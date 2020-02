DHA YURT BÜLTENİ 8

1)İZMİR\'DE EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI BELİRTİLEN 9 PKK\'LI YAKALANDI

İZMİR\'de, 15 Ağustos tarihinin, bölücü terör örgütü PKK\'nın 1984 yılında Şemdinli ve Eruh\'ta yaptığı ilk silahlı saldırının yıl dönümü olması nedeniyle, eylem hazırlığında oldukları belirlenen 9 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK\'nın, 15 Ağustos 1984 tarihinde Şemdinli ve Eruh ilçelerine örgüt mensuplarınca yapılan ve \'ilk kurşun günü\' ile sözde \'diriliş bayramı\' olarak ilan edilen silahlı saldırıların yıl dönümünde olası bir eyleme karşı harekete geçti. 15 Ağustos\'ta turistik bölgelerde molotof kokteyli eylem yapma ve saldırı hazırlığında olduklarını değerlendirilen, terör örgütünün propagandasını da yapan 9 kişi tespit edildi. Hepsi Menemen ilçesinde oturan şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, haklarında toplatma kararı bulunan çok sayıda yasak yayın, örgüt ile ilgili çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Şüphelilerin sağlık kontrollerinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

========================================================

2)İZMİR\'DEN EKONOMİYLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA: DEVLETİN ÇIKARLARINDAN YANAYIZ

İZMİR\'de üniversite, oda, borsa, birlik ve sivil toplum kuruluşları tarafından, yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili ortak toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, karanlık güçlerin Türkiye ekonomisini engellemeye, seçilmiş meşru hükümeti dar boğaza sokmaya çalıştığını belirterek, \"Bizler de bu noktada tarafız. Tarafımız da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin çıkarlarından yanadır\" dedi.

Son dönemde Türkiye ekonomisinin durumu ve bunun yarattığı etkiler karşısında İzmir üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışma başlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi\'nin ev sahipliği ve koordinatörlüğünde, İzmir üniversitelerinin rektörleri, akademisyenler, ekonomistler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; Türkiye ekonomisi, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, küresel piyasalar ve uygulanabilecek önlemler ele alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile çok sayıda akademisyenin katıldığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen toplantıda katılımcılar adına açıklama yapan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, son derece hareketli ve yoğun bir dönemden geçildiğini belirterek şunları söyledi:

?\"Dövizde yaşanan dalgalanmalar, ABD merkezli spekülatif hareketler, Türkiye ekonomisini krize sokma gayretleri ve durumdan kendine pay çıkarmak isteyen içerideki karanlık güçler, bu olumsuz sürecin halkalarını oluşturuyor. Buradaki temel amaç, refah ekseninde büyüyen Türkiye ekonomisini engellemeye, halkımızı ve onun seçilmiş meşru hükümetini dar boğaza sokmaya dayanıyor. Ne acıdır ki mağdurların ve mazlumların hamisi olan, barışın ve huzurun tesisi için çalışan, hayatı ve mutluluğu her daim paylaşan azizi milletimiz, hiç de hak etmediği davranışlarla, oyunlarla muhatap olmak zorunda kalıyor. Halkımızın birlik ve beraberliğini, devletimizin bütünlüğünü doğrudan hedef alan bu durum, bizleri de son derece rahatsız etmektedir.\"

\'HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ\'

Türkiye ekonomisinin 20 yıl önceki zayıflıklarını ya da zaaflarını ortadan kaldırdığını belirten Prof. Dr. Hotar, küreselleşen piyasalara entegre olan ekonominin, daha güçlü, daha esnek ve derinliği olan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Dövizde yaşanan dalgalanmaları öncelikle siyasi ve spekülatif girişimlerle değerlendirmek gerektiğini belirten Hotar, \"Bunu bir ekonomik savaş olarak söylemek de mümkündür. Seçilmiş ilk Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın basına da yansıya açıklamalarında \'Ekonomide fakir fukaranın rızkının, finans lobilerine peşkeş çekilmesine göz yummadık. Döviz kurundaki gelişmelerin, ekonomik hiçbir temeli olmadığı, tamamen ülkemize bir saldırı mahiyeti taşıdığı herkesin ortak tespitidir\' ifadeleri de bunu doğrulamaktadır. Türkiye\'nin çekilmeye çalışıldığı bu olumsuz ortam, sadece adli kararları bahane ederek, ekonomik yaptırım tehditlerinden oluşmamaktadır. Bu sürecin arka planında ABD Başkanı Donald Trump\'ın ve yönetiminin algı yönetimi yaparak halkımızı sindirmek ve muhtaç duruma getirmek gayretleri bulunmaktadır. Bu süreci yönetenlerin şunu bilmesi gerekir ki; devletimiz faiz çetesi olarak tanımlanabilecek küresel yapılara da FETÖ elebaşını koruyup kollayanlara da asla izin vermeyecektir. Milli ve yerli üretim hamlesini başlatan bir ülkede bu saldırıların çaresizce kabul edilmesi mümkün değildir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Gerekli tedbirlerin bu noktada alındığından ve alınacağından da eminiz. Bizler de bu noktada tarafız. Tarafımız da Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin çıkarlarından yanadır. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu şer odaklarının ve içerideki fırsatçılarının algı operasyonlarına yenik düşmemektir\" diye konuştu.

