadan çarpmasına, bu sırada hafif yaralanmalarına rağmen kaçmayı başaran 2 şüpheli, tedavi için gittikleri hastanede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Torbalı\'nın kırsal Çapak Mahallesi 2506 Sokak\'ta dün akşam, Dilara Bulut ile Halil Dal çiftinin kına gecesi yapıldı. Kına eğlencesinde anons edilen damat tarafı piste oynarken, gelin tarafından bazı kişiler de sahneye çıkıp oyuna eşlik etti. Damat tarafı anons edilenin kendi tarafları olduğunu belirtip, gelinin yakınlarının yerlerine geçmesini isteyince, tartışma çıktı. Kavgaya karıştığı ve aynı zamanda gelinin akrabası olduğu öğrenilen şüpheli A.C.B. ile arkadaşı A.Ö., alandan ayrıldı. Bir süre sonra kına gecesi sona erdi, herkes evlerine gitti.

Kına gecesinin düzenlendiği damat evinin önünden ayrılan A.C.B. ve üç gün önce evlendiği öğrenilen A.Ö., bugün saat 01.30 sıralarında, motosikletle köy meydanına geldi. A.C.B. ve A.Ö., yanlarında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Olayda her iki tarafla da bağı olmayan, kahvehanede oturan, mahalle sakini 1 çocuk babası 63 yaşındaki Yusuf Topal, başından vurulup, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Topal, öldü.

DAMAT PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Damat Halil Dal otomobiliyle, av tüfeğiyle birlikte olay yerinden kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir süre sonra yakaladığı şüphelilerin motosikletine arkadan çarptı. Motosikletteki iki kişi yere düştü. Yaralanmalarına rağmen tekrar motosiklete binen şüpheliler, kaçmayı sürdürerek, uzaklaşmayı başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi tedavi için gittikleri hastanede gözaltına aldı. İki şüphelimin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Bugün yapılması planlanan düğün eğlencesinin ise yapılmayacağı belirtildi.

Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)



Haber - Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)

Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıl sonra ayin heyecanı

Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve adayla aynı adı taşıyan Akdamar Kilisesi\'nde güvenlik gerekçesiyle 3 yıldır iptal edilen ayin bu yıl yapılacak. 9 Eylül\'de yapılacak olan ayin için hazırlıklar devam ederken, kente ayin için 200 bin turistin gelmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatılan Akdamar Kilisesi\'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanması ardından 2007 yılında uluslararası törenle \'Anıt Müze\' olarak açıldı. Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından yaklaşık 4 milyon lira harcanarak restore edilen ve yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi\'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010\'da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistler Van\'a geldi. Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra ilk defa 9 Eylül\'de gerçekleştirilecek. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası\'nın Van\'ın ve Gevaş\'ın dünyaya açılan kapısı olduğunu söyledi. Bu ayini hasretle beklediklerini belirten Hakan, \"Hasretle beklediğimiz bir etkinliktir. Akdamar Adası, doğuda turizmin göz bebeği olan bir mekandır. Buradaki turizm potansiyelimizi dünyaya en iyi anlatan etkinliklerden biridir. İnşallah bu yılda ülkemizin büyüklüğüne yakışır bir ev sahipliği göstereceğiz\" dedi.

Haber: Orhan AŞAN / VAN,(DHA)





Fuhuş pazarlığı yaptığı genci pencereden attığı iddia edilen travesti gözaltında

ANTALYA\'da, fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen S.M.\'yi, oturduğu binanın ikinci katındaki pencereden atmakla suçlanan travesti M.Ş., gözaltına alındı.

Olay, 7 Haziran\'da sabaha karşı 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'nde meydana geldi. Fuhuş pazarlığı yaptığı travesti M.Ş.\'nin aynı mahalledeki evine giden S.M., 2\'nci katın penceresinden düştü. S.M.\'nin düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin basına yansıması üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği sokağı ve binayı belirleyen polis, travesti M.Ş.\'ye ulaştı. Bugün gözaltına alınan M.Ş., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

\'BIÇAK ÇEKİP DAHA FAZLA PARA İSTEDİ\' İDDİASI

Şikayetçi olan S.M., ifadesinde, travesti M.Ş. ile 100. Yıl Bulvarı\'nda fuhuş pazarlığı yaptığını, 170 lira verdiğini, daha sonra travestinin Kışla Mahallesi\'ndeki evine geldiklerini söyledi. Eve geldiklerinde M.Ş.\'nin daha fazla para istediğini iddia eden S.M., \"Cüzdanımdaki parayı görünce, \'Sen benimle dalgamı geçiyorsun\' diyerek bıçak çekti. Ben de korktum ve travestiye 200 lira daha verdim. Evden çıkmak istedim ancak kapı kilitliydi. Travesti arkadaşlarını çağırdı. Ben de evin yatak odasına kaçıp, kendimi aşağı attım. Bu esnada omuriliğim zedelendi, ayağım kırıldı, şikayetçiyim\" dedi.

