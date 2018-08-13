DHA YURT BÜLTENİ 8

1)KAZADA ÖLEN BABA İLE OĞLUNUN CENAZELERİ ALINDI, ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

KONYA\'da kavşakta, TIR\'a çarparak yaşamın ıyitiren otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat\'ın (9), cenazeleri memleketleri Kayseri\'ye gönderildi. Kazada yaralanan eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil\'in (7) ise tedavisine devam ediliyor.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi\'nde meydana geldi. Ömer Deniz yönetimindeki 33 SL 864 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Hüseyin Bulut yönetimindeki 63 TK 793 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ömer Deniz, eşi Gülhan, çocukları Mehmet Fırat ve Yağmur İdil araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sürücü Ömer Deniz, ambulansla kaldırıldığı Beyhekim Devlet Hastanesi\'nde, oğlu Mehmet Fırat ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi defnedilmek üzere memleketleri Kayseri\'ye gönderildi. Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırılan Gülhan Deniz ile Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Yağmur İdil Deniz\'in tedavilerinin devam ettiği belirtildi. TIR sürücüsü Hüseyin Bulut da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)

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TÜNEL İÇİNDE ALEV ALAN TIR KULLANIMALAZ HALE GELDİ

OSMANİYE\'nin Bahçe ilçesinde otoyolda yanan TIR kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 SBT 09 plakalı TIR, tünel içinden geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden ve ismi açıklanmayan TIR şoförü aracı yol kenarına çekerek aracı terk etti. Bu sırada alevler TIR\'ı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR\'ı kısa sürede söndürdü. Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangından sonra yol trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yanan TIR\'ı söndürme çalışması

- İtfaiye ekibinin görüntüsü

- Yanan TIR\'dan görüntü

SÜRE: 34\" BOYUT:106 mb

Haber-Kamera: OSMANİYE,(DHA)

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YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN LİDERİ VİLLA ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILMIŞ

ADANA ve Osmaniye\'de yasa dışı bahis oynatarak haftalık 150 bin lira kazanan ve hesaplarında toplam 2 milyon 700 bin lira bulunan çetenin lideri öğretmen Mahmut D.\'nin, lüks villa almak isterken dolandırıcılara 65 bin lira kaptırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Mahmut D. ile 5 kişi tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde internet üzerinden kurdukları sitelerde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.\'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden oyun oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Ayrıca kamu kuruluşunda görev yapan Mahmut D.\'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.\'nin yönetiğini ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.\'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktardığı saptandı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı.

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, süpriz olarak gösterilen Akhisarspor\'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Gelen şikayetlerin ardından 5 aylık teknik ve fiziki olarak takip edilen çeteye yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Adana ve Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde sisteme dahil olan 1\'i kadın, 28 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mahmut D.\'nin evinde yapılan aramada 35 bin lira, diğer şüphelilerin evinde de 5 bin lira ele geçirildi. Polis, gözaltındaki kişilerin hesaplarında ayrıca toplamda 2 milyon 700 bin lira olduğunu tespit etti. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından uzman polisler, internet üzerinden oynatılan bahis sistemini de mercek altına aldı. ABD veri tabanı üzerinden oynatılan sistemde çetenin, vatandaşlara yüksek oranlarda, \'tek maç\', \'maç devam ederken\' gibi çeşitli katagorilerde, oyun oynattığı belirlendi. Daha fazla gelir elde etmek isteyen çete lideri Mahmut D.\'nin, yakın arkadaşlarına da bahis oynattığı ve yasa dışı bayilik verdiği saptandı. Mahmut D,\'nin, 10 bin lira karşlığında verilen bayilik sistemine Kadirli\'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi\'nin muhtarı Semih D.\'yi de dahil ettiği ortaya çıktı. Muhtarın çok az sayıda kişinin yaşadığı mahallede bayilik alarak yasa dışı bahis oynattığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Semih D.\'nin ise bilgisayar ve cep telefonuna el kondu. Ayrıca ekipler, buradan oyun oynayan kişilerede idari para cezası kesti.

VİLLA ALMAK İSTERKEN DOLANDIRILDI

Polisler, operasyonun ardından farklı bilgilere ulaştı. Yapılan araştırmada, cete lideri Mahmut D,\'nin \'öğretmenlik maaşı\' almasına karşın, hesabından 1 milyon 120 bin lira para bulunduğu saptandı. Mahmut D., evde bulunan 35 bin liranın ise takcisi babasına ait olduğunu söyledi.