En son 2008 yılında \'Kriz çıkacak, ekonomi batacak, döviz yükselecek, işsizlik aratacak\' gibi ucu açık sözlerle piyasaların domine edilmeye çalışıldığını dile getiren Prof. Dr. Nükhet Hotar, bugün de piyasaların negatif yönde beslenmeye çalışıldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Hotar, \"Buradaki amaç, olumsuz algıları ve düşünceleri satın alabilmektir. Bu konuda ilgili kişi ve kurumların daha dikkatli olmasını arzuluyoruz. Hedefler ve çözümleri üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Daha sonra bu çalışmayı bir sonuç bildirgesi hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-

========================================================

3)GÜVER KANYONU, EKOTURİZME AÇILIYOR

ANTALYA\'nın doğa güzelliklerinden Güver Kanyonu\'nun ekoturizme kazandırılması için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü\'nce proje hazırlandı. Projeyle kanyona atlı safari, yürüyüş ve bisiklet parkurları, küçük mesireler ile su sporları ve dağ tırmanışı için alanlar yapılması planlanıyor.

Döşemealtı ilçesinde Antalya- Korkuteli yolu üzerinde bulunan Güver Kanyonu, doğal güzelliği ve çam ormanı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 150 metre derinliğindeki kanyona gelen ziyaretçiler, seyir teraslarından manzaranın keyfini sürüp, fotoğraf çekiyor. Doğa ile kültür turizminin ön plana çıktığı son günlerde Antalya\'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek ve turistlerin otellerden çıkabilmesi için alternatif yollar oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalara Güver Kanyonu da eklendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nden alınarak, Orman Genel Müdürlüğü\'ne verilen Güver Uçurumu için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından proje hazırlandı. Proje kapsamında Güver Uçurumu\'nun ekoturizme açılmasıyla yerli- yabancı turistlerin ilgisinin çekilmesi planlanıyor. Ekoturizm kapsamında, kanyonda atlı safariler, bisiklet turları, yürüyüş etkinlikleri, tabandaki akarsuda su sporları ve zirveye tırmanış gibi doğayla iç içe etkinlikler yapılacak. Ayrıca kanyonun üst kısmında küçük çaplı, doğaya zarar vermeyecek yapılarda mesireler oluşturulması da planlanıyor.

GÖZLER YATIRIMCIDA

Güver Uçurumu\'nun Türkiye\'de tek olduğuna dikkat çeken Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, turistlerin otellerden çıkması için kanyonun vazgeçilmez tanıtım aracı olduğunu söyledi. Kanyonun çok atıl kaldığını belirten Dikici, projeyi ilgili birimlere sunduklarını; ancak hayata geçirilmesi için yatırımcıya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Belediyelerin ya da özel işletmelerin burada tamamen doğayla iç içe çalışma yapması halinde Antalya\'da yeni cazibe merkezinin hayat bulacağını kaydeden Dikici, şöyle konuştu:

“Bu alanın üst tarafını piknik mesire yeri, uçurumu da ekoturizm alanı olarak değerlendirebiliriz. Biz bunun için Orman Genel Müdürlüğü\'ne piknik mesire alanı ve ekoturizm alanında değerlendirilmesi için çalışmamızı yapıp sunduk. İzin alacağız. İster belediyelerimiz isterse de yatırımcılarımız bu konuda ayrı fikirleri varsa bu planlamanın içerisine koyabiliriz. Bu konuya ilgi gösterenleri de bekliyoruz. Burada bisiklet yolları, doğa yürüyüşleri, atlı sporlar, kanyonda dağ tırmanışı ve kanyon tabanında yapılacak aktiviteler gibi yapılaşmadan uzak turizme katkı sağlanabilir.\"

Ayrıca kanyon üzerinde camdan yapılacak teras ya da köprünün büyük ses getireceğini de aktaran Vedat Dikici, bu yönde incelemeler ve araştırmalar yaptıklarını söyledi.