Travesti M.Ş. ise ifadesinde şunları söyledi:

\"S.M. ise 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştık ve evime getirdim. İlişki sırasında S.M. orgazm olamadı. Bunun üzerine sinirlendi ve evimi dağıttı, eşyalarıma zarar verdi. İlişki karşılığı verdiği 200 lirayı alıp gitmek istedi. Evin kapısının kilitli olması nedeniyle S.M. yatak odasına girip pencereden atladı. Suçlamaları kabul etmiyorum.\"

DÜŞMA ANI KAMERADA

Diğer yandan S.M.\'nin pencereden düşme anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde gencin, ayakları üzerinde beton zemine düştüğü, başını binanın girişindeki basamağa çarptığı ve yerde kıvrandığı görülüyor. Bir süre yerde yatan gencin daha sonra kalkıp, sekerek, olay yerinden uzaklaştığı anların olduğu görüntülerde, travestilerin aşağı inip, genci araması ve kendilerine tepki gösterenlerle tartışması da yer alıyor.

Şahsın düşme görüntüsü













Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

Artvin’de 2 milyonluk modern hayvan pazarı kuruldu

ARTVİN’in Ardanuç ilçesinde 2 milyon liraya Avrupa standartlarındaki hayvan pazarı kuruldu. 18 bin metrekarelik alana kurulu ve bünyesinde bine yakın hayvan barındıran pazarda, güvenlik kamerası sistemi, üreticilerin kalabilecekleri yatakhane de mevcut. Hijyen koşullarının dikkate alındığı hayvan pazarındaki hayvanlar, barkot sistemi uygulanarak satışı sağlanıyor.

İlçede, Ardahan- Kars- Artvin Kalkınma Ajansına (AKAK) kapsamında hayvan pazarı projesi hazırlandı. Proje sonrası inşası tamamlanarak Ardanuç Belediyesine devredilen ve belediye tarafından da işletilmesi için Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliğine verilen tesis, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hizmete açıldı. İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Harmanlı köyünde 18 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, güvenlik kamerası sistemiyle donatıldı. Güvenlik görevlilerinin 24 saat nöbet tuttuğu ve kameralarla gözlediği tesiste kent ve bölgenin yanı sıra Anadolu\'nun değişik illerinden getirilen kurbanlıkların sahiplerinin de kalabilecekleri yatakhane de oluşturuldu. Avrupa standartlarına uygun tasarlanan tesiste hijyen koşulları ve denetimi de dikkate alınıyor. Pazara giriş yapan hayvanlar araçlarla birlikte özel bir bölmeden geçerek dezenfekte işlemine tabii tutuluyor, ardından kendileri için hazırlanmış bölgelere alınıyor. 300 küçükbaş ve 600 büyükbaş hayvanın yer aldığı pazarda satış işlemi de kayıt altına alınıyor. Satıcılar, vatandaşlarca alınan kurbanlıkların bilgilerinin yer aldığı kartı, alanda oluşturulan barkot sistemi eşliğinde okutarak satışı sağlıyor.

Kurban Bayramı sürecince açık olan tesis, daha sonra haftanın belirli günlerinde bölgedeki hayvan üreticileri için de açık olacak.

‘DAHA HİJYENİK TESİS’

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, kurulan tesisinin örnek olduğunu söyledi. Demir, “Hayvan pazarı bu yıl ilk misafirlerini konuk ediyor. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Artvin’in küçük ve büyük baş hayvan varlığının yüzde altmışı Ardanuç’ta üretiliyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız gelip kurbanlıklarını buran temin ediyorlar. Daha hijyenik daha temiz ve kaliteli biz hizmet veriyoruz. Avrupa fonlarıyla yapılan bir tesisi, belediyemize teslim edilince bizde Artvin ili sığırcılar birliğine verdik işletmesini onlar yapıyorö dedi.

‘HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ’

Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Talip Işık ise, vatandaşların kurbanlık alırken daha güvenilir olması için, barkot sistemini kullandıklarını kaydetti. Işık, “Bin baş kapasiteli hayvan pazarı şu anlık Kurban Bayramı için üreticilere açıldı. Daha sonra haftanın bir gün hayvan pazarı olarak işletilecek. Tesise gelen hayvanlar araçlarla birlikte hastalıklara karşı dezenfekte ediliyor. Tesiste yemekhane ve çay çorba içile bilmesi için kafeterya bölümü, mescit, üreticilerin yıkana bilmeleri için duş bölümleri, bay bayan tuvaletler, kalabilecekleri yatakhane düşünülmüş. Öte yandan hayvan misafir hanesi, ot yem odalarının yanı sıra hastalıklı hayvan için karantina odaları mevcut. Vatandaşlar kurbanlık alırken daha güvenilir olması için, barkot sistemi kullanıyoruz. Kurbanlık alan vatandaşlar aldıkları kurbanlıkların pasaportunu barkot sisteminde okutarak rahatlıkla kurbanlıklarını ala bilirler. Avrupa standartlarından hazırlanan tesiste her şey düşünülmüş. Böyle bir tesise sahip olduğumuz için onurluyuzö diye konuştu.