Yasa dışı bahis sistemini tesadüfen keşfettiğini de ileri süren Mahmut D., Mersin\'de lüks villa almak istediğini, ancak konutun başkasına ait olduğunu öğrendiğini, 65 bin lira dolandırıldığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mahmut D. ile kayınbiraderi Tahir D., Furkan S., Zeki K., Ramazan S. ve Erhan A. tutuklandı. Mahmut D.\'nin eşi Buket D. ile birlikte 6 kişi ev hapsi aldı, diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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***ARŞİV***

- Emniyet tabelası

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Aracın görüntüsü

SÜRE:01\'21\" BOYUT:251 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,(DHA)

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UNESCO DÜNYA MİRASI YOLUNDA TROYA\'DAN PERGAMON\'A PEDAL ÇEVİRDİLER

UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu\'nun 1\'nci etabında 120 amatör bisikletçi, Çanakkale Troya antik kentinden, İzmir\'in Bergama ilçesindeki Pergamon antik kentine 250 kilometre pedal bastı. Daha önce Bergama-Efes arasında iki kez gerçekleştirilen \'UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu\' organizasyonun ilk etabı, bu yıl Troya antik kenti ile Pergamon antik kenti arasında gerçekleştirildi. Çanakkale Belediyesi tarafından 55\'ncisi düzenlenen Uluslararası Troya Festivali\'nin ilk gününde gerçekleştirilen etkinlikte; Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan da 5 kilometre pedal çevirdi. 5 bin yıllık Troya antik kentinin simgesi tahta atın önünden başlayan etkinlikte konuşan Başkan Gönenç, \"Bu etkinliği daha önce iki defa Efes - Bergama arasında gerçekleştirdik. Bu yılda etkinliği Troya\'ya taşıdık. UNESCO ve bisiklet konusunda önemli bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. UNESCO Dünya Mirası Listesi kentlerimizdeki miraslarımız için bir koruma projesi. Bisiklette aslında sürdürülebilir çevre için, sağlık için, kentlerimiz için bir koruma projesi. Bu açıdan ortak bir bağı da var. Başından beri bizimle birlikte olan destekçilerimize çok teşekkür ediyorum\" dedi.Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan ise bu yılın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından \'Troya Yılı\' ilan edildiğini belirterek, etkinliğin bu açıdan daha da anlam ve önem kazandığını belirtti. Gökhan, \"Bu etkinlik sadece kültürel miraslarımızı korumaya yönelik değil, çevre içinde çok büyük bir farkındalık\" dedi. Bu yıl ki etkinlikte 400 fidan diktiklerini ifade eden organizasyon sorumlusu Fatih Ertürkmen, \"Sayısız fidan dikimi, söyleşiler, eğitimlerle UNESCO Dünya Mirası Yolunda önemli adımlar attık. Öncelikle bizi burada konuk eden Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan\'a ve bu organizasyonun mimarı, hep yanımızda olan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç\'e çok teşekkür ediyorum\" dedi.

250 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

Bergama ve Çanakkale Belediyeleri işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, 120 bisikletçinin katılımıyla 2 gün sürdü. 250 kilometrelik parkurun ilk gününde bisikletçiler, Edremit\'teki kamp alanında çadır kurarak bir gün konakladı. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu, bisikletçilerin Bergama\'daki ünlü kilise Kızılavlu\'ya ulaşmasıyla sona erdi. UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu\'nun ikinci etabı ise Efes- Bergama arasında Eylül ayı içerisinde yapılacak.

Görüntü Dökümü

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Süresi: 5 dakika

- Bisiklet turu başlangıç, konuşmalar, varış, bisiklet sürülürken detay vs.

Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir) (DHA)

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İHH BAŞKANI YILDIRIM: KURBAN BAYRAMI\'NDA MAZLUMLARIN YÜZLERİ GÜLECEK

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, bu yıl da Kurban Bayramı\'nda binlerce yetim ve savaş mağduru ailenin yüzlerinin güleceğini söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle hazırlıkları ve insani yardım çalışmalarını yerinde incelemek üzere Suriye\'yi ziyaret eden Yıldırım, savaş mağdurlarına bayramda kurban eti ulaştırmak için kurbanlık alımlarına başladıklarını açıkladı. Yıldırım, Türkiye\'den ve farklı ülkelerden hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkları Suriye halkına ulaştıracaklarını belirterek, \"Bu yıl \'Paylaştığın senindir\' sloganıyla yola çıktığımız Kurban Bayramı\'nda Suriye\'nin İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye kırsallarında kesim yapacağız. Kesim yaptığımız bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere bayramın ilk gününden itibaren kurban eti ulaştıracağız. Bu nedenle bayramın da yaklaşmasıyla Suriye içerisinde ilk etapta bin hisse küçükbaş kurbanlık alımı yaptık. Suriye şartlı yapılan kurban bağışlarına ve ihtiyaç durumuna göre alımlarımız devam edecek. Vacip ve nafile kurbanlarını Suriye\'ye göndermek isteyen hayırseverler bir hisse bedeli olan 750 TL karşılığında mazlumların yüzlerini güldürebilirler\" dedi.