\'VADİ YETERİNCE ARAŞTIRILMAMIŞ\' ELEŞTİRİSİ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Bulut da Güver Kanyonu ile ilgili çalışma yaptığını söyledi. Güver Kanyonu\'nun, Türkiye\'de önemli bir yer olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bulut, uçurum ve derin vadinin farklı özellikler gösterdiğini kaydetti. Vadinin yeterince araştırılmadığını savunan Bulut, “Bölgenin çok araştırılmadığını görüyoruz. Vadinin boyu, eni, derinliği yaklaşık ifadelerle veriliyor. Buradan anlaşılıyor ki yeterince incelenmemiş. Ayrıntılı etütlerinin yapılması lazım. Çok önemli bir jeopark alanıdır\" dedi.

Turizmin her çeşidinin olduğu Antalya\'da turistleri otel dışına çıkarmak için bölgenin kullanılmasının isabetli karar olacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, uçurumun kenarındaki demirden yapılan terasların kötü görüntü oluşturduğunu söyledi. Dayanıklı özel camlardan teraslar yapılabileceğini dile getiren Bulut, kanyonla ilgili her projeden önce çevresel etki değerlendirmelerinin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

\'CAM FANUS EVLER\' TEKLİFİ

Avrupa\'da ve Amerika\'da bu tür vadilerin konaklamaya da açıldığını, bunun için özel projeler üretildiğini anlatan Prof. Dr. İhsan Bulut, “Doğayla iç içe, betonlaşmadan demirleşmeden bir şeyler yapmak lazım. Son zamanlarda cam teraslar çok moda. Terasa çıkan bütün manzarayı görebilir. Güney Amerika\'da, Peru\'da bir uçurumda fanus evler görmüştüm. Vadinin üzerinde fanus evdesin. Her yeri izleyebilecek imkanınız var ya da teleferik yapılabilir. Antalya Güver Uçurumu\'na henüz el atmış değil\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Güver uçurumundan detay görüntü

-Güver uçurumunun drone ile göörüntüsü

-Röp 1:Vedat DİKİCİ (Orman bölge müdürü)

-Drone görüntüleri

-Röp 2:PROF Dr. İhsan BULUT

602 MB//5.00 SN

Görüntü durumu:Link geçildi

Haber:Alparslan ÇINAR Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

=============================================================

4)RESTORANINI KAPATTI, 10 YILDA ‘ÜZÜM AĞASI’ OLDU

BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde 10 yıl önce restoranını kapatıp 7 dönüm arazide üzüm yetiştirmeye başlayan Recep Durmaz, şimdilerde 40 dönümlük bağa sahip. İlçede \'üzüm ağası\' olarak anılan Durmaz, bu yıl 100 ton üzüm beklediğini söyledi.

?Bandırma\'da yaşayan Recep Durmaz 10 yıl önce ailesiyle birlikte işlettiği restoranı kapatıp üzüm yetiştirmeye karar verdi. 7 dönüm arazi üzerinde üzüm yetiştiren Durmaz, son 5 yıl içersinde bu oranı 40 dönüme çıkardı. Bandırma\'da \'Üzüm Ağası\' olarak anılan Durmaz, cumartesi günü üzüm hasadının başladığını belirtip, \"Bağlarımda dünyanın en iyi üzümü olarak bilinen Red Glop\'un yanı sıra, Alfons, Michele Palier ve Antep karası cinsi üzümler bulunuyor. Bu üzümleri Bandırma\'nın yanı sıra Bursa\'da da marketlere satıyorum\" dedi.Bu yıl 100 tondan fazla üzüm beklediğini söyleyen Recep Durmaz, tarlada 2 lira olan üzümün kilosunun perakende olarak 4-5 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Üzüm bağından detaylar