Geçen yıla oranla fiyatların hemen hemen aynı olduğuna işaret eden Işık, bu yıl ki bayram sezonunda ise satışların geçen yıla oranla daha az olduğunu belirtti. Işık, bölgedeki besicinin özellikle ot ve yem fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde pazara getirilen kurbanlıkların yüzde 60’ının satılmış durumda olduğu belirtildi. Pazarda, küçükbaş hayvanlar 800 ile 2 bin, büyükbaş ise 5 bin ile 15 bin lira arasında alıcılarını bekliyor.

-Tesislerden görüntüler











HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ(Artvin),(DHA)

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, 2.48 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, araçtaki 2 kişi sıkışarak yaralandı.

İnşaat ustası Ramazan Irmak ve iş arkadaşı Dilaver Kaya, dün (cuma) akşam buluşarak alkollü içki içti. İlerleyen saatlerde ise bir müzikhole gidip, bu sabah saat 06.00\'da kapanan eğlence mekanından ayrılan iki arkadaş, Dilaver Kaya\'nın kullandığı 35 TSY 70 plakalı otomobille, ilçe merkezindeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kaya, Bergama- Kınık Karayolu Dündarlı Yayakent Kavşağı\'nda, yönetimindeki 35 TSY 70 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil, yolun sağından şarampole yuvarlandı. İki arkadaş araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşlar kazayı görünce itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrolde, sürücü Kaya\'nın 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem sürücünün hem de yanındaki arkadaşının emniyet kemerlerinin, aracın uyarı vermesini engellemek için, amacı dışında, sadece koltuğu saracak şekilde takılı olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)







Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

Vali Gül çocuklara \'kırmızı düdük\' dağıtıp, sürücüleri uyardı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği \'Kırmızı düdük\' projesi kapsamında uygulama noktasına giderek çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıttı. Gül, sürücülere de uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 ilde \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi başlatıldı. Sivas Valisi Davut Gül, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Sivas-Ankara Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Burada sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Gül, araç içerisinde bulunan çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Vali Gül, çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmasını istedi.

İçişleri Bakanlığının başlattığı proje hakkında bilgi veren Vali Gül, \"Kurban bayramı tatili 9 gün. Bu 9 günlük süre içerisinde özellikle memleketlerine gidip gelen hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var. Can kaybının olmaması, kimsenin ağzının tadının kaçmaması için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu\'nun başlatmış olduğu bir \'kırmızı düdük\' kampanyası var. Bunun amacı trafikte bir farkındalık oluşturmak. Özetle araçlardaki küçük çocuklara kırmızı düdük hediye ediliyor. Babaları anneleri emniyet kemeri takmadığında, cep telefonu ile konuştuğunda, hız limitlerine uymadıklarında çocuklarımızın onları uyarması isteniyor. Burada da emniyet müdürümüzle beraber araçları durdurduk, bunları anlattık ve çocuklara hediye ettik. Sivas\'ın her tarafında kontroller yapılıyor. Gerek girişlerde gerek çıkışlarda, il sınırımızdan Gemerek\'ten İmranlı\'ya kadar, Koyulhisar\'dan Akıncılar\'a, Gürün\'e kadar her tarafta kontrol yapılıyor. Amacımız kimseye ceza yazmak değil, kimseye zorluk çıkarmak değil ama kurallara uymazsak maalesef yollar kan gölüne dönüyor. Bunun olmaması için, kimsenin canının yanmaması için özellikle üç tane kurala uyacağız. Özellikle dün ve bugün yoğun kontrol yapıyoruz. Dönüşte de cumadan başlayarak cumartesi, pazar kontrollerimiz olacak. Sivas, özellikle dışarıdan çok sayıda hemşehrisi olan bir ilimiz. Gelen hemşehrilerimize \'memleket hasretinizi biliyoruz ama olabildiğince dikkatli gelin, dikkatli gidin\' diyoruz\" ifadelerini kullandı.

Vali\'nin düdük dağıtması



Nehirde kaybolan gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda balık tutarken nehre düşmesi sonucu kaybolan 27 yaşındaki Batuhan Çelik\'in cansız bedeni, arama çalışmalarının 4\'üncü gününde kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adapazarı\'nda Salı günü Sakarya Nehri\'nin kenarına arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya giden Batuhan Çelik, dengesini kaybedip nehre düşerek kayboldu. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve dalgıç polisler tarafından aranan gencin cansız bedeni, arama çalışmalarının 4\'üncü gününde suya düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından su altından çıkarılan ceset, AFAD ekibi tarafından botla kıyıya getirildi. Kaybolduğu günden beri nehir kenarında AFAD\'ın kurduğu çadırda bekleyişini sürdüren aile ise acı haber sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Cesedin sudan çıkarılması





HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI/DHA