Suriye\'de saldırı altındaki halkın zor günler geçirdiğini ve gıda sorununun baş gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, \"Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce ailenin evine et girecek. Bölgede yardımların ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. Bayramda ve sonrasında da Suriye\'ye çeşitli yardımlar göndermeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kurbanlıklardan görüntü

-Görevliler kurbanlıklara numara verirken

-Kurbanlık hayvanlar su içerken, yemlenirken

-İHH Genel Başkanı Yıldırım\'ın açıklaması

(SÜRE: 3’37’)(BOYUT: 115 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİL, ÇUKURA GİRDİ

MUŞ\'ta, sürücüsünün yol kenarına park edip, el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket ederek, 100 metre uzaklıktaki 2 metrelik çukura girdi. Olay, öğle saatlerinde, Zafer Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol kenarına 66 PF 064 plakalı otomobilini park edip, fırına ekmek almaya giden Osman Ateş, el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, bir süre sonra hareket edip, yaklaşık 100 metre uzaklıkta belediye görevlilerinin altyapı çalışmaları için açtığı 2 metrelik çukura girdi. Aracın çukura düştüğünü gören oto tamircisi Necati Çelik, \"İçinde sürücü olmayan otomobilin gittiğini gördük. Ne olduğunu anlayamadık. Giderek hız alan otomobil, refüje çarpıp, yön değiştirdi ve trafiğin tek şeritten verildiği yola girdi. Karşıdan araç gelmemesi ise büyük şanstı. Otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikteki çukura düştü\" dedi. Bir süre sonra olay yerine gelerek, durumu öğrenen otomobilin sahibi Osman Ateş ise şaşkınlık yaşadı. Otomobil, çekiciyle çukurdan çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kazılan çukura düşen otomobilden detaylar

-Otomobili görmeye gelen vatandaşlar

-Yolda alt yapı çalışmalarından detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)

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\'ACILARIN KADINI BERGEN\' UNUTULMADI



MERSİN\'de bir grup arabesk müzik dinleyicisi, yüzüne kezzap atan eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 sabahı kurşunlanarak öldürülen \'Acıların Kadını Bergen\'i, ölümünün 29\'uncu yıldönümünde dualarla andı. Grup, bindiği dolmuş şoförü tarafından vahşice katledilen Özgecan\'ı da unutmadı. Sabahın erken saatlerinde Bergen\'in Mersin Şehir Mezarlığı\'ndaki kabrine gelen Kutlay Akoğlu, Hasan Ayaz ve Yusuf Balcı, \'Acıların Kadını\' için dua etti. Mezardaki çiçekleri de sulayan Bergen hayranlarından Yusuf Balcı, \"Yaşadığı acıları, çektiği çileleri okuduğu şarkılara nakşetmiş bir insan. Yaşımız genç olsa da onun şarkıları bizi derinden etkiliyor. \'Kurtar Yarab, Garibin Çilesi Mezarda Biter ve Olmaz Olsun Böyle Dünya\' gibi parçaları, bizlere bıraktığı en büyük eserlerden. Eski eşi tarafından yüzüne kezzap atıldı, bir gözü tamamen kör oldu ve gözünü saçıyla kapattı. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun\" dedi. Bir başka Bergen hayranı Kutlay Akoğlu ise şunları söyledi: \"Yaşadığı sıkıntıları yazdığı şarkılardan da anlayabiliyoruz. Kocası tarafından yüzüne kezzap dökülen, darp edilen ve en son kurşunlanarak katledilen Bergen\'i rahmetle anıyoruz. Bindiği minibüste vahşice katledilen Özgecan Arslan\'la da aynı kabirde yatıyorlar. Özgecan\'ı da rahmetle anıyoruz. Tüm kadına şiddet olaylarını buradan kınıyoruz.\" Bergen\'i öldüren ve bir süre hapis yattıktan sonra çıkan Halis Serbest, geçtiğimiz günlerde erkek çocuğuna taciz suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bergen hayranları, 11 Şubat 2015\'te Tarsus\'ta bindiği minibüsün şoförü tarafından vahşice öldürülen ve aynı mezarlıktaki Özgecan Arslan\'ın mezarını da ziyaret ederek dua etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) -