Recep Durmaz konuşması

Hasat yapan işçiler,

Hasattan detay

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

320 mb

4.52 dakika

=============================================================

(ÖZEL)

5)ŞEHİR ŞEHİR GEZİP, MARAŞ DONDURMASINI TANITIYORLAR

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nin, aralarında Alpedo\'nun da bulunduğu dondurma firmalarıyla gerçekleştirdiği 2\'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında yola çıkan dondurma TIR\'ıyla, şehir şehir gezilerek hakiki Maraş dondurması tanıtılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, 50 ton dondurmanın dağıtılacağını, gelecek yıllarda da dondurma TIR\'ının birçok ülkeyi dolaşacağını söyledi.

Bir süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillenen Maraş dondurmasını tanıtmak amacıyla ilki geçen yıl gerçekleştirilen festivalin 2\'ncisi, bu yıl 14-15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Ünlü sanatçıların da konserler vereceği festival için dondurma TIR\'ı yola çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, 2 Ağustos\'ta yola çıkan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 21 kentte 29 noktaya uğrayacak TIR\'da insanlara tonlarca hakiki Maraş dondurması ikram edileceğini belirterek, insanlara gerçek dondurmayı tanıttıklarını söyledi.

\'MARAŞ DONDURMASI, ORGANİK DONDURMADIR\'

Dünyada Maraş dondurması ve Roma dondurması olmak üzere 2 tür dondurma olduğunu belirten Kabakcı, \"Roma dondurması daha çok buzdan, kardan, kremadan yapılan dondurma. Ama Kahramanmaraş dondurması farklı bir dondurma; organik ve besleyici değeri yüksek olan bir dondurma. Biz Kahramanmaraş dondurmamızı bugüne kadar yeterince tanıtamamışız. Ama son yıllarda şehrimizde dondurmamızı üreten büyük firmalar çıktı. Bunlar ülke genelinde ve yurt dışında satışlarını sürdürüyorlar. 200 ülkeye yakın Kahramanmaraş dondurması ihraç ediliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey göreve geldiği günden bu yana bu konuda duyarlı ve Kahramanmaraş\'ın bu kaliteli ürününü dünyanın her yerine taşımak istiyor\" diye konuştu.

\'GELECEK YILLARDA TIR\'IMIZI DİĞER ÜLKELERE DE GÖNDERECEĞİZ\'

Yaz-kış her mevsim yenen Maraş dondurmasının pekmez ve karın karıştırılarak yapılan karsambaç ile ortaya çıktığını, daha sonra sütün saleple buluşması sonucu dondurmanın bugünkü halini aldığını ifade eden Cevdet Kabakcı, Maraş dondurmasının içerisindeki karbon, fosfor, B ve A vitaminleri ile besin değeri çok yüksek, sindirimi kolay ve sağlıklı bir yiyecek olduğunu söyledi. Türkiye\'de şu an yüzde 8 oranında Maraş dondurmasının tüketildiğini, bu oranı artırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. TIR\'ın gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gördüğünü bu nedenle festival süresince ikram edilecek dondurmanın 50 tona ulaşabileceğini kaydeden Cevdet Kabakcı, şöyle devam etti:

\"Onun için bizlerin amacı dondurmamızı her yere yetiştirmek her bölgede bulunmasını sağlamak. Bunun için festivaller düzenliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerine gidiyoruz dondurma TIR\'ı ile. 1 Ağustos itibari ile Osmaniye\'den başladık sonra Mersin\'de yaptık, daha sonra ilk defa uluslararası bazda yaptığımız için kardeş ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne gittik. Orada Magosa, Lefkoşa, Girne\'de Kahramanmaraş dondurmasının dağıtımını yaptık. Orada çok büyük ilgi gördük. Kültür ve Milli Eğitim bakanları, belediye başkanları Kahramanmaraş dondurmasını kestiler, \'Biz bu lezzeti bilmiyorduk\' dediler. Demek ki bizim ürünümüzü en iyi şekilde pazarlamamız gerekmekte ve bu dondurma TIR\'ımızda da başarılıyız. Amacımız birkaç sene içinde ülkemizi baştan başa gezmek. Bu sene ilk defa yurt dışına açıldık, dondurma ve kültür TIR\'ımızın diğer ülkelere de gidip tüm dünyaya daha çok tanıtılmasını sağlamak istiyoruz. 14-15-16 Eylül\'de festivalimiz Kahramanmaraş\'ta. Hem Demokrasi Meydanı\'nda hem de Trabzon Caddesi\'nde her firmanın stantları kurulacak, orada dondurma dağıtımı, trambolin, basket şov, bisiklet şovlar, palyaço gibi çeşitli şov ve gösteriler yapılacak. Ayrıca sürpriz sanatçılarımız sahne alacak. Ayrıca Engizek Dağları\'ndan atlarla kar getireceğiz ve külekler içerisinde elle çevirmek suretiyle dondurma yapacağız.\"

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR

Öte yandan, dondurma TIR\'ı gittiği şehirlerde büyük ilgi görüyor. Şehirlerin en işlek meydanında park edilen TIR\'dan hakiki Maraş dondurması ikram edilirken, dondurma ustalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar, hakiki Maraş dondurmasını tatmanın yanında TIR\'dan yükselen Maraş türkülerine de eşlik ediyor. Dondurma TIR\'ının son durağının 12 Eylül\'de Gaziantep olacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Cevdet Kabakcı\'nın (Mavi tişörtlü) dondurma vermesi

- Dondurma dağıtımı

- Dondurma TIR\'ında röp.

- Halay çekenler

- Dondurma yiyen çocuklar

- Kabakcı\'nın açıklaması

- Satırla dondurma kesilmesi

- Dondurma dağıtımından detay

- Dondurma ile oynayanlar

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.34 GB, 88 MB

===========================================================

(ÖZEL)

6)SU DEPOLANAN BELEDİYE BİNASINDA, ENERJİ DE GÜNEŞTEN SAĞLANIYOR

MALATYA\'da merkez Battalgazi İlçe Belediyesi\'nin yeni hizmet binasında sulamada kullanılmak için kar ve yağmur suyu depolanıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla çatısına güneş enerji santrali kurulan binada, yıllık 327 bin 600 kilovat enerji üretilecek ve bu sayede de yıllık yaklaşık 840 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak.

Sivas Caddesi\'nde bulunan İnönü Stadyumu\'nun yanındaki 45 dönümlük arazi üzerine kurulan Battalgazi Belediyesi hizmet binasının ısıtma ve soğutma sistemleri, merkezi otomasyonla kontrol ediliyor. Binada sulamada kullanılmak için kar ve yağmur suyu depolanırken, enerji ihtiyacını karşılamak için de çatıya güneş enerji santrali kuruldu. Binada, yıllık 327 bin 600 kilovat enerji üretilerek yine yıllık yaklaşık 840 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak. Külliye görünümünde olan binada Selçuklu dönemine ait motifler de bulunuyor.Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni binalarıyla belediyecilikte çığır açtıklarını, örnek belediyecilik uyguladıklarını ve Battalgazi\'ye yakışır bir belediye binası yaptırdıklarını söyledi. Başkan Gürkan, şöyle dedi:

\"Güneş panelleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek binanın elektrik ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca yağmur sularını toparlayıp, alttaki depoya aktarıp depodan da çimlerin, ağaçların sulanmasına deşarj eden bir sistem var. Bu da \'yeşil bina\' hüviyeti olması nedeniyle böyle bir uygulama yapıldı. Diğer taraftan \'akıllı bina\' dediğimiz ve sistem otomasyon şekilde merkezi sistemle her yerde, her şekilde kontrol edilebilecek bir sistem formatındadır. Bu anlamda Battalgazi binası gerçekten de kendi örneğinde tek ve ilktir. Yeşil olması, akıllı olması ve kendi güneş enerjisini üreten ve böyle 40- 45 dönümlük bir alanda yarın 200 dönüm bir yeşil alan kuşağıyla, bandıyla bütünleşecek, entegre olacak. Kendi örneğinde ilk ve tektir. Binalar aynı zamanda o yerin medeniyetini yansıtır. Belediye binaları çok önemlidir, kültür binaları merkezlerinin binaları çok önemlidir, tiyatro binaları çok önemlidir. O şehrin medeniyetini, kültürünü, hafızasını, belleğini ve kimliğini ihtiva eder.\"

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Battalgazi Belediye binası

- Havadan görüntü

- Güneş enerji panelleri

- Belediyeyle İnönü stadı

- Başkan Selahattin Gürkan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera-Taha AYHAN MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 670 MB